Донецк рассчитывает провести большой обмен пленными до конца года

Украина максимально затягивала время, и, наверное, только такое активное вмешательство со стороны президента России может подтолкнуть ситуацию к тому, что до конца года мы все-таки добьемся большого обмена,

Все удерживаемые у нас – это люди, которые были задержаны на поле боя с оружием в руках, которые уничтожали гражданское население. Тем не менее, мы готовы их отдавать. А Украина пытается даже политзаключенных переквалифицировать и не отдавать их,

Мы часто делаем жесты доброй воли в надежде, что Киев тоже пойдет хотя бы в каких-то местах навстречу, но зачастую этого не происходит,