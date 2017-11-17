Воздушная трасса G247 на мушке у украинских «Буков-М1». Российская граница под угрозой новых провокаций со стороны Киева

Самоходная огневая установка 9А310М1

Источники информации:

https://bryanka.su/main/2945-ukraina-gotovit-ocherednuyu-provokaciyu-s-ispolzovaniem-zrk-buk.html

https://ria.ru/world/20171110/1508595288.html

https://www.forumavia.ru/m/t/193261/

Третья встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, состоявшаяся 13 ноября 2017 года, не внесла в список военно-политических побед Вашингтона ни одного заметного пункта. Позднее стало известно, что по итогам состоявшихся переговоров российская сторона в лице В. Суркова одобрила лишь 3 из 29 предложенных штатовскими «ястребами» пунктов обновления российской резолюции по размещению миротворческого контингента на Донбассе. Это, в свою очередь, окончательно подтвердило концептуальное расхождение позиций сторон по данному вопросу, ведь главной целью Пентагона остаётся разжигание очередного зимнего эскалационного этапа, продолжающегося вплоть до президентской компании РФ, а может и на более длительный период, и пока что у «дрессированных» в соответствии с маккейновской русофобской идеологией «учеников» на этом поприще всё продвигается очень даже неплохо.В частности, предоставляя «незалежной» сначала 175-, а затем и 350-миллионный пакет военной помощи на приобретение различных радиолокационных средств наземного и воздушного обзора, оборудования сетецентрической увязки, патрульных кораблей, а в перспективе, вероятно, и противотанковых комплексов FGM-148 «Javelin» с корректируемыми боеприпасами M982 «Excalibur», Госдепартамент США в своеобразном «софт-режиме» старается убрать даже небольшие толики и зачатки здравых мыслей у таких, начинающих думать, представителей украинского генштаба, как Виктор Муженко. Напомним, что последний, 5 октября 2017 года, заявил о возможной потере 12 тыс. украинских боевиков в первые же полторы недели после начала генерального наступления на Донецкую и Луганскую народные республики. Да и погоду здесь делает далеко не Муженко, а такие высокопоставленные и «отличившиеся» военные преступники, как Аваков, Турчинов и Порошенко (Вальцман).Если оценивать ситуацию объективно, к примеру, «с колокольни» личных финансовых выгод того же «кровавого пастора» Турчинова или нелегитимного президента Порошенко, то поддержание конфликта на Донбасском театре военных действий в «тлеющем» состоянии позволит им «нагреть» инвестирующие в украинскую оборонку западные ведомства/компании на миллиарды или даже десятки миллиардов долларов. Как вы уже поняли, ни Вашингтон, ни Брюссель (штаб-квартина НАТО) такая картина в корне не устраивает; здесь наиболее приемлемым сценарием является скорейшее возобновление боевых действий с одновременным втягиванием в прямое противостояние ВС России для их изматывания перед решающим противостоянием Европейском театре военных действий. В итоге, умело и оперативно забросив в Украину очередной «демократический десант» в лице Саакашвили, сопровождаемого Тимошенко, Садовым, Наемом и т.д., Запад ещё более умело манипулирует всеми силовыми структурами незалежной, невзирая на всяческие теневые планы украинского руководства по хищению средств, предназначенных для военно-промышленного комплекса. Теперь, в случае неповиновения американским сторонникам продолжения активной фазы боевых действий на Донбассе, Порошенко и его окружение могут в кратчайшие сроки лишиться своих кресел путём очередного «Майдана», то и дело подпитываемого громкими призывами знаменитого «галстукоеда» и новыми долларовыми «печеньками», завезенными с американского печатного станка.