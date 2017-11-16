19:25 16 ноября

Лучший учитель Украины покинула страну

Украина не перестаёт удивлять. Страну покидают лучшие и наиболее профессиональные кадры, уезжая на заработки или на постоянное место жительство за рубеж. Стало известно о том, что победившая в главном конкурсе министерства образования и получившая почётное звание «Учитель года Украины 2016» Виолетта Македон, тоже покинула страну.

Украинский портал Elise вышел с материалом, в котором говорится, что педагог уехала в Британию. В Лондоне лучший учитель Украины занята уходом за престарелым мужчиной. В издании отмечается, что Виолетта покинула Украину, уволившись из школы, так как «в системе образования страны созданы невыносимые условия для работы специалистов».

Из материала:
Труд не ценится, развития нет никакого, а перспективы для учителей очень туманные как собственно и для самой страны.



Лучший учитель Украины покинула страну


Как отмечает Виолетта, в Британии она зарабатывает в день столько же, сколько на Украине зарабатывала в месяц.

Виолетта Македон далеко не первый специалист, решивший искать работу за пределами страны. По последним данным, только в России заняты до 250 тысяч украинских граждан (в том числе и бывших украинских граждан), имеющих высшее образование в различных отраслях. Другой вопрос, насколько сегодня оценен труд педагогов в России при педагогической "голой" ставке в среднем по стране на уровне менее 8 тыс. рублей...

Использованы фотографии: https://elise.com.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. Геркулесыч Сегодня, 17:26
    Скоро вна укроине останутся только худшие из худших recourse !
    Геркулесыч
    1. Zibelew Сегодня, 17:27
      Витальевич hi Из "Учителя года" на Украине, в "Сиделки года" в Лондоне. Стремительная карьера -покинуть нэньку и ухаживать за белым господином fellow . Зря что ли свидомые скакали lol .
      Zibelew
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:28
        перемога революции wassat
        Ратник с пулеметом
        1. Идущий Сегодня, 17:32
          Цитата: Геркулесыч
          Скоро вна укроине останутся только худшие из худших recourse !


          Западу нужна территория , а народ их не волнует.
          Идущий
        2. Монос Сегодня, 17:33
          победившая в главном конкурсе министерства образования и получившая почётное звание «Учитель года Украины 2016» Виолетта Македон, тоже покинула страну.

          За воспитанников стыдно стало.
          Монос
        3. Logall Сегодня, 17:36
          Жень, это она, революция, всем передом! А когда-то задом повернётся...
          Logall
      2. maxim947 Сегодня, 17:30
        Это от части и наша проблема, а сколько уже уехало... было бы особенно приятно если бы уехала в Россию, преподавать.
        maxim947
        1. Sergey53 Сегодня, 18:05
          Жаль конечно что не к нам. Но согласитесь она там хоть денег заработает. А у нас что? При царе самый большой оклад был не у министров а у учителей. А теперь сравните с нашими.
          Sergey53
          1. ПалБор Сегодня, 18:17
            Цитата: Sergey53
            Жаль конечно что не к нам. Но согласитесь она там хоть денег заработает. А у нас что? При царе самый большой оклад был не у министров а у учителей. А теперь сравните с нашими.

            Не у учителей,а у преподавателей гимназий.Так оне госчиновниками были.
            ПалБор
      3. Геркулесыч Сегодня, 17:36
        Тагерьян hi drinks -я так понимаю, что скоро даже просто жить на укроине будет некому! Первые уехали военнообязанные и адекваты, следом потянулся стремительно нищающий "средний класс "!Теперь -все у кого хватит денег выехать из укроины!
        Геркулесыч
      4. Ami du peuple Сегодня, 18:09
        Цитата: Zibelew
        Зря что ли свидомые скакали
        Не зря, "безвиз" наскакали же. Вот, сэкономила 30 евро. smile Тем более она родом из Берегово - основного центра венгерской культуры на Украине, а это не совсем Украина (скорее, совсем НЕ Украина) - тамошние жители намного более евроориентированы и мобильны. Глядишь, скоро всей областью в Венгрию и ЕС рванут.
        Ami du peuple
      5. ПалБор Сегодня, 18:14
        Ну-у,зам. директора нашей школы тоже уехала в середине нулевых...няней к детям музыканта Кортнева.Так-то вот.Все бабы обзавидовались sad
        ПалБор
    2. Андрей К Сегодня, 17:29
      Цитата: Геркулесыч
      Скоро вна укроине останутся только худшие из худших recourse !

