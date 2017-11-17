08:42 17 ноября

В Минске прокомментировали слова украинского политика о «ноже в спину»

«Обличительные» откровения украинских депутатов и подсчет «ножей в спину» – очередная попытка Киева привлечь к себе внимание, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.



Напомним, ранее вице-спикер Верховной рады (фракция "Блок Петра Порошенко") Ирина Геращенко заявила, что Минск вонзил «нож в спину» Киеву, проголосовав против предложенной Украиной резолюции по правам человека в Крыму.


Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы, в основном, – политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью,
сказал Мирончик.

Однако эти «заявления выходят за грани политического пиара, когда за ними следуют призывы к диверсиям в Беларуси», добавил дипломат. С таким предложением выступил депутат Киевского горсовета Игорь Мирошниченко. По его мнению, диверсии в соседней республике помогут вырвать ее «из сферы влияния России».

Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше – и тех, и других,
заключил пресс-секретарь белорусского МИД.

Украинский проект резолюции по Крыму, который «осуждает ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма» и призывает Москву обеспечить образование на украинском и крымско-татарском языках, а также разрешить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ), был принял Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам.

Резолюцию поддержала 71 страна, проголосовали против 25 стран, в т.ч. Россия, Беларусь, Индия и Китай, еще 77 государств воздержались.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 4

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  1. maxim947 Сегодня, 08:35
    Что то даже и сказать по делу нечего.... в общем, занавес.
    maxim947
    1. volodya Сегодня, 08:40
      Цитата: maxim947
      Что то даже и сказать по делу нечего.... в общем, занавес.

      Мне кажется,хохлы сами себе втыкают нож в зад! Так будет правильно!
      volodya
  2. ded100 Сегодня, 08:42
    Им не нож в спину а кол осиновый упырям забить нужно! am
    ded100
  3. Немезида Сегодня, 08:42
    Как говорил профессор Преображенский - Двум богам служить нельзя...А Минск совсем заигрался в многополярность и как результат, со всеми соседями отношения натянутые....
    Немезида
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