19:18 16 ноября

Украинская националистическая организация "Сич" внесена в американскую базу террористов

Консорциум по изучению терроризма при университете штата Мэриленд США (TRAC) внес украинскую националистическую организацию С14 ("Сич") в глобальную базу террористов. Об этом сообщается на сайте консорциума.

"Группа С14 (Сич) - это военизированная праворадикальная группа, которая имеет тесные связи с националистической украинской партией "Свобода"
- говорится в сообщении.

Украинская националистическая организация "Сич" внесена в американскую базу террористов



Члены С14 были обвинены в совершении преступлений на почве ненависти (распространение расистских материалов и нападений на рынки, владельцы которых имели неукраинское этническое происхождение). Во время "майдана" члены С14 выпускали расистские баннеры и боролись с другими активистами. Их первоначальная платформа, когда-то начавшаяся как политический протест, стала насильственной в 2014 году
- сообщается на сайте TRAC.

Отмечается, что C14 названа в честь лозунга, состоящего из 14 слов: We must secure the existence of our people and a future for White children ("Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей"), которые принадлежат американскому нацисту Дэвиду Лейну.

По данным украинских СМИ, С14 ("Сич") была создана в 2010 году, свою деятельности она начала в Киеве, устраивая силовые протесты против незаконных застроек. Позднее приняла активное участие в "евромайдане", с 2014 года батальон "Сич" действовал в рамках силовой операции в Донбассе.

Ранее сообщалось, что лидер организации Евгений Карась признал факт сотрудничества организации с СБУ, передает ТАСС



Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 47

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  1. 210окв Сегодня, 16:48
    Это что же за напасть?Лучшие друзья и так подгадили?Как вы,так и к вам..
    210окв
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:51
      самых отмороженных надо периодически отстреливать,чтобы слишком много не стало,а то самих покусать могут,наверное как то так)))
      Ратник с пулеметом
      1. 210окв Сегодня, 16:54
        Традиции Билого надо продолжать-это априори..
        Цитата: Ратник с пулеметом
        самых отмороженных надо периодически отстреливать,чтобы слишком много не стало,а то самих покусать могут,наверное как то так)))
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 17:04
          Консорциум по изучению терроризма при университете штата Мэриленд США (TRAC) внес украинскую националистическую организацию С14 ("Сич") в глобальную базу террористов. Об этом сообщается на сайте консорциума.


          Как бы этих террористов не превратили в американских резервистов.
          Идущий
          1. Logall Сегодня, 17:06
            Почему бы и нет? Игил они тоже террористами объявили...
            Все видим итог...
            Logall
            1. Идущий Сегодня, 17:10
              Так и финансируют кто ? , догадываюсь , что ЦРУ.
              Идущий
            2. 79807420129 Сегодня, 17:23
              Цитата: Logall
              Все видим итог...

              Так и тут так же будет yes Обьявят террористами и начнут прикармливать деньгами и вооружением,с тем же "Азов"нацгадами обьявили их нацисткой организацией и чего,уже в Германии "Азов" вербует в свои ряды местных нациков. drinks hi
              79807420129
              1. Николай Грек Сегодня, 18:37
                Цитата: 79807420129
                Цитата: Logall
                Все видим итог...

                Так и тут так же будет yes Обьявят террористами и начнут прикармливать деньгами и вооружением,с тем же "Азов"нацгадами обьявили их нацисткой организацией и чего,уже в Германии "Азов" вербует в свои ряды местных нациков. drinks hi

                какие-то недоделанные нацики!!! wassat wassat wassat гитлеру бы и в страшном сне не приснилось, что немецкие нацики корешатся с хохлятскими нациками!!! естественно с учетом того, что и те выродки и другие ки являбтся истинными нациками!!! laughing laughing laughing ваще....априори нацики никоим образом не могут корешится с нациками из другой народности!!!! wassat wassat wassat lol lol lol
                Николай Грек
                1. Orionvit Сегодня, 19:16
                  Цитата: Николай Грек
                  ваще....априори нацики никоим образом не могут корешится с нациками из другой народности!

