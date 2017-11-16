21:49 16 ноября

Экс-глава ВМС США заявил о краже хакерами из России технологий американской оборонки

Вооруженные силы США теряют технологическое преимущество из-за того, что российские кибершпионы проникли в американскую оборонную промышленность и крадут информацию, заявил экс-глава ВМС США Джон Леман.

Сейчас их кибервозможности очень велики, хотя большая часть оборонной промышленности и не станет это публично признавать. Поэтому почти и нет отставания. Они не позади, они рядом с нами в развитии технологий
 — приводит его слова USNI News.

Экс-глава ВМС США заявил о краже хакерами из России технологий американской оборонки



Он призвал Пентагон быстрее внедрять высокотехнологичные системы, чтобы бороться с утечкой информации.

Также Леман указал на то, что США нужно 22 года для получения новой серьезной системы вооружения, в то время как Россия и Китай избавились от бюрократии в этом вопросе и имеют семилетний цикл.

Это действительно время, которое разрушает развитие оружия
 — уверен Леман.

В качестве примера утечки технологий он рассказал о развитии российских подлодок. Леман уверен, что в России просто «скопировали технологии», сделав субмарины такими же тихими, как у США, при этом опередив американских разработчиков в некоторых наступательных возможностях.

По его словам, практику кражи технологий Москва применяла сразу после начала холодной войны.

В этом же в США обвиняли и Китай. Так, в 2013 году американские СМИ писали, что хакеры из КНР получили доступ к секретным материалам о более чем 20 военных разработках США, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://navylieutenant.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 90

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  1. Монос Сегодня, 19:39
    Ну когда уже наши хакеры выкрадут Джона Маккейна? Ну или хотя бы Анджелину Джоли.
    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:43
      Витя , я тут подумал : ни дня не проходит без сообщений о "зверствах" русских хакеров , вот до секретов Пентагона добрались . Предлагаю : установить в Москве памятник русским хакерам ! Как тебе идейка ? wink
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 19:49
        Цитата: bouncyhunter
        Предлагаю : установить в Москве памятник русским хакерам !

        Годная идея! У меня даже есть даже прообраз для него

        Медведь с ноутбуком laughing
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:51
          Ну вот уже и проект памятника есть ! good
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 20:03
            Ключи от всего мира находятся в Кремле и все медведи мира работают на него. lol
            Идущий
            1. Тралл Сегодня, 20:11
              Старый анекдот с Баша:
              У меня вчера друг за 5 минут сервак сломал.
              — Он что хакер?
              — Нет, он — му@ак smile

              Секретное кладбище русских хакеров в Сколково. smile
              Тралл
              1. bulvas Сегодня, 21:49
                российские кибершпионы проникли в американскую оборонную промышленность и крадут информацию

                Если даже и так, ничего страшного, свое возвращаем, что в 90-е вам подарили
                bulvas
            2. Logall Сегодня, 20:13
              Цитата: Идущий
              все медведи мира работают на него

              Logall
              1. Svarog51 Сегодня, 20:35
                Саня, доброго вечера hi А можно я твоего мишу скопирую себе, моему (с аватарки) очень хочется друга. wink
                Svarog51
                1. Logall Сегодня, 20:58
                  Серёга, hi дружище, конечно можно! Это колымский мишка, земляки выложили...
                  Logall
                  1. Svarog51 Сегодня, 21:08
                    Спасибо, друже. Мой с твоим уже квасят, ща дело до музыки дойдёт, уже балалайки достали. good drinks
                    Svarog51
                    1. Logall Сегодня, 21:11
                      Главное чтобы самовары были чем нужно заправлены...! drinks
                      Матрешка им в помощь! Ведь матрешка - это не только кукла, но и Две рюмки, как минимум...
                      Logall
                      1. Svarog51 Сегодня, 21:16
                        Я даже боюсь спросить, что у них в самоваре. А то ещё присоединиться пригласят. lol drinks
                        ЗЫ Ниже по ветке, с таким же ником, но без возраста - это не я. request
                        Svarog51
            3. фигвам Сегодня, 20:20
              Вооруженные силы США теряют технологическое преимущество из-за того, что российские кибершпионы проникли в американскую оборонную промышленность и крадут информацию, заявил экс-глава ВМС США Джон Леман.

