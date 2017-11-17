Дорогой Хрущёва, или Насколько опасны для России будут американские авианосцы

Говоря о дальнейшем развитии вооружений и возможности гипотетического противостояния вооруженных сил России и США, все больше иностранных СМИ и экспертов задумываются на тот счет, что ударные авианосные группировки США не такая уж и панацея для решения всех проблем.На эту тему было сказано уже достаточно много. И американцами, и русскими. Истина, как всегда, где-то посередине. Но то, что сегодня происходит в нашей армии в плане перевооружения, реально заставляет несколько переосмыслить сложившееся годами понимание.11 авианосцев США с их почти 1 000 самолетов и вертолетов — это реально внушительная сила. Способная принести войну(теоретически) к территории любой страны. На практике все не так уж и красиво.АУГ — это не маленькая цель. Это ордер из одного-двух десятков кораблей. Да, случаи «потери» АУГ были, но это больше по части полуанекдота проходит.В целом же АУГ опасна на 100% для тех стран, которым нечего противопоставить силе группировки. Страны, военный потенциал которых сопоставим с югославским или ливийским, конечно же, смогут разве что «пощипать» АУГ.Но когда речь заходит о тех странах, на вооружении которых стоит достаточно средств ответа как в количественном, так и в качественном отношении (Россия, Китай, Индия), то расклад меняется.Действительно, так ли страшен АУГ, как нам его рисуют в самом недалеком будущем? Если посмотреть на классический состав, то да, выглядит внушительно.Флагман группировки авианосец типа «Нимитц» или «Форд» с базирующимся на нем полком палубной авиации (60-80 самолетов и 10-12 вертолетов).Дивизион ПВО группировки представляет собой 1-2 крейсера типа «Тикондерога». Все крейсера типа «Тикондерога» оснащены морским комплексом управления «Иджис» (AEGIS) и установками ЗРК «Standart» (SM-2, SM-3), весьма современным оружием. Некоторые крейсеры могут быть оснащены установками для запуска «Томагавков».За противолодочную оборону отвечают 3-4 эсминца типа «Арли Берк» с глубинными бомбами и торпедами для борьбы с подлодками противника, а часть тоже может быть оснащена «Томагавками».Также АУГ может включать в свой состав и подводные лодки типа "Лос-Анджелес» с торпедным вооружением и «Томагавками» (со стартом через торпедные аппараты).Плюс суда снабжения. До 8 транспортов, танкеров и других судов.В целом 14-15 кораблей. Довольно внушительная цель, которая просто не в состоянии незаметно подойти куда-либо. По крайней мере, не в современных условиях.Помню, как в молодости нас стращали этими авианосцами. Дескать, придут и принесут нам войну. А Штаты отсидятся там, за океаном. Ну и про тысячи ракет, крылатых и обычных. Тогда «Першинги» в Европе еще стояли.Но с течением времени понимания ситуации становилось все больше. Стало ясно, что авианосцы создаются сегодня для того, чтобы насаждать демократию малым и в основном беззащитным государствам, примеры уже приводил.Сложно сказать, есть ли в планах американского командования выдвижение АУГ (или нескольких) в район Камчатки или Кольского полуострова, но сегодня такая стратегия удивит.Вообще, если по уму, то в случае «чего» все авианосцы США должны будут не лететь на всех парах к берегам России, а наоборот, валить как можно дальше от них.Я не эксперт, но логика сегодняшнего времени просто не позволяет представить осуществления нападения на Россию при помощи авианосной авиации. Это слишком рискованно и (что немаловажно) дорого.Есть мнение в экспертных кругах, что авианосцы как средство разборок между сверхдержавами несколько устарели. И виной тому в первую очередь новые системы вооружения, которым АУГ не могут ничего противопоставить, а во вторую — опять же деньги.Все-таки авианосец (со времен Второй мировой) — очень жирная цель. И очень дорогая.Много критикованный за перекосы Никита Хрущев все-таки сильно ударил по армии и флоту, решив, что можно воевать одними МБР. Однако то, что мы имеем сегодня, до удивления напоминает именно хрущевские времена.Да, флот у нас как бы не чета американскому. Это факт. ВКС количественно тоже уступают американским ВВС. Тоже спорить не будем.Но так как мы воюем на своей территории, то у нас еще есть и что? Правильно, ПВО для самолетов и ракеты для кораблей. В дополнении к возможностям флота и ВКС. И еще кое-что в заначке.Например, «Циркон».Ракета начала производиться в этом году, а в 2018 начнет поступать на вооружение.Дальность полета около 400 км, скорость до 6M (на испытаниях достигла 8M).Вес боевой части 400 кг.