Украинская националистическая организация "Сич" внесена в американскую базу террористов

"Группа С14 (Сич) - это военизированная праворадикальная группа, которая имеет тесные связи с националистической украинской партией "Свобода"

Члены С14 были обвинены в совершении преступлений на почве ненависти (распространение расистских материалов и нападений на рынки, владельцы которых имели неукраинское этническое происхождение). Во время "майдана" члены С14 выпускали расистские баннеры и боролись с другими активистами. Их первоначальная платформа, когда-то начавшаяся как политический протест, стала насильственной в 2014 году