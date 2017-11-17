Вооружённости Росгидромета позавидовали бы армии многих стран мира
На днях в Интернете сравнительно спокойно прошла довольно интересная новость, которая больше подошла бы к первоапрельской шутке. Российские метеорологи получат в свое распоряжение 68 гаубиц Д-30 калибра 122-мм, они будут переданы им Минобороны России. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации было подписано 8 ноября 2017 года. Сообщается, что это самое значительное обновление и пополнение парка артиллерии Росгидромета за последние пару десятков лет. При этом в новости нет ни капли юмора: российские метеорологи используют ствольную артиллерию для осуществления противолавинных мероприятий.
Если все же подходить к данной новости с иронией, то можно отметить, что вооруженности Росгидромета позавидовали бы современные армии многих стран мира. А завидовать действительно есть чему. В настоящее время на вооружении противолавинной службы Росгидромета находятся полевые пушки БС-3 калибра 100 мм (производились в 1944-1951 годах), зенитные артиллерийские орудия КС-19 калибра 100 мм (производились в 1947-1957 годах), крупнокалиберные буксируемые пушки 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм (!), а также минометы калибров 120, 160, 240 мм и гранатометы, бодро рапортует пресс-служба Минобороны России. Ко всему этому разнообразию как раз и добавятся 122-мм гаубицы. Известно, что как минимум одна крупнокалиберная буксируемая пушка 2А36 «Гиацин-Б» калибра 152-мм используется подразделением противолавинной службы Росгидромета на Камчатке, данное орудие было выпущено в конце 1970-х годов.
Кроме 68 гаубиц Д-30 Министерство обороны Российской Федерации передало Росгидромету 68 индивидуальных и 8 групповых комплектов принадлежностей и запасных инструментов к ним. Помимо этого противолавинная служба Росгидромета будет обеспечена 4,5 тысячами выстрелов ОФ-462 (примерно по 66 снарядов на гаубицу). Осколочно-фугасный снаряд ОФ-462 весит 21,7 кг и содержит 3,67 кг взрывчатого вещества. До недавнего времени в составе артиллерии противолавинной службы Росгидромета данных 122-мм гаубиц не было. Передача этого военного имущества позволит ведомству повысить эффективность работы своих специализированных подразделений.
Гаубица Д-30 (индекс ГРАУ — 2А18) — советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение в 1963 году. Данная артиллерийская система до сих пор используется в российской армии и армиях многих других государств, став достойной преемницей 122-мм гаубицы М-30 образца 1938 года. Правда, в российской армии данная гаубица практически выведена из эксплуатации, на хранении находится более 4 тысяч артиллерийских систем данного типа, еще 150 гаубиц Д-30 состоят на вооружении ВДВ России (по данным на январь 2017 года), 20 находятся на вооружении войск национальной гвардии (по состоянию на 2016 год), некоторое количество по-прежнему находится в сухопутных войсках, хотя здесь по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу их с 2013 года заменяют на 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б» и 152-мм САУ «Акация».
Масса 122-мм гаубицы Д-30 составляет 3,2 тонны, орудие оснащено стволом длиной 38 калибров (4660 мм). Заряжание — раздельно-гильзовое, максимальная скорострельность составляет 6-8 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы — порядка 15 километров, с использованием активно-реактивных снарядов она возрастает до 22 километров. Конструкция лафета гаубицы позволяет обеспечить круговой угол обстрела при углах возвышения ствола от −5° до +18°, при этом стрельба из гаубицы возможна при углах возвышения орудия от от −7° до +70°, когда казенная часть расположена в секторах между смежными станинами. В качестве стандартного тягового средства разработчиками артиллерийской системы рассматривался грузовой автомобиль Урал-4320. Наибольшая допустимая скорость транспортировки гаубицы по дорогам с хорошим твердым покрытием (бетон или асфальт) — до 80 км/ч. Помимо всего прочего гаубица Д-30 может оснащаться специальной лыжной установкой для транспортировки ее по глубокому снежному покрову, однако стрельба с такой установки невозможна.