                  Если они выступают за "белую расу", то могут корешаться с кем угодно, хоть с "соратниками" немцами, хоть с остальными разными шведами. Вопрос, А Русские, что, похожи не негров? По моему белее людей на свете нет. Но нацики разных мастей, подобными логическими нестыковками, мозг себе не заморачивают (который, судя по всему у них отсутствует). Вспомнил. Русские же ни какие не "белые", а судя по последним "исследованиям" украинских "специалистов", это "угро-финны". ДБ. fool
                  Orionvit
          2. Pirogov Сегодня, 17:13
            Цитата: Идущий
            Как бы этих террористов не превратили в американских резервистов.

            Так и будет, а это внесение в базу .поможет лучше их контролировать ,а в случае неповиновения наказывать.
            Pirogov
          3. Angel_and_Demon Сегодня, 18:16
            Ранее Карась в интервью украинским СМИ признался в сотрудничестве с СБУ.
            «Со Службой безопасности у нас взаимодействие только в рамках сепаратистов. Если у нас есть информация — мы ее передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам. Условно говоря, есть сепаратистский митинг, — тогда они передают. Причем они информируют не только нас», — заявил Карась.
            а вот если государство сотрудничает с террористами - оно кто? этот университет не уточнил?
            Angel_and_Demon
      2. Logall Сегодня, 16:58
        Цитата: Ратник с пулеметом
        самых отмороженных надо периодически отстреливать,чтобы слишком много не стало,а то самих покусать могут,наверное как то так)))

        Жень, всё проще: Америке на верность присягнуть отказались! hi
        Logall
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:59
          привет Саня,с этими присягами вообще какая то бодяга по все миру происходит))
          Ратник с пулеметом
          1. Logall Сегодня, 17:01
            В России любая присягнувшая на верность Америке лошадь в президенты баллотироваться может, автоматически...
            Logall
        2. Монос Сегодня, 17:08
          Цитата: Logall
          Америке на верность присягнуть отказались!

          Александр, я думаю, что всё ещё проще - пришло время зачищать радикалов. Всякая революция пожирает своих детей. И начинают с радикалов. Они вовремя смекнули, что на Донбассе их будут утилизировать и свалили обратно в Киев. Значит утилизировать придётся самой хунте и для этого готовят юридическую базу.
          Монос
          1. Logall Сегодня, 17:11
            Но они же могут отсрочить на службе у Саакашвили!
            Logall
            1. Монос Сегодня, 17:17
              Цитата: Logall
              Но они же могут отсрочить на службе у Саакашвили!

              Клоунада с Мишико для меня вообще загадка. Кто, кому, за что, чего, зачем - в этой "махновщине" фиг поймёшь. what
              Монос
              1. 79807420129 Сегодня, 17:31
                Цитата: Монос
                Клоунада с Мишико для меня вообще загадка. Кто, кому, за что, чего, зачем - в этой "махновщине" фиг поймёшь.

                Виктор hi Это и для укропов то загадка laughing hi
                Как то разговаривал в одноклассниках с одной одесситкой,так на мой стеб о галстукоеде,столько од в честь Мишки вывалила,мечтала что под егонным мудрым руководством Одесса превратится в рай на Земле,ржал так что перебудил всех домашних и кота перепугал. hi
                79807420129
                1. Монос Сегодня, 17:38
                  Приветствую, Влад hi
                  Цитата: 79807420129
                  Это и для укропов то загадка

                  Я реально думаю, что им цели не нужны. Им сам процесс важен!
                  Монос
                2. Logall Сегодня, 17:40
                  Цитата: 79807420129
                  перебудил всех домашних и кота перепугал.

                  Влад, значит и тебе мишка напакостить умудрился? lol
                  Logall
                  1. 79807420129 Сегодня, 17:50
                    Цитата: Logall
                    Влад, значит и тебе мишка напакостить умудрился?

                    Он такой поганец laughing Мне то веселье,а жена два дня потом дулась и кот всю ночь под диваном просидел. wassat Им больше досталось request drinks
                    Цитата: Монос
                    Я реально думаю, что им цели не нужны. Им сам процесс важен!

