11:34 20 ноября

Русские ударят по НАТО и победят

Соединённые Штаты имеют военные средства для противостояния возможностям русской армии на предполагаемом европейском театре военных действий. Однако у США и НАТО не хватит сил для «лобового противостояния» с Москвой. Об этом твердят самые опытные американские эксперты в такого рода вопросах, в том числе генералы с большим числом звёзд на погонах.



Россия может победить НАТО в войне, считает известный аналитик Дэйв Маджумдар. Об этом он пишет на страницах журнала «The National Interest».


Лайза Сойер Сэмп (Lisa Sawyer Samp), ст. научный сотрудник Программы международной безопасности в CSIS (Center for Strategic and International Studies, Центр стратегических и международных исследований, Вашингтон), считает, что в военных потенциалах США и России существует реальный разрыв, характерно проявляющийся в Центральной и Восточной Европе. Москва «просто не может идти в ногу с Вашингтоном по всему миру, как когда-то это делал Советский Союз», отмечается в материале. «Я хочу выразиться ясно: российская военная машина — вовсе не Голиаф», — иронизирует Лайза. Вместе с тем русские, которым не по плечу бросить Соединённым Штатам «глобальный» вызов, обладают «передовыми возможностями», которые, как это видно уже сегодня, могут бросить вызов Соединённым Штатам и их союзникам «на региональном уровне».

У США имеются инструменты для охвата зон предполагаемого европейского театра военных действий, куда следовало бы преградить доступ русской армии. У Америки есть средства противостояния, то есть по блокированию российских зон A2/AD в Европе. Однако и у США нет средств для лобового противостояния «новым бастионам» Москвы. Больше того, американские военные слишком уж полагаются на свою воздушную мощь в преодолении русских угроз. (Напомним, аббревиатура A2/AD, anti-access and area denial, расшифровывается как ограничение и воспрещение доступа и манёвра.)

«У нас есть инструменты, и то же время у нас их почти нет, и скорость, с которой нам потребуется уничтожать очаги A2/AD, чтобы получить возможность развернуть наши силы, будет контролироваться глубиной нашего проникновения в области A2/AD», — заявил недавно отставной генерал ВВС США Филип Бридлав, бывший командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Сейчас «мы почти полностью зависим» от воздушных сил в контексте проблемы A2/AD, отметил генерал.

Однако сил ВВС может быть недостаточно. Бридлав предполагает, что определённую роль в борьбе «с российской угрозой A2/AD» должны сыграть сухопутные войска США. Генерал выступает за мощные и «дальнобойные» сухопутные силы, которые могли бы ударить «с земли» и имели бы возможность «плотного огня».

Тем не менее, Бридлав не уточнил, как такие «наземные возможности», о которых он ведёт речь, будут совместимы с Договором о ядерных вооружениях промежуточного радиуса действия (INF), которым запрещены баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. Вполне возможно, отмечает аналитик, что Бридлав имел в виду оружие, которое подпадает под действие договора о РСМД и похоже на русский «Искандер-М».

Бридлав предположил и ещё кое-что: по его мнению, НАТО должна изучить возможность создания своих собственных возможностей A2/AD. Бридлов находит российские зоны A2/AD «оскорбительными» и предлагает США ответить «в натуре». Решением «оскорбителю» было бы создание «собственных возможностей для предотвращения доступа», говорит Бридлав.

Ивлин Фаркас, до недавнего времени занимавшая пост заместителя помощника министра обороны США по России, Украины и Евразии, заявила, что Москва модернизирует свои оборонные силы, однако в сравнении с США запланированные военные инвестиции Кремля в размере около 700 миллиардов долларов в течение 10 лет являются «относительно ничтожными». Вместе с тем Москва подошла к военным тратам «стратегически». Деньги идут «не по всем направлениям». Фаркас находит, что русские тратят средства «очень умно», расширяя свои возможности в определённых ключевых областях. Она перечислила крылатые ракеты, системы противовоздушной обороны и т. д., словом, именно то, что создаёт для Америки и её союзников в Европе «серьёзную проблему».

Лайза Сэмп из CSIS отметила, что Россия либо уже имеет, либо начинает получать преимущества в трёх ключевых областях. Это A2/AD, война с оружием и электронная война. «Эти возможности должны быть учтены в будущих планах по планированию армии и в области закупок», — считает эксперт.

Американские и европейские официальные лица выражают тревогу по поводу «бряцания» Россией ядерными боеголовками, но Ивлин Фаркас не думает, что российская военная машина с её «эскалацией ради деэскалации» не обязательно фокусируется на тактическом применении ядерного оружия.

«На самом деле это не так», — говорит она. И напоминает, что Москва может использовать киберсредства, космос и может предпринять что-нибудь такое, что переломит ситуацию до такой точки, где США или европейские союзники уже не станут вмешиваться.

С другой стороны, Фаркас также признала, что и «деэскалация» может включать угрозу ядерной дубинкой или даже удар последней.

Тем временем, добавим, «тревога» натовцев из-за России растёт с каждым днём.

Последнее нервное напряжение НАТО связано как раз с модернизацией российского ядерного оружия. В альянсе считает, что такое дело никак нельзя оставить без ответа, потому как нарушение паритета вполне может привести к скверным политическим последствиям. Настало время действовать! Но как?

Иные натовские государства уже не сомневаются, что Россия ведёт себя в стиле холодной войны. Так было сорок лет назад, когда ракеты Р-14 заменялись на РСД-10. Тогда-то и пришлось в качестве ответа русским разместить в Европе американские «Першинги». Вот и теперь, пишут иные обозреватели, следует «что-то делать». Правда, что именно делать, в НАТО не знают. Считается, что у нынешней Европы нет щита ПВО, который был бы способен остановить модернизированные русские ракеты.

