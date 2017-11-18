11:37 18 ноября

СМИ: Дамаск попросил Россию полностью закрыть воздушное пространство над САР

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб делится информацией о том, что Дамаск обратился к России с просьбой закрыть воздушное пространство страны с помощью новейших систем ПВО. По словам Рияда, такого рода публикации появились в израильских СМИ. В частности, на телеканале «Канн 11» журналист Гали Коэн подготовил репортаж о том, что Россия с использованием своих зенитных ракетных комплексов способна повлиять на действия Израиля. В материале утверждает, что идея о закрытии воздушного пространства была поддержана ливанскими и иранскими властями.

Отмечено, что Израиль опасается того, что Россия может закрыть воздушное пространство не только непосредственно над Сирией, но и над восточной частью Средиземноморья, где находятся российские военные корабли на ротационной основе и где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ Тартус (Сирия).

СМИ: Дамаск попросил Россию полностью закрыть воздушное пространство над САР



Эксперты объясняют озабоченности Израиля тем, что после разгрома террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ) «Хизбалла» может начать продвижение в сторону израильских границ. Также достаточно напряжёнными на сегодняшний день являются взаимоотношения между Израилем и Ливаном. Это притом что нередко удары по сирийской территории самолёты ВВС Израиля наносят именно из воздушного пространства Ливана.

По сообщению сирийского журналиста, израильская военная авиация на неделе нанесла очередной удар по территории САР, что привело к гибели четверых военнослужащих 42-й бригады сирийских вооружённых сил.

Рияд Фарид Хиджаб утверждает, что закрытие воздушного пространства над Сирией и восточным Средиземноморьем помогло бы решить несколько проблем, включая главную – поставить заслон несанкционированному вторжению авиации третьих стран, наносящей удары по правительственным силам САР, борющимся с терроризмом.

Напомним, что ранее в США фактически отказались от предложения МО РФ по совместному нанесению авиаударов по ИГИЛ (*), а Израиль отверг предложение по поддержке создания зон деэскалации.
Автор: по материалам Рияда Фарид Хиджаб (Сирия)

Использованы фотографии: МО РФ
53

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:11
    ... чем дальше в лес, тем злее партизаны... angry
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 07:23
      Шериф hi А я думал что злее русские! laughing
      Цитата: a.s.zzz888
      ... чем дальше в лес, тем злее партизаны... angry
      210окв
      1. Logall Сегодня, 09:05
        Я надеюсь, что русские умнее!
        Дмитрий, доброго утра! hi
        Logall
    2. федоров Сегодня, 07:34
      Чем дальше в лес, тем ТОЛЩЕ партизаны и злее дятлы wink
      федоров
      1. ВЧК-М Сегодня, 07:46
        Закрыть то можно и нужно,но некоторые хитрые и наглые "товарищи" будут бомбить из далека ..
        Вот если бы танковую дивизию (лучше две) с "Точками-У" подогнать к границам Израиля и чтобы днем и ночью перегазовки на всех оборотах делали... hi
        Вот может толк и был бы Правда воя во всех СМИ много будет..Ну ничего поверещат и успокоятся!
        Вот такие дела хе хе
        ВЧК-М
        1. ranger Сегодня, 10:20
          Цитата: ВЧК-М
          Вот если бы танковую дивизию (лучше две) с "Точками-У" подогнать к границам Израиля и чтобы днем и ночью перегазовки на всех оборотах делали

          А ВЧК-М поднять с дивана, самого посадить в танк и подогнать его к границам Израиля.. Хе-хе... soldier И подержать его там хотя бы пару-тройку месяцев/
          По опыту службы в этом регионе знаю, что это хорошее средство для того чтобы вправить мозги некоторым "стратегам", с мышлением на уровне песочницы...
          ranger
          1. ksp Сегодня, 10:22
            Цитата: ranger
            А ВЧК-М поднять с дивана, самого посадить в танк и подогнать его к границам Израиля.. Хе-хе..

            Михана опять забанили ?
            Цитата: ranger
            И подержать его там хотя бы пару месяцев - чтобы мозги на место встали...

