Минобороны рассекретило документы о помощи Польше со стороны СССР

Только за период с марта по ноябрь 1945 год для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года. В порядке трудового договора Временному правительству Польши в течение 2 и 3 кварталов 1945 года было поставлено более 130 тыс. тон продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка, 100 тыс. тонн крупных кож, более 2 тыс. грузовых автомобилей

Минобороны в рамках мультимедийного проекта «Память против забвения» опубликованы уникальные исторические документы из фондов Центрального архива МО РФ, рассказывающие об оказании Советским Союзом материальной помощи Польше в 1944-1945 годах: helppoland.mil.ru В опубликованных документах приводятся сведения о помощи СССР населению освобожденных частями Красной Армии польских городов продовольствием, медикаментами, автотранспортом, топливом и сырьем для промышленных предприятий. Как свидетельствуют архивные документы, помощь Советского Союза в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и из запасов народных комиссариатов СССР.- добавили в военном ведомстве.Из ресурсов 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов в виде единовременной помощи для питания польских железнодорожников, угольщиков и других рабочих было передано более 8 тыс. тонн мяса.В рассекреченных документах приведены данные о восстановлении частями Красной Армии польских железных дорог и мостов, разрушенных немецкими оккупантами. Так, только силами железнодорожных частей 1-го Белорусского фронта на территории Польши было восстановлено более 5 тыс. километров железных дорог, 12,5 тыс. проводо-километров железнодорожной связи; построено и отремонтировано более 30 тыс. погонных метров мостов.Большой интерес пользователей вызовет впервые опубликованное Соглашение между советским военным командованием и временным правительством Польской республики об использовании оборудования германских предприятий и другого имущества, находящегося на территории Польши. В нем в частности отмечалось, что все без исключения польские заводы и оборудование передавались полякам, их демонтаж и вывоз строго запрещался.В рассекреченных Минобороны России документах также отражены беспрецедентные объемы переданных Польше денежных средств, число привлеченных к восстановлению народного хозяйства страны советских военных и гражданских специалистов.Исторические документы ранее не публиковались в открытых источниках и были доступны лишь узкому кругу специалистов.21 октября 2017 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который угрожает сносом памятникам Красной Армии, принесшей польскому народу освобождение от фашизма. Одной из первых «жертв» варварского закона стал памятник благодарности Красной армии в польском городе Щецин.Мультимедийный проект «Память против забвения» стал продолжением серии ранее опубликованных Минобороны России архивных документов периода 1944-1945 годов, посвященных освобождению Польши Красной Армией от немецко-фашистской оккупации и раскрывающих какой ценой досталась эта победа нашей стране.Минобороны России публикует исторические документы в целях противодействия попыткам фальсификации истории и сохранения исторической правды.