                    Так Виктор "Свадьба в Малиновке"оказывается документальный сериал. laughing hi
                    79807420129
                3. Angel_and_Demon Сегодня, 18:30
                  мутно там с мишико
                  Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску лидера "Руху правих сил" Михаила Саакашвили к Министерству внутренних дел (МВД). Об этом сообщается на сайте суда.
                  Третьим лицом выступает Государственная миграционная служба.
                  Саакашвили просит суд признать незаконным и недействительным приказ МВД Украины от 16 августа 2012 года, в котором говорится, что для принятия гражданства Украины необходимо отсутствие нахождения под судом и следствием на территории иностранных государств.

                  но в то же время
                  При этом в прямом эфире Вадим Рабинович сделал заявление, которое попросил считать официальным обращением в прокуратуру.
                  «У меня есть официальные данные правоохранительных органов Грузии, где сказано, что генерал грузинской армии Тристан Цителашвили сообщил, что снайперы, стрелявшие на Майдане, приехали сюда по заданию Саакашвили. Министр внутренних дел Грузии Александр Чикаидзе заявил, что лично знает этих снайперов. Я прошу Генпрокуратуру эти мои слова считать официальным запросом по этому поводу — и прошу это приобщить к следствию», — заявил парламентарий.
                  Angel_and_Demon
                4. Николай Грек Сегодня, 18:40
                  Цитата: 79807420129
                  Как то разговаривал в одноклассниках с одной одесситкой,так на мой стеб о галстукоеде,столько од в честь Мишки вывалила,мечтала что под егонным мудрым руководством Одесса превратится в рай на Земле,ржал так что перебудил всех домашних и кота перепугал.

                  так им сказок рассказали, что при сабакашвили грузия прям расцвела!!!! вот и верят недалекие в это фуфло!!! laughing laughing laughing
                  Николай Грек
          2. Николай Грек Сегодня, 18:38
            Цитата: Монос
            Александр, я думаю, что всё ещё проще - пришло время зачищать радикалов. Всякая революция пожирает своих детей.

            долго они ждали че-то...надо было сразу зачищать...а так, за 3 года они стока вреда хохляндии принесли, что никто бы так не смог!!! wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
    2. Подрезчик Сегодня, 17:00
      Цитата: 210окв
      Это что же за напасть?Лучшие друзья и так подгадили?Как вы,так и к вам..

      Может пусть уже так??? hi Не дай Бог, выльется на улицы... am
      Подрезчик
      1. 210окв Сегодня, 17:12
        Александр hi На улицу они выйдут по любому.И будут требовать финансирования..И им придется дать киевским управилам..Ибо если не дадут,то они выйдут на "большую дорогу".Ибо они есть бандиты.
        Цитата: Подрезчик
        Цитата: 210окв
        Это что же за напасть?Лучшие друзья и так подгадили?Как вы,так и к вам..

        Может пусть уже так??? hi Не дай Бог, выльется на улицы... am
        210окв
    3. Венд Сегодня, 17:06
      Цитата: 210окв
      Это что же за напасть?Лучшие друзья и так подгадили?Как вы,так и к вам..

      Вероятно карта нацистов оказалась не выгодной для США. И кто следующий?
      Венд
  2. Смог Сегодня, 16:48
    Ой! Какой нежданчик! Так держать, господа нацисты..... am
    Трампа срочно на миротворец! Срочно!!!!!!! Геращенко, ты где?????
    Смог
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 16:49
    Члены С14 были обвинены в совершении преступлений на почве ненависти (распространение расистских материалов и нападений на рынки, владельцы которых имели неукраинское этническое происхождение). Во время "майдана" члены С14 выпускали расистские баннеры и боролись с другими активистами. Их первоначальная платформа, когда-то начавшаяся как политический протест, стала насильственной в 2014 году
    это что же с Америкой случилось - перегрелась бедненькая что ли?
    Angel_and_Demon
  4. Черный_Ватник Сегодня, 16:50
    Как бы идет недвусмысленный намек к нацикам, чтобы перед выборами не особо там майданили, ибо Пецю таки надо переизбрать.
    Черный_Ватник
  5. krops777 Сегодня, 16:51
    Консорциум по изучению терроризма при университете штата Мэриленд США (TRAC) внес украинскую националистическую организацию С14 ("Сич") в глобальную базу террористов. Об этом сообщается на сайте консорциума.


