Американские военные самолеты получат новые катапультные кресла
Во всех самолетах США, кроме новых истребителей F-35 Lightning II, заменят катапультные кресла. Такую модернизацию проведут для обеспечения безопасности пилотов, пишет Aviation Week.
В настоящее время подавляющее большинство самолетов ВВС США оснащено катапультными креслами ACES II, разработанными американской компанией UTC Aerospace Systems. Они были разработаны в начале 1990-х годов, и к настоящему времени было выпущено уже более десяти тысяч таких катапультных кресел. Их используют в истребителях F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, штурмовиках A-10 Thunderbolt II и бомбардировщиках B-1B Lancer и B-2 Spirit. И за это время они спасли жизнь 654 летчиков. Вероятность катапультирования у этих кресел - 91,4 процента.
Две компании - UTC Aerospace Systems и британская Martin-Baker, которая поставляет кресла для истребителей F-35В, намерены участвовать в тендере. UTC Aerospace Systems уже готова предложить военным усовершенствованные катапультные кресла ACES 5, в которых особое внимание уделено безопасности. У кресла есть подголовник с упором для шеи, фиксирующий голову во время катапультирования. Британская компания также модернизировала свои кресла. В них появился переключатель с двумя положениями - для обычных пилотов и тех, у кого масса тела менее 68 килограммов. Это избавит последних от травм шейного отдела позвоночника.
В настоящее время подавляющее большинство самолетов ВВС США оснащено катапультными креслами ACES II, разработанными американской компанией UTC Aerospace Systems. Они были разработаны в начале 1990-х годов, и к настоящему времени было выпущено уже более десяти тысяч таких катапультных кресел. Их используют в истребителях F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, штурмовиках A-10 Thunderbolt II и бомбардировщиках B-1B Lancer и B-2 Spirit. И за это время они спасли жизнь 654 летчиков. Вероятность катапультирования у этих кресел - 91,4 процента.
Две компании - UTC Aerospace Systems и британская Martin-Baker, которая поставляет кресла для истребителей F-35В, намерены участвовать в тендере. UTC Aerospace Systems уже готова предложить военным усовершенствованные катапультные кресла ACES 5, в которых особое внимание уделено безопасности. У кресла есть подголовник с упором для шеи, фиксирующий голову во время катапультирования. Британская компания также модернизировала свои кресла. В них появился переключатель с двумя положениями - для обычных пилотов и тех, у кого масса тела менее 68 килограммов. Это избавит последних от травм шейного отдела позвоночника.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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