Кровь на Украине: «сюрприз» к российским президентским выборам

Встреча Волкера и Суркова показала, что позиции России и США по Украине очень далеки друг от друга, и надо их сближать. Москва сделала очень сильный ход с обменом пленных и ждёт 2019 года, когда она полностью будет готова начать свою игру. А США ждать нельзя…15 ноября 2017 года на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом попросил посодействовать процессу обмена пленными.Ход получился сильнейший. Только-только закончилась встреча Курта Волкера и Владислава Суркова. Обе стороны хоть и заявили о прогрессе, но их позиции сегодня очень далеки друг от друга. И очень похоже, что США и Россия так и не смогут договориться до конца 2019 года. Почему именно до этой даты?Во-первых, Дональд Трамп не может идти на уступки Москве. Этого только и ждут в Вашингтоне его оппоненты, которые в этом случае сразу начнут на него атаку.Во-вторых, в России стартуют выборы, и Владимир Путин также не будет идти ни на какие значимые уступки. Тем более что пока для него на украинском «фронте» все идет довольно неплохо.В-третьих, Петр Порошенко тоже не может идти на важные уступки, так как в этом случае его тут же «съедят» «патриоты» и «оппозиция». И у него тоже выборы, которые ему проигрывать нельзя.А вот в 2019 году, когда и у Москвы, и у Киева предвыборный гон пройдет, а в США вновь будут готовиться к выборам президента, может сложиться очень удобная ситуация для достижения соглашения. Козыри Москвы к этому моменту будут неоспоримыми, и крыть их, вероятнее всего, будет нечем.У американцев все на Украине много хуже. Им не удалось в 2014 году втянуть Москву в открытое противостояние, и теперь они пожинают плоды своих «побед». Киев для них постепенно превращается в чемодан без ручки.Стратегическая ценность данной территории после постройки российских обходных газопроводов для Вашингтона резко падает. К большому сожалению для американцев, Россию не удалось поссорить и с Европой. Наоборот, с каждым новым годом ось Москва — Берлин становится все более осязаемой.Тем временем, на самой Украине Вашингтон не способен контролировать поставленную им же власть. Режим Порошенко выбрал самый наихудший для США вариант поведения. Он пустился во все тяжкие, и явно за спиной американцев договорился с русскими, и теперь делает все, чтобы раз и навсегда дискредитировать идею западного вектора интеграции Украины. При этом попытка поставить режим на место руками Саакашвили и прямых американских агентов (НАБУ) уже очевидно потерпела неудачу.Время сейчас играет против США, и просто сидеть и ждать 2019 года, когда Москва закончит подготовку, им нельзя. Нужно делать ход, причем времени на ошибку уже нет.Одним из самых удобных вариантов для американской дипломатии может стать резкое обострение ситуации на Украине в канун или сразу после российских президентских выборов.Причем это совсем не обязательно будет эскалация конфликта на Донбассе. Скорее, как раз наоборот, на украинской территории может случиться нечто такое, что должно либо подтолкнуть российскую власть к вмешательству, либо это станет сильным ударом по ее имиджу.Что это дает Вашингтону? Первое и самое главное — инициативу. Противник будет вынужден реагировать на американские удары, и рано или поздно можно надеяться на его ошибку.Второе. Вероятно, удар создаст новую большую линию разлома между Москвой и Киевом, что перечеркнет временные договоренности между Порошенко и Путиным и сделает заключение новых невозможными.Как уже было сказано, будет нанесен удар по имиджу российской власти. Да, это не снесет режим, но сильно сузит для него вилку решений и, возможно, заставит отказаться от самых лучших вариантов действий.И еще один немаловажный момент. Удар этот могут нанести не администрация, а оппоненты Трампа. В этом случае они смогут заставить своего противника полностью отказаться от своего внешнеполитического курса (договоренности с Москвой и конфронтация с Китаем) и заставить вернуться на путь, которым до него шла администрация Барака Обамы.Уверен, что ослабление режима Порошенко, которое в этом случае становится неизбежным, будет использовано украинской «оппозицией» для досрочной перезагрузки власти и добавит хаоса.Таким образом, у Вашингтона (официального или не официального) появляется шанс полной перезагрузки ситуации на Украине. Игра Москвы будет сломана, а Киев превратится в еще большую проблему для стран-соседей. То есть как раз в то, что американцам и требуется.Одного простого и радикального решения тут нет. Здесь нужен комплекс мероприятий, который либо заставит противника отказаться от подобных планов, либо сведет эффект от их реализации к нулю.Одним из самым эффективных решений является предупреждение, то есть подготовка информационного пространства. Если вбросить в украинское общество мысль, что такой план не только возможен, но и готовится, то его реализация для заказчика может привести к обратному результату. Вовремя начатая успешная контригра может заставить противника отказаться от своих планов. Например, писать побольше аналитических статей на эту тему.Оппонент должен знать, что вы готовы и на каждый его «шах», вы обязательно поставите ему «мат». Чтобы он отказался от своих намерений, ему надо просто показать свою готовность. Как пример, могу привести проект «Малороссия», о котором несколько месяцев назад говорил Захарченко. Это не его экспромт и не глупость. На самом деле это ответ Москвы, на возможный нацистский переворот в Киеве. И если Россия сможет показать свою готовность по любому из возможных американских вариантов, то это наверняка заставит их отказаться от реализации своих планов.В конце концов, противника можно просто переиграть и попытаться навязать ему игру на своих условиях. Резких шагов я не жду. Но обмен «всех на всех» как раз может быть элементом контригры, которая делает обострение ситуации не совсем логичным. Кстати, сюда очень хорошо вписывается добавочным аргументом возможный отказ идти на второй президентский срок со стороны Владимира Путина. Удар по имиджу преемника не так важен Вашингтону, как удар по имиджу ВВП.Загадывать наперед мы не будем. Но опасность резкого обострения ситуации на Украине есть. И чтобы этого избежать, действовать надо уже вчера, что, собственно, и происходит…А потому есть шанс, что этого варианта развития событий нам удастся избежать.