Секира в руках императора. Боевой путь Варанги. Часть 2

18. 10. 1081 г. состоялось сражение с норманнскими войсками Роберта Гвискара при Диррахии - неудачное для василевса Алексея I Комнина. Битва проходила недалеко от Диррахия (Дураццо) - столицы византийской Иллирии.Левым флангом византийской армии руководил Григорий Бакуриани, правым флангом - Никифор Мелиссин, а центром – лично император.Главной ударной силой византийских войск являлась Варяжская гвардия – в это время в ней в основном служили англосаксы, бежавшие с родины после норманнского вторжения. Она находилась на левом фланге, и в предстоящем сражении ей отводилась активная роль. Варанги получили приказ выдвинуться перед основной линией войск, пропустив лучников вперед. Лучникам, обстреляв неприятеля, следовало отойти за варяжский строй.Когда противостоящие армии сблизились, Роберт Гвискар двинул в атаку кавалерию - но лучники заставили конников отступить. Тогда норманны ударили по стыку центра и левого фланга византийцев. И тогда пехота варангов контратаковала – норманны были смяты и побежали.Норманны попали в тяжелую ситуацию – правый фланг их армии был разгромлен. Причем рубившиеся огромными секирами варанги опрокинули рыцарскую конницу графа Амико – произошел достаточно редкий для Средних веков боевой эпизод. Норманны кинулись к морю.Но спасла положение воинственная жена Роберта - Сишельгаита, проклятиями и угрозами остановившая бегство норманнов. Услышав зычные крики бегущей к ним с длинным копьем в руке женщины, норманны вернулись в бой. Прибыл на помощь Боэмунд, до этого находившийся со своими лучниками на левом фланге.Гвардейские секироносцы выдвинулись слишком быстро вперед, удалившись от основных сил византийской армии. Причем Роберт прекрасно понял, что его самый опасный противник устал и еле дышит – после быстрого движения на значительное расстояние с учетом имевшихся доспехов и оружия. И утомившаяся Варанга получила фланговый удар - со стороны вражеских стрелков. Расстроив ряды варангов градом стрел, норманны атаковали их своей тяжелой пехотой и конницей.Норманнский источник зафиксировал, что «англичане, которых называют Варангами» доставили много хлопот противнику. Но, получив удар в правый фланг, после ожесточенного боя, покрытая кровью, Варанга стала отступать.В ходе сражения и отступления Варяжская гвардия погибла почти в полном составе. Она была отрезана от главных византийских сил - и помощи так и не дождалась. Много гвардейцев пало от стрел, многие попытались спастись в храме Архангела Михаила. Варяги упорно обороняли церковь, а некоторые даже забрались на крышу. Норманны подожгли церковь, и, после того как рухнула крыша, многие варяги погибли в огне. Но уцелевшие, выбежав из пожарища, приняли смерть в бою.В битве при Диррахии обладавшая высокими мотивацией и боевым духом Варяжская гвардия выполняла ударную функцию. Основная задача тяжелой пехоты - стать основой боевого порядка, придав ему устойчивость. Варанга же выполняла фактически ударную задачу тяжелой кавалерии, но даже в этой нестандартной ситуации добилась блестящего успеха. Она осуществила перелом в битве - но использовать успех византийское командование, вследствие отсутствия резервов, не смогло - мобильный резерв, который мог развить успех и преследовать врага, пока гвардия приводит себя в порядок, отсутствовал. Не было и общего резерва - чтоб выручить бившихся в окружении варангов и переломить чашу весов в пользу имперского оружия. Византийское командование не сумело использовать тактическое преимущество, подаренное Варангой. Темп и время были упущены - и ответный вражеский натиск выдержать византийцы не смогли, тем более после гибели Варанги. Неудача при Диррахии – неуспех византийского командования, а никак не мужественных варангов.Среди тактических факторов гибели Варяжской гвардии следует выделить обстоятельство, сыгравшее роль 15-ю годами раньше в битве при Гастингсе. В той битве англо-саксы (в 1081 г. в Варяжской гвардии их также было большинство) точно также были ослаблены стрельбой норманнских лучников - а затем в дело ринулась вражеская тяжелая кавалерия. При Диррахии эта, по сути зеркальная, ситуация еще и усугубилась - лучники расстреливали Варяжскую гвардию во фланг. Как мы писали ранее, являвшаяся основным доспехом в рассматриваемый период кольчуга надежной защиты от стрел на 50-метровой (и ближе) дистанции не давала. Тем более что в ходе атаки монолитный строй (варангов при Диррахии, хускарлов при Гастингсе) расстроился.