19:24 16 ноября

Минобороны рассекретило документы о помощи Польше со стороны СССР

Минобороны в рамках мультимедийного проекта «Память против забвения» опубликованы уникальные исторические документы из фондов Центрального архива МО РФ, рассказывающие об оказании Советским Союзом материальной помощи Польше в 1944-1945 годах: helppoland.mil.ru.

В опубликованных документах приводятся сведения о помощи СССР населению освобожденных частями Красной Армии польских городов продовольствием, медикаментами, автотранспортом, топливом и сырьем для промышленных предприятий. Как свидетельствуют архивные документы, помощь Советского Союза в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и из запасов народных комиссариатов СССР.

Минобороны рассекретило документы о помощи Польше со стороны СССР



Только за период с марта по ноябрь 1945 год для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года. В порядке трудового договора Временному правительству Польши в течение 2 и 3 кварталов 1945 года было поставлено более 130 тыс. тон продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка, 100 тыс. тонн крупных кож, более 2 тыс. грузовых автомобилей
- добавили в военном ведомстве.

Из ресурсов 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов в виде единовременной помощи для питания польских железнодорожников, угольщиков и других рабочих было передано более 8 тыс. тонн мяса.

В рассекреченных документах приведены данные о восстановлении частями Красной Армии польских железных дорог и мостов, разрушенных немецкими оккупантами. Так, только силами железнодорожных частей 1-го Белорусского фронта на территории Польши было восстановлено более 5 тыс. километров железных дорог, 12,5 тыс. проводо-километров железнодорожной связи; построено и отремонтировано более 30 тыс. погонных метров мостов.

Большой интерес пользователей вызовет впервые опубликованное Соглашение между советским военным командованием и временным правительством Польской республики об использовании оборудования германских предприятий и другого имущества, находящегося на территории Польши. В нем в частности отмечалось, что все без исключения польские заводы и оборудование передавались полякам, их демонтаж и вывоз строго запрещался.

В рассекреченных Минобороны России документах также отражены беспрецедентные объемы переданных Польше денежных средств, число привлеченных к восстановлению народного хозяйства страны советских военных и гражданских специалистов.

Исторические документы ранее не публиковались в открытых источниках и были доступны лишь узкому кругу специалистов.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который угрожает сносом памятникам Красной Армии, принесшей польскому народу освобождение от фашизма. Одной из первых «жертв» варварского закона стал памятник благодарности Красной армии в польском городе Щецин.

Мультимедийный проект «Память против забвения» стал продолжением серии ранее опубликованных Минобороны России архивных документов периода 1944-1945 годов, посвященных освобождению Польши Красной Армией от немецко-фашистской оккупации и раскрывающих какой ценой досталась эта победа нашей стране.

Минобороны России публикует исторические документы в целях противодействия попыткам фальсификации истории и сохранения исторической правды.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 42

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  1. Ami du peuple Сегодня, 18:15
    Всё это замечательно, но смысл? Пробудить у нынешних поляков чувство благодарности к советским воинам-освободителям? Без толку это.
    Лучше бы лже-мемориал "жертвам советского режима" в Катыни закрыли в ответ на снос поляками памятников нашим солдатам, погибшим за освобождение Польши.
    Ami du peuple
    1. 79807420129 Сегодня, 18:20
      Цитата: Ami du peuple
      Пробудить у нынешних поляков чувство благодарности к советским воинам-освободителям? Без

      Ну да в "благодарность" они памятники Советским Воинам сносят. negative Черчилль правильно называл этих гиенами Европы. yes
      79807420129
      1. pvv113 Сегодня, 18:30
        Здесь Черчилль неоспорим!
        pvv113
      2. Идущий Сегодня, 18:32
        Черчилль в этих вопросах был виртуоз , а панов ждет не завидное будущее , с таким отношением к России и старшее поколение это знает , но молодых упустило.
        Идущий
    2. Политотдел-М Сегодня, 18:22
      Все равно не поверят...! Пусть уж будет все как есть и урок нам на будущее хороший ..
      "Не делай добра , не получишь зла.." (хотя мне по сути душевной русской, эта поговорка коробит..)
      Но факты на лицо...
      Политотдел-М
      1. Orel Сегодня, 18:27
        Цитата: Политотдел-М
        Все равно не поверят...! Пусть уж будет все как есть и урок нам на будущее хороший ..


