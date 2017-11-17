13:01 17 ноября

Ситуация в Сирии

САА при поддержке ВКС РФ выбила террористов из ряда поселений Хамы, четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора погибли под ударами ВВС международной коалиции, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В Восточной Гуте в течение дня продолжалось противостояние между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. Утром радикалы заявили о начале масштабной операции против Сирийской арабской армии (САА) на территории провинции Дамаск. Сирийская авиация нанесла удары по укрепрайонам радикальных группировок в окрестностях поселений Мадира и Арбин. Кроме того, САА ведет артиллерийский обстрел зон дислокации группировок вооруженной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Дума, Сабка, Хизза, Кафр Батна, Хамурия.


В провинции Алеппо ВВС Сирии наносят удары по объектам радикальных вооруженных формирований в окрестностях деревень Сияла и Рамла, а также по укрепрайонам боевиков недалеко от населенного пункта Ар-Рашидия.

В административном центре провинции Дейр-эз-Зор солдаты сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов ИГ (группировка запрещена в РФ). В район Абу Кемаля прибыло подкрепление «Хезболлы». САА и союзники продолжили зачистку окрестностей стратегического города на сирийско-иракской границе от террористов. Операцию сирийской армии поддерживают ВКС РФ, нанося удары по зонам дислокации боевиков недалеко от Абу Кемаля. В конце дня поступила информация, что правительственные войска освободили аэропорт Хамдан, расположенный в окрестностях города.

ВВС западной коалиции нанесли удары по поселению Дарнадж на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В результате погибли четыре мирных жителя населенного пункта.

Боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по расположениям правительственных войск в районе населенных пунктов Скальбия и Сальхаб на северо-западе провинции Хама. Обстрелу со стороны радикальных формирований подверглись также позиции САА недалеко от поселения Мхарде. По данным источников, радикалы используют орудия калибром 130 мм. Сирийская армия под прикрытием российских ВКС продолжила продвигаться на востоке провинции. Войска освободили от боевиков поселения Сарха аш-Шималия, Аль-Хазим, Рабда, Каср Али и Аль-Хадария. Кроме того ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях поселения Аль-Балиль.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. destination Сегодня, 09:15
    Это надолго.Как и Донбасс.Но,рано или поздно,все Гражданские войны заканчиваются победой одной стороны...
    destination
    1. kagorta Сегодня, 09:20
      Кто победил в Ливане?
      kagorta
      1. GRF Сегодня, 09:23
        Цитата: kagorta
        Кто победил в Ливане?

        Богоизбраные?
        Войны людские прекратятся, когда люди сгинут...
        GRF
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
        kagorta Сегодня, 09:20 ↑ Новый
        Кто победил в Ливане?

        ... мне кажется, не совсем правильно сравнивать войну в Ливане - в одни ворота, и войну в Сирии... и хотя бы потому, что наших ВКС в Ливане не было...
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 09:28
          Хотел указать что Вы ошиблись, но вовремя заметил что "Ливия" исправлена на "Ливан". wink По существу комментария - согласен. drinks
          Джедай
      3. destination Сегодня, 09:28
        Время,значит,не пришло ещё победителя выявить...У меня к Вам тогда встречный вопрос-кто победил у наc в Гражданскую?А у Севера с Югом в США?
        destination
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:35
          destination Сегодня, 09:28 ↑
          Время,значит,не пришло ещё победителя выявить...У меня к Вам тогда встречный вопрос-кто победил у наc в Гражданскую?А у Севера с Югом в США?

          ... полагаю, что в гражданских войнах НЕТ победителей, есть большее количество погибших с одной стороны, и меньшее (не всегда) с другой... и как можно определить победителя если в одной семье ОДНО горе - брат убил брата?...
          a.s.zzz888
          1. destination Сегодня, 09:43
            Это понятно,у нас в Семье до-сих пор раны зализать не можем и обиды друг другу простить на совместных посиделках по-случаю праздничного застолья,когда собираемся вместе все(по-стране разбросала жизнь нас),потому-что и за белых,и за красных,и за зелёных-у всех своя правда...Но,в итоге,красные всёж победили... hi
            destination
            1. Владимир16 Сегодня, 10:40
              Цитата: a.s.zzz888
              ... полагаю, что в гражданских войнах НЕТ победителей .....в одной семье ОДНО горе - брат убил брата?...

              С 17 года в Российской Империи была война, но это была по сути интервенция. Часть войск сопротивлялись при поддержке одних стран Запада, противника поддерживала другая часть Запада. Обе воюющие стороны (я имею в виду командование) предали интересы жителей Российской Империи. Обе стороны поддерживали распад собственной страны.
              На ряду с русскими в этой бойне участвовали страны запада и матрасы. Цель - уничтожение Российской Империи. Генералитет встал на сторону развала страны. В итоге люди не понимали, что происходит и убивали тех, кого считали виновным в развале страны в крушении русских устоев.
              Обман и предательство "верхушки" привело к братоубийству русских людей.
              По сути прогнили насквозь Романовы и их низкопоклонство перед западом привело к развалу Руси. Демократия до добра не доводит.
              На западе живут лишь упыри. Гореть им всем в аду.
              Владимир16
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:28
    Это реально надолго. После того, как сил не останется на открытую войну, будут смертниками и прочей сволочью продолжать. Развязать гражданскую войну - легко, закончить ее - очень трудно...
    Горный стрелок
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 09:31
    Новости на сегодня. Война с нами по всем фронтам.Не пора "нежно" ,выборочно,по харе сьездить?Иначе будет хуже.
    ВЕРЕСК
    1. Лелёк Сегодня, 12:08
      Цитата: ВЕРЕСК
      Не пора "нежно" ,выборочно,по харе сьездить?


      Привет. В принципе не мешало бы, но это - большая война. Англо-саксы верны своей тактике действовать нагло и делать морду верёвкой, как в истории с заявлением по Сирии "Бешеного Пса".
      Лелёк
  4. donavi49 Сегодня, 10:05
    Ну в Дамаске пока неплохо вышло. Приняли атаку и на плечах провели контратаку. Вопрос - удержатся ли в отбитой застроечке или нет.
    donavi49
  5. oldav Сегодня, 10:15
    Не могу понять;
    1. Взят Абу-кемаль или нет? Всю неделю говорили что взят а оказывается бои только на окраинах
    2. Как могут существовать анклавы боевиков в Дамаске и в Хаме? Кто их подпитывает продовольствием и боеприпасами на протяжении долгих месяцев.
    oldav
    1. donavi49 Сегодня, 10:21
      1) Нет. Бои идут тут. А у тех кто говорит - работа такая говорить.

      2) Там иная война. В Думе было 100к человек населения, сейчас 50-70к. Ибо там полная поддержка бабахов. В суннитских районах Дамаска - также население за бабахов и Асада на казнь. Поэтому там не выходит нормально наступать. Патрошки завозят или из вне на машинах за взятки, или по тунелям, или отбивают у армейцев. Еду сами сирийцы и завозят. Опять же - там другая война. Не тут немец - убей немца и всех кто с ним сотрудничает. Тут Ахмед сегодня на рынке еду покупает, а завтра по этому же рынку с Адской пушки бьет, а после завтра снова за едой на своей Хюндей 3,5 тонке едет, свинтив адскую пушку.
      donavi49
      1. oldav Сегодня, 10:32
        Получается как в чечне. Поселок взят и зачищен, а потом из мирного "зачищенного" дома открывают огонь и АК-74.
        oldav
  6. Livonetc Сегодня, 11:09
    Цитата: kagorta
    Кто победил в Ливане?

    По факту Хезболла.
    Livonetc
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