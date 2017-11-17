Авиасалон и автомотошоу в Дубае 2017. Не хлеба, но зрелищ

"Локхид Мартин" плачет всякий раз, когда Су появляется в воздухе. И крики - "больше санкций".

Очень маневренный истребитель, но вряд ли он имеет какое-либо важное значение в современном воздушном бою, поскольку ракеты BVR дальнего действия есть у ВВС всех ведущих стран.

Накануне в Объединённых Арабских Эмиратах, в Дубае (надеюсь профессиональные лингвисты не высекут за такое склонение), завершились выставочные мероприятия в рамках «недели высокой авиационной моды». Параллельно с Дубайским авиасалоном в ОАЭ проводилась и выставка автомобильной техники как с ретроэкземплярами, так и гиперкарами футуристического внешнего вида.На чём можно летать или ездить, а на чём этого делать нельзя – решали не только мегаэксперты профессионалы, но и рядовые посетители. Решали и то, за сколько можно купить/продать технику, представленную сотнями различных компаний со всех стран мира. Россия оказалась в числе тех стран, которые свою продукцию показали не только в статике, но и во всех красе на фоне безоблачного неба Эмиратов.Что стоит отдельно отметить, так это такой факт: из ОАЭ была организована прямая трансляция с десятков выставочных площадок, чтобы статичные экземпляры или пилотаж могли увидеть не только те, кто в эти ноябрьские дни оказался в Дубае, но и такие люди, как мы с вами – находящиеся за тысячи километров от выставочного «эпицентра».Итак, с чем в ОАЭ прилетели представители нашей страны?Объединённая авиастроительная корпорация представила на авиасалоне отечественный самолёт Бе-200ES в специализированной окраске МЧС.В ходе презентации перед зрителями акцент был сделан на то, что пожары в разных точках мира наносят гигантский экономический ущерб. Чтобы этот ущерб снизить, потенциальным заказчикам и было предложено потратить средства на заказ Бе-200ES (он же Бе-200ЧС) - несколько миллионов долларов в отличие от нескольких миллиардов долларов, которые придётся вложить на восстановление природных зон и инфраструктурных объектов после пожаров. Если у арабов предложение особого ажиотажа не вызвало, то вот представители Европы и Юго-Восточной Азии предложение ОАК действительно оценили.Главное: сочетание маневренности, амфибийных свойств, эффективности забора воды на различного рода водоёмах, использования взятых на борт водных масс, а главное - цены. На сегодняшний день в числе зарубежных эксплуатантов различных модификаций Бе-200 - Китай, Индонезия, Азербайджан. Активно присматриваются Филиппины и Вьетнам. Ранее собирались присмотреться испанцы и греки, но и у тех, и у других сейчас проблемы с "золотым запасом", вдобавок испанцев подначивают на "токсичность" России - якобы это мы "устроили" каталонский референдум. Пожары - тоже мы?..Заставил посетителей авиасалона в ОАЭ раскрыть рты пилотаж новейшего российского многоцелевого истребителя Су-35., - рассказывает о своих впечатлениях от возможностей Су-35 один из посетителей авиасалона.Восемь минут эстетики в видео, опубликованномна канале YouTube:Из комментариев (перевод с английского):Добавил "огонь" лётчик-испытатель Сергей Богдан, отметив, что Су-35 "может позволить практически всё". И действительно, фигуры, продемонстрированные при пилотировании, лучшее доказательство.Среди восторженных отзывов в стиле "Вау!" и "Вот это да!" встречаются и те, в которых высказывается осторожная или вполне себе "жгучая" критика. Вот комментарий с совмещением восторга и критической оценки (перевод с английского):То есть, и в ОАЭ обнаружило себя поле для дискуссии относительно возможного противодействия показателей маневренности современного истребителя выпущенной по нему ракете. Обсуждение продолжилось и в ходе выступления российских пилотажных групп. В небе над Дубаем показали своё мастерство и возможности российских самолётов "Русские витязи".