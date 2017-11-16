16:42 16 ноября

Raytheon: американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет

Компании Raytheon, под руководством которой производятся системы ПРО, выпустила доклад, в котором утверждается, что противоракетные комплексы Patriot, поставляемые США Саудовской Аравии, с 2015 года перехватили более 100 йеменских ракет, большинство из которых имеет советское происхождение. На доклад обратили внимание в Defense News.

Более 90 процентов перехватов пришлось на комплексы Patriot PAC-2 (Patriot второго поколения) с управляемыми противоракетами, предназначенными в основном для уничтожения самолетов, но способными перехватывать и баллистические ракеты.

Raytheon: американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет



Остальные 10 процентов перехватов пришлись на комплексы Patriot PAC-3 (Patriot третьего поколения), специально приспособленные для уничтожения баллистических ракет. Развертывание таких систем в Саудовской Аравии до сих пор не завершено, этим компания Lockheed Martin объясняет низкий показатель перехвата.

Ликвидация йеменских ракет также осуществляется комплексами Patriot, состоящими на вооружении ОАЭ, но размещенными на территории Йемена. Учитывая данное обстоятельство, американские системы ПРО с 2015 года перехватили более 150 советских ракет.

Defense News отмечает, что заявленные Raytheon показатели превышают данные, представленные другими аналитическими центрами и правительством Саудовской Аравии. Это государство возглавляет коалицию из восьми стран, противодействующую хуситам в Йемене и поддерживающему их Ирану. С другой стороны, отмечает издание, официально Саудовская Аравия и ОАЭ занижают число перехваченных йеменских ракет, а Raytheon отказался раскрыть принадлежность систем ПРО, ответственных за перехват советских ракет.

В Йемене идет гражданская война между повстанцами хуситами и проправительственными силами. В распоряжении хуситов и большей части йеменских военных, перешедших на сторону повстанцев, имеются различного рода ракеты, завезенные из СССР и Северной Кореи. Северокорейское оружие, в свою очередь, произведено на основе советских изделий. Подтвержденных фактов поставки иранских ракет в Йемен нет.

На перехват одной ракеты еще советского производства обычно отправляются четыре американских противоракеты. В настоящее время на вооружении Саудовской Аравии стоят исключительно американские Patriot второго и третьего поколений. Эр-Рияд также планирует закупить российские системы ПРО С-400, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 40

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 15:45
    А откуда в Йемене такое количество советских ракет?
    Грэг Миллер
    1. pvv113 Сегодня, 15:56
      Не мешайте американцам заниматься саморекламой wink
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 16:06
        Володя, так это получается что компания Raytheon - PRасты??? belay
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 16:07
          Макс, я даже не знаю, как сказать лучше! wink
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 16:16
            Тогда и не пытайся, а то париться отправят. lol
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 16:17
              Возьмем твой вариант за основу hi
              pvv113
      2. Mavrikiy Сегодня, 16:21
        Цитата: pvv113
        Не мешайте американцам заниматься саморекламой wink

        Хороша реклама. Ну пару антиракет..., но четыре. А учитывая годы выпуска и соответствено цены ракеты/антиракеты, то явно затраты саудитов не в два раза превышают затраты противника. Понятно, противник не так богат, чтобы Скадами каждый день пулять, но и антиракеты бывшего благодетеля не так уж и надежны.
        Mavrikiy
        1. pvv113 Сегодня, 16:40
          Тут вопрос - как рекламировать? Можно сказать "целых четыре американских противоракеты ", а можно с оптимизмом - "всего четыре американских противоракеты" wink
          pvv113
    2. Идущий Сегодня, 15:57
      Цитата: Грэг Миллер
      А откуда в Йемене такое количество советских ракет?


      Да ещё баллистических? belay
      Идущий
      1. voyaka uh Сегодня, 16:12
        Вот такие. Сбит в Саудии. Называется Скад.
        voyaka uh
        1. Тралл Сегодня, 16:20
          Цитата: voyaka uh
          Сбит в Саудии

          Это еще Desert Storm 1991
          Тралл
    3. Mavrikiy Сегодня, 16:16
      Цитата: Грэг Миллер
      А откуда в Йемене такое количество советских ракет?

