08:36 17 ноября

США раскритиковали инициативу Москвы о проведении сирийского конгресса

Постпред США при ООН Никки Хейли подвергла критике российскую инициативу о проведении в Сочи Конгресса национального диалога Сирии, после того как РФ заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде, передает РИА Новости.



С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии ранее выступил Владимир Путин. Ожидается, что на нем будет создана конституционная комиссия САР и приняты итоговые документы.


На самом деле, Россия принимает использование химического оружия в Сирии. Как тогда мы можем доверять предположительной поддержке мира в Сирии со стороны России? Как кто-то может принимать всерьез предложение России о политических переговорах в Сочи?
заявила Хейли, обращаясь к членам Совбеза ООН.

Совбез в четверг должен был рассмотреть два проекта о продлении мандата СМР: российский и американский. Однако постпред РФ Василий Небензя отозвал свой проект, так как члены СБ не согласились голосовать по нему после американского проекта. Позже Россия заблокировала американский проект, против документа также высказалась Боливия. Египет и Китай воздержались.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 08:09
    Они,конечно,расстроены,инвестиции в иг прогорают
    Шура пермский
    1. Logall Сегодня, 08:14
      Они будут препятствовать созданию данного конгресса! Поскольку теряют свои позиции в Сирии... Значит буду делать всё, чтобы мир не наступил!
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 08:22
        Саша, привет! hi Опять США белое называют чёрным... negative
        Джедай
      2. dik-nsk Сегодня, 08:24
        Они будут препятствовать созданию данного конгресса! Поскольку теряют свои позиции в Сирии
        они препятствуют, потому что знают результат, их подопечные заведомо в меньшинстве, а радикалов за стол никто не посадит
        dik-nsk
    2. сибиралт Сегодня, 08:27
      Если США нас критикуют, значит мы все делаем правильно. lol
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:13
    ... мерикатосы в очередной раз, находясь по уши в болоте, заявляют, что они белые и пушистые ... bully
    a.s.zzz888
  3. виктор н Сегодня, 08:16
    Альтернативы не предложено - это означает продолжение бесконечной гражданской войны. Им это интересно.....
    виктор н
  4. Чёрная вода Сегодня, 08:23
    а чтобы провести этот конгресс в Сочи, надо разрешения спрашивать?...кто договариваться не приедет, тех точечно привентивно перепишем потом....
    Чёрная вода
  5. pvv113 Сегодня, 08:29
    Никки Хейли подвергла критике российскую инициативу

    А где у нее бусы?
    pvv113
Картина дня