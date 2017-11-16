Лучший учитель Украины покинула страну

Труд не ценится, развития нет никакого, а перспективы для учителей очень туманные как собственно и для самой страны.

Украина не перестаёт удивлять. Страну покидают лучшие и наиболее профессиональные кадры, уезжая на заработки или на постоянное место жительство за рубеж. Стало известно о том, что победившая в главном конкурсе министерства образования и получившая почётное звание «Учитель года Украины 2016» Виолетта Македон, тоже покинула страну.Украинский портал Elise вышел с материалом, в котором говорится, что педагог уехала в Британию. В Лондоне лучший учитель Украины занята уходом за престарелым мужчиной. В издании отмечается, что Виолетта покинула Украину, уволившись из школы, так как «в системе образования страны созданы невыносимые условия для работы специалистов».Из материала:Как отмечает Виолетта, в Британии она зарабатывает в день столько же, сколько на Украине зарабатывала в месяц.Виолетта Македон далеко не первый специалист, решивший искать работу за пределами страны. По последним данным, только в России заняты до 250 тысяч украинских граждан (в том числе и бывших украинских граждан), имеющих высшее образование в различных отраслях. Другой вопрос, насколько сегодня оценен труд педагогов в России при педагогической "голой" ставке в среднем по стране на уровне менее 8 тыс. рублей...