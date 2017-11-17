08:33 17 ноября

Госдеп: Россия ослаблена из-за отсутствия единой идеологии

После заявлений пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что Трамп выступает против споров с Путиным и за налаживание отношений с Россией, в дело вмешался Госдепартамент. По словам директора по политическому планированию американского внешнеполитического ведомства Брайана Хука, Россия – «главная угроза от Балтийского до Чёрного морей». При этом в Госдепе в очередной раз в качестве примера привели российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Логика «замечательная»: если три американских авианосные группы маневрируют у берегов Кореи – это нормальная попытка защиты мировой демократии, а если на своей территории учения проводят войска Союзного государства РФ и РБ – это страшная угроза миру...

РИА Новости приводит заявление г-на Хука:
У России нет идеологического единства, которое направляло бы её действия. Но Россия, тем не менее, серьёзный противник. Есть сходство с той угрозой, которую мы встречали во время холодной войны. Как и в прошлом, угроза идёт от Балтики до Черного моря. Россия показала способность проводить и готовить масштабные учения, такие как недавние "Запад-2017". Конвенциональная угроза реальна. Россия модернизирует армию и ядерный арсенал, а также средства доставки. Она разработала крылатую ракету, способную нести ядерное оружие, явно нарушая договор РСМД.


Госдеп: Россия ослаблена из-за отсутствия единой идеологии



Первая фраза особенно примечательна. «Товарищ» из Госдепа фактически подтверждает тезис о том, что отсутствие единой идеологии ослабляет Россию. Значит, предлагает России всё-таки обзавестись государственной идеологией? Если так, то теперь на Госдеп вполне можно ссылаться в случае созревания властей РФ для внесения определённых поправок в Основной закон – в пункт о законодательном закреплении отсутствия какой-либо единой идеологии. Хук - российский агент?..

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. Logall Сегодня, 06:54
    Есть в России единая идеология: она в том, чтобы не прогнулся под давлением прогревающего империалистического Запада! А также в том, чтобы не дать новый войне разгореться, потомучто помним как это страшно! Помним, и никогда не забудем всех страданий и последствий Великой Отечественной войны...!
    Logall
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:56
      Александр! !! hi Это не идеология, а механизм самозащиты от чуждой нам западной антироссийской политики! !! negative
      Геркулесыч
      1. Logall Сегодня, 06:59
        На уровне государства - это механизм! На уровне сознания народа - это идеология!
        А другой всё равно нет...
        Logall
        1. Orel Сегодня, 07:07
          Цитата: Logall
          Заголовок статьи: "Госдеп: Россия ослаблена из-за отсутствия единой идеологии"


          Заявление Госдепа: "У России нет идеологического единства, которое направляло бы её действия."


          Заголовок статьи совершенно не соответствует тому, что сказали в Госдепе. Речь ведь совсем о другом, что политика руководства страны не вызывает единой поддержки во властных кругах, бизнесе и среди обычных людей. Отсюда курс на конфронтацию и противопоставление себя Западу имеет серьезные внутрироссийские проблемы. Собственно это факт, об этом в Госдепе и сказали, а не об "отсутствие единой идеологии". Собственно в западных странах тоже разные мнения по вопросу отношений с нашей страной. Это нормально.
          Orel
          1. Logall Сегодня, 07:13
            Вы зачем мне заголовок приписали?
            Logall
            1. dik-nsk Сегодня, 07:35
              У России нет идеологического единства
              не могу не согласится, он прав, но мы стремимся к единству и, когда все слои, начиная от олигархов, чиновников и до простых граждан, будут работать на благо страны, благо общества, а не желудка - чем Русские (я не про национальность, а Дух) всегда отличались от западников, нам будут не страшны ни санкции, ни госдепы.. нужно самим уважать и любить свою страну, жить на ее благо, тогда и остальные будут уважать тебя и напрашиваться в партнеры.. Уважают сильных
              dik-nsk
              1. Владимир16 Сегодня, 07:56
                У России нет идеологического единства

                И это закреплено в Конституции! С чем всех и поздравляю love
                Нахрена нужна Дума если она не способна решить по сути главный вопрос - создать Конституцию которая удовлетворяла бы потребности русского народа и несла правовую защиту от иностранного беспредела и постоянного вмешательства англосаксов в дела России?
                Владимир16
          2. Nix1986 Сегодня, 07:18
            Соглашусь, вся идеология строится только на развитии и прославлении армии и неком псевдопатриотизме, который распространяется только на обычных людей. Практически все дети представителей власти учатся, живут и лечатся за границей, даже банально по правонарушениям пдд мы видим, что правовая система в случае таких людей бессильна (не из нашей ли страны режиссер Элизиума писал сценарий?!:)) список можно продолжать и дальше.
            Nix1986
            1. Голован Джек Сегодня, 07:31
              Цитата: Nix1986
              ... даже банально по правонарушениям пдд мы видим, что правовая система в случае таких людей бессильна...