Может быть, сдаться?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 13

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  1. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    «Я хочу выразиться ясно: российская военная машина — вовсе не Голиаф», — иронизирует Лайза
    и вдруг далее
    У нас есть инструменты, и в то же время у нас их почти нет

    Это, что по принципу - "я сегодня такая непредсказуемая"? Женщина анализирующая военное соотношение сил - уже нонсенс.
    rotmistr60
    1. Mart Сегодня, 07:17
      Про "инструменты" сказал генерал Бридлав. Цитата из материала:
      «У нас есть инструменты, и то же время у нас их почти нет, и скорость, с которой нам потребуется уничтожать очаги A2/AD, чтобы получить возможность развернуть наши силы, будет контролироваться глубиной нашего проникновения в области A2/AD», — заявил недавно отставной генерал ВВС США Филип Бридлав, бывший командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.
      Mart
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:20
        Олег, спасибо за поправку. Что-то оплошал и потерял внимательность. Но в принципе это сути моего комментария не меняет.
        rotmistr60
        1. Лопатов Сегодня, 08:28
          Инструменты есть. Однако "быстродействие" этих инструментов, т.е. время на "цикл поражения", не удовлетворяет палковводцев.
          Мало того, их не удовлетворяет количество этих инструментов. Палковводцы в общем, справедливо считают, что чем больше глубина проникновения в "Зону воспрещения", тем больше появится целей и при этом вероятность их поражения будет меньше.

          То есть по сути Бридлав заявляет, что существующие инструменты позволяют "залезть" только на небольшую глубину и при этом оперировать небольшими силами.
          Лопатов
          1. To be or not to be Сегодня, 10:34
            Инструменты у всех есть!

            Выдержит ли Европа вторую мигрантскую волну еще более мощную .. или европейский Халифат??
            Американские генералы создают мнимые угрозы для Европы ,работая на ВПК США и заставляя Европу вооружаться и покупать американское оружие .Недавно Польше втюрили на 10 лямов Патриотов.
            Опять же Турция и южный фланг НАТО .Дошло до турок .что не видать им Ес как своих ушей и в НАТО они нужны из-за их географического расположения
            To be or not to be
            1. Лопатов Сегодня, 11:00
              Цитата: To be or not to be
              Американские генералы создают мнимые угрозы

              Вы не совсем понимаете суть американских генералов. Для них возможное, по их терминологии, "ограничение и воспрещение доступа и манёвра" что вдоль морских границ Китая, что вдоль российских границ- "оскорбление", покушение на основы и тотальная несправедливость, нуждающаяся в устранении.
              Они похожи в этом на квартирных воров, требующих запретить замки и решётки на окнах.
              Лопатов
  2. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:28
    Как и в старые "добрые" времена ХВ, американцы потеряв Европейских союзников, перейдут к обороне на Североамериканском континенте и Британских о-вах....
    MOSKVITYANIN
  3. polkovnik manuch Сегодня, 09:08
    А может вообще приступить к демилитаризации Европейского континента ? Костер уже тлеет и дым ест глаза всей Европе отсидеться не удастся никому и даже за океаном !
    polkovnik manuch
    1. demo Сегодня, 10:45
      А вот "за океаном" это понимать не хотят.
      Они выстроили свою стратегию исходя из принципа - подставь своего союзника, и пусть меня пронесет.
      Ибо наличие такого количества военных баз США за рубежами их страны говорит не о том, что эти базы могут выполнять функции защиты тех или иных "демократических ценностей" от мифической угрозы. Базы в основном имеют цель оказать содействие в военном плане своим сателлитам. И контроль за ними.
      В военном плане база - это удобная цель для обезоруживающего первого удара.
      Но количество баз достаточно велико.

      Российская проблема состоит в другом.
      Мы в одиночку боремся за сохранение своей страны, своего миропонимания,своей идентичности.
      С нами борется вся шайка.
      Но самое главное в другом.
      Не стоит снимать ответственность с тех, кто позволил разместить на своей территории средства нападения на нас.
      Им все равно воздастся.
      Но первый, кто должен получить по полной программе, и это должно звучать четко и бескомпромиссно, - это американцы.
      Вот это им с момента Карибского кризиса позабылось.
      Необходимо напомнить.
      demo
  4. Essex62 Сегодня, 09:20
    Страшилка Русской угрозы, недостаток средств отражения удара ВС РФ- о чем они? Нам зачем нападать, цель какая? Захватить гейропу, что- б потом её кормить ? Не лезьте и вас не тронут.
    Essex62
  5. ButchCassidy Сегодня, 09:54
    Кац всегда предлагал сдаться!

    ButchCassidy
  6. vlad007 Сегодня, 11:10
    Для США европейские страны это рынок сбыта военной техники и это всё объясняет. Конечно американские генералы всегда будут говорить, что у них в Европе нет всего необходимого для полноценного ответа России.
    Для нас военная техника это рабочие места на лучших предприятиях, многие из которых градообразующие и мы всегда будем стремиться к тому, чтоб они были обеспечены работой. Нормально! Так и должно быть!
    vlad007
  7. НЕКСУС Сегодня, 11:13
    Информ война в самом разгаре. Но эти все аналитические экскременты рассчитаны больше на матрассовского обывателя,дабы закошмарить его ,показав нас той осью зла.Только есть одно но...инетом,а значит альтернативными источниками пользуются не только спец службы и всякие аналитики в США.
    НЕКСУС
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