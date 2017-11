Украинская националистическая организация "Сич" внесена в американскую базу террористов

"Группа С14 (Сич) - это военизированная праворадикальная группа, которая имеет тесные связи с националистической украинской партией "Свобода"

Члены С14 были обвинены в совершении преступлений на почве ненависти (распространение расистских материалов и нападений на рынки, владельцы которых имели неукраинское этническое происхождение). Во время "майдана" члены С14 выпускали расистские баннеры и боролись с другими активистами. Их первоначальная платформа, когда-то начавшаяся как политический протест, стала насильственной в 2014 году

Консорциум по изучению терроризма при университете штата Мэриленд США (TRAC) внес украинскую националистическую организацию С14 ("Сич") в глобальную базу террористов. Об этом сообщается на сайте консорциума.- говорится в сообщении.- сообщается на сайте TRAC.Отмечается, что C14 названа в честь лозунга, состоящего из 14 слов: We must secure the existence of our people and a future for White children ("Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей"), которые принадлежат американскому нацисту Дэвиду Лейну.По данным украинских СМИ, С14 ("Сич") была создана в 2010 году, свою деятельности она начала в Киеве, устраивая силовые протесты против незаконных застроек. Позднее приняла активное участие в "евромайдане", с 2014 года батальон "Сич" действовал в рамках силовой операции в Донбассе.Ранее сообщалось, что лидер организации Евгений Карась признал факт сотрудничества организации с СБУ, передает ТАСС