Гаубицы Д-30 помогут Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России эффективно бороться с опасным сходом лавин в гористой местности нашей страны. Для этих целей в сезон наиболее значимого скопления снежных масс в горах производятся кратковременные обстрелы, которые провоцируют схождение снега, что позволяет избежать внезапных, а поэтому опасных сходов лавин. 122-мм гаубицы и выстрелы к ним будут использоваться для снижения лавинной опасности путем обстрела лавиноактивных склонов гор и сопок с целью защиты населения, дорог, путепроводов, ЛЭП и различных объектов инфраструктуры.
В Росгидромете подчеркивают, что снежные лавины могут наносить существенный ущерб экономике страны, также нередко они становятся причиной гибели людей. В этой связи правильное прогнозирование лавин и их предупредительный спуск играют огромную роль в обеспечении безопасности в горных районах России. Постановлением российского правительства от 11 мая 1993 года «О создании противолавинной службы» именно на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и была возложена задача по организации работ по проведению мероприятий, связанных с защитой объектов экономики и населения от воздействия снежных лавин путем их предупредительного спуска.
Также данным постановлением была определена и региональная структура противолавинной службы Росгидромета, которая состоит из региональных противолавинных центров:
— РПЛЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС»;
— РПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС»;
— РПЛЦ ФГБУ «Колымское УГМС»;
— РПЛЦ ФГБУ «Сахалинское УГМС»;
— РПЛЦ ФГБУ «Северо-Кавказская ВС»;
— РПЛЦ ФГБУ «Среднесибирское УГМС»;
— Снеголавинный отряд ФГБУ «СЦГМС ЧАМ».
Важно понимать, что необходимость развития противолавинной службы и организации противолавинной защиты в нашей стране определяется масштабами распространения данного явления. В Российской Федерации площадь лавиноопасных территорий составляет 3077,8 тысяч квадратных километров (это составляет 18% от общей площади страны), еще 829,4 тысячи квадратных километров относятся сегодня к категории потенциально лавиноопасных территорий. Более того в последние несколько лет на территории России отмечается активизация лавинных процессов. Если в 2001 году количество лавин, вызванных путем предупредительного спуска, составляло 174, то в 2015 году — 381, а в 2016 году — 305.
Активные воздействия на снеголавинные процессы путем использования ствольной артиллерии и гранатометов являются заключительным этапом комплекса противолавинных работ. Защита населения и объектов инфраструктуры от снежных лавин с использованием средств активного воздействия производится путем профилактического спуска снега небольшими объемами еще до накопления им критической массы, которая могла бы привести к сходу снежных лавин опасного объема.
Так противолавинной службой ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Росгидромета устранение и снижение лавинной опасности в регионе (на основе подготовленных специализированных прогнозов) осуществляется с помощью обстрела лавиноактивных склонов гор из 100-мм зенитных пушек КС-19, которые установлены стационарно. При этом артиллерийский обстрел горных склонов (с необходимой точностью попадания снарядов в намеченную цель), очень часто, ведется в отсутствии видимости или в условиях ограниченной видимости (темное время суток, туман, снегопад) по заранее подготовленным координатам.
Согласно информации опубликованной на официальном сайте Росгидромета помимо ствольной артиллерии для предупредительного спуска снежных лавин противолавинной службой используются и ручные гранатометы ГМ-94. Достаточно редкое оружие, созданное в начале 1990-х годов конструкторами Тульского КБ Приборостроения и предназначенное для вооружения спецподразделений МВД и ФСБ России. ГМ-94 представляет собой 43-мм помповый гранатомет с подвижным стволом, имеющий габариты стрелкового оружия, прицельная дальность стрельбы составляет до 300 метров.
