Бомбардировщики Ту-22м3 оснастят крылатыми ракетами большой дальности

В тексте контракта упоминается БСУ-715. БСУ – это распространенная аббревиатура. Она расшифровывается как "бортовая система управления". Появление такого тендера говорит о том, что сама ракета и все ее системы готовы и испытаны. Сейчас начинается самый важный этап – интеграция систем управления самолета-носителя и "изделия 715",

9-А-5015 – это принципиально-новые крылатые ракеты с уменьшенными габаритами. Можно предположить, что по своим характеристикам новинка будет незначительно уступать более тяжелым Х-101. Размещаться "изделия 715" будут в фюзеляже Ту-22м3 в "револьверных" ПУ. Но чтобы не потерять в дальности полета и массе боевой части, «Радуге» и ОМКБ потребовалось создать принципиально новый двигатель. С одной стороны, он должен быть чуть мощнее, чем на модификации ТРДД-50, установленных на Х-101, а с другой – гораздо экономичнее,