Израильский Glock - пистолет MASADA

Совсем недавно был продемонстрирован новый пистолет от израильской оружейной компании IWI. Новое оружие получило имя MASADA и журналисты уже окрестили его “израильским Глоком”. Несмотря на то, что пистолет еще совсем свежий, отдельные моменты и особенности его конструкции никто не скрывает и все они представлены на сайте компании в текстовом, либо видео материале.С учетом того, что большинство интернет ресурсов ограничилось только упоминанием о появлении нового пистолета без каких-либо подробностей его устройства, будет не лишним изучить оружие более подробно.Любое здравомыслящее руководство страны старается обеспечить свою армию и правоохранительные органы оружием и боеприпасами собственного производства. Даже если в стране нет возможности разработать свое уникальное оружие, все равно производство оружия и боеприпасов стараются развернуть на своей территории по лицензии от крупных оружейных фирм. Такой подход позволяет не зависеть от других стран в случае ухудшения взаимоотношений, а то и вовсе войны.Было бы наивно полагать, что Израиль не будет придерживаться этого правила и замена Глок, на аналогичный по характеристикам пистолет собственной разработки, не произойдет.Те кто увлекается ручным огнестрельным оружием вспомнят, что у компании IWI имеются на счету пистолеты под обозначением Jericho 941. Нужно отметить, что данные пистолеты в любом своем исполнении очень харизматичные, напоминают внешне всем известного “Пустынного орла”, и по своим характеристикам весьма неплохи, за что нужно благодарить конструкцию схожую с Hi-Power и CZ-75. Данное оружие зарекомендовало себя как отличный пистолет, сочетающий как высокую надежность, так и точность, однако австрийский Глок приглянулся больше, в первую очередь благодаря высокой безопасности оружия.Так или иначе, но вопрос создания собственного пистолета, с ударниковым ударно-спусковым механизмом с довзводом, с пластиковой рамкой и возможностью относительно безопасно носить оружие с патроном в патроннике, был только временным. Пока еще сложно сказать насколько данный пистолет получит распространение, но логично предположить, что он должен стать на вооружение армии и полиции Израиля.Основой пистолета стала автоматика с коротким ходом ствола. Сцепление ствола и кожуха-затвора происходит за счет вхождения выступа над патронником в окно для выброса стреляных гильз. Расцепление ствола и кожуха-затвора осуществляется при снижении казенной части ствола благодаря взаимодействию выреза в приливе под патронником и поперечного штифта.Насчет ударно-спускового механизма пока можно только сказать, что это будет ударниковый УСМ с довзводом, насколько он будет схож с “глоковским” пока обсуждать рано. Кроме того, сами производители делают упор на то, что УСМ может быть заменен на более удобный, то есть подразумевается, что эта часть оружия будет существовать в различных вариантах.Если говорить об адаптации пистолета под конкретные нужды стрелка, то сразу можно обратить внимание на возможность подгонки рукояти оружия под размер ладони пользователя. Осуществлено это простейшим способом, при помощи сменных тыльных накладок на рукоять оружия, которые удерживаются штифтом. Накладок различного размера три, чего вполне достаточно в большинстве случаев. В сборе все смотрится гармонично и кажется единым целым, впрочем это уже скорее норма для современных пистолетов, претендующих хоть на какое-то распространение.Прицельные приспособления, которые были установлены на выставочном образце, представляют собой обычные целик и мушку с тритиевыми вставками, но это отдельные детали, вставленные в посадочные места на кожухе-затворе, значит их также можно заменить.Отдельно делается упор на “двусторонность” оружия, но тут нужно отметить, что из элементов управления, которые вообще можно продублировать у данного пистолета имеется только клавиша затворной задержки и кнопка извлечения магазина, переключатель предохранителя отсутствует.