              Лох - это судьба.
              фигвам
              1. Krabik Сегодня, 20:52
                Бабло они выбивают на волне истерии, поэтому и волна такая обширная против РФ пошла т.к. за это платят хорошо.
                Krabik
                1. словак Сегодня, 21:18
                  Это цунами! Матрасники стараются нахапать из- под печатного станка
                  словак
              2. helmi8 Сегодня, 21:14
                Сейчас их кибервозможности очень велики, хотя большая часть оборонной промышленности и не станет это публично признавать. Поэтому почти и нет отставания. Они не позади, они рядом с нами в развитии технологий

                Если Российские хакеры взламывают с поразительной регулярностью серверы оборонки и полит.партий - значит мы давно уже впереди, а не рядом... wink
                helmi8
                1. Krabik Сегодня, 21:27
                  Под АНБ весь мир лежит в том числе и РФ.

                  Из-за этого Путин даже телефона не имеет т.к. у АНБ все под колпаком.

                  А вы о какой то ровне.

                  Вот для примера сравните Ютуб с Яндекс видео.
                  И это с учётом, что на Яндексе сервера амерские стоят.
                  Krabik
        2. Arzoo Сегодня, 20:30
          Удобно свои провалы и бездеятельность списывать на русских хакеров или шпионов.
          Arzoo
          1. Pirogov Сегодня, 20:40
            Цитата: Arzoo
            Удобно свои провалы и бездеятельность списывать на русских хакеров или шпионов.

            Ну так а как ещё десяток миллиардов долларов на борьбу с росс. хакерами выбить ,а так для сохранения военных секретов ,глядишь и выделят.
            Pirogov
            1. Идущий Сегодня, 20:49
              Для них это вообще не цифра , надо будет ещё пару банков или корпораций оштрафуют и нет проблем.
              Идущий
              1. Смог Сегодня, 20:59
                Цитата: Идущий
                надо будет ещё пару банков или корпораций оштрафуют и нет проблем.

                Согласен, не цифра Эк, -
                десяток миллиардов долларов

                У них сейчас госдолг 20 498 млрд."полновесных" зеленых американских рублей, ну будет 20 508 млрд.. Подумаешь....
                Смог
      2. Смог Сегодня, 19:51
        Цитата: bouncyhunter
        Предлагаю : установить в Москве памятник русским хакерам !

        Мужики! Предлагаю Калибры в Хакеры переименовать. Эти при нужде взломают, так взломают.....
        Смог
        1. Идущий Сегодня, 21:04
          А можно и знак равенства поставить , только у каждого свои цели обозначить. lol
          Идущий
      3. Сепар ДНР Сегодня, 19:51
        Цитата: bouncyhunter
        вот до секретов Пентагона добрались


        Экс-глава ВМС США Джон Леман : Вижу Я,вижу! Хана нам, через хакеров окаянных crying ...
        Сепар ДНР
        1. poquello Сегодня, 20:14
          Цитата: Сепар ДНР
          Цитата: bouncyhunter
          вот до секретов Пентагона добрались


          Экс-глава ВМС США Джон Леман : Вижу Я,вижу! Хана нам, через хакеров окаянных crying ...

          даа, настроение чувак мериканский поднял, те мы у них воруем и так как у нас бюрократия шустрее то быстрее их делаем
          poquello
          1. Идущий Сегодня, 20:37
            Словоблуд сам себя запутал. lol
            Идущий
        2. ИмПерц Сегодня, 20:14
          Идею памятника одобряю, на постаменте, сбоку, сделать надпись: "Спасибо Джону Сиднею Маккейну 3-му, по прозвищу "Белый торнадо", за помощь и пожертвования", на русском, английском и латинском. soldier
          ИмПерц
      4. 210окв Сегодня, 20:24
        Паша hi Страшилка бывает страшная в первый раз.Дальше это вызывает изжогу .
        Цитата: bouncyhunter
        Витя , я тут подумал : ни дня не проходит без сообщений о "зверствах" русских хакеров , вот до секретов Пентагона добрались . Предлагаю : установить в Москве памятник русским хакерам ! Как тебе идейка ? wink
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:14
          Дима , привет ! hi Страшилки пугается тот , кто по природе своей ТРУС !
          bouncyhunter
      5. To be or not to be Сегодня, 21:03
        ""Предлагаю : установить в Москве памятник русским хакерам !"
        Перед Посольством США в Москве!! laughing
        To be or not to be
    2. Геркулесыч Сегодня, 19:45
      Разве что для бродячего цирка экспонат, а так от него одни убытки wassat жалко что он свой авианосец тогда полностью не сжег! wassat Не опровдал возложенного на него доверия, так что не нужно его красть, авось где что в сша опять сломает или унечтожит! !! wassat
      Геркулесыч
      1. Сепар ДНР Сегодня, 20:11
        Цитата: Геркулесыч
        Разве что для бродячего цирка экспонат, а так от него одни убытки жалко что он свой авианосец тогда полностью не сжег!