            нет у него мозгов. lol
            ksp
            1. ranger Сегодня, 10:30
              Цитата: ksp
              нет у него мозгов.
              .
              Пусть развлекается как может, здесь медицина бессильна, а для окружающих он не очень опасен...
              ranger
              1. ksp Сегодня, 10:39
                Цитата: ranger
                Цитата: ksp
                нет у него мозгов.
                .
                Пусть развлекается как может, здесь медицина бессильна, а для окружающих он не очень опасен...

                Опять появился , как Феликс М ( железный ) -- наверное.

                способен на простейшие арифметические действия и флуд , при наличии ручки вставленной в... и Ватника её крутящего.
                ksp
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 08:53
        Цитата: федоров
        Чем дальше в лес, тем ТОЛЩЕ партизаны и злее дятлы wink

        это вы про матрасов?
        Angel_and_Demon
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 08:55
      Цитата: a.s.zzz888
      тем злее партизаны...

      на форуме видел "злой партизан" - может обидеться laughing
      Angel_and_Demon
      1. ul_vitalii Сегодня, 09:28
        Разберётся к кому себя причислить. laughing
        ul_vitalii
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:16
    СМИ: Дамаск попросил Россию полностью закрыть воздушное пространство над САР
    Дамаск ,да и сирийцы с удовольствием вошли бы в Российскую Федерацию.Что там говорить про закрыть воздушное пространство.
    Наблюдатель2014
  3. собаковод Сегодня, 07:17
    Давно пора сесть за стол переговоров и решить эту проблему, в том числе и с Израилем и Хизбаллой. Мой старый друг, еврей, Царство ему Небесное, говорил, что настоящий еврей - это виртуоз компромиссов, остальное от лукавого.
    собаковод
    1. Vita VKO Сегодня, 08:15
      Цитата: собаковод
      астоящий еврей - это виртуоз компромиссов, остальное от лукавого.

      но только до тех пор пока за евреем не встанет американский ковбой с большой пачкой долларов.
      Vita VKO
      1. собаковод Сегодня, 10:16
        Я так и написал, остальное от лукавого!
        собаковод
    2. Сергей Яффо Сегодня, 08:36
      Если ваш друг еврей был иудеем по вероисповеданию, то вы, если вы христианин (?!), не можете желать ему Царства Небесного.
      Максимум вы можете молиться за душу его грешную и упокоение.
      Сергей Яффо
      1. san4es Сегодня, 10:08
        Цитата: Сергей Яффо
        Если ваш друг еврей...
        Максимум вы можете молиться за душу его грешную и упокоение.

        hi ...Аминь
        san4es
      2. собаковод Сегодня, 10:23
        "если, если..." Я до сих пор восхищаюсь им! Во времена перестройки, когда многое разваливалось, люди на его, вообщем-то, не социально значимом предприятии, не голодали.
        собаковод
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:29
    Так и нужно было с началом появления наших систем ПВО закрывать небо над Сирией для всех без исключения, а не играть в политические игры.
    Геркулесыч
    1. andrewkor Сегодня, 07:40
      Полностью Вас поддерживаю,слишком доверились "партнёрам" в чисто русском стиле.
      andrewkor
      1. Dashout Сегодня, 10:18
        Цитата: Геркулесыч
        Так и нужно было с началом появления наших систем ПВО закрывать небо над Сирией для всех без исключения, а не играть в политические игры.

        Да, уже надо как-то определяться...
        Dashout
  5. Противный Сегодня, 07:30
    Кремль на это не пойдет, я думаю.
    Противный
    1. komvap Сегодня, 08:14
      сбивать родственных его хозяевам израильтян? никогда до смены власти
      komvap
  6. сталевар Сегодня, 07:34
    Против России идёт война на всех "фронтах". Путин, Лавров и наши военные этого не понимают, поэтому пытаются договариваться. Но когда гибнут мирные граждане, когда бьют в спину, разговаривать должно только оружие до полной капитуляции. Поэтому в Сирии, что и кто не по закону должно уничтожаться сразу. Если у самих жим, жим, то там есть сирийцы, иранцы, их руками борзоту на место ставить!
    сталевар
    1. Tusv Сегодня, 08:02
      Цитата: сталевар
      Путин, Лавров и наши военные этого не понимают, поэтому пытаются договариваться.