        Конечно не поверят. Ровно также, как сегодня не верят в то, как американцы от голодной смерти в 20-е годы в СССР миллионы людей спасли. Продовольствие привозили, сами тут раздавали. Была такая организация американской помощи (АРА). Целая система была, а потом еще и индустриализацию у нас проводили. Сталинградский тракторный завод в США целиком произведен был и перевезен в СССР, смонтирован американцами, правда тут уже не бесплатно, но это завод все таки. Своих то специалистов всех или выгнали из страны или расстреляли. Пришлось учиться у "идейных" капиталистов.

        Мы почему-то помним как кому-то помогали, а вот тех, кто нам помогал быстро забываем из-за политических разногласий. Поэтому поляки в этом отношении не хуже и не лучше нас. Нам бы самим научиться историю искренне воспринимать как было, а не как угодно и выгодно, для начала, а потом уже других учить hi
        Orel
        1. Ami du peuple Сегодня, 18:37
          Цитата: Orel
          Ровно также, как сегодня не верят в то, как американцы от голодной смерти в 20-е годы в СССР миллионы людей спасли.
          Только сначала западные страны совершили интервенцию против Советской России, а после её провала установили экономическую и продовольственную блокаду нашей страны.
          Ami du peuple
          1. Orel Сегодня, 19:04
            Цитата: Ami du peuple
            Только сначала западные страны совершили интервенцию против Советской России, а после её провала установили экономическую и продовольственную блокаду нашей страны.


            Началось...Ну почитайте о причинах голода то в стране. Я понимаю, что везде Кисель-ТВ уже как пятый год, но ведь тут тайны то нет никакой. Революция, гражданская война и неурожай. Вот результат.

            Если бы Запад хотел тогда завоевать СССР, то он бы это сделал. Вы забыли, как один чехословацкий корпус гонял целые красные армии??? Потому, что кадровый корпус - это армия, а набранная толпа с винтовками - это толпа, даже если их и в 20 раз больше. Поэтому никакой цели завоевать СССР у Запад не было, была бы - завоевали. Тогда толком страны, государства и армии не существовало. Просто никому это было не надо.
            Orel
        2. пантера Сегодня, 18:47
          Ну не все забыли. Насколько знаю, в Лиге Наций отказались помогать голодающей России, ибо большевики хуже голода, пусть все дохнут. Помогали частные организации как АРА, фонд Нансена, коммунисты, даже папа Римский поучаствовал. Будущий шеф ФБР Гувер, работая в нефтяной компании, прислал помощь. Его интересовали нефтяные контракты в Баку. Спас несколько тысяч жизней, капиталист smile
          пантера
          1. Orel Сегодня, 19:12
            Цитата: пантера
            Помогали частные организации как АРА, фонд Нансена, коммунисты, даже папа Римский поучаствовал. Будущий шеф ФБР Гувер, работая в нефтяной компании, прислал помощь. Его интересовали нефтяные контракты в Баку. Спас несколько тысяч жизней, капиталист


            И Конгресс США Вы забыли. Не знаю уж специально или нет, но судя по Вашей осведомленности. Без решений властей США вряд ли бы что-то получилось с помощью. Это ровно такие же "недоговорки" по истории. А как же борьба за историческую правду?
            Orel
          2. Orel Сегодня, 19:17
            Цитата: пантера
            Его интересовали нефтяные контракты в Баку. Спас несколько тысяч жизней, капиталист


            На пике АРА кормила 10 миллионов и на них работало 120 тысяч граждан СССР - получали зарплату, обеспечивали семьи. Историческая правда Вам не нравится?
            Orel
        3. Сергей-8848 Сегодня, 18:57
          АРА - частная благотворительная организация. Да, это американцы, но не государство США, долго не признававшее СССР. В статье же речь идёт о документах, в которых чётко прописано, что наша страна, разрушенная войной - помогала разрушенной Польше.
          Мы всех помним, причём помним - кто это сделал, для чего и зачем (это о концессиях).
          Сергей-8848
        4. СТРАПЕР-М Сегодня, 19:09
          Цитата: Orel
          Конечно не поверят. Ровно также, как сегодня не верят в то, как американцы от голодной смерти в 20-е годы в СССР миллионы людей спасли. Продовольствие привозили, сами тут раздавали. Была такая организация американской помощи (АРА

