Военная обстановка в Сирии: Американцы не дают Асаду взять Абу-Кемаль

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли массированный удар по объектам террористов в окрестностях Абу-Кемаля, где до сих пор идут бои. На данный момент сирийская армия контролирует не более 60% от общей площади города. Заявления о взятии этого важного населенного пункта были преждевременными. Тем временем, новостные ресурсы группировки "Хезболла" сообщают, что американские силы делают все возможное, чтобы не допустить сдачи террористами Абу-Кемаля. Сообщается, что военные США глушат средства связи сирийцев и даже блокирует часть воздушного пространства над городом.