      В Москве открылась выставка для геймеров в Гостинке, от Кремля на север, в строну Китай города. Милости просим или как это по буржуйски.... велкам hi
      Tusv
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:38
    Ох и не простое это дело, целую страну прикрыть. И не дешевое. У корреспондентов на бумаге - быстро. Чиркнул, и готово...
    Горный стрелок
  8. andrewkor Сегодня, 07:38
    Давно назрела эта мера ,а то "Коалиция" и Израиль в конец обнаглели!Наконец то прекратятся "Озабоченности"и"Неприемлемости" со стороны России на преступления "Сил Добра"!
    andrewkor
  9. фа2998 Сегодня, 07:47
    Цитата: Противный
    Кремль на это не пойдет, я думаю.

    Это будет второй Афганистан в квадрате! Это вводить тысячи российских военнослужащих-расчеты, прикрытие , тыловые службы.У афганских душманов небыло своей авиации, а Сирию придется прикрывать от самолетов Израиля и НАТО.Конечно, все мечтают о прекращении этих полетов, но на вооруженный конфликт никто не пойдет! Да и снабжение нашей группировки вызывает сомнения, вдоль вражеских берегов, проливов. no hi
    фа2998
  10. anjey Сегодня, 07:51
    Напомним, что ранее в США фактически отказались от предложения МО РФ по совместному нанесению авиаударов по ИГИЛ (*), а Израиль отверг предложение по поддержке создания зон деэскалации
    без этих двух составляющих была бы тишь и гладь да божья благодать на Ближнем Востоке..., да и не было бы демагогии которй они прикрываются -типа там все друг друга веками режут yes
    anjey
    1. Krasnodar Сегодня, 09:47
      Цитата: anjey
      Напомним, что ранее в США фактически отказались от предложения МО РФ по совместному нанесению авиаударов по ИГИЛ (*), а Израиль отверг предложение по поддержке создания зон деэскалации
      без этих двух составляющих была бы тишь и гладь да божья благодать на Ближнем Востоке..., да и не было бы демагогии которй они прикрываются -типа там все друг друга веками режут yes

      Конечно, там веками было мирное сосуществование сунитов и шиитов, арабов, персов и осман, христиан и мусульман, все было тихо. Вот создали в 18 веке США, а в 20 Израиль - и понеслось ...:))))
      Krasnodar
  11. iliitchitch Сегодня, 08:06
    Не надо ничего закрывать , пока всё нормально идёт .
    "..для всех без исключения , Сирия в состав России .." - тут некоторые коллеги , смотрю , совсем с головой не того , чушь порят . Мельчает контингент на ВО .
    iliitchitch
  12. solzh Сегодня, 08:14
    Израиль опасается того, что Россия может закрыть воздушное пространство

    Давно пора закрыть воздушное пространство, а то небо Сирии, как проходной двор. А Израиль пусть подгузниками запасается.
    solzh
    1. Krasnodar Сегодня, 09:52
      Цитата: solzh
      Израиль опасается того, что Россия может закрыть воздушное пространство

      Давно пора закрыть воздушное пространство, а то небо Сирии, как проходной двор. А Израиль пусть подгузниками запасается.

      Вспоминаю, сколько моих друзей россиян служило в армии, у кого из них дети служили в армии...кто намерен отправить детей в армию..))))
      Смешно-с.
      Krasnodar
  13. Runoway Сегодня, 08:16
    Помечтайте))))) если б могли,то б начиная с СУ-24 закрыли,а пока кишка тонка туфлей по столу стучать перед всем миром
    Чтоб такое "Я" показывать-нужно хотя бы с Китаем объединяться,а не метаться как овечий хвост :" и вашим и нашим" глупо оставляя надежду "восстановить отношения с западом"
    Runoway
    1. Esoteric Сегодня, 09:06
      Цитата: Runoway
      а не метаться как овечий хвост

      Овечий хвост не мечется. он - дрожит. Мечется "пук" под одеялом. Но, в отношении слабого противодействия со стороны России вы правы.
      Теперь по сути. Есть просьба, есть средства...Покажите всему и всем, что значит:
      Что значит русский бой удалый,
      Наш рукопашный бой!..

