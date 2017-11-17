В Минске прокомментировали слова украинского политика о «ноже в спину»
«Обличительные» откровения украинских депутатов и подсчет «ножей в спину» – очередная попытка Киева привлечь к себе внимание, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.
Напомним, ранее вице-спикер Верховной рады (фракция "Блок Петра Порошенко") Ирина Геращенко заявила, что Минск вонзил «нож в спину» Киеву, проголосовав против предложенной Украиной резолюции по правам человека в Крыму.
Однако эти «заявления выходят за грани политического пиара, когда за ними следуют призывы к диверсиям в Беларуси», добавил дипломат. С таким предложением выступил депутат Киевского горсовета Игорь Мирошниченко. По его мнению, диверсии в соседней республике помогут вырвать ее «из сферы влияния России».
Украинский проект резолюции по Крыму, который «осуждает ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма» и призывает Москву обеспечить образование на украинском и крымско-татарском языках, а также разрешить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ), был принял Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам.
Резолюцию поддержала 71 страна, проголосовали против 25 стран, в т.ч. Россия, Беларусь, Индия и Китай, еще 77 государств воздержались.
Напомним, ранее вице-спикер Верховной рады (фракция "Блок Петра Порошенко") Ирина Геращенко заявила, что Минск вонзил «нож в спину» Киеву, проголосовав против предложенной Украиной резолюции по правам человека в Крыму.
Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы, в основном, – политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью,сказал Мирончик.
Однако эти «заявления выходят за грани политического пиара, когда за ними следуют призывы к диверсиям в Беларуси», добавил дипломат. С таким предложением выступил депутат Киевского горсовета Игорь Мирошниченко. По его мнению, диверсии в соседней республике помогут вырвать ее «из сферы влияния России».
Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше – и тех, и других,заключил пресс-секретарь белорусского МИД.
Украинский проект резолюции по Крыму, который «осуждает ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма» и призывает Москву обеспечить образование на украинском и крымско-татарском языках, а также разрешить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ), был принял Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам.
Резолюцию поддержала 71 страна, проголосовали против 25 стран, в т.ч. Россия, Беларусь, Индия и Китай, еще 77 государств воздержались.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти