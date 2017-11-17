13:04 17 ноября

Расчеты "Искандер-М" поразили цель новой улучшенной ракетой на учениях ОДКБ

Расчеты российских оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" поразили тренировочный лагерь условных боевиков новой улучшенной ракетой на учении Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

Расчеты "Искандер-М" поразили цель новой улучшенной ракетой на учениях ОДКБ


"Искандер-М" поразили тренировочный лагерь "боевиков" новой улучшенной ракетой на учении в Таджикистане. Боевой пуск со стартовых позиций на полигоне Ляур прошел штатно, баллистическая ракета поразила цель на удалении более 130 км в районе приграничного с Афганистаном полигона Харбмайдон, подтвердив улучшенные характеристики по точности и малозаметности для средств обнаружения
- сказал Рощупкин. Он добавил, что беспилотные летательные аппараты "Орлан", находившиеся над районом цели, показали ее поражение с отклонением не более 10 м.


В масштабных антитеррористических учениях, тактические эпизоды которых разыгрываются на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана до 20 ноября, принимают участие более 5 тыс. военнослужащих стран ОДКБ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, свыше 1,5 тысэ единиц военной техники. Впервые задействовано более 60 вертолетов и самолетов, передает ТАСС



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. destination Сегодня, 10:42
    ОДКБ не поможет нам...Сильно сомневаюсь,что,когда наши Морпехи с НАТОвскими будут биться на берегах Балтийских,таджики с армянами на помощь придут.
    destination
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 10:48
      Ну учитывая как наши ту22м3 не могли до Харбмайдона неделю долететь ( ток сегодня пошли) из-за отсутствия разрешения по дипломат.линии( и это ОДКБ!!!!!) то я думаю, что от них толку и в войне с басурманами афганскими толку не будет. Будет русский Иван на себе тащить всё- не дай бог конечно там заваруха начнётся
      Рашнэйрфорс
      1. роман66 Сегодня, 10:50
        да лишь бы в спину не ударили...
        роман66
    2. макс702 Сегодня, 10:50
      Цитата: destination
      ОДКБ не поможет нам...Сильно сомневаюсь,что,когда наши Морпехи с НАТОвскими будут биться на берегах Балтийских,таджики с армянами на помощь придут.

      Тут задача не в том чтоб нам помогли , а чтоб хотя бы сразу за США воевать не начали.. И то это очень сомнительно, предадут при первой же возможности..
      макс702
    3. Egorovich Сегодня, 10:51
      Нужно больше надеяться на "Искандер", а не на таджиков.
      Egorovich
    4. Александр 3 Сегодня, 10:51
      Решение об участии подразделений принимает штаб,а тем кому дан приказ те и выполняют.Разрешения не спрашивают.
      Александр 3
    5. штольц Сегодня, 10:55
      То, что ракета поразила цель на полигоне граничащим с Афганистаном конечно радует, но вот если бы она поразила цель вблизи Прибалтики или Польши, было бы на много эффективней и радостней.
      штольц
      1. Vlad.by Сегодня, 11:30
        Я думаю и в Польше, и в Прибалтике все видели в большой такой телескоп.
        Vlad.by
  2. silver169 Сегодня, 10:46
    Отклонение новейшей ракеты 10 метров. Многовато по нынешним временам.
    silver169
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:49
      ЯБЧ компенсирует.......
      Соломон Кейн
      1. Джедай Сегодня, 10:53
        Костя, привет! hi
        Цитата: Соломон Кейн
        ЯБЧ компенсирует...

        Убедительный довод! good
        Джедай
        1. Соломон Кейн Сегодня, 10:58
          Да прибудет с тобой сила!!! wink hi drinks Сила "тяпницы"!!! drinks
          "Искандер-М" поразили тренировочный лагерь условных боевиков ....

          Все-таки надо было разочек по реальным, термобарическим шарахнуть....
          А потом, как полосатые глаза растопырить, типа "Пацаны, простите не рассчитали...."
          Соломон Кейн
          1. Джедай Сегодня, 11:03
            Цитата: Соломон Кейн
            Сила "тяпницы"!!!

            Тем более что у бати моего сегодня ДР. wink
            Джедай
            1. Соломон Кейн Сегодня, 11:05
              Святое - поднять чарку за здоровье отца. hi
              Соломон Кейн
      2. роман66 Сегодня, 10:54
        и не обязательно - по лагерю боевиков можно брякнуть кассетной бч - и всех нафиг накроет, даже с таким отклонением
        роман66
    2. Zaurbek Сегодня, 11:53
      там 500кг БЧ (ОФ, Кассетная) для какой из них это мало? И не путайте с ГСН на базе ГЛОННАС...у Точка-У и Искандера ракета наводится с помощью оптики или РЛС и сверяе образы цели с заданием... Что позволяет быть устойчивым к различным помехам.
      Zaurbek
    3. Кэптен45 Сегодня, 12:18
      Цитата: silver169
      Отклонение новейшей ракеты 10 метров. Многовато по нынешним временам.

      А Вы взорвите в 10-ти метрах хотя бы РГД или РГН, а потом расскажете об ощущениях,как многовато было или нет lol
      Кэптен45
    4. voyaka uh Сегодня, 12:40
      Для инерциалки - хорошо.
      voyaka uh
  3. Симон Сегодня, 11:09
    Цитата: silver169
    Отклонение новейшей ракеты 10 метров. Многовато по нынешним временам.

    Для ядерного взрыва достаточно! soldier
    Симон
  4. ksv36 Сегодня, 12:00
    А что это на фото за палочки и закорючки пытаются догнать ракету? Уж не пусковая ли установка разлетелась? laughing
    ksv36
    1. Кэптен45 Сегодня, 12:20
      Цитата: ksv36
      А что это на фото за палочки и закорючки пытаются догнать ракету? Уж не пусковая ли установка разлетелась?

      Да не, это то что осталось от особо любопытных laughing
      Кэптен45
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