          И тут же грабили, скупая ценности по дешевке... Санкциями Советская Россия была обложена вчистую..Все покупали ,через третьих лиц и за золото, так же как и в ВОВ по "лизингу" хе хе..Не надо уже мне это все вбивать в голову и другим тоже..
          США это страна основана на уничтожении других народов и рабовладении..и менталитет остался тот же..
          СТРАПЕР-М
          1. Orel Сегодня, 19:23
            Цитата: СТРАПЕР-М
            И тут же грабили, скупая ценности по дешевке..


            Только в умудренном уме слова "покупаю" и "граблю" могут рядом стоять. Покупая грабили. Это шедевр.
            Orel
      2. 210окв Сегодня, 18:50
        К сожалению мы постоянно наступаем на грабли панславянства...Ну надо признать что надо думать о СВОИХ ЛЮДЯХ в первую очередь..А не о тн "братьях" по крови,языку и истории.Братство пусть они сами в первую очередь докажут.А мы будем посмотреть..
        Цитата: Политотдел-М
        Все равно не поверят...! Пусть уж будет все как есть и урок нам на будущее хороший ..
        "Не делай добра , не получишь зла.." (хотя мне по сути душевной русской, эта поговорка коробит..)
        Но факты на лицо...
        210окв
        1. СТРАПЕР-М Сегодня, 19:20
          Цитата: 210окв
          К сожалению мы постоянно наступаем на грабли панславянства...Ну надо признать что надо думать о СВОИХ ЛЮДЯХ в первую очередь..А не о тн "братьях" по крови,языку и истории.Братство пусть они сами в первую очередь докажут.А мы будем посмотреть..

          Увы мы любим наступать на грабли старые и потом всем доказывать (даже с помощью оружия) что мы правы были , такой уж у нас менталитет у русских ..
          СТРАПЕР-М
    3. rruvim Сегодня, 18:30
      Да уж. Уже доказоно, передоказано, что чекисты в Катыни не при чём. Уж там памятник разбившемуся самолёту ставить надо.
      rruvim
      1. 210окв Сегодня, 19:01
        Я Вам расскажу факт.Место расстрела находится у реки Днепр.Но это ладно.Там напротив санаторий МВД "Борок".Это старый санаторий,он был и до войны.И рядом запасной КП .Он относился к "линии Сталина"Хорошее место для расстрела?Там где отдыхают и рядом военный секретный об'ект?Да чушь собачья!
        Цитата: rruvim
        Да уж. Уже доказоно, передоказано, что чекисты в Катыни не при чём. Уж там памятник разбившемуся самолёту ставить надо.
        210окв
    4. фа2998 Сегодня, 18:37
      А был смысл секретить все на свете? Этот советский ! Эти сведения должны бы ПРОПАГАНДИРОВАТСЯ, уже с 45 года.Чтобы поляки ноги целовали КА! Значит план Маршала знают все, а наша помощь св.70 лет секретная.Потом власти обижаются на лжеисториков. А сколько у нас в архивах подобных "секретов"? request hi
      фа2998
    5. Венд Сегодня, 18:41
      Цитата: Ami du peuple
      Всё это замечательно, но смысл? Пробудить у нынешних поляков чувство благодарности к советским воинам-освободителям? Без толку это.
      .

      Да не поверят они и будут все отрицать.
      Венд
    6. Orionvit Сегодня, 18:55
      Цитата: Ami du peuple
      Без толку это.

      Ну в нынешнее время это само собой. Как говорится "Поздно пить "боржоми", когда почки отказали". Меня интересует другой вопрос. Почему документы пролежали столько времени в архивах, и доступ к ним имели только избранные специалисты? Что бы не травмировать "тонкую" психику и национальное "достоинство" "братьев" поляков? Что такого в этих документах, такого "секретного"? А теперь конечно, поздно уже, каждый поляк и так знает, что это Польша победила во второй мировой войне, а Русские пришли "на готовое" и оккупировали несчастную страну. И попробуйте доказать обратное.
      Orionvit
    7. Yarik Сегодня, 18:57
      Лучше бы лже-мемориал "жертвам советского режима" в Катыни закрыли в ответ на снос поляками памятников нашим солдатам, погибшим за освобождение Польши.