        Это вы о Маккейне belay ? Он-то,каким боком request ? Он в статье даже и не фигурирует.
        Упоминается разве что в комментарии Монос...
        Сепар ДНР
    3. майор Юрик Сегодня, 19:51
      Бедные,бедные янки! Крадут у них то,чего они даже не изобрели! Вот только подумают про новые технологии на подлодках,а у русских они уже есть,ведь сперли,правда! У-у-у, убогие разумом самовлюбленные врунишки! negative
      майор Юрик
      1. Офицер запаса Сегодня, 21:11
        Юрий, так это нытье длится уже не первое столетие. Русские изобретают, они патентуют. А потом гордо декларируют свой приоритет.
        Кстати, настоящему русскому хакеру компьютер не нужен, он и с калькулятора любой супостатский сайт взломает.
        Офицер запаса
    4. kefan Сегодня, 20:06
      [quote=Монос]Ну когда уже наши хакеры выкрадут Джона Маккейна? Ну или хотя бы Анджелину Джоли
      А нафига они нам нужны?
      kefan
      1. 79807420129 Сегодня, 20:33
        Цитата: kefan
        А нафига они нам нужны?

        Как зачем? laughing Маккейна в зоопарк,к сородичам- обезьянам,а у Джоли задница крутая. fellow
        79807420129
    5. Partyzan Сегодня, 20:08
      Цитата: Монос
      Ну или хотя бы Анджелину Джоли.

      а можно поинтересоваться - для каких целей? laughing Виктор привет hi
      Partyzan
      1. Logall Сегодня, 20:16
        Наглядно показать, что Мы с ними сделаем! В случае чего... hi
        Я про Джоли!
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 20:28
          Цитата: Logall
          Наглядно показать, что Мы с ними сделаем! В случае чего... hi
          Я про Джоли!

          не я лучше тогда эмануэль пересмотрю - там хоть художественно laughing
          Partyzan
          1. Logall Сегодня, 21:03
            Цитата: Partyzan
            не я лучше тогда эмануэль пересмотрю

            Emmanuel нынче не та
            Logall
          2. Идущий Сегодня, 21:07
            Слишком древняя экранизация , современный мир не понимает.
            Идущий
      2. Монос Сегодня, 20:16
        Здравствуй, Володя! hi
        Цитата: Partyzan
        а можно поинтересоваться - для каких целей?

        Да, кто ж знает этих хакеров, зачем им Маккейн может понадобитья?! Везде лезут, всё тырят, за всех голосуют... У них свой мир. smile Я даже не уверен в том, что смогу точно сказать для чего им может понадобиться Джоли. laughing
        Монос
        1. Partyzan Сегодня, 20:36
          Цитата: Монос
          Я даже не уверен в том, что смогу точно сказать для чего им может понадобиться Джоли.

          юзать наверное будут laughing
          Partyzan
        2. Svarog51 Сегодня, 20:43
          Виктор hi
          Я даже не уверен в том, что смогу точно сказать для чего им может понадобиться Джоли.

          Ну тут всё просто.
          Везде лезут, всё тырят,

          Лара Крофт тем же занималась.
          У них свой мир.
          good drinks
          Svarog51
          1. Монос Сегодня, 20:52
            А-а-а... Вот ты, русский хакер, и попался!!! laughing
            Добрый вечер, Сергей! hi drinks
            Монос
            1. Svarog51 Сегодня, 21:00
              Дедушка, ну сколько можно повторять? Я не на....ер, я хакер. wink drinks
              ЗЫ Это не моё - это народный анекдот.
              Svarog51
              1. Монос Сегодня, 21:04
                Цитата: Svarog51
                Дедушка, ну сколько можно повторять? Я не на....ер, я хакер

                laughing laughing laughing good
                Монос
                1. Svarog51 Сегодня, 21:11
                  Тс-с, а то народная мудрость тоже наказуема. Ну очень не хочется "награды" получать. wassat
                  Svarog51
    6. 79807420129 Сегодня, 20:18
      Цитата: Монос
      когда уже наши хакеры выкрадут Джона Маккейна?

