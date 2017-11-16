16:38 16 ноября

Американские военные самолеты получат новые катапультные кресла

Во всех самолетах США, кроме новых истребителей F-35 Lightning II, заменят катапультные кресла. Такую модернизацию проведут для обеспечения безопасности пилотов, пишет Aviation Week.

Американские военные самолеты получат новые катапультные кресла


В настоящее время подавляющее большинство самолетов ВВС США оснащено катапультными креслами ACES II, разработанными американской компанией UTC Aerospace Systems. Они были разработаны в начале 1990-х годов, и к настоящему времени было выпущено уже более десяти тысяч таких катапультных кресел. Их используют в истребителях F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, штурмовиках A-10 Thunderbolt II и бомбардировщиках B-1B Lancer и B-2 Spirit. И за это время они спасли жизнь 654 летчиков. Вероятность катапультирования у этих кресел - 91,4 процента.


Две компании - UTC Aerospace Systems и британская Martin-Baker, которая поставляет кресла для истребителей F-35В, намерены участвовать в тендере. UTC Aerospace Systems уже готова предложить военным усовершенствованные катапультные кресла ACES 5, в которых особое внимание уделено безопасности. У кресла есть подголовник с упором для шеи, фиксирующий голову во время катапультирования. Британская компания также модернизировала свои кресла. В них появился переключатель с двумя положениями - для обычных пилотов и тех, у кого масса тела менее 68 килограммов. Это избавит последних от травм шейного отдела позвоночника.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 3

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  1. SS68SS Сегодня, 16:28
    заменят катапультные кресла.

    Хорошо бы чтобы новые кресла срабатывали(катапультировались) при виде самолетов ВКС России, ну или при нацеливании вооружения самолёта на гражданское лицо...... Вот это были бы кресла то что надо. wink
    SS68SS
  2. Тралл Сегодня, 16:29
    переключатель с двумя положениями - для обычных пилотов и тех, у кого масса тела менее 68 килограммов

    Если весишь менее 68 кг - ты необычный пилот smile
    Тралл
  3. Sergey53 Сегодня, 16:35
    Правильно. Главное в самолёте это хорошее катапультное кресло. А-то если с нашими встретится то, кроме него ничего не поможет. Молодцы янки.
    Sergey53
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