12:59 17 ноября

Донецк рассчитывает провести большой обмен пленными до конца года

Обмен пленными между Киевом и Донбассом может состояться до конца текущего года, передает РИА Новости сообщение полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.



В среду президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными. Руководители республик в целом поддержали идею. По словам Медведчука, Киев готов освободить 306 человек и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.


Украина максимально затягивала время, и, наверное, только такое активное вмешательство со стороны президента России может подтолкнуть ситуацию к тому, что до конца года мы все-таки добьемся большого обмена,
сказал Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что ранее в гуманитарной подгруппе по Донбассу «была достигнута договоренность сначала обменять всех установленных лиц – однако Киев начал искать уловки, чтобы этого не делать».

Все удерживаемые у нас – это люди, которые были задержаны на поле боя с оружием в руках, которые уничтожали гражданское население. Тем не менее, мы готовы их отдавать. А Украина пытается даже политзаключенных переквалифицировать и не отдавать их,
сказал представитель ДНР.

Мы часто делаем жесты доброй воли в надежде, что Киев тоже пойдет хотя бы в каких-то местах навстречу, но зачастую этого не происходит,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:38
    Дай Бог,чтоб получилось.
    ВЕРЕСК
    1. volodya Сегодня, 09:45
      Цитата: ВЕРЕСК
      Дай Бог,чтоб получилось.

      Вряд ли,Куев придумает отмазку,только бы навред сделать!
      volodya
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:48
        Киев сделает всё,чтоб не отдавать многих.Фашисты всегда славились жестокостью.Что-то нехорошее будет.Отдадут далеко не всех.Уб....ки.
        ВЕРЕСК
        1. Джедай Сегодня, 09:53
          Пока на Киев не надавит Запад, никакого обмена пленными не будет. Почему? Да потому что Киеву наплевать на пленных "хэроев АТО". yes
          Джедай
          1. destination Сегодня, 09:58
            Это да...Ну пусть Лукашенко с Путиным надавят на Запад,вы же свято верите все тут в их всемогущество... wink
            destination
          2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 10:00
            Цитата: Джедай
            Да потому что Киеву наплевать на пленных "хэроев АТО".

            Это одно, а второе - многих пленных из ЛДНР уже просто нет в живых... Так что тут и давление запада не поможет.
            Анкыпельгыгыргын
            1. Джедай Сегодня, 10:03
              Всё верно, это одна из причин затягивания обмена.
              Джедай
          3. Лелёк Сегодня, 11:52
            Цитата: Джедай
            Джедай


            Добрый день.
            ИМХО, здесь обстановка несколько иная. Обращение Путина к главам ЛНР и ДНР напрямую создало, если можно так обозначить, полупризнание независимости республик и это напугало Киев. Поэтому он (Киев) отреагировал заверением, что обмен всех? на всех состоится (знак ? поставил потому, что сомневаюсь в выдаче Киевом ВСЕХ пленных в соответствии со списком, представленным ЛДНР). Вот как видит ситуацию украинский политик Василий Волга:
            Лелёк
            1. Джедай Сегодня, 11:55
              Моё почтение, Лев! hi Приведённые Вами слова Волги отнюдь не опровергают слова коллеги Анкыпельгыгыргын:
              Цитата: Анкыпельгыгыргын
              многих пленных из ЛДНР уже просто нет в живых... Так что тут и давление запада не поможет
              Джедай
              1. Лелёк Сегодня, 12:19
                Цитата: Джедай
                Так что тут и давление запада не поможет


                Опять же, ИМХО, на какое-то движение запада по этому вопросу вообще не следует рассчитывать. А то, что палачи СБУ знатно поработали, сомнений нет. yes Фашист, он и в Антарктике фашист. Россия в ООН внесла предложение антифашистской направленности. Как Вы думаете, кто проголосовал против? Правильно, США и Украина.
                Лелёк
                1. Джедай Сегодня, 12:37
                  Цитата: Лелёк
                  Россия в ООН внесла предложение антифашистской направленности. Как Вы думаете, кто проголосовал против? Правильно, США и Украина.

                  Это уже не раз было и ещё не раз будет. negative
                  Джедай
    2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 09:58
      Дай Бог,чтоб получилось.

      Неа, хохлы всё сорвут, без вариантов.
      Анкыпельгыгыргын
    3. Primoos Сегодня, 09:58
      Цитата: ВЕРЕСК
      Дай Бог,чтоб получилось.

      Не получится. С теми тварями, что верховодят в какляндии не получится. В лучшем случае опять наловят алкашей для обмена, или вовсе сорвут обмен. Тех, которые по спискам согласованы, не отдадут, в тюрьмах замордуют.
      Primoos
      1. Сепар ДНР Сегодня, 10:20
        Мы часто делаем жесты доброй воли в надежде, что Киев тоже пойдет хотя бы в каких-то местах навстречу, но зачастую этого не происходит

        Не "зачастую",а всегда,эти жесты воспринимаются Киевом как наша слабость,со всеми вытекающими.
        Сепар ДНР
  2. Балу Сегодня, 09:46
    Иностранных наемников не отдавать, они еще пригодятся для торга.
    Балу
    1. Сепар ДНР Сегодня, 10:28
      Цитата: Балу
      Иностранных наемников не отдавать, они еще пригодятся для торга.