      Кроме того, есть не выплаченные долги в отношении матрасни. Народ России всегда был за справедливое возмездие. Не верите?
      Esoteric
    2. Ююка Сегодня, 10:26
      нужно хотя бы с Китаем объединяться

      а мужики-то (китайские) и не знают(с)
      Зачем Китаю объединяться хоть с кем-то?? Они уже давно самодостаточны в выборе "союзников", но не берут никого с собой "в дорогу". Возьмешь кого-нить - потом намаешься... То покорми, то нос вытри... А то, глядишь, еще сожрут все запасы по дороге! belay
      Ююка
  14. vladimirvn Сегодня, 08:23
    Заманчиво. В случае успеха, авторитет российского ПВО и России достигнет устремится вверх ракетой. В случае прокола, имидж в прах.
    vladimirvn
    1. Esoteric Сегодня, 09:12
      Цитата: vladimirvn
      В случае успеха, авторитет российского ПВО и России достигнет устремится вверх ракетой. В случае прокола, имидж в прах.

      В случае успеха многие разные-всякие российские властьпридержащие могут лишиться "кровно нажитого, хранимого не в России". В случае неудачи всё спишут на отсутствие команды, что -
      "чистая правда".
      Вы не вспомните, почему у Кедми возник вопрос по поводу:
      Кедми недоумевает, почему Россия представила снимки огромных колонн боевиков, уходящих из Абу-Кемаля, но при этом не попыталась эти колонны уничтожить, дав террористам уйти. Эксперт напоминает, что речь идет именно о боевиках так называемого Исламского государства, а не о вооруженной сирийской оппозиции.
      Esoteric
      1. shvn Сегодня, 10:35
        А у супермодератора Канашенкова не пробовали спросить?
        shvn
  15. Livonetc Сегодня, 08:31
    Цитата: vladimirvn
    Заманчиво. В случае успеха, авторитет российского ПВО и России достигнет устремится вверх ракетой. В случае прокола, имидж в прах.

    Имидж оставим для англоскаксов во всех ориентациях.
    Мы сохраняем достоинство.
    Livonetc
    1. Esoteric Сегодня, 09:18
      Цитата: Livonetc
      Имидж оставим для англоскаксов во всех ориентациях.
      Мы сохраняем достоинство.

      Видите ли... stop Хранить достоинство можно, если оно есть и от его не пахнет французским сыром... lol С другой стороны, есть такой завет, из серии "Как нужно прожить жизнь". Там во втором абзаце:
      "Жизнь нужно прожить так, чтобы от "достоинства" осталась одна шкурка"

      lol
      Esoteric
  16. Сергей Яффо Сегодня, 08:32
    Давно пора закрыть небо Сирии от любых посягательств!
    И будет печально, если Россия не отреагирует на эту просьбу ( если она действительно была озвучена ).
    Сергей Яффо
  17. kirgiz58 Сегодня, 08:35
    Цитата: ВЧК-М
    Вот если бы танковую дивизию (лучше две) с "Точками-У" подогнать к границам Израиля и чтобы днем и ночью перегазовки на всех оборотах делали...

    Сейчас в состав танковой дивизии не входят дивизионы "Точек", поэтому правильнее; "....двух танковых дивизий, усиленных двумя дивизионами "Точек". А по сути все правильно. smile
    kirgiz58
  18. Керенский Сегодня, 08:40
    А смысл в этом "закрытии"? У Иголкиных самолётов нет, Израиль работает с Ливана.
    Керенский
    1. Esoteric Сегодня, 09:22
      Цитата: Керенский
      А смысл в этом "закрытии"? У Иголкиных самолётов нет, Израиль работает с Ливана.

      Действительно...А есть ли смысл? Есть ли жизнь на Марсе? belay
      Поступила просьба официальных властей, есть средства, есть время...А мы выясняем, есть ли у ИГИЛ самолёты и беспилотники и почему Израиль работает "с Ливана", а мы - с дивана...
      Esoteric
  19. tchoni Сегодня, 08:59
    Идея, конечно, хорошая, вот реализовать, боюсь, сложновато будет. Потребует минимум 10 дивизионов ЗРК типа с300. Плюс по мелочи еще на каждый дивизион по паре панцирей. Даженезнаю, есть ли у МО РФ такие ресурсы.
    tchoni
  20. фа2998 Сегодня, 09:03
    Цитата: vladimirvn
    Заманчиво. В случае успеха, авторитет российского ПВО и России достигнет устремится вверх ракетой. В случае прокола, имидж в прах.

