Даже санкции США не нужны: экономику России угробят Силуанов и Набиуллина

Политика руководства российского ЦБ в лице Эльвиры Набиуллиной начала вызывать недовольство не только у экспертного сообщества, но и у представителей отечественного бизнеса. В то время, как Банк России вбрасывает триллионы рублей на спасение частных кредитных организаций, предприятия, которые создают реальные рабочие места и конкурентноспособную продукцию, сидят ни с чем.