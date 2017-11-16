Airbus представил легкий ударный вертолет H145M

Европейский авиастроительный гигант Airbus представил новый легкий штурмовой вертолет H145M. Машина является универсальной и предназначена для доставки бойцов спецподразделений, разведки, огневой поддержки наземных войск. H145M также способен выполнять поисковые операции, осуществлять эвакуацию раненных. Вертолет оборудован различными оптическими и инфракрасными датчиками и способен нести ракетно-пушечное вооружение.