И, судя по всему, вышеуказанная американская тактика удерживания поросшей коррупцией украинской верхушки на коротком поводке имеет отличный результат. Так, Генштаб ВСУ с каждым днём всё более открыто приближается к моменту активной фазы боевых действий. Ярким тому примером является как недавний мощный артиллерийский удар по Донецко-Макеевской агломерации, в ходе которого по западным районам Донецка и ближайшим пригородам было выпущено более 450 неуправляемых реактивных снарядов семейства 9М22 РСЗО «Град», так внезапное пополнение боекомплектов БМ 9К51 «Град» аналогичными снарядами под Мариуполем. Из этого следует, что именно на новоазовском операционном направлении ВСУ планируют наступательные действия с предшествующей артиллерийской подготовкой.Несколькими днями позднее данная информация была подтверждена заявлением командира отряда СпН «Троя» Корпуса народной милиции ДНР Владимира Алабая Новикова, который отметил, что во избежание большого количества крови хунта не начнёт наступление на крупные группировки войск ДНР в районах агломераций, а попытается взять под контроль границы на оперативных направлениях с самой маленькой глубиной тыловых зон. Несмотря на то, что «Алабай» забыл упомянуть ещё более тактически уязвимый «Тельмановский перешеек», ход его мыслей оказался вполне верным. Самым же главным моментом здесь является и то, что на момент попытки «прорыва» бронетанковых подразделений хунты к южным границам Ростовской области, Сухопутные войска РФ вряд ли будут спокойно наблюдать за тем, как истребляя артиллерийским огнём мирное население Донбасса, украинские боевики с натовскими инструкторами будут приближаться к нашим южным подступам. Данная акция Киева будет сорвана в кратчайшие сроки, после чего последует стремительное контрнаступление линейных и корпусных частей Народной милиции ДНР. В среду, 15 ноября, корреспондент агентства «Политнавигатор» со ссылкой на секретаря Минобороны «незалежной» Владимира Говора, сообщил, что на текущий момент около 120000 военнослужащих-резервистов ВСУ готовы вернуться в части, а это означает что наступательный «костяк» хунты будет увеличен в 2,5 раза (с 80 до 200 тыс. человек), чего как раз и достаточно для 3-кратного численного превосходства ВСУ над корпусами Народной милиции республик.Несмотря на то, что подготовка и тактическая подкованность артиллеристов, противотанкистов и танковых экипажей НМ ДНР заметно превосходит аналогичную планку у хунты, плюс в пользу ополченцев играет значительно более высокая огневая плотность за счёт меньшей территории республик и аналогичного количества техники, существуют ещё и оборонные структуры Луганской Народной Республики, в которой, как известно, сегодня наблюдается очень неприятный конфликт между руководящей верхушкой в лице главы республики Игоря Плотницкого, а также Министерством внутренних дел ДНР в лице Игоря Корнета, который был выселен из якобы своего дома под предлогом обвинения в «отжиме» жилплощади у законной владелицы.Очевидно, что данный факт имел место быть в момент, когда хозяйка покидала дом на момент активных боевых действий на Северном фронте Новороссии в 2014 году. Но муссировать эту тему подобно другим аналитическим изданиям совершенно нет желания, поскольку и сам Плотницкий вполне благополучно много чего успел «отжать» в Луганской Народной Республике (от сетей супермаркетов до частного дома, в котором ранее проживала Цикалова Ольга Аркадьевна, также покинувшая жилище на период активных действий). Да и неплохо запомнился смутный период зачисток всех неугодных народных полевых командиров зарождающейся армии ЛНР (от Павла Дрёмова до Алексея Мозгового; о тех, которые превыше всего ставили интересы простого народа, а не количество средств на собственных банковских счетах). О данной ситуации вы давно осведомлены.Мы же, отходя от различных деталей внутренних междоусобиц в республике, вернёмся к тому, что подобные конфликты между силовыми структурами ЛНР могут сыграть очень плохую шутку в эскалационной обстановке, когда имеющий 3-хкратное численное превосходство противник разрабатывает кровопролитную широкомасштабную наступательную операцию с активным привлечением далеко не безобидных и не «безголовых» диверсионно-разведывательных групп и сотрудников СБУ, благополучно обученных нашими западными «друзьями». Смогут ли в условиях внутреннего конфликта подразделения МВД ЛНР эффективно и оперативно пресекать действия таких групп, является большим вопросом, ввиду чего руководству республики и МВД необходимо в срочном порядке вернуться к диалогу и начать полноценное взаимодействие перед лицом врага.