Источники информации:
https://function.mil.ru/news_page/country/[email protected]
https://news.mail.ru/society/31620086
http://www.meteorf.ru/activity/activ/anti-lav/lav-obs-anti
Материалы из открытых источников
Если все же подходить к данной новости с иронией, то можно отметить, что вооруженности Росгидромета позавидовали бы современные армии многих стран мира. А завидовать действительно есть чему. В настоящее время на вооружении противолавинной службы Росгидромета находятся полевые пушки БС-3 калибра 100 мм (производились в 1944-1951 годах), зенитные артиллерийские орудия КС-19 калибра 100 мм (производились в 1947-1957 годах), крупнокалиберные буксируемые пушки 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм (!), а также минометы калибров 120, 160, 240 мм и гранатометы, бодро рапортует пресс-служба Минобороны России. Ко всему этому разнообразию как раз и добавятся 122-мм гаубицы. Известно, что как минимум одна крупнокалиберная буксируемая пушка 2А36 «Гиацин-Б» калибра 152-мм используется подразделением противолавинной службы Росгидромета на Камчатке, данное орудие было выпущено в конце 1970-х годов.
122-мм гаубица Д-30
Кроме 68 гаубиц Д-30 Министерство обороны Российской Федерации передало Росгидромету 68 индивидуальных и 8 групповых комплектов принадлежностей и запасных инструментов к ним. Помимо этого противолавинная служба Росгидромета будет обеспечена 4,5 тысячами выстрелов ОФ-462 (примерно по 66 снарядов на гаубицу). Осколочно-фугасный снаряд ОФ-462 весит 21,7 кг и содержит 3,67 кг взрывчатого вещества. До недавнего времени в составе артиллерии противолавинной службы Росгидромета данных 122-мм гаубиц не было. Передача этого военного имущества позволит ведомству повысить эффективность работы своих специализированных подразделений.
Гаубица Д-30 (индекс ГРАУ — 2А18) — советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение в 1963 году. Данная артиллерийская система до сих пор используется в российской армии и армиях многих других государств, став достойной преемницей 122-мм гаубицы М-30 образца 1938 года. Правда, в российской армии данная гаубица практически выведена из эксплуатации, на хранении находится более 4 тысяч артиллерийских систем данного типа, еще 150 гаубиц Д-30 состоят на вооружении ВДВ России (по данным на январь 2017 года), 20 находятся на вооружении войск национальной гвардии (по состоянию на 2016 год), некоторое количество по-прежнему находится в сухопутных войсках, хотя здесь по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу их с 2013 года заменяют на 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б» и 152-мм САУ «Акация».
152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» на Камчатке, фото: kazrr.livejournal.com
Масса 122-мм гаубицы Д-30 составляет 3,2 тонны, орудие оснащено стволом длиной 38 калибров (4660 мм). Заряжание — раздельно-гильзовое, максимальная скорострельность составляет 6-8 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы — порядка 15 километров, с использованием активно-реактивных снарядов она возрастает до 22 километров. Конструкция лафета гаубицы позволяет обеспечить круговой угол обстрела при углах возвышения ствола от −5° до +18°, при этом стрельба из гаубицы возможна при углах возвышения орудия от от −7° до +70°, когда казенная часть расположена в секторах между смежными станинами. В качестве стандартного тягового средства разработчиками артиллерийской системы рассматривался грузовой автомобиль Урал-4320. Наибольшая допустимая скорость транспортировки гаубицы по дорогам с хорошим твердым покрытием (бетон или асфальт) — до 80 км/ч. Помимо всего прочего гаубица Д-30 может оснащаться специальной лыжной установкой для транспортировки ее по глубокому снежному покрову, однако стрельба с такой установки невозможна.