      У вас есть данные о наличии у нас пленённых иностранных наёмников ? У меня такой информации,увы,нет request no .
      Может я что-то упустил ? Просвятите пожалуйста,в данном вопросе
      Сепар ДНР
      1. Балу Сегодня, 11:02
        Сепар ДНР Сегодня, 10:28 ↑ Новый
        Цитата: Балу
        Иностранных наемников не отдавать, они еще пригодятся для торга.

        У вас есть данные о наличии у нас пленённых иностранных наёмников ? У меня такой информации,увы,нет request no .
        Может я что-то упустил ? Просвятите пожалуйста,в данном вопросе

        За эти годы столько было намеков в инете , в т.ч. и в публикациях на ВО, и все это были фейки? Ни одного наемника со стороны бандерлогов не отловили? А как же заявления о снайперах из прибалтики, польских и прочих наемниках, поднимавших флаги над своими палатками, иностранная речь в эфире? ЛДНР занимается изобретением фейков? Десятки гробов в Польшу... и все такое прочее?
        Балу
        1. Сепар ДНР Сегодня, 11:11
          Цитата: Балу
          За эти годы столько было намеков и все это были фейки? Ни одного наемника со стороны бандерлогов не отловили? А как же заявления о снайперах из прибалтики, польских и прочих наемниках, поднимавших флаги над своими палатками, иностранная речь в эфире? ЛДНР занимается изобретением фейков? Десятки гробов в Польшу... и все такое прочее?

          Не отловили. По крайней мере живых. Бывает так yes .Тем боле,что учуяв запах "жареного", они бегут как тараканы и даже быстрее.Да вообще сильно не выпячиваются. Дохлому наёмнику деньги не нужны.
          Более того,вспомните,сколько самолётов было сбито в ДНР и ЛНР в 14м. А пилотов,пленённых,вы видели ? Очевидно нет.Собственно как и я,находящийся в ДНР.
          Но это не значит,что их не было.А значит что служба поиска и эвакуации у укропов срабатывала на уровне. А мы не доработали в силу каких-то обстоятельств,да и фактор помощи свидомитов из местных также работал.

          Вот така симфония.
          Сепар ДНР
          1. Балу Сегодня, 11:15
            Цитата: Сепар ДНР
            Вот така симфония.

            В любом случае, всем в ЛДНР терпенья, воинской удачи, верим в Вашу победу. drinks hi
            Последние события в ЛНР неприятно удивили, с этого все беды могут и начаться. sad
            Балу
            1. Сепар ДНР Сегодня, 11:26
              Цитата: Балу
              Последние события в ЛНР неприятно удивили

              Очевидно вы о заявлении Дейнего ? Не парьтесь no
              Сепар ДНР
              1. Балу Сегодня, 11:29
                Цитата: Сепар ДНР
                Очевидно вы о заявлении Дейнего ? Не парьтесь

                конфликт Плотницкий-МВД или тоже фейк? belay
                Балу
                1. Сепар ДНР Сегодня, 11:36
                  Цитата: Балу
                  конфликт Плотницкий-МВД или тоже фейк?


                  А вот это-то я и пропустил...
                  Видите-ли,на передовую, зачастую "туго доходит" информация...
                  Это я сейчас дома,в отпуске,кайфую у компьютора. А на передке,увы request .
                  Сепар ДНР
                  1. Балу Сегодня, 11:40
                    Сепар ДНР[b]Видите-ли,на передовую, зачастую "туго доходит" информация..[/b]
                    Новость последних двух дней. На бытовом уровне все просто, базар-вокзал, а дальше в нос если чё , потом после достижения консенсуса по стакану и друзья. Принципиальные терки между вооруженными людьми, да еще в условиях гражданской войны, затронут безопасность многих.
                    Балу
                    1. Сепар ДНР Сегодня, 11:47
                      Цитата: Балу
                      Принципиальные терки между вооруженными людьми, да еще в условиях гражданской войны, затронут безопасность многих.

                      Ну,о том,что война гражданская,можно поспорить... Вообще-то мы заявили о суверенитете от Украины и создании народных республик.
                      Но не об этом.
                      О том,что "тёрки" как-то особо могут повлиять... Возможно совсем чуточку.
                      Большого "тарарама",Большой Брат не допустит yes
                      Сепар ДНР
                      1. Балу Сегодня, 11:49
                        Цитата: Сепар ДНР
                        Большого "тарарама",Большой Брат не допустит

                        Братишки тоже должны осознавать ответственность перед друг-другом и окружающими. Большой брат далеко, может и не успеть с ремнем или пряниками. В любом случае, всем здоровья, терпенья, удачи, победы.
                        Балу
        2. Лелёк Сегодня, 11:57
          Цитата: Балу
          Ни одного наемника со стороны бандерлогов не отловили?