    Вы нам пока не нужны, денег тоже не дадим. Как то так.
    krops777
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:51
    Ранее сообщалось, что лидер организации Евгений Карась признал факт сотрудничества организации с СБУ
    Какая прелесть.А СБУ сотрудничает с ЦРУ feel
    Наблюдатель2014
    1. Балу Сегодня, 16:56
      Глобальная база террористов? АльКайда angry тоже переводится как список, база данных. am Теперь СИЧ перекинут на Северный Кавказ, Крым или среднюю Азию??? belay
      Балу
  7. DEZINTO Сегодня, 17:05
    Как внесли так и вынесут...
    DEZINTO
  8. Симон Сегодня, 17:20
    О! Неужто, своих начали давить! belay laughing
    Симон
  9. Политотдел-М Сегодня, 17:23
    владельцы которых имели неукраинское этническое происхождение).

    Какое интересно...? Как то загадочно все...А чем правй сектор отних отличается?
    Политотдел-М
  10. Симон Сегодня, 17:24
    Цитата: Венд
    Цитата: 210окв
    Это что же за напасть?Лучшие друзья и так подгадили?Как вы,так и к вам..

    Вероятно карта нацистов оказалась не выгодной для США. И кто следующий?

    Порошенко наверно! crying
    Симон
  11. Геркулесыч Сегодня, 17:31
    Теперь янки
    довольно потирают руки -они получили массу расходного материала для террактов не только в республиках, но и у нас в России! negative Им эта база террористов нужна для исполнения их по назначению -теракты и убийства неугодных людей в "неправильных " странах типа нашей.
    Геркулесыч
  12. Монархист Сегодня, 17:34
    Камрады,мне диван шепнул:"Владимир Владимирович звонит в штат Мэриленд и диктует" . Вожак этой самой"Сич" скажет:" это какие-то неправильные "пчелы"( помните мультик про Винипуха,у которого в голове опилки)пардон, американцы"
    Монархист
  13. Лелёк Сегодня, 17:38
    Консорциум по изучению терроризма при университете штата Мэриленд США (TRAC) внес украинскую националистическую организацию С14 ("Сич") в глобальную базу террористов.

    Сначала печенюшки и деньги, а через три года бесчинств - признание террористами. Ну, как можно всерьёз относиться к ляпам вашингтонской администрации? И если бы этот фокус был первым, а то ведь - Алькайда, ИГИЛ, ан-Нусра и ещё десяток террористических опухолей возбуждённых усилиями и деньгами США. В ООН надо возбудить признание США террористической страной и ввести к ней санкции (какие, не знаю, но надо). yes
    Лелёк
  14. Монархист Сегодня, 17:42
    Цитата: Симон
    Цитата: Венд
    Цитата: 210окв
    Это что же за напасть?Лучшие друзья и так подгадили?Как вы,так и к вам..

    Вероятно карта нацистов оказалась не выгодной для США. И кто следующий?

    Порошенко наверно! crying

    Да нет: Педро еще не исчерпал кредита доверия,а иначе“ галстукоед" и К уже бы выписали и выкинули его оболочку. Вы видели как паук выкидает,что осталось от мухи? Тоже самое сделают и с "политбанкротом" Педро
    Монархист
  15. ul_vitalii Сегодня, 17:44
    Ерунда! Будут их облизывать как игиловцев, возможно более тщательно(обещать-не значит что жениться).
    ul_vitalii
  16. Egorovich Сегодня, 17:57
    Признание с гнилым запахом. Матрасники в открытую помогают и тренируют ИГИЛовцев, а тут "Сич" внесли в террористы.
    Egorovich
  17. Sergey53 Сегодня, 17:59
    Американцы не дооценивают потенциал всей страны. Алё,гараж? Поторопились однако.
    Sergey53
  18. Karayakupovo Сегодня, 18:31
    Хрен когда дождёмся, когда "основатели" "де.мократии" признают украинских ККК-лановцев бандитами-( ну, они же не против "афроевопейцев") воюют.
    Karayakupovo
  19. Selin Andrey Сегодня, 19:03
    А вот это любопытно.
    Selin Andrey
  20. СТРАПЕР-М Сегодня, 19:13
    Украинская националистическая организация "Сич" внесена в американскую базу террористов

    Опомнились господа ..Не мешайте нам русским и мы с ними быстро разберемся , даже в твиттер не успеют SOS послать! soldier
    СТРАПЕР-М
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