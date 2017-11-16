16:42 16 ноября

СМИ: более половины танков Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации

Больше половины танков типа Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации, сообщает издание Focus.

Как пишет журнал, на данный момент на вооружении бундесвера находятся 244 танка такого типа. Однако только 95 из них находятся в полной боеготовности. 53 находятся в процессе переоборудования, семь — на испытательных полигонах. Ряд танков не могут отремонтировать из-за нехватки запчастей.

СМИ: более половины танков Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации



Должен быть поставлен вопрос о том, кто несет ответственность за эту катастрофу
— сказал изданию председатель комитета бундестага ФРГ по обороне, член СДПГ Вольфганг Хеллмих. Он отметил, что это вопрос "руководства министерства обороны, которое ответственно за безопасность страны".

В мае прошлого года немецкие СМИ сообщили, что бундесвер временно был вынужден отказаться от закупки дополнительных танков Leopard 2 из-за нехватки бюджетных средств.

Бюджет на оборону составлен настолько плотно, что в него нельзя включить затраты на закупку нового оборудования. Отмечалось, что средств не хватает даже для поддержания в должном техническом состоянии имеющейся техники, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 16:14
    Дайте денег!Вот и все.Как то раньше бундесвер не был замечен в истерике.Министр влияние оказывает?
    210окв
    1. Ami du peuple Сегодня, 16:17
      Цитата: 210окв
      Дайте денег!
      Найдут они деньги, не волнуйтесь. Думаю, что гитлеровские генералы перед началом Второй мировой тоже плакались на недостаток средств.
      Ami du peuple
      1. Евдоким Сегодня, 16:28
        Цитата: Ami du peuple
        Думаю, что гитлеровские генералы перед началом Второй мировой тоже плакались на недостаток средств.

        Когда Министр Обороны Гениколог, это не Армия, это женская консультация. laughing
        Евдоким
        1. Ami du peuple Сегодня, 16:31
          Цитата: Евдоким
          Когда Министр Обороны Гениколог, это не Армия, это женская консультация.
          Когда обладаешь крупнейшей экономикой в Европе, министром обороны может быть хоть гинеколог, хоть проктолог. "Всё нормально - деньги есть"
          Ami du peuple
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:34
      Больше половины танков типа Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации,
      какие танки такое и финансирование request
      Angel_and_Demon
  2. Fayter2017 Сегодня, 16:18
    По ходу прагматичные немцы понимают что войны с русскими не будет, так зачем кидать лишние деньги для их распила военным, если гегемон и так настаивает на бОльших взносах членов НАТО. Плюс прошла новость, что после выхода Англии из ЕС, Германии придется вносить больше денег в евробюджет.
    Fayter2017
    1. Троль Сегодня, 16:32
      Все деньги идут похоже на беженцев. На оборонку не хватает
      Троль
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:26
    70 лет оккупации не проходят даром
    Сибирский цирюльник
  4. Комментарий был удален.
  5. Sergey53 Сегодня, 16:36
    Примерно так же у них была боеготовность и авиации.
    Sergey53
  6. gukoyan Сегодня, 16:39
    "Должен быть поставлен вопрос о том, кто несет ответственность за эту катастрофу"
    Как кто? Рука Кремля и Путин, самолично несут за это ответственность!))
    gukoyan
  7. Loginoff Сегодня, 16:40
    Из-за министра гениколога оборонка Германии накрылось местом, которое геникологи лечат :)
    Loginoff
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