Безопасность обращения с оружием достигается благодаря клавише вмонтированной в спусковой крючок пистолета. Пока она не нажата, спусковой крючок заблокирован, а даже если ее нажать, то усилие нажатия будет достаточно большим для того чтобы оружие выстрелило случайно от взаимодействия с посторонними предметами. Спорить о том насколько безопасно носить подобные пистолеты с патроном в патроннике можно долго, приводя самые различные доводы, однако время показало, что, при должном уровне ответственности со стороны владельца, это действительно безопасно. По всей видимости, вариант оружия с привычным многим переключателем предохранителя также будет присутствовать в будущей линейке пистолетов.Рамка пистолета выполнена из пластика. Предвидя вопросы о том насколько этот пластик надежен в неблагоприятных условиях, производитель на своем сайте отметил устойчивость к высоким и низким температурам без критических изменений в прочности, устойчивость к ультрафиолетовым лучам.Если пройтись по отдельным мелочам оружия, то к ним можно отнести: посадочное место под ЛЦУ или фонарик в рамке под стволом, индикатор наличия патрона в патроннике, роль которого исполняет выбрасыватель стреляных гильз, насечки на кожухе-затворе для различных хватов, в общем стандартный набор для большинства пистолетов последних лет 10-20.Представленный образец пистолета питается патронами 9х19 из магазина вместимостью на 17 патронов. Однако производитель планирует выпускать оружие не только для других распространенных патронов, но и различных габаритах, что само собой скажется на вместимости того же магазина и других параметрах оружия.Выставочный образец пистолета может похвастаться достаточно малым весом в 650 грамм без патронов при общей длине 189 миллиметров и длине ствола в 104 миллиметра. Кстати, ствол пистолета имеет полигональную нарезку, но обратно же утверждать, что такая нарезка ствола будет сохранена для всего будущего ряда пистолетов нельзя.Пока данное оружие не получило хоть какого-то распространения давать ему адекватную оценку нельзя, но какие-то выводы сделать можно. Первым положительным моментом нового пистолета, а вернее всей линейки пистолетов, должна стать цена. Было бы неразумно начинать производство оружия, которое было бы дороже своего основного конкурента, производство которого не только налажено, но и позиции на рынке достаточно стабильные.О чем можно говорить более уверенно, так это о ремонтопригодности. Если производитель заявляет, что отдельные узлы оружия можно заменить на более удобные и подходящие для тех или иных предпочтений и задач, значит эти узлы можно будет с легкостью заменить и в случае их выхода из строя.Можно также отметить потенциальную возможность адаптации оружия под различные патроны путем замены отдельных частей пистолета MASADA, но тут уже повлияет спрос на рынке, который трудно предсказать.Недостатки у оружия тоже можно найти. В первую очередь, как это ни странно звучит, это небольшой вес пистолета. 650 грамм на последних патронах в магазине должны громко “аукаться” на точности, особенно с более мощными боеприпасами нежели 9х19. Отдельно на сайте производителя плюсом указан низко посаженный ствол, что должно положительно сказываться на точности. Оно дело сравнительное конечно, но даже у Глок ось ствола визуально находится ниже. Расположение клавиши извлечения магазина, с учетом ее зеркальности, наводит на мысль о возможных случайных нажатиях при стрельбе, хотя сомнительно, что такое будет возможно.В общем, чтобы давать какую-то конкретную оценку нужно данное оружие “щупать” или хотя бы поговорить с тем, кто его использовал, а по понятным причинам с новинкой ознакомились немногие.В заключении хотелось бы сказать, что когда материал для статьи о данном пистолете только начинал собираться, отношение к оружию было как к очередному пистолету, которые сейчас выпускают по десятку новых моделей в год с практически идентичными характеристиками и конструкцией. Однако, в процессе даже такого поверхностного знакомства с оружием, пистолет MASADA постепенно начал нравится, несмотря на отдельные спорные моменты в его конструкции. Вроде бы у оружия нет каких-то новых интересных решений, все что в нем представлено давно и многократно реализовано в других моделях от других производителей, но попробовать как это все работает все вместе и насколько лучше или хуже того же Глок возникло огромное желание.Так что можно говорить, что если конструкторы компании IWI работают так же хорошо как и их PR отдел, то пистолет получился замечательным.