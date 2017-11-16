19:23 16 ноября

Новая война на Ближнем Востоке: саудиты объединяются с Израилем

Спираль кризиса на Ближнем Востоке раскручивается все быстрее. Саудовская Аравия, внутри правящей верхушки которой проходят небывалые чистки, недвузначно намекнула Ирану о готовности начать против него войну. Этой же песне подпевает и Израиль, обвиняющий Исламскую республику в расширении влияние в Сирии. На этом фоне можно смело предположить о возможном союзе двух "заклятых врагов" - саудитов и израильтян, тем более, что СМИ не раз сообщали о тайных визитах саудовских принцев в Израиль и высокопоставленных израильских политиков в Саудовскую Аравию.




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Комментарии 1

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  1. solzh Сегодня, 18:35
    можно смело предположить о возможном союзе двух "заклятых врагов" - саудитов и израильтян

    what Чего только в жизни не бывает. Даже сказка может стать частью жизни.
    solzh
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