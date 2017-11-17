Бомбардировщики Ту-22м3 оснастят крылатыми ракетами большой дальности
В скором времени арсенал российских бомбардировщиков Ту-22м3 пополнится крылатыми ракетами большой дальности, получившими наименование «изделие 715» (военный индекс 9А5150), сообщают Известия.
Они смогут поражать с высокой точностью цели в радиусе нескольких тысяч километров. Пока же «главный калибр» «двадцать вторых» – это сверхзвуковые КР семейства Х-22/32, но их дальность не превышает тысячи километров.
«Первые упоминания об "изделии 715" появились в начале нынешнего года. В частности, в апреле на сайте Госзакупок был размещен контракт на «выполнение работ в рамках ОКР "45.03М-715" "Применение изделия 715 в составе объекта 45.03М в части обеспечения применения БСУ-715". Заказчиком выступило Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени Александра Яковлевича Березняка», – говорится в материале.
По словам главного редактора интернет-проекта Militaryrussia Дмитрия Корнева, 9-а-5015 находится в высокой степени готовности и в скором времени начнутся летные испытания изделия с борта Ту-22м3.
Они смогут поражать с высокой точностью цели в радиусе нескольких тысяч километров. Пока же «главный калибр» «двадцать вторых» – это сверхзвуковые КР семейства Х-22/32, но их дальность не превышает тысячи километров.
«Первые упоминания об "изделии 715" появились в начале нынешнего года. В частности, в апреле на сайте Госзакупок был размещен контракт на «выполнение работ в рамках ОКР "45.03М-715" "Применение изделия 715 в составе объекта 45.03М в части обеспечения применения БСУ-715". Заказчиком выступило Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени Александра Яковлевича Березняка», – говорится в материале.
По словам главного редактора интернет-проекта Militaryrussia Дмитрия Корнева, 9-а-5015 находится в высокой степени готовности и в скором времени начнутся летные испытания изделия с борта Ту-22м3.
В тексте контракта упоминается БСУ-715. БСУ – это распространенная аббревиатура. Она расшифровывается как "бортовая система управления". Появление такого тендера говорит о том, что сама ракета и все ее системы готовы и испытаны. Сейчас начинается самый важный этап – интеграция систем управления самолета-носителя и "изделия 715",пояснил эксперт.
9-А-5015 – это принципиально-новые крылатые ракеты с уменьшенными габаритами. Можно предположить, что по своим характеристикам новинка будет незначительно уступать более тяжелым Х-101. Размещаться "изделия 715" будут в фюзеляже Ту-22м3 в "револьверных" ПУ. Но чтобы не потерять в дальности полета и массе боевой части, «Радуге» и ОМКБ потребовалось создать принципиально новый двигатель. С одной стороны, он должен быть чуть мощнее, чем на модификации ТРДД-50, установленных на Х-101, а с другой – гораздо экономичнее,пояснил Корнев.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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