Магазинный пистолет Collette (Бельгия)



Общий вид пистолета Collette. Фото Littlegun.be



Схема оружия из патента. Рисунок Littlegun.be



Рамка и казенная часть крупным планом. Фото Littlegun.be





Многозарядный пистолет должен был использовать особый боеприпас. В. Коллет и Э.Ж. Николя выбрали безгильзовый патрон калибром .40. Это изделие представляло собой пулю малого удлинения, в задней части которой имелась сравнительно крупная полость. Этот объем предназначался для загрузки метательного и воспламеняющего зарядов. При выстреле весь подобный «патрон» под действием пороховых газов целиком покидал ствол, не оставляя в патроннике какие-либо свои элементы. Такая особенность боеприпаса в значительной мере упростила конструирование магазинного пистолета.



Была предложена оригинальная конструкция затвора. Сам затвор выполнили в виде вертикально расположенной подвижной прямоугольной пластины с несколькими выступами вверху. Верхняя ее часть отличалась большей толщиной. Передняя часть этого элемента имела патронник требуемых габаритов, позади которого присутствовал сквозной канал для бойка. На задней наружной поверхности затвора имелась вертикальная проточка для вхождения курка. Нижний более тонкий элемент затвора имел лишь круглое отверстие, соответствовавшее калибру ствола. Для фиксации затвора в правильном положении и предотвращения его смещения в сторону имелась несложная система. На рамке расположили небольшой шип, входивший в вертикальное отверстие в нижней части затвора. При перемещении вниз последний автоматически центрировался.



Верхние выступы затвора шарнирно соединялись с качающейся направляющей магазина. Нижняя его часть, в свою очередь, взаимодействовала с соответствующими тягами ударно-спускового механизма. Первая механическая связь использовалась в системе боепитания, тогда как нижняя применялась при перезарядке и взведении оружия.



Ударно-спусковой механизм пистолета Collette походил на системы, использовавшиеся в револьверах одинарного действия. Сверху из рамки выступал качающийся курок больших размеров. На передней его поверхности имелся боек достаточной длины, на задней – крупный захват для пальца. Примерно на уровне оси курка, под рамкой, находился спусковой крючок. Внутренние детали УСМ имели связь не только друг с другом, но и с затвором. Так, при взведении курка должен был перемещаться затвор, что обеспечивало подготовку патрона к выстрелу. Спусковой крючок получил защитную скобу с выступающим задним элементом.



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Затвор и курок. Пластина затвора находится в промежуточном положении. Уйдя вверх, она сможет принять боеприпас. Фото Jamesdjulia.com [/center]Многозарядный пистолет должен был использовать особый боеприпас. В. Коллет и Э.Ж. Николя выбрали безгильзовый патрон калибром .40. Это изделие представляло собой пулю малого удлинения, в задней части которой имелась сравнительно крупная полость. Этот объем предназначался для загрузки метательного и воспламеняющего зарядов. При выстреле весь подобный «патрон» под действием пороховых газов целиком покидал ствол, не оставляя в патроннике какие-либо свои элементы. Такая особенность боеприпаса в значительной мере упростила конструирование магазинного пистолета.Была предложена оригинальная конструкция затвора. Сам затвор выполнили в виде вертикально расположенной подвижной прямоугольной пластины с несколькими выступами вверху. Верхняя ее часть отличалась большей толщиной. Передняя часть этого элемента имела патронник требуемых габаритов, позади которого присутствовал сквозной канал для бойка. На задней наружной поверхности затвора имелась вертикальная проточка для вхождения курка. Нижний более тонкий элемент затвора имел лишь круглое отверстие, соответствовавшее калибру ствола. Для фиксации затвора в правильном положении и предотвращения его смещения в сторону имелась несложная система. На рамке расположили небольшой шип, входивший в вертикальное отверстие в нижней части затвора. При перемещении вниз последний автоматически центрировался.Верхние выступы затвора шарнирно соединялись с качающейся направляющей магазина. Нижняя его часть, в свою очередь, взаимодействовала с соответствующими тягами ударно-спускового механизма. Первая механическая связь использовалась в системе боепитания, тогда как нижняя применялась при перезарядке и взведении оружия.Ударно-спусковой механизм пистолета Collette походил на системы, использовавшиеся в револьверах одинарного действия. Сверху из рамки выступал качающийся курок больших размеров. На передней его поверхности имелся боек достаточной длины, на задней – крупный захват для пальца. Примерно на уровне оси курка, под рамкой, находился спусковой крючок. Внутренние детали УСМ имели связь не только друг с другом, но и с затвором. Так, при взведении курка должен был перемещаться затвор, что обеспечивало подготовку патрона к выстрелу. Спусковой крючок получил защитную скобу с выступающим задним элементом.[center]



Казенная часть другого образца. Затвор в положении перезарядки. Боеу курка утерян. Фото Invaluable.com