          Привет, Жаудат. Надо понимать, что по закону военного времени все они "в земле".
          Лелёк
          1. Балу Сегодня, 12:14
            Цитата: Лелёк
            Цитата: Балу
            Ни одного наемника со стороны бандерлогов не отловили?

            Привет, Жаудат. Надо понимать, что по закону военного времени все они "в земле".

            Привет, я в своем коллективе с 1984 г., и когда начинаются терки, всегда нервничаю, хочется всех помирить. Жизнь сама по себе конфликт, каждый день преодоление себя, решение каких-то проблем.
            Студентом участвовал в научной группе по испытанию препарата для ускорения заживления ран (тогда он был под номером, сейчас "Ксимедон"-хорошая штука, но не более 3-х недель подряд и строго по дозе). В эксперименте были и крысы. И вот представь, когда у них все есть и они поодиночке - они просто суетятся. Но когда они в ящике стоит только возникнуть дефициту пространства, воды, пищи, начинается движение. В конце концов жертвой становится самый слабый, который вообще был с краю и занимался своими делами. После операции, вроде все в равных условиях, у каждого на спине приспособление для наблюдения за раной и чтобы не попала инфекция. Как только от наркоза отойдут, опять начинают искать слабого.
            Бойцы должны понимать разницу между воином и крысой, даже если вокруг война. А пленные наемники нужны живыми, чтобы демонстрировать миру, и пусть говорят, кто вербовал, где вербовал, и т.д. Все таки ЛДНР нужно усилить пропаганду и контрпропаганду, их не слышит мировое сообщество. Я это хотел сказать. hi
            Балу
            1. Лелёк Сегодня, 12:35
              Цитата: Балу
              ... их не слышит мировое сообщество.


              Да слышат, но, услышав, поворачиваются спиной и делают вид, что это их не касается. Ну, так устроена западная "цивилизация". Когда Гитлер набирал силу и прибирал к рукам "европы", то все делали вид, что ничего такого экстраординарного не происходит, и "англичанка" со товарищи трубили осанну в честь германского "ефрейтора". А чем сейчас не аналогичная ситуация? Жадность, предательство и равнодушие порождают большие беды. Западу ещё предстоит в этом убедиться на своей шкуре. yes
              Лелёк
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:50
    ... проскакивает инфа - в "60 мин" по ТВ, что краина согласно на обмен, но отдаст пленных ПОЗЖЕ после получения своих пленных от ДНР...
    a.s.zzz888
  4. solzh Сегодня, 09:51
    А Киев пойдёт на обмен пленными? Боюсь, как бы Порошенко не сорвал обмен пленными, кто знает что ему или его хозяевам придёт в голову.
    solzh
    1. destination Сегодня, 09:56
      Тоже сомнения возникли,сколько раз уже пытались,а укровермахт срывает переговоры...
      destination
  5. Гардамир Сегодня, 10:40
    Понимаю, что у многих оперативная память короткая. Но инициатором этого обмена была украинская сторона, некто Медведчук. Возможно партнёр Порошенко, таким образом поддерживает партнёра Путина. Путин позвонил в Донецк и Луганск.
    И вот уже спустя несколько дней всё выглядит наоборот. И даже посыпались гневные комментарии.
    Готов поспорить что 99% не помнят, как и когда начался "возврат" Крыма.
    Гардамир
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 11:22
    То есть Путин позвонил Захарченко и Плотницкому и Киев согласился на обмен?!!! Что то я путаться начал - кто под кем ходит и кому подчиняется, а кому противится?... Логика сообщения не хромает?
    Вождь краснокожих
  7. Евродав Сегодня, 11:39
    Цитата: destination
    Это да...Ну пусть Лукашенко с Путиным надавят на Запад,вы же свято верите все тут в их всемогущество... wink

    Мы то хоть во что то верим...
    Евродав
  8. hohkn Сегодня, 11:52
    Опять хохлы в последний момент обратку включат. Было уже, проходили.
    Если обмен действительно пройдёт на тех условиях, которые озвучивались, ей богу - напьюсь.
    hohkn
  9. 72jora72 Сегодня, 11:58
    Цитата: Вождь краснокожих
    То есть Путин позвонил Захарченко и Плотницкому и Киев согласился на обмен?!!! Что то я путаться начал - кто под кем ходит и кому подчиняется, а кому противится?... Логика сообщения не хромает?
    Почему то все упускают один интересный момент,переговоры об обмене пленными это рутинный процесс , который идет с 14 года. Но!, В первые(я подчеркиваю, раньше вообще не было информации что Темнейший на прямую без посредников общается с Плотным и Захаром), Путин на прямую общается с главами непризнанных Республик как с руководителями независимых государств. Кто понимает в тонкостях мировой Большой Игры тот сделает свои выводы.............. и выводы я надеюсь сделают те, кому это послание Путина было предназначено.
    72jora72
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