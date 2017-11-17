13:01 17 ноября

Военная обстановка в Сирии: Американцы не дают Асаду взять Абу-Кемаль

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли массированный удар по объектам террористов в окрестностях Абу-Кемаля, где до сих пор идут бои. На данный момент сирийская армия контролирует не более 60% от общей площади города. Заявления о взятии этого важного населенного пункта были преждевременными. Тем временем, новостные ресурсы группировки "Хезболла" сообщают, что американские силы делают все возможное, чтобы не допустить сдачи террористами Абу-Кемаля. Сообщается, что военные США глушат средства связи сирийцев и даже блокирует часть воздушного пространства над городом.




3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Orel Сегодня, 10:29
    Американцы не дают Асаду взять Абу-Кемаль


    Если бы это было так, то Асаду его было бы не взять никогда, но это не так. Скоро возьмут. Вопрос времени.
    Orel
    1. Dashout Сегодня, 10:51
      Чувство раздвоенности возникает: а) РФ помогает Сирийской армии уничтожать ИГИЛ на ее территории; б) США глушат средства связи сирийцев и даже блокирует часть воздушного пространства над городом - это они нас блокируют? или мы здесь вообще каким боком???
      Dashout
      1. К0щей Сегодня, 11:11
        Цитата: Dashout
        это они нас блокируют? или мы здесь вообще каким боком???

        ну на земле сирийцы, наши иногда в воздухе.
        К0щей
      2. Orel Сегодня, 11:14
        Цитата: Dashout
        б) США глушат средства связи сирийцев и даже блокирует часть воздушного пространства над городом - это они нас блокируют? или мы здесь вообще каким боком???


        Сомневаюсь. Трудно ведь считать, что США поставили цель, чтобы ИГИЛ защищать, но при этом цели этой не добиваются - нет же соответствующих действий для этого. Ведь согласитесь, что если такая цель была, то действия США были ли бы намного более активными, возможно даже с решением уничтожения правительственных вооруженных сил. Этого же нет. Россия не способна всю Сирию ПВО прикрыть и при желании США они бы могли уничтожить все правительственные силы одними томагавками. Этого же нет.

        Тут скорее дело в другом. Возможно, что по соседству могут идти какие-то операции США или союзников. Какие-то помехи тут могут создаваться и какой-то перекрестный случайный ущерб и препятствия для сторон возможны.

        Звезду я Вам ставлю) Приятно, когда люди стараются аргументированно спорить, а не лозунги кидают, что кругом враги, кровавый запад ест младенцев или кровавый Асад ест младенцев. И то, и то пропагандистские крайности. Все гораздо сложнее..
        Orel
  2. Евродав Сегодня, 11:33
    Цитата: Orel
    Американцы не дают Асаду взять Абу-Кемаль


    Если бы это было так, то Асаду его было бы не взять никогда, но это не так. Скоро возьмут. Вопрос времени.

    Какая глубокая мысль...
    Евродав
Картина дня