Госдеп: Россия ослаблена из-за отсутствия единой идеологии

У России нет идеологического единства, которое направляло бы её действия. Но Россия, тем не менее, серьёзный противник. Есть сходство с той угрозой, которую мы встречали во время холодной войны. Как и в прошлом, угроза идёт от Балтики до Черного моря. Россия показала способность проводить и готовить масштабные учения, такие как недавние "Запад-2017". Конвенциональная угроза реальна. Россия модернизирует армию и ядерный арсенал, а также средства доставки. Она разработала крылатую ракету, способную нести ядерное оружие, явно нарушая договор РСМД.

После заявлений пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что Трамп выступает против споров с Путиным и за налаживание отношений с Россией, в дело вмешался Госдепартамент. По словам директора по политическому планированию американского внешнеполитического ведомства Брайана Хука, Россия – «главная угроза от Балтийского до Чёрного морей». При этом в Госдепе в очередной раз в качестве примера привели российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Логика «замечательная»: если три американских авианосные группы маневрируют у берегов Кореи – это нормальная попытка защиты мировой демократии, а если на своей территории учения проводят войска Союзного государства РФ и РБ – это страшная угроза миру... РИА Новости приводит заявление г-на Хука:Первая фраза особенно примечательна. «Товарищ» из Госдепа фактически подтверждает тезис о том, что отсутствие единой идеологии ослабляет Россию. Значит, предлагает России всё-таки обзавестись государственной идеологией? Если так, то теперь на Госдеп вполне можно ссылаться в случае созревания властей РФ для внесения определённых поправок в Основной закон – в пункт о законодательном закреплении отсутствия какой-либо единой идеологии. Хук - российский агент?..