      В отцах-основателях оного святой человек, ему даже некий Центр посвящен.И с подачи этого святого нынешние тоже.
      Yarik
  2. НЕКСУС Сегодня, 18:15
    Минобороны в рамках мультимедийного проекта «Память против забвения» опубликованы уникальные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, рассказывающие об оказании Советским Союзом материальной помощи Польше в 1944-1945 года:

    Поляки это все забыли...Они и Первую мировую не помнят...например оборону крепости Осовец.
    НЕКСУС
    1. DEZINTO Сегодня, 18:35
      Оборона крепости Осовец! Даа, вот только вчера племяннику пересказывал историю про "атаку мертвецов", у него глаза были вот такенные, очень заинтересовался и ушёл читать.
      Ммда уж такие подвиги важно не забывать и пересказывать.
      Потому что это я даже представить боюсь, но представляю и это жуть ! Задыхаясь от хлора, с уже обозжёнными лёгкими встать из окопа и пойти в штыковую на противника!!! Конечно немцы тогда офигели! Это сильно!!!
      DEZINTO
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:52
        Цитата: DEZINTO
        Ммда уж такие подвиги важно не забывать и пересказывать.

        ПОСЛЕДНИЙ ЗАЩИТНИК КРЕПОСТИ ОСОВЕЦ
        К августу 1915 года в связи с изменениями на Западном фронте, стратегическая необходимость в обороне крепости потеряла всякий смысл. В связи с этим верховным командованием русской армии было принято решение прекратить оборонительные бои и эвакуировать гарнизон крепости. Но в ней и в окружавших ее фортах находились многочисленные армейские склады, и надо было сделать все, чтобы запасы, хранившиеся там, не попали в руки врага.

        18 августа 1915 г началась эвакуация гарнизона, которая проходила без паники, в соответствии с планами. Эвакуация крепости - тоже пример героизма. Потому как вывозить все из крепости пришлось по ночам, днем шоссе было непроходимо: его беспрестанно бомбили немецкие аэропланы. Не хватало лошадей, и орудии приходилось тащить в ручную и каждое орудие тянули на лямках 30-50 человек. Все, что невозможно было вывезти, а также уцелевшие укрепления, которые противник мог бы использовать в своих интересах, были взорваны саперами. Вывод войск из крепости закончился 22 августа и лишь несколько дней спустя немцы решились занять развалины.

        В 1918 году руины героической крепости стали частью независимой Польши. Начиная с 20-х годов, польское руководство включило Осовец в свою систему оборонных укреплений. Началось полномасштабное восстановление и реконструкция крепости. Было проведено восстановление казарм, а также разборка завалов, мешающих дальнейшему ходу работ.

        При разборе завалов, около одного из фортов, солдаты наткнулись на каменный свод подземного тоннеля. Работа пошла с азартом и уже довольно быстро была пробита широкая дыра. Подбадриваемый товарищами в зияющую темноту спустился унтер-офицер. Торящий факел вырвал из кромешной тьмы сырую старую кладку и куски штукатурки под ногами.

        И тогда произошло нечто невероятное.

        Прежде чем унтер-офицер успел сделать несколько шагов, откуда-то из темной глубины тоннеля гулко прогремел твердый и грозный окрик:
        -Стой! Кто идет?

        Унтер остолбенел. - Матка Боска, - перекрестился солдат и рванул наверх.

        И как полагается, на верху, он получил должную взбучку от офицера за трусость и глупые выдумки. Приказав унтеру следовать за ним, офицер сам спустился в подземелье. И снова, едва лишь поляки двинулись по сырому и темному тоннелю, откуда-то спереди, из непроницаемо-черной мглы так же грозно и требовательно прозвучал окрик:
        -Стой! Кто идет?
        Вслед за тем в наступившей тишине явственно лязгнул затвор винтовки. Инстинктивно солдат спрятался за спину офицера. Подумав и справедливо рассудив, что нечистая сила вряд ли стала бы вооружаться винтовкой, офицер, хорошо говоривший по-русски, окликнул невидимого солдата и объяснил, кто он и зачем пришел. В конце он спросил, кто его таинственный собеседник и что делает под землей.