В этой битве империя потеряла 5000 своих воинов (в подавляющем большинстве – варанги). Норманнские потери неизвестны, но источники отмечают, что они были очень существенными.Но победа при Диррахии стала для норманнов пирровой – византийцы впоследствии одержали победу при Ларисе, а затем в течение 4 лет норманны потеряли все плоды своего успеха.В 1085 г. варанги находились в императорской армии, потерпевшей поражение от печенегов при Силистрии (Балканы).В 1087 - 1091 гг. Варяжская гвардия участвовала в походах Алексея Комнина. При правлении этого государя Варанга, как и в эпоху Василия Болгарабойцы, находилась в постоянных походах и боях. Особенно отличились варанги в сражениях у Дристы (Драстара) и Левиниума - в ходе печенежских кампаний. Первое закончилось тяжелым поражением византийцев, но в 1091 г. у Левиниума печенеги были сокрушены и понесли огромные потери. И в честь дня 29 апреля византийцы даже сложили песенку, в которой были слова о том, что «из-за одного дня скифам не пришлось увидеть мая».В 1097 г. – участие варангов в анатолийской кампании Алексея Комнина. Удалось отвоевать Никею. На следующий год – участие в малоазийской кампании.1118 - 1122 гг. - походы Иоанна II Комнина против печенегов и турок.В 1122 г. состоялся знаменитый бой при Эски - Загра. Печенежские орды перешли Дунай – и на одной из фракийских долин встретились с императорской армией, возглавляемой василевсом. Орду печенегов удалось блокировать, противник окружил свой лагерь повозками, телегами, покрытыми воловьими шкурами - и лишь только Иоанн II во главе тяжелой кавалерии пытался атаковать, они скрывались за этим своеобразным «вагенбургом».Бой длился долго, но прорваться в лагерь противника византийцы так и не смогли. Почувствовав кризис боя, император обратился к Варяжской гвардии. И вооруженные длинными щитами и секирами гвардейцы пошли вперед – и порубили не только вражеские повозки, но и укрывшихся за ними степных хищников. Лагерь печенегов был захвачен и остатки орды попали в плен.Никита Хониат отмечал, что противник уходил за повозки как за крепкие стены, а затем выходил из-за них и контратаковал. Т. о., битва превратилась в настоящий штурм стен, внезапно воздвигнутых среди открытого поля. И тогда Иоанн показал подданным образец мудрости - взяв своих гвардейцев, вооруженных секирами, устремился на противника. Укрепление было разрушено - и бой стал рукопашным. Печенеги обратились в бесславное бегство и гибли тысячами.Информацию византийского хрониста подтверждают и данные скандинавских саг – в последних говорится, что имперские войска не смогли прорвать оборону печенегов. Окружение советовало императору ввести в сражение «винные бурдюки» - то есть гвардейцев-варангов. На это император ответил, что не собирается «тратить свои драгоценные камни». Но командир варангов Торир Хельсинг заявил, что его воины ради императора с удовольствием бросятся даже в огонь.Сражение при Эски-Загра стало не только сокрушительным поражением печенегов. Это одна из культовых побед Варанги.Набег печенегов был последним - с печенежской опасностью Иоанн Комнин покончил навсегда. Причем памятный день этой битвы долгие годы отмечался византийцами как праздник.1137 г. – во время осады Антиохии варанги находились в войсках Иоанна. В этой и дальнейших кампаниях императора, часто заканчивавшихся осадой городов, варанги нередко исполняли функции саперов.В 1149 г. – подразделения Варанги участвовали в обороне Греции от вторжения норманнов Рожера II Сицилийского.1155 - 1156 гг. – подразделения Варяжской гвардии нанесли норманнам ряд поражений (крестоносцы князя Антиохии Рене де Шатийона) во время боевых действий на Кипре, а затем участвовали в триумфальном шествии василевса Мануила I Комнина в Антиохии.Антиохийский князь Рене де Шатийон атаковал Кипр – в гарнизоне последнего находились также и варяги. Экономическое и стратегическое значение острова для империи было очень велико. Кипр – богатейший и крупнейший остров в Восточном Средиземноморье. В ходе византийско-арабских войн (60-е гг. VII в.) не раз переходил из рук в руки, в основном в течение почти 300 лет оставаясь в арабских руках. В 965-966 гг. ромеи вернули остров.