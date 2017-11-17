Ситуация в Сирии
САА при поддержке ВКС РФ выбила террористов из ряда поселений Хамы, четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора погибли под ударами ВВС международной коалиции, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В Восточной Гуте в течение дня продолжалось противостояние между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. Утром радикалы заявили о начале масштабной операции против Сирийской арабской армии (САА) на территории провинции Дамаск. Сирийская авиация нанесла удары по укрепрайонам радикальных группировок в окрестностях поселений Мадира и Арбин. Кроме того, САА ведет артиллерийский обстрел зон дислокации группировок вооруженной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Дума, Сабка, Хизза, Кафр Батна, Хамурия.
В провинции Алеппо ВВС Сирии наносят удары по объектам радикальных вооруженных формирований в окрестностях деревень Сияла и Рамла, а также по укрепрайонам боевиков недалеко от населенного пункта Ар-Рашидия.
В административном центре провинции Дейр-эз-Зор солдаты сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов ИГ (группировка запрещена в РФ). В район Абу Кемаля прибыло подкрепление «Хезболлы». САА и союзники продолжили зачистку окрестностей стратегического города на сирийско-иракской границе от террористов. Операцию сирийской армии поддерживают ВКС РФ, нанося удары по зонам дислокации боевиков недалеко от Абу Кемаля. В конце дня поступила информация, что правительственные войска освободили аэропорт Хамдан, расположенный в окрестностях города.
ВВС западной коалиции нанесли удары по поселению Дарнадж на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В результате погибли четыре мирных жителя населенного пункта.
Боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по расположениям правительственных войск в районе населенных пунктов Скальбия и Сальхаб на северо-западе провинции Хама. Обстрелу со стороны радикальных формирований подверглись также позиции САА недалеко от поселения Мхарде. По данным источников, радикалы используют орудия калибром 130 мм. Сирийская армия под прикрытием российских ВКС продолжила продвигаться на востоке провинции. Войска освободили от боевиков поселения Сарха аш-Шималия, Аль-Хазим, Рабда, Каср Али и Аль-Хадария. Кроме того ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях поселения Аль-Балиль.
В Восточной Гуте в течение дня продолжалось противостояние между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. Утром радикалы заявили о начале масштабной операции против Сирийской арабской армии (САА) на территории провинции Дамаск. Сирийская авиация нанесла удары по укрепрайонам радикальных группировок в окрестностях поселений Мадира и Арбин. Кроме того, САА ведет артиллерийский обстрел зон дислокации группировок вооруженной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Дума, Сабка, Хизза, Кафр Батна, Хамурия.
В провинции Алеппо ВВС Сирии наносят удары по объектам радикальных вооруженных формирований в окрестностях деревень Сияла и Рамла, а также по укрепрайонам боевиков недалеко от населенного пункта Ар-Рашидия.
В административном центре провинции Дейр-эз-Зор солдаты сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов ИГ (группировка запрещена в РФ). В район Абу Кемаля прибыло подкрепление «Хезболлы». САА и союзники продолжили зачистку окрестностей стратегического города на сирийско-иракской границе от террористов. Операцию сирийской армии поддерживают ВКС РФ, нанося удары по зонам дислокации боевиков недалеко от Абу Кемаля. В конце дня поступила информация, что правительственные войска освободили аэропорт Хамдан, расположенный в окрестностях города.
ВВС западной коалиции нанесли удары по поселению Дарнадж на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В результате погибли четыре мирных жителя населенного пункта.
Боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по расположениям правительственных войск в районе населенных пунктов Скальбия и Сальхаб на северо-западе провинции Хама. Обстрелу со стороны радикальных формирований подверглись также позиции САА недалеко от поселения Мхарде. По данным источников, радикалы используют орудия калибром 130 мм. Сирийская армия под прикрытием российских ВКС продолжила продвигаться на востоке провинции. Войска освободили от боевиков поселения Сарха аш-Шималия, Аль-Хазим, Рабда, Каср Али и Аль-Хадария. Кроме того ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях поселения Аль-Балиль.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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