        Поляк ожидал всего, но только не такого ответа:
        - Я, часовой, и поставлен сюда, охранять склад.

        Сознание офицера отказывалось воспринять такой простой ответ. Но, все же взяв себя в руки, он продолжил переговоры.
        - Могу я подойти, - взволновано спросил поляк.
        - Нет! - сурово раздалось из темноты. - Я не могу допустить никого в подземелье, пока меня не сменят на посту.

        Тогда ошеломленный офицер спросил, знает ли часовой, сколько времени он пробыл здесь, под землей.
        - Да, знаю, - последовал ответ. - Я заступил на пост девять лет назад, в августе тысяча девятьсот пятнадцатого года. Это казалось сном, нелепой фантазией, но там, во мраке тоннеля, был живой человек, русский солдат, простоявший в карауле бессменно девять лет. И что невероятнее всего, он не бросился к людям, возможно врагам, но все же, людям общества с которыми он был лишен целых девять лет, с отчаянной мольбой выпустить его из страшного заточения. Нет, он остался верен присяге и воинскому долгу и был готов защищать вверенный ему пост до конца. Неся свою службу в строгом соответствии с воинским уставом, часовой заявил, что его может снять с поста только разводящий, а если его нет, то «государь император».
        Начались долгие переговоры. Часовому объяснили, что произошло на земле за эти девять лет, рассказали, что царской армии, в которой он служил, уже не существует. Нет даже самого царя, не говоря уже о разводящем. А территория, которую он охраняет, теперь принадлежит Польше. После продолжительного молчания солдат спросил, кто в Польше главный, и, узнав, что президент, потребовал его приказа. Лишь когда ему прочитали телеграмму Пилсудского, часовой согласился оставить свой пост.

        Польские солдаты помогли ему выбраться наверх, на летнюю, залитую ярким солнцем землю. Но, прежде чем они успели рассмотреть этого человека, часовой громко закричал, закрывая лицо руками. Лишь тогда поляки вспомнили, что он провел девять лет в полной темноте и что надо было завязать ему глаза, перед тем как вывести наружу. Теперь было уже поздно - отвыкший от солнечного света солдат ослеп.

        Его кое-как успокоили, пообещав показать хорошим врачам. Тесно обступив его, польские солдаты с почтительным удивлением разглядывали этого необычного часового.

        Густые темные волосы длинными, грязными космами падали ему на плечи и на спину, спускались ниже пояса. Широкая черная борода спадала до колен, и на заросшем волосами лице лишь выделялись уже незрячие глаза. Но этот подземный Робинзон был одет в добротную шинель с погонами, и на ногах у него были почти новые сапоги. Кто-то из солдат обратил внимание на винтовку часового, и офицер взял ее из рук русского, хотя тот с явной неохотой расстался с оружием. Обмениваясь удивленными возгласами и качая головами, поляки рассматривали эту винтовку.

        То была обычная русская трехлинейка образца 1891 года. Удивительным был только ее вид. Казалось, будто ее всего несколько минут назад взяли из пирамиды в образцовой солдатской казарме: она была тщательно вычищена, а затвор и ствол заботливо смазаны маслом. В таком же порядке оказались и обоймы с патронами в подсумке на поясе часового. Патроны тоже блестели от смазки, и по числу их было ровно столько, сколько выдал их солдату караульный начальник девять лет назад, при заступлении на пост. Польский офицер полюбопытствовал, чем смазывал солдат свое оружие.

        - Я ел консервы, которые хранятся на складе, - ответил тот, - а маслом смазывал винтовку и патроны.
        НЕКСУС
  3. Pirogov Сегодня, 18:16
    Вот и потребовать Польшу вернуть все деньги и центральную Пруссию ,хватит ждать от этих сволочей благоразумия как говорит Лавров.
    Pirogov
    1. pvv113 Сегодня, 18:29
      Цитата: Pirogov
      Вот и потребовать Польшу вернуть все деньги и центральную Пруссию

      Вот именно - в рамках декоммунизации
      pvv113
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:20
    Как свидетельствуют архивные документы, помощь Советского Союза в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и из запасов народных комиссариатов СССР.
    Ага пролетарий всех стран соединяйтесь.Кого угодно кормили кормили.Сами ..Говорить даже не хочу.И полякам земли немецкие ещё подарили.Они же пролетарии были уже тогда.А сейчас?
    Наблюдатель2014
    1. Идущий Сегодня, 18:25
      Не в коня корм оказался , а потом мы сами все отдали на откуп США , я имею ввиду не нас с вами , а понимаете кого.
      Идущий
    2. Orionvit Сегодня, 19:03
      Цитата: Наблюдатель2014
      Они же пролетарии были уже тогда.А сейчас?