Задняя часть магазина открыта для обслуживания. Фото Invaluable.com

По материалам сайтов:

https://forgottenweapons.com/

https://jamesdjulia.com/

http://littlegun.be/

https://invaluable.com/

Как известно, стрелковое оружие прошлых веков нуждалось в длительной перезарядке после каждого выстрела. Это не устраивало стрелков, в результате чего регулярно предлагались оригинальные конструкции вооружения с теми или иными средствами боепитания, позволявшими сделать несколько выстрелов подряд с минимальными манипуляциями между ними. В дальнейшем устройства боепитания были дополнены системами автоматической перезарядки и взведения. Интересный вариант магазинного пистолета, способного сделать два десятка выстрелов подряд, был предложен бельгийской компанией Collette.К середине XIX века стало ясно, что дальнейшее развитие стрелкового оружия будет связано именно с созданием интегрированных средств хранения и подачи боекомплекта. Прямым следствием этого стало появление массы новых оригинальных проектов, предлагавших те или иные способы повышения практических возможностей оружия. По очевидным причинам, почти все подобные проекты предусматривали применение новых необычных идей, которые проверялись на практике при помощи готового оружия.В начале пятидесятых годов позапрошлого века тематикой магазинного оружия занялись бельгийские оружейники, работавшие на фабрике Виктора Коллетта (г. Льеж). Насколько известно, основной вклад в создание нового проекта внесли хозяин предприятия и конструктор Эрман Жан Николя. В 1853 году они завершили проектирование, а затем подали заявку на получение патента. В дальнейшем были изготовлены первые образцы перспективного оружия, которым предстояло стать выставочными образцами. Первый публичный показ пистолета Collette состоялся в 1855 году на Всемирной выставке в Париже.Насколько известно, оригинальный проект магазинного пистолета так и не получил собственного наименования. Это оружие в разных источниках именуется как Collette System или как Collette Pistol. Кроме того, известно название, указывающее на принцип действия средств боепитания – Collette Gravity Pistol («Гравитационный пистолет Коллетта»).Главной задачей нового проекта было создание сравнительно легкого и компактного оружия, оснащенного средствами хранения и подачи боекомплекта. Для достижения подобных целей в проекте планировалось применить несколько интересных решений того или иного рода. В результате готовый пистолет мог внешне походить на существующие образцы, однако имел самые заметные отличия, как в экстерьере, так и в конструкции.Новый пистолет Collette имел общий облик, в целом, соответствовавший «моде» своего времени. Все агрегаты крепились на компактной металлической рамке, верхняя часть которой имела посадочное место для ствола и магазина. Сзади к рамке присоединялась изогнутая рукоять. Все средства боепитания закреплялись за пределами рамки; она вмещала лишь детали ударно-спускового механизма.Следует отметить, что пистолет Коллетта-Николя отличался открытым расположением ряда важных деталей, что в известной мере ограничивало его устойчивость к загрязнению. Тем не менее, это изделие не рассматривалось в качестве оружия для армии. Его планировалось вывести на гражданский рынок и предложить стрелкам-любителям. Использование пистолета исключительно на оборудованных стрельбищах позволяло избежать массы проблем, обусловленных открытым размещением агрегатов.Рамка пистолета отличалась простотой внешних обводов. Она имела увеличивающееся поперечное сечение, близкое к прямоугольному. Задняя ее часть, оснащенная креплениями для рукояти, отличалась увеличенными размерами. Верх рамки предназначался для установки ствола, позади которого имелись прорези для затвора и курка. Снизу на рамке крепилась скоба спускового крючка. Для вывода последнего имелась соответствующая прорезь. Сверху и снизу на задней части рамки имелись крупные изогнутые выступы, при помощи которых ее предлагалось соединять с рукоятью.Одним из самых крупных агрегатов «гравитационного» пистолета Collette был ствол. Его выполнили в виде детали большого удлинения с восьмиугольным поперечным сечением на большей части длины. В казенной части сечение плавно переходило в прямоугольное. Ствол имел нарезной канал калибром 10,16 мм (0,4 дюйма) и длиной 228,6 мм (22,5 калибра).На верхней части ствола помещался магазин оригинальной конструкции. Главной его деталью был перевернутый желоб-крышка, закрепленный на небольших стойках над стволом. Спереди этот желоб контактировал с верхним наплывом ствола. В последнем предусматривалось круглое отверстие с подпружиненной крышкой, необходимое для снаряжения магазина. Сзади крышка магазина имела шарнир для установки качающейся круглой направляющей с откидным замком. Направляющая и замок соединялись с затвором.Пистолет Коллетта-Николя получил простейшие прицельные приспособления. В передней части желоба-крышки магазина находилась небольшая вертикальная мушка. Задняя часть этой крышки, рядом с шарниром направляющей, была загнута вверх и имела прорезь целика.Оружие получило деревянную рукоять сложной изогнутой формы, соответствовавшую моде своего времени. На боковых поверхностях рукоятки имелись продольные пазы или насечка. Также деревянную деталь части пистолетов украшали резьбой. По своей эргономике магазинный пистолет был похож на однозарядные образцы предыдущих моделей, имевших большое распространение в первой половине XIX века.