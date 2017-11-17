Корабли ВМФ получат универсальную пусковую установку

Можно загрузить ракеты именно того типа, который нужен для решения конкретной задачи. Например, для поддержки наземной операции берут больше крылатых ракет, а для сопровождения авианосной группы – зенитные и противокорабельные. Но есть определенные технические трудности. У ракет разные габариты, и внутренние крепления УКСК-М должны одинаково эффективно удерживать, как легкие и короткие, так и тяжелые и длинные изделия. Также требуется единая система обмена информацией между ракетой и боевой информационной системой корабля. Для этого нужны не только универсальные разъемы на ракетах, но и специальные алгоритмы, заложенные в электронные системы.

Российские боевые корабли получат универсальную пусковую установку, которая позволяет хранить и запускать даже в самый сильный шторм все типы ракет, стоящие на вооружении ВМФ, сообщают Известия Официальное название нового изделия – УКСК-М (универсальный корабельный стрельбовый комплекс). Это контейнеры-ячейки, которые размещаются под палубой корабля. Каждая ячейка рассчитана на размещение одной ракеты. Снаружи видны только защитные крышки, говорится в материале.По словам специалистов, новинка позволяет максимально реализовать боевые возможности кораблей – на борт можно взять ракеты именно того типа, который нужен для решения конкретной задачи.«В настоящее время разработка УКСК-М уже ведется. Планируется, что после завершения испытаний установка поступит на вооружение российских перспективных боевых кораблей. УКСК-М можно будет размещать не только на крейсерах и фрегатах, но и более легких корветах и даже малых ракетных кораблях. На кораблях более старой постройки установки будут смонтированы при прохождении планового ремонта», – пишет газета со ссылкой на представителя главного командования ВМФ.По данным издания, «УКСК-М рассчитан не только на ракеты, уже стоящие на вооружении, но и на перспективные изделия, в частности установка спроектирована для транспортировки и применения гиперзвуковых ракет "Циркон"».Эксперт по ВМФ Дмитрий Болтенков:В настоящее время российские корабли оснащаются несколькими типами ПУ. Так, для крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных «Оникс» предназначены новейшие вертикальные пусковые установки (ВПУ) 3С14. Схожие по конструкции ВПУ применяются и для зенитных ракет комплекса «Полимент-Редут». Эти установки во многом похожи на УКСК-М – они представляют собой контейнеры, спрятанные под палубой корабля.