    Когда член НАТО Турция сбила наш Су-24, наш руководитель кричал "ОДНИМИ ПОМИДОРАМИ НЕ ОТДЕЛАЮТСЯ! "Теперь турки лучшие корефаны туристы, и помидоры и газ им тянут! request hi
    фа2998
    1. ksp Сегодня, 10:19
      Цитата: фа2998
      наш руководитель кричал "ОДНИМИ ПОМИДОРАМИ НЕ ОТДЕЛАЮТСЯ! "

      Так всё по чесноку. Помидорами и не отделались
      Цитата: фа2998
      Теперь турки лучшие корефаны туристы, и помидоры и газ им тянут

      laughing
      ksp
    2. Голован Джек Сегодня, 10:26
      Цитата: фа2998
      Когда член НАТО Турция сбила наш Су-24, наш руководитель кричал "ОДНИМИ ПОМИДОРАМИ НЕ ОТДЕЛАЮТСЯ

      Почитайте в прэссе, во сколько обошлась Турции т.н. "помидорная война".
      Может, мозги Ваши таки на место встанут... хотя есть обоснованные сомнения на эту тему.
      Голован Джек
      1. фа2998 Сегодня, 11:15
        А во сколько оцениваются прибыли Турции когда они станут газовым хабом! И прэсса мне не нужна, мне и ТВ скажут о новых помидорных квотах! И не ставьте у других мозги на место, извините у каждого свои, и думают по разному.И не надо здесь гения корчить! hi
        фа2998
        1. ksp Сегодня, 11:20
          Цитата: фа2998
          А во сколько оцениваются прибыли Турции когда они станут газовым хабом!

          Пока не во сколько тк контрактов на продолжение газопровода из турции пока нет.
          Прибыль Турции в цене на газ , который она закрыла с Газпромом.
          ksp
        2. Голован Джек Сегодня, 11:27
          Цитата: фа2998
          А во сколько оцениваются прибыли Турции когда они станут газовым хабом

          Это Вы к чему сказали? Турция пока "хабом" не стала, а выгода здесь обоюдная - и РФ, и Турции... потому проект и осуществляется.
          Цитата: фа2998
          И прэсса мне не нужна, мне и ТВ скажут

          Прэсса, видите ли, хороша тем, что она не только русскоязычная wink
          Причем в общем доступе, заметьте. А при наличии онлайн-переводчиков читать можно... да хоть на иврите laughing
          Цитата: фа2998
          И не надо здесь гения корчить

          Ни в коей мере. Вы ошиблись, я поправил... рутина request
          Голован Джек
  21. andrej-shironov Сегодня, 09:04
    Думаю надо послушать сирийских товарищей.
    andrej-shironov
    1. фа2998 Сегодня, 11:27
      "Надо послушать начальника транспортной цеха..." laughing Думаю он будет против! Протискиватся через Босфор, на старых транспортах, либо арендованных посудин тыловые снабжение большой группировки невозможна! Можно и воздухом, но дорого! hi
      фа2998
  22. HMR333 Сегодня, 09:21
    обеспокоенные уж обнаглели в край они хизбалу боятся мл нападают якобы хотя за весь конфликт не попадалось информация о подобном зато все удары Израиля были по сирийским правительственным войскам!
    HMR333
  23. ul_vitalii Сегодня, 09:35
    Не просто так, сделали сирийцы это заявление, похоже с нашей подачи, намек Израилю.
    ul_vitalii
  24. AwaZ Сегодня, 09:39
    " фаберже" слишком хрупкие. Никто не пойдет на такое ....
    AwaZ
  25. Altona Сегодня, 09:58
    Цитата: федоров
    Чем дальше в лес, тем ТОЛЩЕ партизаны и злее дятлы

