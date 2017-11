Русские ударят по НАТО и победят

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru

Россия может победить НАТО в войне, считает известный аналитик Дэйв Маджумдар. Об этом он пишет на страницах журнала «The National Interest» Лайза Сойер Сэмп (Lisa Sawyer Samp), ст. научный сотрудник Программы международной безопасности в CSIS (Center for Strategic and International Studies, Центр стратегических и международных исследований, Вашингтон), считает, что в военных потенциалах США и России существует реальный разрыв, характерно проявляющийся в Центральной и Восточной Европе. Москва «просто не может идти в ногу с Вашингтоном по всему миру, как когда-то это делал Советский Союз», отмечается в материале. «Я хочу выразиться ясно: российская военная машина — вовсе не Голиаф», — иронизирует Лайза. Вместе с тем русские, которым не по плечу бросить Соединённым Штатам «глобальный» вызов, обладают «передовыми возможностями», которые, как это видно уже сегодня, могут бросить вызов Соединённым Штатам и их союзникам «на региональном уровне».У США имеются инструменты для охвата зон предполагаемого европейского театра военных действий, куда следовало бы преградить доступ русской армии. У Америки есть средства противостояния, то есть по блокированию российских зон A2/AD в Европе. Однако и у США нет средств для лобового противостояния «новым бастионам» Москвы. Больше того, американские военные слишком уж полагаются на свою воздушную мощь в преодолении русских угроз. (Напомним, аббревиатура A2/AD, anti-access and area denial, расшифровывается как ограничение и воспрещение доступа и манёвра.)«У нас есть инструменты, и то же время у нас их почти нет, и скорость, с которой нам потребуется уничтожать очаги A2/AD, чтобы получить возможность развернуть наши силы, будет контролироваться глубиной нашего проникновения в области A2/AD», — заявил недавно отставной генерал ВВС США Филип Бридлав, бывший командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Сейчас «мы почти полностью зависим» от воздушных сил в контексте проблемы A2/AD, отметил генерал.Однако сил ВВС может быть недостаточно. Бридлав предполагает, что определённую роль в борьбе «с российской угрозой A2/AD» должны сыграть сухопутные войска США. Генерал выступает за мощные и «дальнобойные» сухопутные силы, которые могли бы ударить «с земли» и имели бы возможность «плотного огня».Тем не менее, Бридлав не уточнил, как такие «наземные возможности», о которых он ведёт речь, будут совместимы с Договором о ядерных вооружениях промежуточного радиуса действия (INF), которым запрещены баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. Вполне возможно, отмечает аналитик, что Бридлав имел в виду оружие, которое подпадает под действие договора о РСМД и похоже на русский «Искандер-М».Бридлав предположил и ещё кое-что: по его мнению, НАТО должна изучить возможность создания своих собственных возможностей A2/AD. Бридлов находит российские зоны A2/AD «оскорбительными» и предлагает США ответить «в натуре». Решением «оскорбителю» было бы создание «собственных возможностей для предотвращения доступа», говорит Бридлав.Ивлин Фаркас, до недавнего времени занимавшая пост заместителя помощника министра обороны США по России, Украины и Евразии, заявила, что Москва модернизирует свои оборонные силы, однако в сравнении с США запланированные военные инвестиции Кремля в размере около 700 миллиардов долларов в течение 10 лет являются «относительно ничтожными». Вместе с тем Москва подошла к военным тратам «стратегически». Деньги идут «не по всем направлениям». Фаркас находит, что русские тратят средства «очень умно», расширяя свои возможности в определённых ключевых областях. Она перечислила крылатые ракеты, системы противовоздушной обороны и т. д., словом, именно то, что создаёт для Америки и её союзников в Европе «серьёзную проблему».Лайза Сэмп из CSIS отметила, что Россия либо уже имеет, либо начинает получать преимущества в трёх ключевых областях. Это A2/AD, война с оружием и электронная война. «Эти возможности должны быть учтены в будущих планах по планированию армии и в области закупок», — считает эксперт.Американские и европейские официальные лица выражают тревогу по поводу «бряцания» Россией ядерными боеголовками, но Ивлин Фаркас не думает, что российская военная машина с её «эскалацией ради деэскалации» не обязательно фокусируется на тактическом применении ядерного оружия.«На самом деле это не так», — говорит она. И напоминает, что Москва может использовать киберсредства, космос и может предпринять что-нибудь такое, что переломит ситуацию до такой точки, где США или европейские союзники уже не станут вмешиваться.С другой стороны, Фаркас также признала, что и «деэскалация» может включать угрозу ядерной дубинкой или даже удар последней.Тем временем, добавим, «тревога» натовцев из-за России растёт с каждым днём.Последнее нервное напряжение НАТО связано как раз с модернизацией российского ядерного оружия. В альянсе считает, что такое дело никак нельзя оставить без ответа, потому как нарушение паритета вполне может привести к скверным политическим последствиям. Настало время действовать! Но как?Иные натовские государства уже не сомневаются, что Россия ведёт себя в стиле холодной войны. Так было сорок лет назад, когда ракеты Р-14 заменялись на РСД-10. Тогда-то и пришлось в качестве ответа русским разместить в Европе американские «Першинги». Вот и теперь, пишут иные обозреватели, следует «что-то делать». Правда, что именно делать, в НАТО не знают. Считается, что у нынешней Европы нет щита ПВО, который был бы способен остановить модернизированные русские ракеты.Может быть, сдаться?