И, конечно же, «Калибр» во всех ипостасях. Да, летит не с такой скоростью, но подальше.Самое же умное, что только смогли сделать российские конструкторы, — это унифицировать пусковые контейнеры. «Циркон», «Калибр», «Оникс» — не важно, что. Точнее, что будет под рукой, то и запустят.Да, «Оникс» тоже не стоит сбрасывать со счетов.Учитывая, что все три изделия существуют в надводном, подводном и авиационном вариантах, то широта возможностей по применению впечатляет.Особенно это касается гиперзвукового «Циркона», уже вызвавшего нездоровое оживление в партере. Имеется в виду октябрьское предложение от Великобритании (естественно, совместно) с США к России и Китаю. Господа потенциальные предложили отказаться от разработки гиперзвукового оружия.Был представлен некий доклад, в котором гиперзвуковое оружие было признано угрозой, способной наравне с ядерным начать Третью Мировую войну.Понятно, что если такое оружие появилось бы у британцев или американцев, то оно служило бы исключительно делу мира и стабилизации. Ну а Россия и Китай естественно, могут его использовать только в захватнических целях.Американский журнал «National Interest», материалам которого мы часто уделяем внимание, назвал ракету «Циркон» серьезным вызовом для ВМС США. Американцы также заметили, что ракета довольно универсальна, так что использовать «Циркон» могут не только корабли ВМФ России, но и другие виды вооруженных сил.Да, «Циркон» может стартовать практически с любой платформы: с крейсеров, фрегатов, корветов, катеров. С ядерных и дизель-электрических ударных подлодок. Можно запускать с бомбардировщиков Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и даже истребителей Су-35 и МиГ-35. В конце концов, эта ракета может базироваться на берегу.Равно как носителем может стать не обязательно крейсер или подводная лодка, но и даже обычный сухогруз с установленным контейнером.Последнее, конечно, американцев не обрадовало.Но — сами придумали, сами и огорчайтесь.Но что больше всего озадачило американских экспертов, так это цена. 1,5-2 миллиона долларов в зависимости от модификации. Уже посчитали, что тяжелые повреждения могут нанести 7-10 «Цирконов», как за счет боеголовки, так и за счет собственной кинетической энергии. 6М — это много. Хотя одной ракеты, пробившей борт и попавшей в бензохранилище будет более чем достаточно для шоу со спецэффектами.И, как отмечают американские эксперты, сегодня ВМФ США фактически ничего не может противопоставить «Цирконам». Шанс перехвата даже современными комплексами ничтожен.Перспектива, если 10 «Цирконов» (стоимостью в 20 миллионов долларов), попавшие в авианосец «Джеральд Форд» (стоимостью 12,8 миллиарда долларов), выведут его из строя, почему-то крайне негативно действует на американцев.То ли цена ракеты не устраивает, и авианосец ВМФ США надо ковырять изделиями, стоимостью в десятки миллионов, то ли сам факт того, что если запустят — то точно долетит.Масса специалистов заявили, что ракета «Циркон» отметила конец авианосцев как платформы для ведения современной войны. Конечно, несколько преждевременно.Авианосцы все еще идеальный инструмент для того, чтобы устрашать, угрожать, запугивать и нападать. На тех, кто не сможет адекватно ответить.Так что еще долгое время у авианосцев вполне себе нормальное будущее. Да, с точки зрения морали оно слегка смердит, но тут уже ничего не поделать. Так сложилось исторически, благодаря славным ВМФ США.Весьма радует, что в США всерьез задумываются о том, что российские ракеты представляют серьезную угрозу для инструментов нападения американцев. И что появление в зоне действия наших ракетных комплексов может повлечь весьма ощутимый удар как по собственности США, так и по репутации.Сегодня, может быть, и не на 100%, но в ближайшем будущем наши армия и флот окажутся в состоянии полностью обезопасить себя от любых возможных агрессий со стороны тех самых АУГ ВМФ США, которые долгое время были пугалом для всего мира.Россия действительно сделала огромный шаг на пути к полной безопасности именно в той отрасли, которая всегда была сложной для США. Наши ракеты намного превосходят все, чем обладают потенциальные. С-300 и С-400, «Оникс», «Калибр», «Искандер», «Циркон» — весь комплекс обороны в состоянии отбить желание любой АУГ посетить наши воды.Естественно, АУГ останется существенной силой. Кроме обычных функций по воздействию на страны, «требующие демократизации», авианосцы могут быть щитом, плавучим аэродромом на подступах к границам США.Другой вопрос: а кому нужно «силами грозными» идти к этим самым границам?Но главное, чтобы про наши границы позабыли. На первое время. А там дальше посмотрим.