              А что, когда-то было иначе? СССР не предлагать - там не было аллигархов, но была партноменклатура. С возможностями как бы не большими, чем нынешние аллигаторы.
              И по крайней мере "верхние" уж точно были неподсудны... Чурбанова и прочие "хлопковые дела" не предлагать, опять же - это ребята счеты внутри себя сводили yes
              Голован Джек
          3. Хагалаз Сегодня, 07:22
            Ну это Вы тоже по своему домыслили. Если уж судить строго по статье и заголовку, то явного посыла на то, что написали Вы тоже нет.
            Цитата: Orel
            Цитата: Logall
            Заголовок статьи: "Госдеп: Россия ослаблена из-за отсутствия единой идеологии"


            Заявление Госдепа: "У России нет идеологического единства, которое направляло бы её действия."


            Заголовок статьи совершенно не соответствует тому, что сказали в Госдепе. Речь ведь совсем о другом, что политика руководства страны не вызывает единой поддержки во властных кругах, бизнесе и среди обычных людей. Отсюда курс на конфронтацию и противопоставление себя Западу имеет серьезные внутрироссийские проблемы. Собственно это факт, об этом в Госдепе и сказали, а не об "отсутствие единой идеологии". Собственно в западных странах тоже разные мнения по вопросу отношений с нашей страной. Это нормально.
            Хагалаз
        2. Сепар ДНР Сегодня, 07:17
          Цитата: Logall
          Есть в России единая идеология: она в том, чтобы не прогнулся под давлением прогревающего империалистического Запада!

          Цитата: Logall
          На уровне сознания народа - это идеология!
          А другой всё равно нет...


          Увы,всё это - борьба единств и противоположностей...

          В США конечно же удовлетворены,что заложенная ими в триклятых 90х ,червоточина в Конституции РФ,в виде отсутствия закрепления в Основном Законе государственной идеологии,разъедает Россию изнутри.
          Так что,это заявление,всего лишь констатация факта.

          А вот что руководство РФ собирается предпринимать для исправления сего опаснейшего казуса,интересно бы узнать...
          Сепар ДНР
          1. Хагалаз Сегодня, 07:31
            А само руководство Рф обьединено какой то приемственностью, между прошлым, настоящим и будущим? Я вот пока сильно соиневаюсь. Исходя из этого и считаю, что действия будут симптоматичными и возможно несуразными.
            Хагалаз
            1. Сепар ДНР Сегодня, 07:35
              Цитата: Хагалаз
              А само руководство Рф обьединено какой то приемственностью, между прошлым, настоящим и будущим? Я вот пока сильно соиневаюсь. Исходя из этого и считаю, что действия будут симптоматичными и возможно несуразными.


              Вот об этой несуразности,вытекающей в ослабление государства,и лапочат американцы...
              Сепар ДНР
        3. Esoteric Сегодня, 07:27
          Цитата: Logall
          На уровне государства - это механизм! На уровне сознания народа - это идеология!
          А другой всё равно нет...

          Она всегда была и осталась актуальной на сегодня:
          "Пока жареный петух не клюнет" и "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"
          Esoteric
          1. Сепар ДНР Сегодня, 07:39
            Цитата: Esoteric
            Она(надо понимать идеология ?/ремарка Сепар ДНР/ )всегда была и осталась актуальной на сегодня:
            "Пока жареный петух не клюнет" и "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"

            Это не идеология - РЕФЛЕКСЫ на раздражители.
            Конечно хорошо,что тело способно ещё хоть как-то реагировать на раздражители(внутренние и внешние),но на одних рефлексах далеко не уедешь.
            Сепар ДНР
        4. 210окв Сегодня, 07:31
          Александр hi Да,у нас,у народа есть идеология.Только жалко что у государства нет.тут госдеп прав.К сожалению
          Цитата: Logall
          На уровне государства - это механизм! На уровне сознания народа - это идеология!
          А другой всё равно нет...
          210окв
          1. Сепар ДНР Сегодня, 07:43
            Цитата: 210окв
            Да,у нас,у народа есть идеология.Только жалко что у государства нет.тут госдеп прав.К сожалению

            Плюс ! Одним предложением,и весь расклад ! Снимаю шляпу hi
            А я тут бьюсь,доказываю,понаписал чёрте чего и Бог знает сколько recourse ...
            Сепар ДНР
    2. Esoteric Сегодня, 07:23
      Цитата: Logall
      Есть в России единая идеология: она в том, чтобы не прогнулся под давлением прогревающего империалистического Запада!