Пистолет Collette System имел оригинальный принцип работы, часть особенностей которого была отражена в одном из названий. Действительно, в процессе подготовки к выстрелу большую роль играла гравитация – без нее патрон не смог бы попасть в патронник, а новые боеприпасы не выходили бы в позицию досылания.Для подготовки пистолета к стрельбе следовало открыть переднюю крышку магазина и последовательно загрузить в него два десятка необычных пуль-патронов. Боеприпасы помещались в магазин донцем внутрь: подобную ориентацию они сохраняли вплоть до попадания в цель. После загрузки патронов можно было закрыть переднюю крышку магазина.Управление процессом зарядки производилось за счет перемещения курка. При его отведении назад на половину от полного хода механика поднимала затвор вверх. При этом патронник в верхней части затвора оказывался на одной линии с патронами. Одновременно с этим затвор поднимал качающуюся направляющую, что открывало путь крайнему боеприпасу. Далее стрелок должен был поднять оружие дулом вверх и, при необходимости, потрясти его. Под действием гравитации задний патрон из магазина проваливался в патронник. Затем стрелку следовало еще раз потянуть за курок и отвести его в крайнее заднее положение. После такого взведения курок фиксировался шепталом. Затвор, в свою очередь, под действием пружины уходил вниз, опуская патронник на уровень канала ствола.Нажатие на спусковой крючок приводило к разблокировке курка, который под действием боевой пружины уходил вперед и бил по воспламеняющему составу в патроне. Воспламеняющий и метательный заряд создавали достаточное давление в канале ствола и выбрасывали пулю. При этом боеприпас полностью покидал оружие, не оставляя в нем никаких своих элементов.Выполнив первый выстрел, стрелок должен был вновь потянуть курок на половину его хода, повернуть оружие стволом вверх и выполнить перезарядку. Без необходимости снаряжения магазина можно было сделать два десятка выстрелов.По имеющимся данным, пистолет от компании Collette не отличался высокой скорострельностью, но все же мог выполнить несколько выстрелов в минуту, что выгодно отличало его от ряда других современных систем. Специфический патрон, отличавшийся малыми габаритами и минимальной навеской пороха, позволял вести огонь на дистанциях не более нескольких десятков метров, причем уверенно поражались только мишени.Пистолет позиционировался в качестве оружия для спортивной или развлекательной стрельбы, что в некоторой мере сокращало требования к нему, а также позволяло получить максимальную отдачу от имеющихся преимуществ. Насколько известно, это оружие не предлагалось военным или полиции. Оно предназначалось исключительно для гражданского рынка.Вскоре после первого показа на Всемирной выставке оригинальное оружие пошло в серию. С учетом возможностей и пожеланий потенциальных покупателей серийные пистолеты Коллетта-Николя получали весьма эффектную отделку. Деревянную рукоятку, имевшую несколько продольных каналов для удобства удержания, дополнительно украшали резьбой, а стальная рамка получала гравировку. Таким образом, пистолет – при всех своих технических преимуществах – был способен доставить стрелку еще и эстетическое удовольствие.По разным данным, за несколько лет производства бельгийская фабрика успела выпустить сравнительно небольшое количество магазинных пистолетов. В общей сложности было изготовлено и передано заказчикам не более нескольких сотен таких изделий. По очевидным причинам, все изготовленные пистолеты были выкуплены частными лицами и использовались по прямому назначению. Применение такого оружия в бою или на охоте попросту исключалось в связи с низкими боевыми качествами.Производство пистолетов Collette продолжалось в течение нескольких лет и было, в целом, коммерчески успешным. Несмотря на достаточно высокую стоимость, связанную с относительной сложностью изделия и отделкой, серийные пистолеты пользовались спросом. Впрочем, через несколько лет после вывода пистолета на рынок компания-разработчик, по ряду причин, была вынуждена свернуть его производство.Выпущенные пистолеты остались в арсеналах стрелков-любителей и с определенной активностью использовались ими. Со временем часть такого оружия вышла из строя или была утилизирована за ненадобностью. Тем не менее, ряд пистолетов Коллетта-Николя дожил до наших дней; теперь это оружие является экспонатами музеев и частных коллекций. Время от времени магазинные пистолеты появляются на различных оружейных аукционах. Впрочем, ввиду редкости это происходит не слишком часто, да и стоимость уникальных образцов может достигать нескольких тысяч долларов или евро.На момент создания пистолета Collette оптимальные и отработанные решения в области систем боепитания оружия попросту не существовали. В то время множество новых проектов подобного рода строилось на своих собственных идеях, и потому главной целью перспективных образцов становилась проверка технических предложений.В. Коллетт и Э.Ж. Николя предложили свой собственный вариант многозарядного оружия и даже довели его до серийного производства. Тем не менее, созданные ими механизмы отличались рядом специфических особенностей, что сказалось на будущем предложенной конструкции. «Гравитационный» пистолет от фирмы Collette так и остался единственным серийным образцом своего рода. При дальнейшем развитии магазинного оружия использовались иные идеи.