      Вдалбливать свидомым знания проблемно, натянутые на маЙдауне кастрюли мешают...
      Андрей К
    3. 79807420129 Сегодня, 17:40
      Наши 90- е вспоминаются,так же бежали,кто мог и не мог,да и сейчас тоже,наши чинуши бодро рапортуют что все отлично,увеличили оклады и учителям и медикам,а на деле вот так выходит.
      Так что понимаю я ее.
      79807420129
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:41
      Геркулесыч
      Скоро вна укроине останутся только худшие из худших
      Не останутся уедут.А статью внимательно прочитали?
      Другой вопрос, насколько сегодня оценен труд педагогов в России при педагогической "голой" ставке в среднем по стране на уровне менее 8 тыс. рублей...
      Наблюдатель2014
    5. Владыка Ситх Сегодня, 17:47
      Бросьте в бой лучших из худших!
      Владыка Ситх
  2. 210окв Сегодня, 17:27
    Могла бы и поболее заработать на репетиторстве здесь в России.А может так оно и лучше,если "лучшему в профессии" предстоит мыть горшки.Значит европейские ценности для нее важнее.
    210окв
  3. Политотдел-М Сегодня, 17:27
    По последним данным, только в России заняты до 250 тысяч украинских граждан

    Надеюсь не учителя...!
    Политотдел-М
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:37
      Виталий, да пусть хоть и учетеля, лишь бы у них в голове не националистическая каша была! !!
      Геркулесыч
      1. Политотдел-М Сегодня, 17:44
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий, да пусть хоть и учетеля, лишь бы у них в голове не националистическая каша была! !!

        Ну и я про это... hi
        Как говорил один умный человек на западе , войны выигрывают учителя в школах ! soldier
        Политотдел-М
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:42
      Политотдел-М hi
      Надеюсь не учителя...!
      Коллега ,а чем вам учитель музыки с высшим образованием из Украины не угодил например?Лично знаком с таким.Лаурят кстати международного конкурса авторской песни прошлого годаУже у нас в России получил.Правда граждансво "долгая дорога в дюнах".На гитаре играет великолепно.На сайте губернатора своей области поздравление от губернатора получил.
      Наблюдатель2014
      1. Политотдел-М Сегодня, 18:02
        Цитата: Наблюдатель2014
        Коллега ,а чем вам учитель музыки с высшим образованием из Украины не угодил например?

        Понимаете, у меня есть высшее педагогическое образование( в СССР еще , а тогда учили неплохо и не только марксизму-ленинизму, учителя у меня хорошие были)...Может быть учитель силен в музыке , физике ,математике и т.д. Но если у него в голове майдан, к нему лучше детей не пускать ...
        Дети они как губки , все впитывают в детстве и надолго ..Я уже писал выше , учителя школы делают политику государства и ее могущество или раболепие ..Вот так ,что то.. hi
        Политотдел-М
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:09
          Политотдел-М Виталий я с вами согласен полностью.Ещё хочу открыть вам и всем страшную тайну! Из Украины уезжают в Россию учителя которые преподают на русском языке.Украиноязычные ,а это литература и украинские историки 300 лет в России по специальности своей работу не найдут.Потому что у нас до одного места украинский.Не один родитель не изъявил желание учить ребёнка в России на украинском.Спросите у крымчан .Много ли желающих согласилось мову штудировать..
          Наблюдатель2014
          1. СТРАПЕР-М Сегодня, 18:55
            Цитата: Наблюдатель2014
            Из Украины уезжают в Россию учителя которые преподают на русском

            И мне это очень симпатизирует..! Надеюсь Россия их примет с должным образом спецы нам нужны!
            Украине нужна блокада , чтобы перегорели , как скорпионы в банке..
            Читаю сейчас "Соню Кошкину, Майдан" ...А ведь там все началось именно со студентов и школьников, подставили их "Цэ европа" кровища потекла и итог еще хуже ..Нулланд в АТО что то печеньки не спешит ехать раздавать и Маккейни тоже..
            Требуют ВОЙНЫ с Россией! Вот суть всего этого побоища..
            СТРАПЕР-М
            1. частное лицо Сегодня, 19:06
              Может хоть украинские педагоги займутся образованием наших детей, а то у наших только как бы побольше часов провести. Итог не важен главное часы .
              частное лицо
  4. Uryukc Сегодня, 17:29
    только в России заняты до 250 тысяч украинских граждан

