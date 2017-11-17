Расчеты "Искандер-М" поразили цель новой улучшенной ракетой на учениях ОДКБ

"Искандер-М" поразили тренировочный лагерь "боевиков" новой улучшенной ракетой на учении в Таджикистане. Боевой пуск со стартовых позиций на полигоне Ляур прошел штатно, баллистическая ракета поразила цель на удалении более 130 км в районе приграничного с Афганистаном полигона Харбмайдон, подтвердив улучшенные характеристики по точности и малозаметности для средств обнаружения

Расчеты российских оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" поразили тренировочный лагерь условных боевиков новой улучшенной ракетой на учении Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.- сказал Рощупкин. Он добавил, что беспилотные летательные аппараты "Орлан", находившиеся над районом цели, показали ее поражение с отклонением не более 10 м.В масштабных антитеррористических учениях, тактические эпизоды которых разыгрываются на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана до 20 ноября, принимают участие более 5 тыс. военнослужащих стран ОДКБ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, свыше 1,5 тысэ единиц военной техники. Впервые задействовано более 60 вертолетов и самолетов, передает ТАСС