      Аллах послал, для отправки на головы "не правильных мусульман".
      Mavrikiy
  2. DEZINTO Сегодня, 15:46
    Фиг там валялся.
    Американский военный который участвовал в войне в заливе сказал - " мы с трудом сбивали один Скат пятью-шестью Пэтриотами. Иногда вообще не получалось сбить и они долетали до целей.

    Вообще попасть ракетой в ракету это та ещё трудность и по сей день. Так что думается мне статейка рекламная.
    DEZINTO
    1. Идущий Сегодня, 15:59
      В статье вообще речь о баллистических ракетах
      Остальные 10 процентов перехватов пришлись на комплексы Patriot PAC-3 (Patriot третьего поколения), специально приспособленные для уничтожения баллистических ракет.
      Идущий
      1. DEZINTO Сегодня, 16:02
        речь о баллистических ракетах


        нуу даа, Скат это балестическая ракета, и рассказываю что американцы пытались сбивать наши Скаты своими Пэтриотами, -и фиг там валялся.
        DEZINTO
        1. Идущий Сегодня, 16:14
          Ну да ещё 60 -х годов , но откуда их столько в Йемене.
          Идущий
  3. Sergey53 Сегодня, 15:46
    Какая же у них навороченная ПВО. Это же надо такой процент сбиваемости! Есть над чем постебаться.
    Sergey53
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 15:52
      Цитата: Sergey53

      0
      Sergey53 Сегодня, 15:46 Новый
      Какая же у них навороченная ПВО. Это же надо такой процент сбиваемости! Есть над чем постебаться.

      Цель сложная, от того и результаты не блеск.
      Не думаю, что эффективность наших С-300 по таким целям много лучше.
      Капитан Пушкин
    2. Vadim851 Сегодня, 15:59
      У MIM-104 поражающие элементы БЧ недостаточны зачастую для поражения боевого блока ракеты, цель куда более прочная чем самолет и площадь куда меньше, а значит и поражающих элементов меньше ей достанется. Точности хватает, а вот мощности может не хватит, вот и запускают 4 противоракеты чтобы наверняка, засчет денег саудитов можно не волноваться. По таким целям конечно кинетический перехват лучше или ЯБЧ.
      Vadim851
    3. Ami du peuple Сегодня, 16:09
      Цитата: Sergey53
      Есть над чем постебаться.
      Цитата: Капитан Пушкин
      Не думаю, что эффективность наших С-300 по таким целям много лучше.
      Как утверждают сами ПВОшники : "ПВО подобна женским лобковым волосам - прикрывает, но не защищает" lol
      Ami du peuple
  4. rruvim Сегодня, 15:49
    Полный бред! У Йемена до гражданской войны было 15 пусковых установок и всего 50-т ракет типа СКАД-В. Откуда 100? А в конце статьи и 150? Корреспондента Reuters на "мыло"!
    rruvim
    1. Пленник Сегодня, 16:30
      Не надо на мыло. Пениться будет, но мыть нет. winked
      Пленник
  5. Livonetc Сегодня, 15:49
    Цитата: Грэг Миллер
    А откуда в Йемене такое количество советских ракет?

    Видимо с советских времен.
    Ракетные комплексы:
    12 Луна (FROG-7)
    10 9K79 Точка (SS-21 Scarab)
    6 Scud-B (33 ракеты)
    2 батареи (8 ПУ) ПКРК "Рубеж" (SSC-3 Sallen), ПКР П-15М «Термит» (SS-N-2С Styx)
    Livonetc
    1. rruvim Сегодня, 16:07
      Но всё-равно не сотня же? Цифры Храмчихинские. Часть установок и ракет была повреждена или уничтожена во время гражданской войны и действий коалиции. Всё-это до 1915-го года. Откуда тогда данные о 100 сбитых ракет? Корреспондента Reuters на "мыло"!
      rruvim
      1. stalkerwalker Сегодня, 16:15
        Цитата: rruvim
        Корреспондента Reuters на "мыло"!

        Работает, разработанная в Брюсселе, система противодействия "российской пропаганде". Каждый день, одно из информационных агенств или ТВ-канал, делает "вброс" в той или иной степени, марающей, затрагивающей имидж России.
        stalkerwalker
  6. Сибирь55 Сегодня, 15:55
    Ай,маладца! А ил-2 или кукурузники тоже сбивали? Тоже их в актив . laughing
    Сибирь55
    1. Siegen Сегодня, 16:09
      кукурузники тоже сбивали?


