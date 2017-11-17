08:41 17 ноября

Представлен список СМИ, которые могут получить статус иностранного агента в РФ

В министерстве юстиции России представили список средств массовой информации, которые на основании изменений в закон «О СМИ» могут получить статус иностранного агента. Напомним, что Россия реализует комплекс ответных мер на занесение Минюстом США телеканала Russia Today в список «иноагентов».

В списке российского Минюста оказались такие СМИ как радиостанция «Свобода/Свободная Европа», «Голос Америки», «Крым.Реалии», Azatliq Radiosi, "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", "Кавказ.Реалии", ТК «Настоящее время», проект "Фактограф". В списке – 9 средств массовой информации, которые действуют в России на основании финансирования из-за рубежа – в первую очередь речь идёт о средствах, выделяемых американским конгрессом на откровенную антироссийскую деятельность. Отдельные из представленных СМИ осуществляют деятельность информационного характера, нацеленную на культивацию сепаратистских настроений в РФ.

Представлен список СМИ, которые могут получить статус иностранного агента в РФ



Между тем, теперь в США зашёл спор о том, «как ответить России на ответ с её стороны». В кругу американских сенаторов заявлено, что Россия теперь нашла предлог для того, чтобы «избавиться от СМИ, пользующихся популярностью у оппозиции». При этом в Вашингтоне никто не раскрывает понятия «избавиться». На самом деле статус СМИ-иноагента, если верить представителям российского парламента, никакого введения запретов на деятельность средства массовой информации не предполагает. А предполагает он тщательную отчётность перед контрольными органами о финансировании и сообщения своим зрителям/слушателям/читателям, что СМИ работает на зарубежные денежные средства.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 05:50
    А не пора ли просто запретить у нас работать?
    210окв
    1. Mavrikiy Сегодня, 05:54
      Цитата: 210окв
      А не пора ли просто запретить у нас работать?

      Согласен. Принцип должен быть "ВСЕХ НА ВСЕХ". У нас этой св...до х...., а наших там 1-2.
      Вот и сделать зеркальный ответ.
      Mavrikiy
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:00
        Опять это "могут "!!! fool По сути это антироссийские голоса, которые ведут подрывную деятельность против нашей страны, и их нужно не только объявить теми что они есть на самом деле, но и признать все эти станции террористическими, со всеми вытекающими последствиями! !!!
        Геркулесыч
      2. Хагалаз Сегодня, 07:46
        А не лучше бы мозги у людей развивать, чтоб могли думать и отличать правду от лажи? Однажды запрещали уже и это не помогло и даже навредило. Человек должен уметь обрабатывать информацию, а для этого она должна поступать всякая.
        Хагалаз
    2. ADmA_RUS Сегодня, 07:09
      А не пора запретить быть дураком?
      Что за странные предложения нарушать конституцию
      ADmA_RUS
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:57
    Зашевелились демоны...задергались...взяли их наконец за больное место...надо продолжать медленно и с садистким наслаждением проворачивать его на 360 градусов вокруг оси...посмотрим на их дергание.
    Тот же ЛЕХА
  3. Литвинов Сегодня, 05:58


    Не слишком ли короткий список? "Эхо Москвы", Новая газета - льют воду на американскую мельницу. Зачем же их обделять вниманием? К тому же есть повод поистерить...)))
    Литвинов
    1. Krasnodar Сегодня, 06:35
      Цитата: Литвинов


      Не слишком ли короткий список? "Эхо Москвы", Новая газета - льют воду на американскую мельницу. Зачем же их обделять вниманием? К тому же есть повод поистерить...)))

      И не только депутаты думы-90% состоятельных людей России лечатся за рубежом, процентов 70 учит детей за границей, а уж родственники за пределами РФ есть у каждого 3-го россиянина ))))
      Krasnodar
      1. СомневаюсьЯ Сегодня, 07:34
        "И не только депутаты думы...."
        Очень, очень жиденькая попытка оправдания депутатов, иностранных агентов.
        Хотя... Они и не агенты вовсе, они враги народа. Впрочем как и 90% состоятельных людей России....
        СомневаюсьЯ
  4. Mavrikiy Сегодня, 05:59
    Маловато будет. Работникам ИнА СМИ поражение в правах на 10 лет. Госслужба, право голоса и тд.
    Mavrikiy
    1. ADmA_RUS Сегодня, 07:11
      Ещё один "законник". Только вот когда против них возникает негативная ситуация, сразу кричат: "А нас за, что?"
      ADmA_RUS
  5. Masya Masya Сегодня, 06:17
    При этом в Вашингтоне никто не раскрывает понятия «избавиться». На самом деле статус СМИ-иноагента, если верить представителям российского парламента, никакого введения запретов на деятельность средства массовой информации не предполагает.

    Надо пойти навстречу Вашингтону и избавиться на самом деле...
    Masya Masya
  6. jetfors_84 Сегодня, 06:27
    Создать у нас комиссию с мужиком, упоротым типа ихнего Маккейна, который будет весь материал их фильтровать. Естественно до выхода в эфир и снимать откровенную ересь "как нежелательный". И пущай трудятся на благо родины. Развивают демократию и свободу слова. А что? Я бы давно заткнул их поганые рты.
    Да еще нужна комиссия по расследованию вмешательства матрасников в наши выборы. Народу тоже хочется всю правду знать.
    jetfors_84
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:38
    Будем считать, что это только начало и последуют хоть какие-то действия против российских СМИ ежедневно порочащих страну и работающих исключительно в интересах запада. Эти СМИ у всех на слуху, а некого лохматенького давно пора с компанией единомышленников отправить на стройки н/х.
    rotmistr60
  8. askort154 Сегодня, 07:01
    Ну и какой это "зеркальный ответ" ? В США только "Russia Today" , а у нас американских девять. Было бы "зеркально", если бы в России оставили только одну их "точку ин-агента", а 8 остальных выдворили совсем.
    askort154
  9. Sergey53 Сегодня, 07:34
    Если даже в США СНН Трамп признал лживой, то почему она у нас в почёте а не в списке? Вообще все их каналы должны в нём быть.Так как ничего хорошего от подматрасников ждать нечего.
    Sergey53
  10. Ratmir_Ryazan Сегодня, 08:07
    Крым Реалии, Кавказ Реалии, Сибирь Реалии - вот эти регионы США и хотят отделить от России...
    Не понимаю почему они до сих пор не признаны иностранными агентами?! И почему если они ведут явную антироссийскую деятельность к ним не применимы еще необходимые законные меры направленные на привлечении их к ответственности?!
    Ratmir_Ryazan
  11. Житель Урала Сегодня, 08:28
    В нынешний информационный век запретить не получится. В советское время "голос америки" пытались глушить-все равно многие слушали. Запретный плод сладок. Информации об иностранном финансировании вполне достаточно.
    Житель Урала
  12. Владимир К. Сегодня, 08:34
    Давно надо было это сделать. Опять, как и в ситуации с санкциями, американские власти, преследуя свои внутриполитические цели, оказывают услугу нашим прогосударственным кругам общества, заставляя нашу, в целом прозападную власть, реагировать симметрично.
    Владимир К.
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