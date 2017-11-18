СМИ: Дамаск попросил Россию полностью закрыть воздушное пространство над САР

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб делится информацией о том, что Дамаск обратился к России с просьбой закрыть воздушное пространство страны с помощью новейших систем ПВО. По словам Рияда, такого рода публикации появились в израильских СМИ. В частности, на телеканале «Канн 11» журналист Гали Коэн подготовил репортаж о том, что Россия с использованием своих зенитных ракетных комплексов способна повлиять на действия Израиля. В материале утверждает, что идея о закрытии воздушного пространства была поддержана ливанскими и иранскими властями.Отмечено, что Израиль опасается того, что Россия может закрыть воздушное пространство не только непосредственно над Сирией, но и над восточной частью Средиземноморья, где находятся российские военные корабли на ротационной основе и где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ Тартус (Сирия).Эксперты объясняют озабоченности Израиля тем, что после разгрома террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ) «Хизбалла» может начать продвижение в сторону израильских границ. Также достаточно напряжёнными на сегодняшний день являются взаимоотношения между Израилем и Ливаном. Это притом что нередко удары по сирийской территории самолёты ВВС Израиля наносят именно из воздушного пространства Ливана.По сообщению сирийского журналиста, израильская военная авиация на неделе нанесла очередной удар по территории САР, что привело к гибели четверых военнослужащих 42-й бригады сирийских вооружённых сил.Рияд Фарид Хиджаб утверждает, что закрытие воздушного пространства над Сирией и восточным Средиземноморьем помогло бы решить несколько проблем, включая главную – поставить заслон несанкционированному вторжению авиации третьих стран, наносящей удары по правительственным силам САР, борющимся с терроризмом.Напомним, что ранее в США фактически отказались от предложения МО РФ по совместному нанесению авиаударов по ИГИЛ (*), а Израиль отверг предложение по поддержке создания зон деэскалации.