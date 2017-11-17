Экс-глава ФСО по СКФО за коррупцию получил 10 лет колонии строгого режима
РИА Новости сообщают о том, что сегодня в Знаменском гарнизонном военном суде был оглашён приговор в отношении экс-главы Федеральной службы охраны по СКФО генерала Геннадия Лопырёва. Сообщается, что генерал-лейтенанта Лопырёва признали виновным в коррупционных преступлениях и назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, лишённый звания и наград Лопырёв обязан выплатить в государственную казну 150 млн рублей.
По словам адвоката - Руслана Закалюжного – защита собирается обжаловать этот вердикт военного суда.
Известно, что генерала ФСО задержали около года назад. Задержание было проведено по подозрению в получение взяток от представителей бизнеса, которые в свою очередь получали покровительство при заключении госконтрактов на выполнение ремонтных и строительных работ на Северном Кавказе.
В ходе обыска по месту жительства генерала и его близких родственников в Сочи и Москве были изъяты 63 млн рублей наличностью, свыше 1 млн евро и $350 тыс. Также были арестованы его счета, на которых хранились около 6-ти миллионов рублей. Арест наложен на квартиры генерала и членов его семьи в упомянутых городах, а также - на жилплощадь в Ленинградской области.
Свою вину Геннадий Лопырёв не признал.
По словам адвоката - Руслана Закалюжного – защита собирается обжаловать этот вердикт военного суда.
Известно, что генерала ФСО задержали около года назад. Задержание было проведено по подозрению в получение взяток от представителей бизнеса, которые в свою очередь получали покровительство при заключении госконтрактов на выполнение ремонтных и строительных работ на Северном Кавказе.
В ходе обыска по месту жительства генерала и его близких родственников в Сочи и Москве были изъяты 63 млн рублей наличностью, свыше 1 млн евро и $350 тыс. Также были арестованы его счета, на которых хранились около 6-ти миллионов рублей. Арест наложен на квартиры генерала и членов его семьи в упомянутых городах, а также - на жилплощадь в Ленинградской области.
Свою вину Геннадий Лопырёв не признал.
Использованы фотографии: sm-news.ru
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