      Они бы лучше мозги бы ему вставили и ему подобным клоунам. laughing
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 20:23
        Вот, что они за Крым так зацепились: это напоминание о ... О том, что они ренегаты!
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 20:51
          Все банальней , они уже проплатили и проекты разработали , по своей военной базе в Севастополе , а тут раз и из под носа увели.
          Идущий
      2. Mavrikiy Сегодня, 21:22
        Марк Твену такое писать можно, даже сейчас за юмор сойдет.
        Mavrikiy
    7. Svarog Сегодня, 20:28
      Цитата: Монос
      Ну когда уже наши хакеры выкрадут Джона Маккейна? Ну или хотя бы Анджелину Джоли.

      Зачем это нам тут нужно?)) Полосатые за фантики ученых скупают, а мы не паримся, зачем своим платить..
      Svarog
    8. mac789 Сегодня, 20:49
      Фи. Зачем нам. Бэ ушка
      mac789
    9. Mavrikiy Сегодня, 21:20
      Цитата: Монос
      Ну когда уже наши хакеры выкрадут Джона Маккейна? Ну или хотя бы Анджелину Джоли.

      Так уже работают. Отцифруют и сольют.
      Mavrikiy
  2. DEZINTO Сегодня, 19:40
    хотя большая часть оборонной промышленности и не станет это публично признавать


    Но тебе мы конечно должны срочно поверить!!

    блин эти оговорочки )))
    DEZINTO
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:46
      Цитата: DEZINTO
      Но тебе мы конечно должны срочно поверить!!

      конечно, правда он не знает кто конкретно
      Angel_and_Demon
  3. pvv113 Сегодня, 19:44
    российские кибершпионы проникли в американскую оборонную промышленность и крадут информацию

    Зачем нашим хакерам американская оборонка, если мы всю информацию в Эстонии получаем?
    pvv113
    1. Svarog51 Сегодня, 21:29
      Владимир, hi
      мы всю информацию в Эстонии получаем

      Опаздывает эта информация, вот хакеры время навёрстывают. wink drinks
      Svarog51
      1. pvv113 Сегодня, 21:32
        Добрый вечер, Сергей! Судя по последним данным иностранных СМИ, профессия хакера у нас самая востребованная. Да и загружены они по самые уши wink
        pvv113
  4. Sergey53 Сегодня, 19:46
    А может господа это вы привыкли прибирать всё ,что к рукам прилипнет. Наши лазерные разработки, челнок который у вас сейчас летает,систему СТЕЛС на которую вы купились.....
    Sergey53
    1. destination Сегодня, 19:56
      Да все друг у друга воруют всё,что плохо и хорошо лежит.Для того и разведка...
      destination
  5. DEZINTO Сегодня, 19:46
    Знаете что будет в следующий раз что-то типа - "в России увеличелись продажи компьютеров как вы думаете зачем, кто и почему снабжает русских компьютерами"?

    DEZINTO
  6. Геркулесыч Сегодня, 19:49
    "Русские хакеры", это новая форма не поддающегося лечению сильного психического расстройства у военных и политиков из сша. Как стало известно, расстройство вирусное, передается воздушно -капельным путем, и зарозило многих политиков и в Европе! !!! crying lol
    Геркулесыч
  7. ODERVIT Сегодня, 19:51
    Эк проняло болезных. Так и до потери рассудка не далеко. Хотя может уже и того..........
    ODERVIT
    1. Идущий Сегодня, 20:52
      Похоже уже давно того и безвозвратно.
      Идущий
  8. федоров Сегодня, 19:52
    Эксклюзивно для экс-главы ВМС США Джону Леману секретное фото русских хакеров без формы и орденов wink
    федоров
  9. dvina71 Сегодня, 19:52
    Хорошо жить в мечтах.. Советские АПЛ уже достигли паритет в шумности с американскими,но они упорно продолжают сравнивать свои лодки 2 ,3 поколения с первыми советскими АПЛ.. и утверждают что их лодки тише..
    dvina71
    1. Krabik Сегодня, 21:01
      Хорошая шутка...
      Krabik
      1. dvina71 Сегодня, 21:06
        Цитата: Krabik
        Хорошая шутка.

        НУ посмейтесь.. Заодно факты предьявите..о меньшей шумности ПАЛ сша одного поколения с авпл СССР.. ну кроме всем известной "ревущей коровы"..
        dvina71
        1. Krabik Сегодня, 21:30
          Вам факты не нужны вы классическая жертва пропаганды.

          Но если есть желание оздоровиться хотя бы немного посмотрите фотографии американских и наших верфей.