Гаубицы Д-30 помогут Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России эффективно бороться с опасным сходом лавин в гористой местности нашей страны. Для этих целей в сезон наиболее значимого скопления снежных масс в горах производятся кратковременные обстрелы, которые провоцируют схождение снега, что позволяет избежать внезапных, а поэтому опасных сходов лавин. 122-мм гаубицы и выстрелы к ним будут использоваться для снижения лавинной опасности путем обстрела лавиноактивных склонов гор и сопок с целью защиты населения, дорог, путепроводов, ЛЭП и различных объектов инфраструктуры.
Работы по предупредительному спуску снежной лавины с помощью пушки БС-3, фото: meteorf.ru
В Росгидромете подчеркивают, что снежные лавины могут наносить существенный ущерб экономике страны, также нередко они становятся причиной гибели людей. В этой связи правильное прогнозирование лавин и их предупредительный спуск играют огромную роль в обеспечении безопасности в горных районах России. Постановлением российского правительства от 11 мая 1993 года «О создании противолавинной службы» именно на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и была возложена задача по организации работ по проведению мероприятий, связанных с защитой объектов экономики и населения от воздействия снежных лавин путем их предупредительного спуска.
Также данным постановлением была определена и региональная структура противолавинной службы Росгидромета, которая состоит из региональных противолавинных центров:
— РПЛЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС»;
— РПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС»;
— РПЛЦ ФГБУ «Колымское УГМС»;
— РПЛЦ ФГБУ «Сахалинское УГМС»;
— РПЛЦ ФГБУ «Северо-Кавказская ВС»;
— РПЛЦ ФГБУ «Среднесибирское УГМС»;
— Снеголавинный отряд ФГБУ «СЦГМС ЧАМ».
Важно понимать, что необходимость развития противолавинной службы и организации противолавинной защиты в нашей стране определяется масштабами распространения данного явления. В Российской Федерации площадь лавиноопасных территорий составляет 3077,8 тысяч квадратных километров (это составляет 18% от общей площади страны), еще 829,4 тысячи квадратных километров относятся сегодня к категории потенциально лавиноопасных территорий. Более того в последние несколько лет на территории России отмечается активизация лавинных процессов. Если в 2001 году количество лавин, вызванных путем предупредительного спуска, составляло 174, то в 2015 году — 381, а в 2016 году — 305.
Работы по предупредительному спуску снежной лавины с помощью зенитной пушки КС-19
Активные воздействия на снеголавинные процессы путем использования ствольной артиллерии и гранатометов являются заключительным этапом комплекса противолавинных работ. Защита населения и объектов инфраструктуры от снежных лавин с использованием средств активного воздействия производится путем профилактического спуска снега небольшими объемами еще до накопления им критической массы, которая могла бы привести к сходу снежных лавин опасного объема.
Так противолавинной службой ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Росгидромета устранение и снижение лавинной опасности в регионе (на основе подготовленных специализированных прогнозов) осуществляется с помощью обстрела лавиноактивных склонов гор из 100-мм зенитных пушек КС-19, которые установлены стационарно. При этом артиллерийский обстрел горных склонов (с необходимой точностью попадания снарядов в намеченную цель), очень часто, ведется в отсутствии видимости или в условиях ограниченной видимости (темное время суток, туман, снегопад) по заранее подготовленным координатам.
Согласно информации опубликованной на официальном сайте Росгидромета помимо ствольной артиллерии для предупредительного спуска снежных лавин противолавинной службой используются и ручные гранатометы ГМ-94. Достаточно редкое оружие, созданное в начале 1990-х годов конструкторами Тульского КБ Приборостроения и предназначенное для вооружения спецподразделений МВД и ФСБ России. ГМ-94 представляет собой 43-мм помповый гранатомет с подвижным стволом, имеющий габариты стрелкового оружия, прицельная дальность стрельбы составляет до 300 метров.
Источники информации:
https://function.mil.ru/news_page/country/[email protected]
https://news.mail.ru/society/31620086
http://www.meteorf.ru/activity/activ/anti-lav/lav-obs-anti
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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