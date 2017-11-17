В Минске прокомментировали слова украинского политика о «ноже в спину»

Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы, в основном, – политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью,

Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше – и тех, и других,