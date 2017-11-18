По команде из СССР

Мало кто из современных военных обозревателей, экспертов и аналитиков вспомнит, кем в советской военной иерархии был Маршал Советского Союза Николай Огарков и что он сделал для Советской армии. Между тем влияние его идей на развитие не только СА, но и современных российских Вооруженных Сил сложно переоценить.Именно в середине 80-х годов была заложена основа современной военной реформы. Но если в России о Николае Васильевиче помнит лишь ограниченный круг специалистов, то во многих зарубежных профильных изданиях в публикациях, посвященных нашим военным реформам, фигурирует такое понятие, как «Наследие Огаркова». Попробуем разобраться, что это такое.30 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Васильевича Огаркова. За свою военную карьеру он прошел сложный путь от полкового инженера до начальника Генерального штаба и Маршала Советского Союза.Что особо примечательно, Огарков не общевойсковой офицер, хотя в 1938 году он и поступил в пехотное училище, но быстро был переведен в Военно-инженерную академию. И долгое время после ее окончания занимал различные должности, связанные с фортификацией. Такая карьера нетипична для Советской и Российской армии. Руководящие должности в Генштабе и Минобороны занимают преимущественно общевойсковики.В конце 70-х – начале 80-х Огарков начал разрабатывать концепцию «Стратегическая наступательная операция на театре военных действий». За достаточно громоздким названием крылось революционное изменение взглядов на современную войну.Во-первых, по мнению ее разработчиков, роль ядерного оружия снижалась, его место начало занимать высокоточное. Во-вторых, прогнозировалось, что даже масштабные столкновения будут очень скоротечными. Поэтому проводить стратегические операции надо одновременно на всю глубину театров военных действий. Вести такие операции должны, если говорить современным языком, разнородные группировки сил и средств. В-третьих, для ведения боевых действий нужны командования, которым подчиняются все силы и средства на ТВД, в том числе флот, ВВС и ВДВ.Формированию новой концепции предшествовало несколько масштабных маневров, включая оперативно-стратегические учения «Запад-81», которые стали одной из самых масштабных проверок Советской армии за всю ее историю.В 1984 году «Стратегическая наступательная операция на театре военных действий» была одобрена. Позже у иностранных специалистов она получила название «Доктрина Огаркова». Помимо концепции наступательной операции маршал разработал сложную многоэтапную реформу стратегических ядерных сил, противоракетной обороны и Космических войск. В целом Николай Огарков запустил сложную и весьма амбициозную военную программу, которую, по всей видимости, планировалось завершить к середине 90-х годов. Но развал СССР помещал ее реализации.«Доктриной Огаркова» предусматривалось сформировать отдельные армейские корпуса (ОАК). Эти объединения должны были отличаться высокой подвижностью и вести бои глубоко в тылу противника. Главной ударной силой ОАК стали отдельные мотострелковые и танковые бригады. Два корпуса – 5 и 38-й – просуществовали достаточно недолго и после отставки Николая Огаркова были переформированы в обычные дивизии.Можно подумать, что руководство СА посчитало такие объединения ненужными игрушками. Правда, анализ статьей и мемуаров бывших офицеров и генералов Советской армии показывает, что концепция отдельных корпусов была изменена. В результате ОАК оказались слишком громоздкими, надстройка в виде корпусного командования сокращалась, а бригады становились самостоятельными. По другой версии – причиной отказа от этой идеи стало то, что стратегический инструмент с возможностью непрерывно наступать на расстоянии в сотни, а то и тысячи километров посчитали чрезмерным. Поэтому место корпусов в концепции и заняли отдельные бригады.Помимо ОАК предусматривалось создание танковых и мотострелковых дивизий с повышенной огневой мощью и маневренностью. Вместо привычных трех мотострелковых (танковых) и одного танкового (мотострелкового) полков в новых соединениях было по два танковых и два мотострелковых. Действовать такие соединения, получившие в войсках прозвище «дивизии XXI века», должны были смешанными боевыми группами.На ТВД боевые действия должны были выглядеть следующим образом: обычные мотострелковые и танковые дивизии обеспечивали взлом обороны противника, а формирования XXI века за счет более высокой маневренности входили в прорыв, осуществляли быстрый разгром вражеских резервов, занимали выгодные позиции. После этого в бой вступали отдельные армейские корпуса (после их расформирования – отдельные бригады). В обороне «дивизии XXI века» и отдельные корпуса-бригады выступали как своеобразные пожарные команды.Если посмотреть на историю реформирования ВС РФ, то попытки вернуться к тройной схеме предпринимались несколько раз. Более того, в том или ином виде такая концепция с начала 90-х годов всегда присутствовала в планах военных реформ.Впервые отдельные бригады начал формировать министр обороны Павел Грачев. По имеющимся сведениям, это было сделано в продолжение той военной реформы, инициатором которой выступил Огарков. Но тяжелейший экономический кризис не позволил реализовать планы.