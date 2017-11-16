СМИ: более половины танков Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации

Должен быть поставлен вопрос о том, кто несет ответственность за эту катастрофу

Больше половины танков типа Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации, сообщает издание Focus Как пишет журнал, на данный момент на вооружении бундесвера находятся 244 танка такого типа. Однако только 95 из них находятся в полной боеготовности. 53 находятся в процессе переоборудования, семь — на испытательных полигонах. Ряд танков не могут отремонтировать из-за нехватки запчастей.— сказал изданию председатель комитета бундестага ФРГ по обороне, член СДПГ Вольфганг Хеллмих. Он отметил, что это вопрос "руководства министерства обороны, которое ответственно за безопасность страны".В мае прошлого года немецкие СМИ сообщили, что бундесвер временно был вынужден отказаться от закупки дополнительных танков Leopard 2 из-за нехватки бюджетных средств.Бюджет на оборону составлен настолько плотно, что в него нельзя включить затраты на закупку нового оборудования. Отмечалось, что средств не хватает даже для поддержания в должном техническом состоянии имеющейся техники, передает РИА Новости