    Весьма скромная оценка. Разве в РФ не 2 млн. Украинцев иммигрировало?
    Uryukc
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:38
      Считают наверное только тех, кто офицеально устроился request
      Геркулесыч
  5. Viktorfi Сегодня, 17:33
    Статья из серии "в чужом глазу соломину видеть, в своём - бревна не замечать"
    Viktorfi
    1. 210окв Сегодня, 17:37
      Наши "бревна"уже отправляются скопом зарубеж.Ибо либерасты отпетые.
      210окв
      1. Попович Сегодня, 18:23
        на "историческую" родину, землю отжатую у братьев арабов!
        Попович
  6. Копчёный Сегодня, 17:34
    Ну правильно, этого и добиваются вна Украине как было во всяких прибалтиках и прочих из варшавского блока. Большинство разъедется по за границам, а те кто останутся обслуживают режим ну и пенсионеры доживают своей век.
    Копчёный
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:37
    Другой вопрос, насколько сегодня оценен труд педагогов в России при педагогической "голой" ставке в среднем по стране на уровне менее 8 тыс. рублей...
    О чём тут дальше говорить? Или спорить? А ну да, в Москве и других регионах доплачивают.Москва вообще отдельная песня.Российский элизиум с картой москвича.Вот интересно ,а когда сделают карту россиянина? А то бабульки с немногочисленными дедульками покупающие буханку хлеба и пакет молока дюже вид имеют у нас в стране прискорбный
    Наблюдатель2014
    1. Karayakupovo Сегодня, 18:13
      Я помню, в своё время учительница из Чукотки сказала Якубовичу, что доехала до Москвы на свои деньги и на обратную дорогу тоже она заплатила. И не надо меня убеждать про плохое денежное обеспечение (у меня два директора школ в друзьях и родня). И я пенсионер ещё тоже.
      Karayakupovo
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:47
    Цитата: 210окв
    Могла бы и поболее заработать на репетиторстве здесь в России.А может так оно и лучше,если "лучшему в профессии" предстоит мыть горшки.Значит европейские ценности для нее важнее.

    Печаль в том,что условия работы наших учителей, навряд ли, много лучше,чем в/на Украине
    Всё построено так,что преподаватели просто вынуждены заниматься репетиторством.
    Тут, и низкие зарплаты и так называемый стандарт знаний,предлагаемый учащимся (
    Учителя открыто говорят,что без репетитора никак,если хочешь,чтобы твоё чадо что-то знало((
    ( Тёща заслуженный учитель РФ)
    Сибирский цирюльник
  9. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:50
    Цитата: Сибирский цирюльник
    Цитата: 210окв
    Могла бы и поболее заработать на репетиторстве здесь в России.А может так оно и лучше,если "лучшему в профессии" предстоит мыть горшки.Значит европейские ценности для нее важнее.

    Печаль в том,что условия работы наших учителей, навряд ли, много лучше,чем в/на Украине
    Всё построено так,что преподаватели просто вынуждены заниматься репетиторством.
    Тут, и низкие зарплаты и так называемый стандарт знаний,предлагаемый учащимся (
    Учителя открыто говорят,что без репетитора никак,если хочешь,чтобы твоё чадо что-то знало((
    ( Тёща заслуженный учитель РФ)

    И вообще,школа,в целом, очень хорошо иллюстрирует сигригацию в нашем обществе
    Сибирский цирюльник
  10. Sergey53 Сегодня, 17:57
    Правильно. Ну кого там воспитывать? Мы скакали мы скакали наши головы устали.Мы немного отдохнём и скакать опять начнём
    Sergey53
  11. kenig1 Сегодня, 17:59
    У меня мама преподаватель английского языка, и от оплаты своего труда мягко говоря не в восторге. В Москве учителям делают доплаты, а в провинции грустно.
    kenig1
  12. Ingvar0401 Сегодня, 18:01
    Другой вопрос, насколько сегодня оценен труд педагогов в России при педагогической "голой" ставке в среднем по стране на уровне менее 8 тыс. рублей...
    Вот над чем надо задумываться! Поработал год в школе учителем ОБЖ. Самую высокую зарплату в 15000 рублей получил, когда дополнительно подменял заболевших учителей физики и географии. Позорище......
    Ingvar0401
  13. Karayakupovo Сегодня, 18:05
    С такими мозгами надо переманивать в Россию. Я не буду говорить и про проф. и про менталитет. на первое место даже не ставлю политику. Чисто прагматика-лучшие учителя-лучшие ученики!
    Karayakupovo
    1. Попович Сегодня, 18:19
      Цитата: Karayakupovo
      Чисто прагматика-лучшие учителя-лучшие ученики!
      - прыгали на майдане ...
      Попович
  14. Попович Сегодня, 18:18
    Цитата: 210окв
    репетиторстве здесь в России

    чем? историей окраины?
    Попович
  15. мичман Сегодня, 18:39
    На Украине мне было подчинено 19 предприятий и НИИ (6 ГУ МРП СССР)..Закрыты все, только один НИИ выехал в Россию и хорошо работает в области авиационной электроники. А в 1978-1988 г г на этих предприятиях трудилось порядка 90 тыс. специалистов. Честь имею.
    мичман
  16. Симон Сегодня, 18:43
    Цитата: Ратник с пулеметом
    перемога революции wassat

    Все трудяги убегут за бугор, останутся только бандеровцы, а они работать не любят, да и не умеют. request Вот тогда перемога голодная точно настанет crying . "Революционным" Голодомором называетсяwassat
    Симон
  17. Bronevick Сегодня, 18:45
    В Киеве двое мужчин изнасиловали полицейского( 24 летнего парня).
    Bronevick
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