    ---------------------------
    Насчет ТОЛЩЕ. В чужих руках обычно ТОЛЩЕ, сами знаете что. laughing laughing В данном случае возможности нашей ПВО.
    Altona
  26. GaLe Сегодня, 10:13
    Отмечено, что Израиль опасается того, что Россия может закрыть воздушное пространство не только непосредственно над Сирией, но и над восточной частью Средиземноморья
    ----------------
    брехня,Израиль если ему понадобится положит болт на это "закрытое воздушное пространство" которого не будет.Потому что сбивать американские самолеты кишка тонка,ибо прилетит ответочка,где неимеющиеаналогов с400 мало чем помогут...
    GaLe
  27. Бывший комбат Сегодня, 10:24
    Идея то сама по себе хороша! Но! Для этого надо
    1. Чтоб у российского президента были железные как говорится фаберже ... А такого никак не наблюдается.
    2. Было достаточно военных ресурсов. И техника позволяла бы РЕАЛЬНО сбивать пин.досячие самолеты. А это пока под большим вопросом.
    3. Это фактическое объявление войны пин.досии ... А "российская" "элита" на это НИКОГДА НЕ ПОЙДЕТ. Они скорее испепелят и сгнобят и своих людей и кого угодно, но не станут рисковать наворованным и спрятанным на западе "своим" добром.
    Бывший комбат
    1. ksp Сегодня, 10:29
      Цитата: Бывший комбат
      Идея то сама по себе хороша!

      А зачем России ввязываться не в свою войну ?
      Цитата: Бывший комбат
      И техника позволяла бы РЕАЛЬНО сбивать пин.досячие самолеты. А это пока под большим вопросом.

      Воевать с Штатами ? Из за Асада ?
      Нам что , делать больше нечего ? какой от этого смысл ?
      Цитата: Бывший комбат
      Это фактическое объявление войны пин.досии ... А "российская" "элита" на это НИКОГДА НЕ ПОЙДЕТ

      Потому , что у неё хоть какие то но остатки ума присутствуют.
      Цитата: Бывший комбат
      Они скорее испепелят и сгнобят и своих людей и кого угодно, но не станут рисковать наворованным и спрятанным на западе "своим" добром

      А с чего , Вы решили , что начав войну с США , мы обязательно победим и выйдем из неё без потерь ?
      ksp
      1. Ююка Сегодня, 11:07
        А зачем России ввязываться не в свою войну ?

        Воевать с Штатами ? Из за Асада ?
        Нам что , делать больше нечего ? какой от этого смысл ?

        компутерные игры накладывают отпечаток на "решимость решения" wassat чисто по-пацански - "ты чё, ты чё", потом в морду и... а дальше никто не думает, надеясь на то, что враг заплачет и убежит... hi
        Ююка
    2. shvn Сегодня, 10:39
      К сожалению, но это так...
      shvn
  28. Sergey53 Сегодня, 10:28
    Это надо было делать сразу. Предлог и основание есть, ПВО есть, сила воли ??
    Sergey53
  29. Голован Джек Сегодня, 10:35
    Очередная высосанная из пальца "новость". Читаем внимательно:
    Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб делится информацией о том, что Дамаск обратился к России с просьбой закрыть воздушное пространство страны с помощью новейших систем ПВО. По словам Рияда, такого рода публикации появились в израильских СМИ. В частности, на телеканале «Канн 11» журналист Гали Коэн подготовил репортаж о том, что Россия с использованием своих зенитных ракетных комплексов способна повлиять на действия Израиля. В материале утверждает, что идея о закрытии воздушного пространства была поддержана ливанскими и иранскими властями

    Таким образом, в сухом остатке имеем:
    Какой то араб сказал, что какой-то еврей сказал, что Сирия обратилась к РФ с просьбой... и дальше гадание на гуще.
    Но зато камментантеры жгут напалмом laughing
    Голован Джек
    1. oldzek Сегодня, 11:03
      вот это настоящий анализ сообщения!а всё остальное-анал
      oldzek
  30. Кент0001 Сегодня, 11:21
    Ничего этого не будет. Наши на это не пойдут-чревато прямымым конфликтом с амерами.
    Кент0001
  31. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    Цитата: a.s.zzz888
    ... чем дальше в лес, тем злее партизаны...

    В оригинале: "Чем дальше в лес тем толще партизаны" (если не ошибаюсь Фоменко). hi
    А Сирии конечно было бы здорово если бы Россия перекрыла все воздушное пространство. Но руководство Сирии понимает, что это не возможно в связи с негласными соглашениями с Сша.
    rotmistr60
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