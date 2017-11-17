08:38 17 ноября

В СБ ООН заблокировали российскую резолюцию по продлению миссии ООН-ОЗХО в Сирии

В Совете безопасности ООН отклонили российский проект резолюции по дальнейшему мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии. Напомним, что мандат миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше заканчивается в ближайшее время. Российская делегация отметила, что готова выступить за продление мандата, если миссия будет действовать открыто и проводить расследование независимо и беспристрастно.

Российский вариант резолюции из числа постоянных членов СБ ООН был поддержан Китаем (помимо самой России). Из числа временных – Казахстаном и Боливией. Против российского проекта резолюции проголосовали США, Франция, Британия, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Египет, Япония, Сенегал и Египет решили воздержаться.

Таким образом российское предложение по работе специальной миссии ООН-ОЗХО на территории Сирии отклоняется в связи с тем, что оно не набрало должного количества голосов. Ситуация по этой миссии на деле свелась к патовой, так как несколькими часами ранее Россия и Боливия проголосовали против американского проекта резолюции.


В СБ ООН заблокировали российскую резолюцию по продлению миссии ООН-ОЗХО в Сирии


РИА Новости цитирует американскую представительницу в Совбезе ООН Никки Хейли:
Россия своим голосованием убила миссию ООН-ОЗХО.


Теперь то же самое в ответ американцам говорит Россия:
США своим голосованием ставят на миссии ООН-ОЗХО жирный крест.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 06:06
    "Этот "петушатник" изжил себя.Ничего не решающий орган.Только "гегимон" на него и ссылается когда производит свои противоправные действия.
    210окв
    1. Krasnodar Сегодня, 06:22
      С конца 60-х ООН ничего не решает. Кроме трудоустройства раздутого аппарата лоботрясов за счёт налогоплательщиков всех стран мира.
      Krasnodar
    2. samarin1969 Сегодня, 06:26
      К сожалению, когда Сталин поддержал проект ООН, он не предвидел ослабление СССР/России. Сейчас Россия утратила союзников Сейчас ООН и прочие "международные организации" превратились в диктат мирового бизнеса. Россия тоже под полным контролем. Только и может "выпускать пар" по несущественным вопросам типа ОЗХО.
      samarin1969
      1. GRF Сегодня, 08:16
        Как минимум - предполагал, раз обеспечил правом вето и постоянным местом в совбезе. Но вот что действительно не предполагал так это то, что потомки не будут ценить его труды.
        Не надо прогинаться под диктат, и потом Хаять ничего не придется.
        GRF
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:08
    ООН нужно не реформировать, а расформировать, а новую международную подобную организацию на постоянной основе разместить в Ливии ил Ираке! !! sad
    Геркулесыч
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:17
    Расширение состава СОВБЕЗА ООН плохо отразилось на качестве его работы...на мой взгляд эта организация медленно но верно теряет свою значимость в мире.

    Судьба ООН грозит повторить судьбу предыдущей организации.
    Тот же ЛЕХА
    1. Житель Урала Сегодня, 08:34
      ООН пока единственная площадка где можно озвучить свою позицию практически на весь мир.
      Помимо США и К там огромное количество представителей других государств. Они слушают и делают выводы. Дураков там нет -все все понимают, в итоге доносят до своего населения. К тому же архивируются официальные документы, кто как голосовал и что говорил - для истории пригодится.
      У нас право вето есть - так что пока переживать не о чем - им придется договариваться.
      Житель Урала
  4. Александр 3 Сегодня, 06:18
    ООН к сожалению давно стал одним из инструментов политики США.
    Александр 3
    1. Александр 3 Сегодня, 06:59
      Добавлю проталкивания политики США и их сателлитов.
      Александр 3
  5. Masya Masya Сегодня, 06:24
    если миссия будет действовать открыто и проводить расследование независимо и беспристрастно.

    Ну, не могут они независимо и беспристрастно... вот и ставят на них жирный крест!
    Masya Masya
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:31
    Никки Хейли: Россия своим голосованием убила миссию ООН-ОЗХО.

    Эта дама заслуживает отдельного внимания своей полной неадекватностью. Даже бывший министр финансов Сша охарактеризовал ее как сумасшедшую не имеющую ни какого понятия о дипломатии и позорящую Сша в ООН.
    rotmistr60
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 06:46
    ... из принципа : ни кому, так ни кому ...
    a.s.zzz888
  8. К-50 Сегодня, 07:12
    В СБ ООН заблокировали российскую резолюцию по продлению миссии ООН-ОЗХО в Сирии

    Вдруг что-то разглядят, что может тень на самую дерьмократичекую страну бросить. А так и концы вводу до следующей мути.
    К-50
  9. Sergey53 Сегодня, 07:26
    Будем надеяться что их резолюция по этому вопросу не пройдёт так же. Миссия ООН-ОЗХО такая же вшивая как и ВАДА. Исполняет указки подматрасников.
    Sergey53
  10. olhon Сегодня, 07:58
    Даешь Уругвайскую Народную Республику! laughing
    olhon
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