      Поэтому кроме лая из-за забора они ничего и не предпринимают. Ждут, когда мы сами сожрём друг друга в местных разборках из-за места для парковки, прохода на тротуаре, порядка на лестничной площадке, собак, гуляющих без поводка и намордника...
      Esoteric
    3. сибиралт Сегодня, 07:33
      Согласно нашей (американской) Конституции государственная идеология в России запрещена. И американцы знают что говорят. А когда нет идеологии, то продавливаются антинародные законы типа болонской системы образования, ювенальная юстиция и т. п. как заставить Родину (т. е. власть) любить. Поэтому и государственное управление, в основном, осуществляется в "ручном режиме". Государственная идеология - это система целепологаний и обозначение основных, наиболее существенных ценностей, определяющих движение и развитие государства. А мы не знаем даже не то что, куда идем и какое будущее строим нашим детям, но курс рубля на завтра. По факту обречены жить одним днем (во мраке) без всякой уверенности в будущее.
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:54
    Редкий случай, когда я согласен с янки, что у нас нету ни национальной идеи, не четко сформулированной и реализуемой идеалогии. Живем как Бог на душу положит! !! sad
    Геркулесыч
    1. faiver Сегодня, 06:57
      по сути да, жизнь сегодняшним днем...
      faiver
    2. iliitchitch Сегодня, 07:16
      Цитата: Геркулесыч
      Редкий случай, когда я согласен с янки, что у нас нету ни национальной идеи, не четко сформулированной и реализуемой идеалогии. Живем как Бог на душу положит! !!

      Это почему это нет ? Если одним словом , то "Поехали!" . Кратко и ёмко Гагарин сказал .
      Что теперь , законодательно закрепить и до сведения госдепа довести ? Да пошли они . Я ещё джигу на могиле мирового империализма спляшу .
      iliitchitch
  3. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Надо же переживают за Россию,хотят что бы мы укреплялись.Что только не услышишь от своры доброжелателей.
    Александр 3
  4. федоров Сегодня, 06:56
    Идеология , или одна из ее форм по моему есть - Настучать западным маразматикам вмести с их армиями по шеям, если придется. am
    И если сейчас Россия "ослаблена", представьте что будет, когда она будет СИЛЬНА.
    федоров
    1. Сепар ДНР Сегодня, 07:22
      Цитата: федоров
      Идеология , или одна из ее форм по моему есть - Настучать западным маразматикам вмести с их армиями по шеям, если придется.

      Ну,такая "форма" годится лишь для общения на кухнях,курилках да форумах. Речь то о другом...
      Об государственной идеологии...
      Сепар ДНР
      1. виктор н Сегодня, 07:54
        Идеология: обеспечение здоровой общественной морали как основы неуклонного роста благосостояния граждан и развития национальной культуры.
        Миссия государства - повышение благосостояния граждан на основе развития общества ( создание социального государства и гражданского общества). Мало?!
        виктор н
        1. Сепар ДНР Сегодня, 07:57
          Цитата: виктор н
          Мало?!

          Да,для консолидации общества в свете стоящих задач и нависающих угроз - РЕАЛЬНО МАЛО.

          А если ещё...(не дай Бог !),то вообще...
          Сепар ДНР
        2. faiver Сегодня, 08:10
          вот только что то воплощения данной идеологии не видно...
          faiver
      2. Б.Т.В. Сегодня, 08:06
        Цитата: Сепар ДНР
        Речь то о другом...
        Об государственной идеологии...


        Просветите, пожалуйста, а в США какая " государственная идеология"?
        Б.Т.В.
        1. Сепар ДНР Сегодня, 08:16
          Цитата: Б.Т.В.
          Просветите, пожалуйста, а в США какая " государственная идеология"?

