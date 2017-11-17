13:02 17 ноября

Бомбардировщики Ту-22м3 оснастят крылатыми ракетами большой дальности

В скором времени арсенал российских бомбардировщиков Ту-22м3 пополнится крылатыми ракетами большой дальности, получившими наименование «изделие 715» (военный индекс 9А5150), сообщают Известия.



Они смогут поражать с высокой точностью цели в радиусе нескольких тысяч километров. Пока же «главный калибр» «двадцать вторых» – это сверхзвуковые КР семейства Х-22/32, но их дальность не превышает тысячи километров.


«Первые упоминания об "изделии 715" появились в начале нынешнего года. В частности, в апреле на сайте Госзакупок был размещен контракт на «выполнение работ в рамках ОКР "45.03М-715" "Применение изделия 715 в составе объекта 45.03М в части обеспечения применения БСУ-715". Заказчиком выступило Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени Александра Яковлевича Березняка», – говорится в материале.

По словам главного редактора интернет-проекта Militaryrussia Дмитрия Корнева, 9-а-5015 находится в высокой степени готовности и в скором времени начнутся летные испытания изделия с борта Ту-22м3.

В тексте контракта упоминается БСУ-715. БСУ – это распространенная аббревиатура. Она расшифровывается как "бортовая система управления". Появление такого тендера говорит о том, что сама ракета и все ее системы готовы и испытаны. Сейчас начинается самый важный этап – интеграция систем управления самолета-носителя и "изделия 715",
пояснил эксперт.

9-А-5015 – это принципиально-новые крылатые ракеты с уменьшенными габаритами. Можно предположить, что по своим характеристикам новинка будет незначительно уступать более тяжелым Х-101. Размещаться "изделия 715" будут в фюзеляже Ту-22м3 в "револьверных" ПУ. Но чтобы не потерять в дальности полета и массе боевой части, «Радуге» и ОМКБ потребовалось создать принципиально новый двигатель. С одной стороны, он должен быть чуть мощнее, чем на модификации ТРДД-50, установленных на Х-101, а с другой – гораздо экономичнее,
пояснил Корнев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Starover_Z Сегодня, 10:51
    Вот сейчас взвоют в штабах НАТО и в Пентагоне и пожалеют, что не порезали и не запретили эти ТУшки в 90-х годах !
    Starover_Z
    1. Джедай Сегодня, 11:02
      Цитата: Starover_Z
      Вот сейчас взвоют в штабах НАТО и в Пентагоне

      А пусть воют. Поздно, Вася, пить боржоми когда почки отвалились! lol
      Джедай
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:16
        Никто не взвоет. Количество самолётов не то. Вот если бы вдруг начали клепать с нуля движки( не кап.ремонт), тогда пожалуй засвербило бы у ребят в заднем проходе, ну и при условии конечно что вооружение новое будет. А 15-20 бортов погоды сильно не сделают
        Рашнэйрфорс
        1. Джедай Сегодня, 11:18
          Для воя важно не количество самолётов, а повод. yes
          Джедай
          1. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:21
            Это факт, крыть нечем.
            Рашнэйрфорс
          2. pvv113 Сегодня, 11:38
            Привет, Макс! Эти укурки повод и без повода найдут wink
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 11:51
              Володя, салют! hi В этом вся сволочная сущность этих скунсов: вонять по поводу и без оного. lol
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 11:59
                Так гниль и воняет независимо от окружающей обстановки negative
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 12:04
                  Гниль не может не вонять - ей так положено. А вот скунс вполне может, но воняет! fool
                  Джедай
        2. neri73-r Сегодня, 12:10
          Цитата: Рашнэйрфорс
          А 15-20 бортов погоды сильно не сделают

          Откуда у Вас такие сведения? Я думаю, намного поболе........ fellow
          neri73-r
          1. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:16
            По факту больше конечно, на заводах, на модернизации, условно готовых под войну( настоящую)- так называемое мясо на один вылет- без БКО, нормальной навигации, с неисправными ПНА и прочее. А реально готовых без ограничений- ну вот сколько сказал, плюс-минус 3-4 борта, не суть
            Рашнэйрфорс
      2. хрыч Сегодня, 11:20
        Цитата: Джедай
        Поздно, Вася, пить боржоми когда почки отвалились!