Второй подход был предпринят, когда начальником Генштаба стал генерал армии Юрий Балуевский. На штат «XXI века» были переведены одна танковая и две мотострелковые дивизии. Также был изменен состав отдельных бригад, сформированных еще при Грачеве. Но и в этот раз реформа не задалась – случился объявленный тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым «новый облик».В настоящее время идет третья и самая удачная попытка реализовать реформу маршала Огаркова. В частности, на штат «XXI века» уже переведена 150-я мотострелковая дивизия – во вновь созданном соединении два танковых и два мотострелковых полка. По некоторым сведениям, в ближайшее время ее примеру последует еще несколько соединений. Несмотря на возвращение дивизий, в каждой общевойсковой армии остаются и отдельные танковые или мотострелковые бригады.Если обратиться к пресс-релизам российского Минобороны, а также официальным публикациям военных СМИ, почти везде встречаются термины «межвидовая группировка» и «разнородная группировка сил и средств». Работы по максимально возможному взаимодействию сил и средств различных видов и родов Вооруженных Сил на ТВД велись еще с начала 2000-х. Именно для создания межвидовых и разнородных группировок в период «нового облика» были расформированы старые военные округа, а на их месте созданы стратегические командования. Несмотря на отставку Сердюкова и взятый нынешним руководством МО РФ курс на демонтаж его реформы, новые военные округа остались.Между тем, как и в случае с бригадами, в основе формирования новых округов – объединенных стратегических командований (ОСК) лежит «Доктрина Огаркова». Именно ОСК отводилось важное место в обновленной структуре СА. В 1984 году были созданы четыре главных командования – Дальневосточное, Западное, Южное и Юго-Западное, которым подчинялись военные округа, попавшие в зону их ответственности. Во многих публикациях формирование ГК называли попыткой создать ненужную управленческую надстройку и даже способом выжать из руководства страны дополнительные генеральские должности.Однако реформа системы военного управления была сложнее. На первом этапе планировалось создать цепочку Генштаб – главное командование – военный округ. На втором этапе за командованием округов оставалась только функция мобилизационного развертывания и подготовки мобрезерва. На третьем командование округов сокращалось до отдельных мобилизационных управлений, а в то же время в подчинение главному командованию полностью переходили объединения, соединения и воинские части родов и видов войск, которые находились на его территории.Штаб ГК фактически становился миниатюрным Генштабом – в его структуре были представлены отделы и управления, отвечающие за планирование боевой работы ВМФ, ВВС, ВДВ. Реформу планировалось завершить к началу 90-х годов, но СССР развалился, изменения остановились на первом этапе. А позже ГК были расформированы.Как и в случае с бригадами, в ВС РФ несколько раз предпринимались попытки сформировать объединенные стратегические командования. В частности, Юрий Балуевский смог провести решение о формировании стратегического командования на Дальнем Востоке. В подчинение СК попали Сибирский и Дальневосточный военные округа, Тихоокеанский флот, а также некоторые части и соединения Приволжско-Уральского округа.Надо отдать должное нынешнему руководству ВС РФ, которому удалось максимально реализовать идею ОСК. Учения межвидовых и разнородных группировок сил и средств теперь обычное явление, а взаимодействие между родами и видами Вооруженных Сил хорошо налажено и стало повсеместной практикой. В составе нынешних военных округов появились специальные территориальные командования, на которые возложены задачи по подготовке мобилизационных ресурсов и резерва, а также проведения мобразвертывания.Важное место в «Доктрине Огаркова» отводилось реформированию Стратегических ядерных сил, противоракетной обороны и Космических войск. Эта часть глобальных изменений СА очень мало освещалась, упоминания о планах можно найти в редких публикациях и мемуарах.Идея Николая Огаркова заключалась в создании единых стратегических сил. В их составе должно было быть два компонента – Стратегические ядерные (СЯС) и Военно-космические силы (ВКС). Как и в случае с ОСК, формирование стратегических сил проходило в несколько этапов.На первом создавались ВКС. Их задача – предупреждение о ракетном нападении, ПРО, управление орбитальной группировкой. На втором этапе планировалось объединение ВКС и СЯС. На третьем – в подчинение новой структуры передавались все стратегические комплексы воздушного и морского базирования.В результате к 1993 году СССР должен был получить объединенные стратегические силы, которые, действуя под единым руководством, могли одновременно обнаружить и отразить нападение, а затем нанести противнику поражение. Примечательно, что по такому пути пошли в Соединенных Штатах, сформировав в середине 90-х годов свое единое стратегическое командование.В настоящее время в ВС РФ сформированы Воздушно-космические силы, и в нынешних ВКС видны идеи, предложенные Огарковым еще в середине 80-х: скажем, единая система ПРО, СПРН и Космических сил. Правда, тема СЯС остается в современной России одной из самых закрытых, поэтому вряд ли можно будет узнать, идет ли сейчас формирование единых стратегических сил. Не исключено, что такие работы ведутся.Российское военно-политическое руководство неоднократно пыталось возобновить реформу Огаркова. Долгое время последствия краха СССР мешали это сделать, но сегодняшние преобразования – в задуманном, советском направлении. Идеи, предложенные Николаем Огарковым еще 30 лет назад, нашли применение, пусть и в несколько измененном виде.