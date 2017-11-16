Экс-глава ВМС США заявил о краже хакерами из России технологий американской оборонки

Сейчас их кибервозможности очень велики, хотя большая часть оборонной промышленности и не станет это публично признавать. Поэтому почти и нет отставания. Они не позади, они рядом с нами в развитии технологий

Это действительно время, которое разрушает развитие оружия

Вооруженные силы США теряют технологическое преимущество из-за того, что российские кибершпионы проникли в американскую оборонную промышленность и крадут информацию, заявил экс-глава ВМС США Джон Леман.— приводит его слова USNI News.Он призвал Пентагон быстрее внедрять высокотехнологичные системы, чтобы бороться с утечкой информации.Также Леман указал на то, что США нужно 22 года для получения новой серьезной системы вооружения, в то время как Россия и Китай избавились от бюрократии в этом вопросе и имеют семилетний цикл.— уверен Леман.В качестве примера утечки технологий он рассказал о развитии российских подлодок. Леман уверен, что в России просто «скопировали технологии», сделав субмарины такими же тихими, как у США, при этом опередив американских разработчиков в некоторых наступательных возможностях.По его словам, практику кражи технологий Москва применяла сразу после начала холодной войны.В этом же в США обвиняли и Китай. Так, в 2013 году американские СМИ писали, что хакеры из КНР получили доступ к секретным материалам о более чем 20 военных разработках США, передает "Взгляд"