Стало известно о том, что ОАЭ может стать вторым государством мира, которое закупит у РФ партию истребителей Су-35. Мало того, Россия и ОАЭ подтвердили совместные намерения по созданию легкого фронтового многоцелевого самолёта 5-го поколения.На авиасалоне Россия предложила и презентацию Су-57, к которому повышенное внимание далеко не только в самой Российской Федерации.Отдельная часть Дубайского авиасалона - беспилотники. Одним из гвоздей выставочной программы оказался беспилотный "китаец" от Авиационной промышленной корпорации КНР (AVIC). Речь о Wing Loong II, который, как было заявлено, обладает ударным (ракетным) потенциалом и способен осуществлять пуски, координируемые с помощью автоматизированной системы "маркеров" ("ударных точек") - по спутниковым каналам. Фото с выкладкой всего возможного арсенала китайского ударного беспилотника:Полезная боевая нагрузка - до 480 кг. Предельное время полёта - 20 ч. Это декларативно. Полёт был проведён на высоте 9 тыс. метров с максимальной скоростью около 370 км/ч.На фото ниже - пункт-операторская. Видно наличие джойстика для управления, а также сенсорного экрана, на котором можно задавать те или иные параметры полёта и боевую готовность:Также видны экраны, на которые выводится изображение с камер самого БПЛА.Кстати, Китай ещё до очередного авиасалона успел подписать контракт на поставки этого беспилотника. По некоторым данным, саудиты поставили на бумаге для контракта свои подписи ещё в то время, когда китайцы не успели довести до ума даже прототип. Известно, что заинтересованность в приобретении Wing Loong II дополнительно выразили Египет и ОАЭ. А ведь впервые этот БПЛА поднялся в воздух только в начале 2017-го. Такое доверие самим себе не ожидали увидеть и сами китайцы.Представила свой БПЛА и Россия. Это SKAT 640 4G TERRA от ООО "Системы Скат". Тот самый SKAT, который в мае текущего года во время испытания над Гималаями установил рекорд высоты для такого класса летательных аппаратов. Облетая самую высокую точку планеты - гору Джомолунгма (Эверест) он поднялся на высоту 9333 м. БПЛА относится к классу "летающее крыло", оборудован электрическим мотором.А теперь спускаемся в прямом смысле слова с небес на землю - и несколько слов о том, что в ближайшем будущем собираются запускать не в небо, а по дорогам. Что называется, только "хардкор" от производителей. И уже на автомотошоу в Дубае.Знакомимся - "Devel Sixteen" с мощностью, которой уже завидуют танки... ибо это 5000 лошадиных сил! Максимальная скорость - 511 км/ч. Самое то для аравийских просторов... Полное ощущение, что сейчас из этого (язык не поднимается назвать его автомобилем) выйдет Дарт Вейдер...Руль можно не искать, ибо какой уважающий себя гиперкар сегодня с рулём?..В принципе, Дарт Вейдер мог бы выйти из любого из представленных "авто". Например, из "Devel Sixty" (не путать с "Devel Sixteen") с колёсной формулой 6х6 и не менее невероятными характеристиками мощности, объёма двигателя, крутящего момента и "всего-всего".Планируется "бюджетный" вариант за полмиллиона долларов с ограничением мощности "всего" в 1,2 тыс. л.с. Этакий вариант "Чужой против Хищника" на колёсах.Или из лютого Karlmann King ручной сборки с 400-сильным 6,8-литровым двигателем:Китай не удержался и, продав свои недопиленные ударные беспилотники арабам, на радостях решил заказал девять таких машин. Видимо, не хватает адреналина в Поднебесной - хотят прокатиться с ветерком.В общем и целом, авиасалон и автомотошоу в ОАЭ - это пёстрая мозаика жизненно необходимого, просто полезного, а также красивого бесполезного, где все хотят заработать или потратиться так, чтобы потом было что вспомнить.