      Ха-ха. Польские пролетарии, это звучит "гордо". Торгашами они были всегда, торгашами и остались. Так сказать, менталитет нации.
      Orionvit
  5. Karayakupovo Сегодня, 18:23
    Это надо ещё для пшеков показать по ТВ, чтобы знали и помнили, кто на самом деле друг. Хотя для большинства хороших поляков и так не надо доказывать. Они и так знают. Это амерополитики дурку гонят
    Karayakupovo
  6. rruvim Сегодня, 18:23
    Вот блин! Мы этих поляков кормили... А они? Как говорил мой знакомый: "Во всём виноваты евреи, масоны, студенты, интеллигенты и..." Пауза. "..и поляки!"
    rruvim
    1. Orionvit Сегодня, 19:07
      Цитата: rruvim
      Мы этих поляков кормили... А они?

      А они воспринимали это как должное. "Мы пострадали от Немцев, теперь кормите нас". В конце 80-х, поменялся "ветер", поменялся хозяин, пшеки переобулись в воздухе и теперь "мы пострадали от Русских, кормите нас". Шакалы, пардон, гиены.
      Orionvit
  7. pasechnik Сегодня, 18:27
    кам всё равно не объяснишь!
    pasechnik
  8. ul_vitalii Сегодня, 18:28
    Они скажут, а кто вас просил, сами бы все сделали.
    ul_vitalii
  9. лысова Сегодня, 18:39
    Пускай это останется на их совести ( того поколения ), а нынешней молодёжи этого не доказать.
    лысова
  10. solzh Сегодня, 18:40
    В опубликованных документах приводятся сведения о помощи СССР населению освобожденных частями Красной Армии польских городов продовольствием, медикаментами, автотранспортом, топливом и сырьем для промышленных предприятий

    Добрые мы человек - русские. За такую проявленную доброту, видимо Польша и решила отблагодарить нас сносом памятников.
    solzh
  11. Геркулесыч Сегодня, 18:41
    Лакеи сша просто скажут что мы наговариваем на яблочную империю, что все это ложь и Советские сказки, что польша уже тогда яблоками кормила полпланеты как минимум! !!
    Геркулесыч
  12. Piramidon Сегодня, 18:42
    А почему только 1945 год взят? А сколько СССР вбухал в пшеков за всю историю СЭВ-ОВД?
    Piramidon
    1. rruvim Сегодня, 18:52
      Это ещё не рассекретили. Но, то, что субсидировали Гданьскую Верфь во времена Ярузельского, покупая суда втридорога, я знаю не понаслышке.
      rruvim
  13. Гардамир Сегодня, 18:57
    Не понял смысла этой статьи! Давайте тихонько притворимся, что не замечаем декоммунизации в России. Не давно в Калуге снесли памятник Ленину, на этот же постамент поставили памятник Ивану3. Завешенный тряпками Мавзолей! Разговоры о выносе Ленина из Мавзолея. Деланное не замечание памятной даты. Выброс на экраны множества антисоветских фильмов в ноябре.
    Когда антисоветский Кремль выступает, он возмущается или поощряет?
    Гардамир
  14. Симон Сегодня, 18:58
    Предьявить полякам энную сумму
    Цитата: Наблюдатель2014
    Как свидетельствуют архивные документы, помощь Советского Союза в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и из запасов народных комиссариатов СССР.
    Ага пролетарий всех стран соединяйтесь.Кого угодно кормили кормили.Сами ..Говорить даже не хочу.И полякам земли немецкие ещё подарили.Они же пролетарии были уже тогда.А сейчас?

    Предъявить счет полякам, пускай возвращают, нам теперь деньги очень нужны. Долг платежом красен! Все им припомним!
    Симон
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