        Вот эта новость нашим невеждам укор в это неверящим, типа спецам... am
        хрыч
        1. Джедай Сегодня, 11:24
          hi Мало знать пословицу - её ещё и понять надо.
          Джедай
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 10:55
    Красавец!Как Мустанг.Конь-не знающий препятствий!Эх!Сбросить лет 30-снова-бы пошёл служить на него!
    ВЕРЕСК
    1. pvv113 Сегодня, 11:40
      Лучший самолет Дальней авиации! И я бы с удовольствием вернулся служить на таких!
      pvv113
  3. ССИ Сегодня, 10:55
    К сожалению, только ОДИН полк был оборудован барабанами под Х-15...
    ССИ
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:07
      Эх,Сергей Иваныч!Я знаю.Заходите на сайт чаще.Спецы нужны!С Уважением. hi
      ВЕРЕСК
    2. хрыч Сегодня, 11:21
      Цитата: ССИ
      ОДИН полк был оборудован барабанами под Х-15...

      Кстати гиперзвуковая good Многие у нас путают гонку гиперзвуковых КР с прямоточным реактивным двигателем, которые разрабатывают. А так у нас гиперзвуковые, баллистические давно как на вооружении.
      хрыч
      1. ССИ Сегодня, 11:43
        Цитата: хрыч
        А так у нас гиперзвуковые, баллистические давно как на вооружении.

        Аэробаллистические, гипер... и т.д. Аэробаллистические, значит падают с гиперзвуковой, но довольно точные, сам автопилоты обслуживал...
        ССИ
    3. Vlad.by Сегодня, 11:27
      Я так понимаю, эту ракету и на Ту-95 и на Ту-160 можно будет ставить? А может и на Су -34 в перспективе?
      Vlad.by
  4. faiver Сегодня, 11:05
    Очень хорошая новость..... good
    faiver
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:13
      ССИ, Сергей Иванович добрый день. Про один полк с языка сняли, кстати что за чудо- ракета о которой мы и не слыхивали? Не знаете? Тут с х32 разобраться не могут до конца, испытания не идут, недели 2 назад опять косяки с пуском были у испытателей
      Рашнэйрфорс
      1. ССИ Сегодня, 11:26
        Пытаются 101-ю под Файр заточить... Х-15 свое отжила, в 2001-м гарантия изготовителей (и ракеты и автопилота) закончилась.... Х-32 пытаются более дальнобойной заделать, у Х-22 дальность всего 300 была. Не знаю, с какого перепуга в статье речь о тысяче....А Файр - самолет блеск, моя первая любовь, даже "Двойки" с теплотой вспоминаю...Правда, изделие "70", потом все заняло, уж больно интересно было работать на "полуцифровой" системе управления... Да, старость прямо в глаза прет...Жаль СССР, жаль затраченных усилий, ведь, более 30 лет работал на ДА...
        ССИ
        1. Alex_59 Сегодня, 11:42
          Цитата: ССИ
          Жаль СССР, жаль затраченных усилий, ведь, более 30 лет работал на ДА...

          Зря жалеете. ДА была и осталась. Многое мы потеряли, но может быть благодаря тому, что в СССР вами (и моим отцом, моим дядей) была создана именно такая ДА, наша страна не уничтожена и сейчас. А не было бы той ДА, может быть и не строчили бы мы сейчас посты на ВО. Жаль конечно что многое так бездарно сдали. Но по большому счету? Мы не загнулись. Мы сыты, здоровы. Страна живет. Самолеты снова летают, а не как в 90-е стоят. Даст бог, освоимся и молодежь создаст что-то новое, еще более мощное чем вы, или я. Может быть тот период развала и нужен для того чтобы мозги на место встали, чтобы собраться и снова начать что-то делать. Человеку иногда тоже надо уйти в запой надолго, опустится на дно, чтобы понять как жить дальше.
          Alex_59
          1. Stas157 Сегодня, 12:50
            Цитата: Alex_59
            Может быть тот период развала и нужен для того чтобы мозги на место встали, чтобы собраться и снова начать что-то делать. Человеку иногда тоже надо уйти в запой надолго, опустится на дно, чтобы понять как жить дальше.