      Кукурузники же - фанерные.
      А это технология STELS, их просто так не собьёшь ракетами... laughing request
      Siegen
  7. Не либероид Русский Сегодня, 15:57
    если они на устаревшие ракеты 70-80 годов по 4-6 ракет тратят, то искандер или калибр вообще их разорит
    Не либероид Русский
    1. voyaka uh Сегодня, 16:09
      ПРО на месте не стоИт. Пэтриот был - первый блин комом.
      С тех пор придумали THAAD, Стандарт, Хец,
      voyaka uh
      1. Не либероид Русский Сегодня, 16:16
        о очередная сказочка прилетела... о непобедимой ПРО )))) одно дело от папуасов камни из катапульт сбивать, другое современные ракеты
        Не либероид Русский
  8. voyaka uh Сегодня, 16:05
    "На перехват одной ракеты еще советского производства обычно отправляются
    четыре американских противоракеты"////

    Это у Пэтриот-2. В принципе, это противосамолетная система, которую переделали
    (радар и ПО) под ПРО. В 1991 у нас тоже стреляли две батареи. Первая пускала две
    ракеты, если промахивалась, то вторая - две ракеты. Я лично это наблюдал - в темноте
    было видно хорошо. Я видел только промахи.
    В последние три дня наши подправили ПО, и начались попадания. Правда уже низко почти
    "над крышами". Пэтриот-3 лучше стреляет.
    voyaka uh
    1. rruvim Сегодня, 16:33
      Вопрос не в том, какая система кого и как сбивает. Ответ в том, что все более-менее современные системы имеют ЧЁТКУЮ запись попаданий или промахов (самоликвидации) своих средств. Даже наши отчитались о каждой ракете, выпущенной с ПЗРК "Панцырь" с базы Хмеймим. Хотя трофеи были не важными, пару баллонов с газом и один "детский" беспилотник. РАС-3 обладает большими возможностями по записи траекторий и определения вида аэродинамических и баллистических угроз, но даже 10 из сотни якобы сбитых с 2015 года целей не были показаны мировому сообществу. Кроме не долетевшей до Аэропорта ракеты. Ещё были показаны обломки ракет на границе с КРА, которые явно просто упали не долетев до цели. Я служил на Полигоне Сары-Шаган, и два раза в неделю наблюдал сбитые ракеты-мишени. И знаю, как они выглядят.
      rruvim
  9. Горный стрелок Сегодня, 16:05
    Сказочники! А недавно что там в аэропорту "долбануло"? Под Эр-Риядом?
    Горный стрелок
  10. Trouble Сегодня, 16:07
    И главное не сказали - какие ракеты сбили. laughing
    Trouble
  11. Partosik Сегодня, 16:07
    Они что там в гражданской войне пуляют в друг друга баллистическими ракетами?
    Partosik
  12. Wedmak Сегодня, 16:08
    На перехват одной ракеты еще советского производства обычно отправляются четыре американских противоракеты

    Ну дык... молодцы! Ракеты лохматых годов сбиваются современными ракетами. Нашли, чем хвалится. Да еще и с таким расходом.
    Wedmak
  13. afrikanez Сегодня, 16:09
    Американцы-как тот кулик, что в болоте сидит и нахваливает. fool Но с другой стороны, продавать то ведь надо "Патриоты", какими бы они ни были!
    afrikanez
  14. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:16
    ...Эр-Рияд также планирует закупить российские системы ПРО С-400, передает "Лента.ru".
    Там конфликту,тоже ни конца ни края. Интересно будет посмотреть,как справится наше изделие,в реальном действии
    Сибирский цирюльник
  15. ul_vitalii Сегодня, 16:24
    При таком колличестве выпущенных и сбитых ракет у них на земле вместо грибов одни обломки валяются. laughing
    ul_vitalii
  16. Dzafdet Сегодня, 16:33
    Так Скад в 60-е годы разработали. С тех пор на поле матрасников закипела работа... laughing tongue wassat
    Dzafdet
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