          Вот вам материал для самостоятельного изучения (ссылка ниже).
          И эта "государственная идеология" США закреплена и конституцией США и в "билле о правах"(поправках к конституции).
          http://rusrand.ru/analytics/natsionalnaja-ideja-s
          sha
          Сепар ДНР
  5. anjey Сегодня, 06:58
    России нет идеологического единства, которое направляло бы её действия.
    идеология проста -любить свою родину и не продавать ни за какие иностранные коврижки....
    anjey
    1. faiver Сегодня, 08:11
      а руководство страны знает об этом? laughing
      faiver
  6. К-50 Сегодня, 07:10
    Госдеп: Россия ослаблена из-за отсутствия единой идеологии

    Как им хочется, чтобы Россия была "ослаблена и разорвана в клочья", аж спать спокойно не могут. request laughing
    Россия – «главная угроза от Балтийского до Чёрного морей»

    Забыли про Тихий и Северный Ледовитый океаны. yes
    Мы там тоже всем угрожаем. yes laughing
    Дауны!! Д.Б. С. Лавров.
    Как наше руководство может с ними общаться, я бы уж давно все ручки швабр об их хребтины поломал. angry
    К-50
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:16
    Логика «замечательная»:

    ... вот и надо бить эту логику их же оружием... бить в одну точку - даже вода камень точит... пусть они там все повыбрасываются из окон с криками "Русские идут!".. bully
    a.s.zzz888
  8. Sergey53 Сегодня, 07:20
    Всё правильно. Но у нас вроде нет вообще никакой государственной идеологии. Если не считать -грабь награбленное или то что ещё не успели прихватизировать.
    Sergey53
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:20
    У России нет идеологического единства, которое направляло бы её действия.

    Это кто там заговорил об идеологии? Ба, представитель страны, которая не признает идеологию и которая обвиняла вечно еще СССР в идеологизированности. Спасибо за совет, примем во внимание.
    rotmistr60
  10. Masya Masya Сегодня, 07:31
    Если идеология заключается в том, что флаг, извините, на задницу напяливать... тогда действительно нету...
    Masya Masya
  11. Altona Сегодня, 07:37
    Ну для защиты государства есть только одна идеология-защищать свою территорию и свой народ.Там каких-то дополнительных тезисов "о владычестве русской империи над Босфором" или "о диктатуре пролетариата во всем мире" не требуется. Кто захочет предать,тот предаст с любой идеологией.
    Altona
  12. 1536 Сегодня, 07:49
    В 1812-м и в 1941-1945-м годах на Западе почему-то тоже говорили о раздробленности в российском обществе. В первом случае был конфликт крепостных крестьян с помещиками, во втором в стране правила большевистская партия, но идеологию ее воспринимали далеко не все. Чем кончились первый и второй броски на Восток известно. Жалко только, что мы не учли уроки и ошибки после первого "броска", и после ликвидации "второго" наступили на те же грабли.
    1536
  13. Познающий Сегодня, 07:52
    Однако очень там "за лужей" не спокойно, ведь именно она,- Сандерс заявляла что : "Президент не будет ходить вокруг да около по вопросу того, что ему нужно работать с этим мировым лидером и он хочет работать с ним над серьезными вызовами, с которыми наша страна сталкивается прямо сейчас"... жаль чо не сказала о боязни Трампа перед Путиным...
    Познающий
  14. Neputin Сегодня, 08:01
    Идеология - это набор инструментов для научного обоснования и внедрения в широкие массы народа основной национальной идеи в данный период развития общества. именно национальная идея определяет вектор развития государства. Национальная идея построения общества, основанного на принципах социальной справедливости, и идеология этого общества нами была успешно разрушена. Нового толкового не придумали ничего. От слова совсем.Любовь к Родине и патриотизм это не идеология, это состояние души, а они (власти) пытаются его поставить во главу угла. По этому поводу в свое время еще Салтыков-Щедрин прошелся. "Что-то на патриотизм стали напирать. Наверное проворовались..."
    Neputin
  15. Не либероид Русский Сегодня, 08:16
    пусть радуются что нет у русского мужика идеологии нагнуть весь мир... а он может !!!! что не раз доказывал
    Не либероид Русский
  16. Moskovit Сегодня, 08:20
    Мы сильно увлекаемся внешней политикой, госдепами и прочей шушерой. Мне кажется одним из главных столпов идеологии должна стать семья. Англосаксы у себя разрушили институт семьи, теперь они несут это нам.
    Moskovit
    1. Krasnodar Сегодня, 08:27
      Да че велосипед придумывать?
      Идеология должна быть одна:
      Повышение благосостояния граждан и создание прочных социальных гарантий при постоянном наращивание обороноспособности страны.
      Krasnodar
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