Де Шатийон был жестокий человек. Так, когда антиохийский патриарх отказался дать денег для кипрского похода, Рене избил патриарха, а затем вытащил его на крышу, обмазал раны медом и оставил мухам на съедение. Опытный воин, весной 1156 г. де Шатийон высадился на византийском Кипре, и разгромил войска наместника - племянника императора. Солдаты грабили, убивали стариков и детей, калечили пленных, насиловали женщин.Но после первоначальных успехов де Шатийон был разгромлен войсками Мануила и взят в плен. Императорские войска прошли триумфальным маршем по Антиохии, а плененный варангами один из первых европейских храбрецов, «франкский демон» с петлей на шее распластался у ног василевса, признав себя вассалом Византии.08. 07. 1167 г. варяжские подразделения участвовали в битве при Сирмии, когда византийская императорская армия разгромила войска Венгерского королевства. Центр построения византийцев составляли императорские гвардейские полки (Варанга – основа боевого порядка), отряд ломбардских наемников, 500 тяжелых сербских пехотинцев и валашская кавалерия. В переломный момент боя контратака варангов принесла византийскому оружию победу. 800 мадьяр (в т. ч. 5 князей - жупанов) попало в плен.1172 г. - участие в морском походе против венецианцев.11. 09. 1176 г. – битва при Мириокефале. Армия Мануила - последнего великого Комнина - была окружена турками на горной дороге и внезапно атакована. В окружении и страшном побоище, унесшем цвет императорской армии (включая с тех пор исчезнувших из списков армии клибанофоров) главный удар на себя приняла гвардия. Самопожертвование лучших бойцов позволило спастись части войска и императору. Византийская империя переходит к стратегической обороне.В 1179 г. варанги участвовали в победной битве у Клаудиополиса.В 1203 г. крестоносцы осуществили первую попытку (через Золотой Рог) войти в Константинополь. Но преодолеть сопротивление варягов и пизанцев не смогли. Варанги отвечали за оборону участка крепостной стены и башни. 17. 07. крестоносцы уничтожили дамбу, но были отброшены.Во время штурма Константинополя Варанга являлась самой боеспособной частью византийской армии. Источник упоминает эпизод, когда варяжские гвардейцы пленили несколько рыцарей, доставив их императору Алексею III Ангелу. Стойкость императорских варангов привела к тому, что несколько кварталов осталось в руках императорских войск - и начались переговоры.После падения столицы варанги служили империи в изгнании – Никейской (1205 - 1261 гг.), а также Эпирскому деспотату. Слава Варяжской гвардии была столь значительна, что даже латинский император Константинополя обзавелся полком варягов.В битвах 1-й половины XIII в. Варанга способствовала объединению империи и приходу к власти династии Палеологов.В 1205 г. источники отмечают факт нахождения на службе Никейской империи варяжской части.1233 г. - участие в походах Иоанна III против Латинской империи. Захват Фессалоник.В 1264 - 1265 гг. состоялись бой при Макриплаге (поражение от франков) и оборона г. Айнос (от вторжения болгар - также неудачно).Во время правления династии Палеологов подразделения Варанги в дислоцируются в стратегически важных опорных пунктах и регионах государства - на Анатолийском побережье, во Фракии, даже в Херсоне в Крыму.До 1272 г. император Михаил VIII активно применял Варяжскую гвардию в ходе своих кампаний по сбору земель в Малой Азии и на Балканах.Со 2-й половины XIII в. Варанга постепенно становится дворцовой гвардией - и роль последней ограничивается охраной монарха и участием в церемониях. Подразделения Варяжской гвардии в военных походах не участвуют - передав данную функцию Каталонской гвардии. Это объясняется как снижением участия императоров в боевых действиях, так и спадом военной активности империи, экономическими проблемами (последние и превратили мощную боевую часть в небольшое дворцовое подразделение). Но в июньском письме 1402 г. император Иоанн VII сообщал английскому королю Генриху IV, что «английские» воины активно участвовали в обороне Константинополя от турок.