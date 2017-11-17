США раскритиковали инициативу Москвы о проведении сирийского конгресса

На самом деле, Россия принимает использование химического оружия в Сирии. Как тогда мы можем доверять предположительной поддержке мира в Сирии со стороны России? Как кто-то может принимать всерьез предложение России о политических переговорах в Сочи?

Постпред США при ООН Никки Хейли подвергла критике российскую инициативу о проведении в Сочи Конгресса национального диалога Сирии, после того как РФ заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде, передает РИА Новости С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии ранее выступил Владимир Путин. Ожидается, что на нем будет создана конституционная комиссия САР и приняты итоговые документы.заявила Хейли, обращаясь к членам Совбеза ООН.Совбез в четверг должен был рассмотреть два проекта о продлении мандата СМР: российский и американский. Однако постпред РФ Василий Небензя отозвал свой проект, так как члены СБ не согласились голосовать по нему после американского проекта. Позже Россия заблокировала американский проект, против документа также высказалась Боливия. Египет и Китай воздержались.