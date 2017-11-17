13:04 17 ноября

Корабли ВМФ получат универсальную пусковую установку

Российские боевые корабли получат универсальную пусковую установку, которая позволяет хранить и запускать даже в самый сильный шторм все типы ракет, стоящие на вооружении ВМФ, сообщают Известия.



Официальное название нового изделия – УКСК-М (универсальный корабельный стрельбовый комплекс). Это контейнеры-ячейки, которые размещаются под палубой корабля. Каждая ячейка рассчитана на размещение одной ракеты. Снаружи видны только защитные крышки, говорится в материале.


По словам специалистов, новинка позволяет максимально реализовать боевые возможности кораблей – на борт можно взять ракеты именно того типа, который нужен для решения конкретной задачи.

«В настоящее время разработка УКСК-М уже ведется. Планируется, что после завершения испытаний установка поступит на вооружение российских перспективных боевых кораблей. УКСК-М можно будет размещать не только на крейсерах и фрегатах, но и более легких корветах и даже малых ракетных кораблях. На кораблях более старой постройки установки будут смонтированы при прохождении планового ремонта», – пишет газета со ссылкой на представителя главного командования ВМФ.

По данным издания, «УКСК-М рассчитан не только на ракеты, уже стоящие на вооружении, но и на перспективные изделия, в частности установка спроектирована для транспортировки и применения гиперзвуковых ракет "Циркон"».

Эксперт по ВМФ Дмитрий Болтенков:

Можно загрузить ракеты именно того типа, который нужен для решения конкретной задачи. Например, для поддержки наземной операции берут больше крылатых ракет, а для сопровождения авианосной группы – зенитные и противокорабельные. Но есть определенные технические трудности. У ракет разные габариты, и внутренние крепления УКСК-М должны одинаково эффективно удерживать, как легкие и короткие, так и тяжелые и длинные изделия. Также требуется единая система обмена информацией между ракетой и боевой информационной системой корабля. Для этого нужны не только универсальные разъемы на ракетах, но и специальные алгоритмы, заложенные в электронные системы.


В настоящее время российские корабли оснащаются несколькими типами ПУ. Так, для крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных «Оникс» предназначены новейшие вертикальные пусковые установки (ВПУ) 3С14. Схожие по конструкции ВПУ применяются и для зенитных ракет комплекса «Полимент-Редут». Эти установки во многом похожи на УКСК-М – они представляют собой контейнеры, спрятанные под палубой корабля.


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Комментарии 22

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  1. igorspb Сегодня, 10:24
    Да неужели, ну наконец то....
    igorspb
    1. Orel Сегодня, 10:31
      Цитата: igorspb
      Да неужели, ну наконец то....


      Ответ на МК-41. Унификация упрощает и удешевляет многие вещи.
      Orel
      1. Ил-18 Сегодня, 10:47
        Это ракеты нужно делать под единый контейнер, теперь? Или контейнер умудрились адаптировать под всё? Если второе, то удешевляет. Если первое, то кучи адаптеров и т.п. с прочей номенклатурой и специально обученными людьми могут стать в копеечку. Не верится, что 533 мм диаметра изделия решает все проблемы.
        Хотя, я гражданский. И вера в способность россиян (мы многона циональная нация, взаимнообогащающая друг друга), позволяет надеяться, что все просто, как в статье.
        Ил-18
        1. Мих1974 Сегодня, 10:57
          А как матрасы ухитрились МК-41 состряпать - собрали инфрмацию, "подогнали" под единый формат, разработали переходники (а их не много) и вот у них есть универсальная ПУ good И теперь Новые ракеты или модернизации под новый формат подгоняются. Собственно кроме проблемы переходников и электроники, в "железе" проблемы быть не может. Если не ошибаюсь вместо одного "топора" они ставят единый блок 4 ПВО ракет, так что нам мешает? Да за один рабочий день можно перебрать все варианты компектования и разработать оптимальную ПУ и вопрос опять упрется - в электронику. good
          Ведь это кажется "какой ужос, как же мы так будем все это пихать и настраивать", но мало кто думает что "наполнение ПУ происходит исключительно в Порту, более того если пихают "нестандартную" ракету упакованную в переходник, то в этот "переходник" ее можно упаковать заранее, медленно и без спешки и криков. А у причала в ПУ зарядят блоки уже подготовленные может даже месяц назад или более. good
          Мих1974
        2. Orel Сегодня, 11:09
          Цитата: Ил-18
          Это ракеты нужно делать под единый контейнер, теперь? Или контейнер умудрились адаптировать под всё? Если второе, то удешевляет. Если первое, то кучи адаптеров и т.п. с прочей номенклатурой и специально обученными людьми могут стать в копеечку. Не верится, что 533 мм диаметра изделия решает все проблемы.