            Интересный силлогизм. Ну, тогда, судя по вашей же логике, 90-е прошли слишком рано! Потому как у нашей верхушки мозги на место точно не встали. А 90-е они использовали не для отрезвления мозгов, а для совершенно чудовищного разграбления народных богатств! Ну, а сей час, когда прошел передел народной собственности, из государственного кармана в частный, элите порядок понадобился, для того чтобы удержать напаханное добро. Поэтому денег на Росгвардию жалеть не будут, в отличие от МО.
            Stas157
        2. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:45
          Х32 две недели назад на сверхзвуке с Дмах. пускали-470км, должны были первые испытатели и затем Шайковка, но у ребят очень неприятная ситуация произошла, наддутая ракета с разложенным килем не сошла с БД, из Монгохты дело было, ситуация жуть- заправленная ракета с включенным наддувом и "распушённым" оперением, сами понимаете...... Но обошлось
          Рашнэйрфорс
          1. ССИ Сегодня, 11:49
            Цитата: Рашнэйрфорс
            из Монгохты дело было,

            На мысе Тык испытывали? А почему моряки, хотя, наверное, морякам и надо первыми ...
            ССИ
            1. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:08
              Работали испытатели и дальники с "морского" аэродрома. А полигон стратегов -"Кура" кажется, там 95е обычно пускают, мы работаем в Казахстане, просто очень сложный вылет( макс.дальность, сверхзвук) решили над водичкой пульнуть, вдруг с траектории уйдёт и телеметрия не сработает...... Чтоб не дай бог никуда не попала- 500км всё же.
              Рашнэйрфорс
          2. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:49
            И до этого у неё косяки были.... Ещё проблема с носителем- пока не готов Гефест2, х32 может только "Новелла" пускать, а с ней всего 3 борта, и то борт с новеллой- чистый ракетоносец, т.к часть бомб.оборудования снимается. Короче.... ждём глубокомодернизированный ту22м3см1м2( шутка)
            Рашнэйрфорс
            1. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:56
              Иваныч, но вы же не жалеете ни о чём? И наверняка молоды сердцем? Уверен в своё время воспитали достойных людей, которые сейчас "работают" на благо Родины.А это главное..... Мне в современной армии тоже многое не нравится, честно предпочёл бы лучше старую получку но зато и СТАРЫЙ КОЛЛЕКТИВ нынешнему, старых командиров, уважающих своих подчинённых, сейчас единицы нормальных остались, да и тех гнобят, очень многое в реале не совпадает с тем что нам преподносят СМИ, но люди слушают и верят. Даже на ВО зачастую предпочитают верить статьям и википедии чем людям, отдавшим жизнь службе или производству той или иной техники
              Рашнэйрфорс
              1. ССИ Сегодня, 12:28
                Да, уж Вика многому научит... Конечно не жалею, более того, опять бы прожил... Я с пеленок в армии (отец военный), вся страна перед глазами, особенно 7 лет на Чукотке (по 68-й).... После института 7 лет преподавал сопромат, а затем - более 30 лет в авиации....Да, жизнь прошла...
                ССИ
  5. Zaurbek Сегодня, 11:08
    Зачем делать новую ракету специально под бомбер без будущего?! Сде ла ли бы КР с дальностью 1000-1500км для Су-30/34/35...
    Zaurbek
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:19
      Да это было бы куда перспективней. Про Москит для су33 не слышали? Одна ракета между движков, дальность пуска- почти как у х22( но всё же поменьше). Но только там я так понимаю дальше хотелок дело не продвинулось. Даже пусков реальных вроде не было. Вот эту бы программу реанимировать.
      Рашнэйрфорс
      1. Zaurbek Сегодня, 11:22
        Нужна именно дозвуковая мини Х-101...
        Zaurbek
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:01
          А я бы предпочёл чтобы лучше свехзвуковую ПКР замастырили с Дп. километров этак 250-300, между прочим наипервейшая функция у ту22м3 была- противокорабельная, именно поэтому на вооружении МРА их было больше чем в ДА. Сейчас то конечна эта функция условна, самолётов нету. Поэтому было бы здорово придумать и поставить на вооружение ОТА какую-нибудь мощную и дальнобойную АКР, способную эффективно бороться с кораблями наших "друзей".
          Рашнэйрфорс
    2. Мимопроходил Сегодня, 11:37
      Цитата: Zaurbek
      КР с дальностью 1000-1500км для Су-30/34/35...
      Это может быть и она. Только поставят сначала на Ту-22.
      Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) готовит новую линейку тактических ракет «воздух-поверхность» в диапазоне дальности от 100 до 1000 километров. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