Тем временем в Генштабе ВСУ зря времени не теряли и решили снова начать крайне опасную «игру» с оставшимися в распоряжении зенитно-ракетными комплексами «Бук-М1». В частности, согласно информации, полученной в ходе звонка анонимного лица на «горячую линию» Министерства внутренних дел ЛНР, стало известно о появлении на оккупированной части ЛНР внештатной маневровой группы ВСУ в составе самоходной огневой установки 9А310М1, эскортирующих зенитных самоходных установок ЗУ-23 и нескольких боевых машин пехоты. Группа сформирована на базе 250-го отдельного ЗРДН 11-го ЗРП ВСУ. Заявитель сообщил, что за последние месяцы данная группа была замечена уже в нескольких районах оккупированной части ЛНР, — Старобельском районе (н.п. Бутковка, Балакиревка, Дубововка и Проказино), а также Новопсковском районе (н.п. Лысогоровка). Пока неизвестно, единственная ли это маневровая группа в составе СОУ 9А310М1, поскольку на вооружении ПВО Украины имеется несколько десятков подобных огневых установок, способных действовать автономно, по целеуказанию от систем автоматизированного управления зенитно-ракетными бригадами и без обязательного задействования РЛО 9С18М1 «Купол».Если учитывать тот факт, что после авиакатастрофы перехваченного ЗУР 9М38М1 «Боинга 777» (рейс MH17) международные воздушные трассы M996, L32, P851, А83 и L980 над Донбассом «закрыты» и распределены по воздушным коридорам, проходящим над Россией и Турцией, для расчёта очередного украинского «блуждающего» «Бука» просто не найдётся ни одной воздушной цели для новой провокации; сбивать будет просто нечего. Следовательно, появление СОУ 9А310М1 в Старобельском районе может свидетельствовать лишь о плане применения зенитных управляемых ракет 9М38М1 по наземным объектам армии ЛНР и населённым пунктам республики, расположенным в радиусе 25 — 30 км от линии соприкосновения.Несмотря на то, что энергетические и баллистические качества данных ракет не позволяют преодолевать дистанцию, сравнимую с показателями оперативно-тактических баллистических ракет 9М79-1 комплекса «Точка-У» (120 км) или 8К14 комплекса 9К72 «Эльбрус» (300 км), СОУ 9А310М1 обладают значительно лучшими показателями проходимости в условиях осенней распутицы и заснеженного грунта, что для Донбасского театра военных действий более чем актуально. Также известно, что гусеничная платформа имеет заметно лучшую «тяговитость» в сравнении с трёхосным колёсным шасси БАЗ-5937 комплекса «Точка-У» (удельная мощность последнего едва достигает 16,5 л.с./т). Следовательно, СОУ 9А310М1 более предпочтительна для преодоления сложных участков рельефа местности.Радиус же действия зенитных ракет 9М38М1 в 25 — 35 км, хоть и с горем пополам, но подходит для обстрелов таких населённых пунктов ЛНР, как Луганск, Алчевск, Дебальцево и т.д. Украинским боевикам это на руку, особенно для поддержки наступательных операций. Более того, в отличие, к примеру, от ОТБР 8К14 комплекса «Эльбрус» с жидкостным ракетным двигателем, 9М38М1 является твердотопливной ракетой, а значит и обслуживание СОУ 9А310М1 в полевых условиях в разы более простое. Все мы хорошо знаем, что ЗУР 9М38М1 может легко получить режим «поверхность-поверхность» посредством несложной программно-аппаратной адаптации, а таких ракет в распоряжении хунты несколько сотен единиц, что уже является очень нехорошим знаком для обороноспособности Корпуса народной милиции ЛНР. Тем не менее, если грядущие действия маневровой группы ВСУ в составе СОУ 9А310М «Бук-М1» в Старобельском районе не являются чем-то экстраординарным и оставляют время на планирование контрмер с использованием БПЛА и радиолокационных средств артиллерийской разведки для эффективного огня артиллерии на подавление «активного Бука», то появления этой же группы в Новопсковском районе Луганской области (оккупированная часть ЛНР), и более восточных районах области наталкивает на весьма тревожные мысли.