          Я думаю даже если и не самый лучший вариант, но в долгосрочной перспективе это все равно в итоге будет выгоднее. Даже при первоначальных больших вложениях.
          Orel
  2. Burbon Сегодня, 10:26
    дело хорошее, давно пора все унифицировать, но вот где это циркон и когда же будет Полимент-редут??
    Burbon
  3. donavi49 Сегодня, 10:26
    Не прошло и 42 лет (так как в статье разработка, то и берем разработку) - как дошло, что иметь свою МК41 выгодно и правильно.
    donavi49
    1. Джедай Сегодня, 10:44
      Согласен с Вами, но лучше поздно, чем никогда.
      Джедай
    2. AID.S Сегодня, 11:05
      Цитата: donavi49
      Не прошло и 42 лет (так как в статье разработка, то и берем разработку) - как дошло, что иметь свою МК41 выгодно и правильно

      Типа при СССР могли без проблем, но дураки, а в 90-е так, просто непонятно по какой причине не изготовили?
      AID.S
  4. destination Сегодня, 10:26
    И что тут нового... recourse Ну,может,кто из участников разжуёт несведущему...
    destination
    1. Сепар ДНР Сегодня, 10:55
      Цитата: destination
      И что тут нового...

      Новое yes И не только для России,но наверное не ошибусь,для всех стран,обладающих собственными технологиями ракетостроения.
      Сильно замахнулись yes good . Задача стоит архи сложнейшая. Поэтому- УДАЧИ.
      Сепар ДНР
  5. Magic Archer Сегодня, 10:28
    А вот это хорошая новость!Давно пора придти к унификации.А то у нас во всём разношёрстность!И во всех родах войск!
    Magic Archer
  6. Neputin Сегодня, 10:30
    Я могу ошибаться, но мне кажется, что у американцев их МК41 рассчитана только на топоры и зенитные ракеты. Противокорабельные "Гарпуны" имеют отдельную свою пусковую установку. Кто знает? поясните.
    Neputin
    1. venik Сегодня, 10:54
      Цитата: Neputin
      Я могу ошибаться, но мне кажется, что у американцев их МК41 рассчитана только на топоры и зенитные ракеты.

      ========
      Не только!! Может "запускать":
      - Зенитные (в.т.ч. ПВО/ПРО): "Стандарт (всех модификаций), "Си-Спарроу", ESSM;
      - Крылатые: "Томогавк"
      - Противолодочные: ASROC/
      Вот где-то как!
      P.S. у них там довольно интересная система реализована: для разных по габаритам ракет используются специальные "стаканы" - "вкладыши", стандартизованные по "внешним габаритам".
      venik
      1. burigaz2010 Сегодня, 11:29
        Вот почему то у танцев для гарпунов стоят древним пу!
        burigaz2010
  7. роман66 Сегодня, 10:42
    еще бы хоть один приличный корабль под них построить, ну начать хотя бы...
    роман66
    1. venik Сегодня, 10:58
      Цитата: роман66
      еще бы хоть один приличный корабль под них построить, ну начать хотя бы...

      =========
      Ну дык строят ведь "Горшки"! Думаю в последующих кораблях серии эта система должна быть реализована!
      venik
      1. роман66 Сегодня, 11:02
        маловато будет!. нет , даже так -
        роман66
  8. Egorovich Сегодня, 10:45
    Главное, что на старые корабли при ремонте , можно установить этот универсальный комплекс, а то у нас строительство военных кораблей идет очень медленно.
    Egorovich
  9. faiver Сегодня, 11:08
    надеюсь это дело не затянется еще лет на десять?
    faiver
  10. rudolff Сегодня, 11:54
    Что на УКСК расширят номенклатуру ракет и поженят его с зенитными, это конечно же хорошо. Больше привлекло внимание: "... установку, которая позволяет хранить и запускать даже в самый сильный шторм все типы ракет". Уж не на гиростабилизированной ли платформе ПУ будут размещатся? Любопытно.
    rudolff
    1. burigaz2010 Сегодня, 11:57
      rudolff ваши слова да в богу уши!
      burigaz2010
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