Новая война на Ближнем Востоке: саудиты объединяются с Израилем

Спираль кризиса на Ближнем Востоке раскручивается все быстрее. Саудовская Аравия, внутри правящей верхушки которой проходят небывалые чистки, недвузначно намекнула Ирану о готовности начать против него войну. Этой же песне подпевает и Израиль, обвиняющий Исламскую республику в расширении влияние в Сирии. На этом фоне можно смело предположить о возможном союзе двух "заклятых врагов" - саудитов и израильтян, тем более, что СМИ не раз сообщали о тайных визитах саудовских принцев в Израиль и высокопоставленных израильских политиков в Саудовскую Аравию.