      «У нас есть линейка ракет дальностью до 100, 200, 400 и 1000 километров, до 2020 года все изделия в этой линейке будут сданы», — отметил Обносов, отвечая на вопрос о наличии российского аналога американской ракеты AGM-158B JASSM-ER дальностью полета около 1000 километров.

      Новая линейка тактических ракет разрабатывается КТРВ для оснащения как уже находящихся в строю самолетов Су-30, Су-34 и Су-35, так и для истребителя пятого поколения Т-50, создающегося в рамках программы ПАК ФА.
      Мимопроходил
      1. Zaurbek Сегодня, 11:42
        «У нас есть линейка ракет дальностью до 100, 200, 400 и 1000 километров, до 2020 года все изделия в этой линейке будут сданы», — отметил Обносов, отвечая на вопрос о наличии российского аналога американской ракеты AGM-158B JASSM-ER дальностью полета около 1000 километров.

        Что не может не радовать!!!
        Zaurbek
  6. Egorovich Сегодня, 11:10
    Класс!!! Еще больше теперь появиться носителей и ракет у России, которые можно запускать по противнику(Западу) не вылетая со своей территории. Икайте от страха, господа.
    Egorovich
  7. rudolff Сегодня, 11:43
    Наконец то вспомнили, что Ту-22М3 в первую очередь ракетоносец, а не грузовой вагон с крыльями под ОФАБы.
    rudolff
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:12
      Привет Рудольф, поздновато только вспомнили, но хоть так, а всёж-таки болванки сыпать это теперь наша главная задача( без шуток), сегодня вон опять пацаны на Таджикию пошли, болванками!!!!! Как есть- грузовой вагон с крыльями!
      Рашнэйрфорс
      1. rudolff Сегодня, 12:40
        День добрый, Дмитрий! Новые реалии жизни? Ну не знаю... Вам виднее, это Ваша тема. Но на мой сугубо дилетанских взгляд, использование таких машин в качестве заурядных бомберов должно быть обусловленно отсутствием возможности применения иных сил и средств. Использование с территоррии России Ту-22М3 в Сирии, при наличии там аэродрома постоянного базирования и группировки ВКС, это ненормально. Мягко говоря. В случае с Таджикистаном, не знаю. Если это единственная возможность оказать воздушную поддержку наземным силам, ну тогда да, оправдано. Хотя может проще было бы и Су-34 с Канта.
        rudolff
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 13:02
          Да всё одно- что из Толмачей в Таджикию, что из Моздока в САРатов, время даже одинаковое-5.30,предельный радиус, минимум бомб, одна цель, и посадка с минимальным остатком топлива. По Афгану старики говорят и то гораздо ближе работали- Мары, Карши, а теперича друзей у нас нет, в ОДКБ в том числе, я на другой ветке писал, как люди на учения полетели, ни дип.договоренности, ни разрешения на пролёт, а мы их суверенитет охраняем, ребят подставляем своих, в той же Таджикии...тошно писать про всё это
          Рашнэйрфорс
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