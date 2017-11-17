В СБ ООН заблокировали российскую резолюцию по продлению миссии ООН-ОЗХО в Сирии
В Совете безопасности ООН отклонили российский проект резолюции по дальнейшему мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии. Напомним, что мандат миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше заканчивается в ближайшее время. Российская делегация отметила, что готова выступить за продление мандата, если миссия будет действовать открыто и проводить расследование независимо и беспристрастно.
Российский вариант резолюции из числа постоянных членов СБ ООН был поддержан Китаем (помимо самой России). Из числа временных – Казахстаном и Боливией. Против российского проекта резолюции проголосовали США, Франция, Британия, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Египет, Япония, Сенегал и Египет решили воздержаться.
Таким образом российское предложение по работе специальной миссии ООН-ОЗХО на территории Сирии отклоняется в связи с тем, что оно не набрало должного количества голосов. Ситуация по этой миссии на деле свелась к патовой, так как несколькими часами ранее Россия и Боливия проголосовали против американского проекта резолюции.
РИА Новости цитирует американскую представительницу в Совбезе ООН Никки Хейли:
Теперь то же самое в ответ американцам говорит Россия:
Российский вариант резолюции из числа постоянных членов СБ ООН был поддержан Китаем (помимо самой России). Из числа временных – Казахстаном и Боливией. Против российского проекта резолюции проголосовали США, Франция, Британия, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Египет, Япония, Сенегал и Египет решили воздержаться.
Таким образом российское предложение по работе специальной миссии ООН-ОЗХО на территории Сирии отклоняется в связи с тем, что оно не набрало должного количества голосов. Ситуация по этой миссии на деле свелась к патовой, так как несколькими часами ранее Россия и Боливия проголосовали против американского проекта резолюции.
РИА Новости цитирует американскую представительницу в Совбезе ООН Никки Хейли:
Россия своим голосованием убила миссию ООН-ОЗХО.
Теперь то же самое в ответ американцам говорит Россия:
США своим голосованием ставят на миссии ООН-ОЗХО жирный крест.
Использованы фотографии: Википедия
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