19:19 16 ноября

Airbus представил легкий ударный вертолет H145M

Европейский авиастроительный гигант Airbus представил новый легкий штурмовой вертолет H145M. Машина является универсальной и предназначена для доставки бойцов спецподразделений, разведки, огневой поддержки наземных войск. H145M также способен выполнять поисковые операции, осуществлять эвакуацию раненных. Вертолет оборудован различными оптическими и инфракрасными датчиками и способен нести ракетно-пушечное вооружение.




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Комментарии 3

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  1. Safer Сегодня, 18:27
    Напомнил Gazelle французского производства. Такое чувство, что ноги растут как раз из Sud-Aviation.
    Safer
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:30
    Не знаю мне больше сегодняшний турбовинтовой лёгкий штурмовик понравился
    ВС Дубае представлен турбовинтовой боевой самолет В-250
    .Сами посудите где на этом вертолёте воевать и против кого? С партизанами и только.Ну на крайний случай в горах самому на этом вертолёте партизанить.А против регулярной армии этой летающей пукалкой только на убой пилотов посылать.Его из пистолета сбить наверное можно.Утрирую конечно Но очередь из автомата он не переживёт точно.
    Наблюдатель2014
    1. Safer Сегодня, 18:49
      Ну информацию про бронирование не завезли, так что черт его знает. В целом согласен с вашей точкой зрения. И да, поршневая авиация себя ещё далеко не изжила, правда у нас её забросили. Мин. обороны виднее.
      Safer
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