Если взглянуть на онлайн-карту «Flightradar24», отображающую перемещение воздушных судов гражданской авиации и всех летательных аппаратов военного назначения с включенными транспондерами типа ADS-B, можно обратить внимание, что со стороны Ближнего Востока в направлении «воздушных гаваней», расположенных в Европейской части России, а также в обратную сторону, движется огромное количество авиалайнеров. Машины, на борту которых присутствуют сотни пассажиров, занимают одну из важнейших артерий воздушного трафика Восточной Европы — международную воздушную трассу G247. Всё бы ничего, но этот воздушный коридор, несмотря на неадекватные действия «незалежной» на Донбассе (включая перехват рейса MH17), проходит вдоль юго-восточной границы Украины. Для неосведомлённого в области тактико-технических характеристик военной техники человека такая ситуация может показаться вполне банальной: «в обход Украины, — и хорошо». В то же время, всё не так просто. Международная воздушная трасса G247 пролегает над Ростовом, Миллерово и Нагибином (западная часть Ростовской области), на расстоянии 30 — 40 км от российско-украинской границы и границы с Луганской Народной Республикой. А это уже своеобразная «критическая» дистанция для боевой работы самоходной огневой установки 9А310М1 как в автономном режиме, так и в режиме целеуказания.Известно, что РЛС подсвета цели, интегрированная в СОУ 9А310М1, при необходимости способна выполнять функцию радиолокационного обнаружителя в широкой (±60° по азимуту и ±3° по углу места) и узкой (±5° по азимуту и ±3° по углу места) зонах поиска; при этом время поиска в указанных секторах составляет 1 и 4 с соответственно. Точно зная местоположение авиалайнеров в воздушном коридоре G247, вышеописанная маневровая группа ВСУ вполне способна попытаться дискредитировать ВС ЛНР в глазах международного сообщества, предприняв попытку уничтожения какого-либо воздушного судна прямо над территорией РФ. И, поверьте, у украинского расчёта даже рука не дрогнет во время приведения СОУ из дежурного в боевой режим, ведь «рука уже набита» во время перехвата «Боинга 777». Пуск вполне может быть осуществлён в момент активной фазы противостояния на Северном фронте ЛНР, как со спорных территорий под Станицей Луганской, так и из более северных точек под Красной Таловкой и Меловым. Отличным моментом для обвинения НМ ЛНР в обстреле очередного пассажирского самолёта может стать контрнаступление луганских ополченцев в северном направлении, когда линия соприкосновения будет нестабильной, штурмовые подразделения НМ ЛНР и ВСУ окажутся в неразборчивом хаосе военного противостояния где-нибудь восточнее Новоайдара.И что самое примечательное, ВСУшникам даже не потребуется возиться с получением целеуказания от сторонних радиолокационных средств: для быстрого поиска и «захвата» жертвы будет достаточно найти её на «Флайтрадаре» и устремить в соответствующем направлении радар СОУ 9А310М1, который способен взять на сопровождение цель с ЭПР более 10 м2 на удалении 75 км..., далее счёт пойдёт на секунды. Вот такие виды угроз по нарастающей продолжают исходить от нашего «незалежного» соседа, и, естественно, подобную информацию нельзя оставлять без внимания. Во-первых, воздушную трассу G247 следовало бы переместить на 20 — 25 км западней линии «Ростов — Миллерово», за пределы досягаемости украинских «Буков» для обеспечения должного уровня безопасности. Во-вторых, в окрестностях военного аэродрома Миллерово просто напрашивается развёртывание как минимум двух зенитно-ракетных дивизионов С-400 «Триумф», способных перехватывать «залётные» зенитные ракеты 9М38М1 и 5В55Р, вторгнувшиеся в российское воздушное пространство с украинской стороны.Терять бдительность относительно ситуации на подконтрольной Киеву части ЛНР близ российской границы нельзя ни на секунду, ведь планы подрывной деятельности у западных спецслужб здесь реально наполеоновские: совсем недавно офпред НМ ЛНР Андрей Морочко сообщил о переброске в вышеуказанный район целого разведподразделения одного из государств НАТО.