19:26 16 ноября

Даже санкции США не нужны: экономику России угробят Силуанов и Набиуллина

Политика руководства российского ЦБ в лице Эльвиры Набиуллиной начала вызывать недовольство не только у экспертного сообщества, но и у представителей отечественного бизнеса. В то время, как Банк России вбрасывает триллионы рублей на спасение частных кредитных организаций, предприятия, которые создают реальные рабочие места и конкурентноспособную продукцию, сидят ни с чем.




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Комментарии 1

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  1. solzh Сегодня, 19:24
    Какие триллионы на спасение частных кредитных организаций? Вы о чём? Опять теория заговора мирового жидомасонства покою не даёт?
    solzh
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