          А можно ещё посмотреть чьё оборудование стоит на наших новых заводах.
          Krabik
          1. dvina71 Сегодня, 21:41
            Я всю жизнь прожил возле завода где построены почти все наши АПЛ.. не надо мне сказок рассказывать. Давайте факты.. И как оборудование связано с шумностью АПЛ?
            Да кста.. просветите..на кой хрен американцы усиленно продвигалив 90х идею морского порта на базе нашей гавани,где стоят СМП и Звездочка.. при том,что серьезной автодороги и жд тогда сюда не подходили..,да и ща тока дорога изменилась..? И че они так перлись в 50й цех.? Они же всё знают лучше нас.. у них лучшие лодки.. ,правда у них максимальное погружение процентов на 50 меньше..ну ниче.. за то ведь тише..? так их дженераль сказал..
            dvina71
  10. Strashila Сегодня, 19:57
    "В качестве примера утечки технологий он рассказал о развитии российских подлодок. Леман уверен, что в России просто «скопировали технологии», сделав субмарины такими же тихими, как у США"... он совсем берега путает. чтоб сделать подлодку надо далеко не один год производства... а еще много лет чтоб её разработать... все проще.. купили у алкаша-системщика винчестер с чертежами за бутылку водки, в те времена только так.
    Strashila
    1. gurza2007 Сегодня, 20:21
      Причем у нашего-же зёмы небось??!))))
      gurza2007
  11. oldzek Сегодня, 19:57
    русские хакеры это то же самое что и жена лейтенанта Коломбо.все о них знают но кто их видел?
    oldzek
    1. DEZINTO Сегодня, 20:06
      лейтенанта Коломбо

      Спасибо напомнили замечательный актёр и сериал пересмотрю, мне всё время нравилась эта его манера, в последний момент после диалога, уже уходя - "ах даа совсем забыл ещё один вопрос" ))))

      DEZINTO
      1. Svarog51 Сегодня, 21:25
        Николай hi
        Спасибо напомнили замечательный актёр

        Макс, нажми на кнопку!
        good
        Svarog51
  12. gurza2007 Сегодня, 20:10
    Причем эти кражи происходят ещё со времён Ломоносова!) А кстати, как там наши изобретения????.....как-то лет 8-10 назад слышал, что японцы предложили их купить, но потом всё стихло, т.к вместо того чтоб решать - продавать или нет, все стали думать куда деньги девать будем)))))))))!!!!!! Смех, да и только....
    gurza2007
  13. sanches-nk Сегодня, 20:12
    Значит вы лохи, вот и всё
    sanches-nk
  14. gurza2007 Сегодня, 20:16
    А китайцы - МОЛОДЦЫ, не зря у нас учились!!!! .....и по три варианта выполняли контрольных работ, в отличие от многих наших....
    gurza2007
  15. Михаил Зубков Сегодня, 20:22
    Не хакеры-фраера, а профи-мастера нашей морской разведки пугающе эффективно работают! Так держать! Запугайте до паники американских адмиралов!
    Михаил Зубков
    1. Идущий Сегодня, 20:39
      У них и так уже недержание всех выделений , куда больше.
      Идущий
  16. rruvim Сегодня, 20:34
    Параноидальная шизоидость. Где хвалённые американские психотерапевты?
    rruvim
  17. Пленник Сегодня, 20:43
    Это уже венец. what Или дно? Они совсем съехали.Кто у кого крадет это бА-А-А-льшой вопрос. Сколько советских разработок скупили и у наших и у украинских не совсем, вернее совсем не принципиальных товарищей? Ну, а если что и свистнули? Промышленный шпионаж ещё никто не отменял. wink
    Пленник
  18. kefan Сегодня, 21:00
    Очередной бред старого матрасного маразматика, зачем вообще такие новости сюда выставлять?
    kefan
  19. Лена Петрова Сегодня, 21:14
    Старушенция Клинтон тоже любила госсекретами в сети побаловаться. И военные туда же. Что за болезнь такая?
    Лена Петрова
  20. Mavrikiy Сегодня, 21:18
    Экс-глава ВМС США заявил о краже хакерами из России технологий американской оборонки
    А не фиг секреты на заборах расклеивать. Если это конечно секреты.
    Mavrikiy
  21. Горный стрелок Сегодня, 21:23
    Он бы сильно удивился, узнав, что му не сбоку, а чуть впереди... laughing
    Горный стрелок
  22. Виктор Дубовицкий Сегодня, 21:36
    Мы не рядом. В некоторых основополагающих вещах мы- впереди. Так что, на вывоз новаций за рубеж должны обижаться не они, а мы.
    Виктор Дубовицкий
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