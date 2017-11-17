Представлен список СМИ, которые могут получить статус иностранного агента в РФ

В министерстве юстиции России представили список средств массовой информации, которые на основании изменений в закон «О СМИ» могут получить статус иностранного агента. Напомним, что Россия реализует комплекс ответных мер на занесение Минюстом США телеканала Russia Today в список «иноагентов».В списке российского Минюста оказались такие СМИ как радиостанция «Свобода/Свободная Европа», «Голос Америки», «Крым.Реалии», Azatliq Radiosi, "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", "Кавказ.Реалии", ТК «Настоящее время», проект "Фактограф". В списке – 9 средств массовой информации, которые действуют в России на основании финансирования из-за рубежа – в первую очередь речь идёт о средствах, выделяемых американским конгрессом на откровенную антироссийскую деятельность. Отдельные из представленных СМИ осуществляют деятельность информационного характера, нацеленную на культивацию сепаратистских настроений в РФ.Между тем, теперь в США зашёл спор о том, «как ответить России на ответ с её стороны». В кругу американских сенаторов заявлено, что Россия теперь нашла предлог для того, чтобы «избавиться от СМИ, пользующихся популярностью у оппозиции». При этом в Вашингтоне никто не раскрывает понятия «избавиться». На самом деле статус СМИ-иноагента, если верить представителям российского парламента, никакого введения запретов на деятельность средства массовой информации не предполагает. А предполагает он тщательную отчётность перед контрольными органами о финансировании и сообщения своим зрителям/слушателям/читателям, что СМИ работает на зарубежные денежные средства.