Донецк рассчитывает провести большой обмен пленными до конца года
Обмен пленными между Киевом и Донбассом может состояться до конца текущего года, передает РИА Новости сообщение полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.
В среду президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными. Руководители республик в целом поддержали идею. По словам Медведчука, Киев готов освободить 306 человек и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.
Он отметил, что ранее в гуманитарной подгруппе по Донбассу «была достигнута договоренность сначала обменять всех установленных лиц – однако Киев начал искать уловки, чтобы этого не делать».
В среду президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными. Руководители республик в целом поддержали идею. По словам Медведчука, Киев готов освободить 306 человек и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.
Украина максимально затягивала время, и, наверное, только такое активное вмешательство со стороны президента России может подтолкнуть ситуацию к тому, что до конца года мы все-таки добьемся большого обмена,сказал Пушилин в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что ранее в гуманитарной подгруппе по Донбассу «была достигнута договоренность сначала обменять всех установленных лиц – однако Киев начал искать уловки, чтобы этого не делать».
Все удерживаемые у нас – это люди, которые были задержаны на поле боя с оружием в руках, которые уничтожали гражданское население. Тем не менее, мы готовы их отдавать. А Украина пытается даже политзаключенных переквалифицировать и не отдавать их,сказал представитель ДНР.
Мы часто делаем жесты доброй воли в надежде, что Киев тоже пойдет хотя бы в каких-то местах навстречу, но зачастую этого не происходит,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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