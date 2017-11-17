12:56 17 ноября

Экс-глава ФСО по СКФО за коррупцию получил 10 лет колонии строгого режима

РИА Новости сообщают о том, что сегодня в Знаменском гарнизонном военном суде был оглашён приговор в отношении экс-главы Федеральной службы охраны по СКФО генерала Геннадия Лопырёва. Сообщается, что генерал-лейтенанта Лопырёва признали виновным в коррупционных преступлениях и назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, лишённый звания и наград Лопырёв обязан выплатить в государственную казну 150 млн рублей.

По словам адвоката - Руслана Закалюжного – защита собирается обжаловать этот вердикт военного суда.

Экс-глава ФСО по СКФО за коррупцию получил 10 лет колонии строгого режима



Известно, что генерала ФСО задержали около года назад. Задержание было проведено по подозрению в получение взяток от представителей бизнеса, которые в свою очередь получали покровительство при заключении госконтрактов на выполнение ремонтных и строительных работ на Северном Кавказе.

В ходе обыска по месту жительства генерала и его близких родственников в Сочи и Москве были изъяты 63 млн рублей наличностью, свыше 1 млн евро и $350 тыс. Также были арестованы его счета, на которых хранились около 6-ти миллионов рублей. Арест наложен на квартиры генерала и членов его семьи в упомянутых городах, а также - на жилплощадь в Ленинградской области.

Свою вину Геннадий Лопырёв не признал.

Использованы фотографии: sm-news.ru
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Комментарии 19

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:02
    Ворюги были есть и будут.
    ВЕРЕСК
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:07
      и только клоуны смотря на них могу толкать государство к беспорядкам под лозунгами борьбы с ними
      с-т Petrov
    2. Сергей-svs Сегодня, 11:34
      РИА Новости сообщают о том.... Кроме того, лишённый звания и наград Лопырёв обязан выплатить в государственную казну 150 млн рублей...

      Модераторы проверяйте внимательней, достоверность того, что тут выкладывают! stop В оригинале на сайте РИА Новости написано следующее:
      ...По словам юриста, суд отказался лишать Лопырева воинского звания генерал-лейтенанта и государственных наград...РИА Новости https://ria.ru/incidents/20171117/1509001766.html

      Получается ничего его не лишили и сидеть он будет в орденах и лампасах, а по выходе по УДО ещё и генеральскую пенсию будет получать! negative
      Сергей-svs
    3. stas Сегодня, 11:38
      Но количество ворюг можно существенно сократить только карательными методами, а не только испугами с-т Петрова об усилении борьбы с ворами начиная с Кремля.
      stas
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:33
        Но количество ворюг можно существенно сократить только карательными методами


        иди в следователи или в прокуроры, а не в форумчане. Займись полезным делом. Каратель

        Покажи как надо.

        а не только испугами с-т Петрова об усилении борьбы с ворами начиная с Кремля.


        боятся будут клоуны революционеры, ходя по ночам рядом с подворотней, когда милицЫю люстрируют во имя добра и света и разгонят суды

        пример руины если тебе не в пример, то надо лечиться, либо ехать туда, в светлое безкорупционное будущее.

        Будешь вместе с толпой бегать вершить правосудие в масках. Сейчас же так и делаешь, лучше судьи и прокурора - только на форуме пока, решаешь кто вор, кого на сколько сажать, кто виновен, кто нет.

        таким только волю дай к действиям, страна горя хлебнет. Хорошо что ты только на форуме сидишь пишешь эту чушь про Кремль, веруешь как ты туда паходу ворвешься с наганом и начнешь люстрировать во имя добра

        тут таких фантазеров хватает

        с-т Petrov
    4. макс702 Сегодня, 11:44
      Мало... Только высшая мера социальной защиты для таких...
      макс702
    5. ID90 Сегодня, 12:35
      Цитата: ВЕРЕСК
      Ворюги были есть и будут.

      мало дали.
      надо внести поправки в УК.
      очень простые.
      для чиновников сроки умножать на 2.
      для силовиков на 3.
      и обязать работать на зоне.
      ID90
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:40
        конфискация решит проблемы. сроки ничто. он может сидеть и думать что обеспечил своей семье будущее и сидит во имя добра. семья без средства к существованию - вот где рецепт счастья
        с-т Petrov
        1. ID90 Сегодня, 12:54
          Цитата: с-т Petrov
          конфискация решит проблемы. сроки ничто. он может сидеть и думать что обеспечил своей семье будущее и сидит во имя добра. семья без средства к существованию - вот где рецепт счастья

          забыл я написать про конфискацию.
          ID90
  2. Михаил177 Сегодня, 11:03
    Его счастье, что не в Китае поймали - к стенке бы поставили. Ну а у нас посидит чуток под домашним арестом.......
    Михаил177
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:08
      10 лет колонии строгого режима


      домашнего ареста вам в ленту. надо читать не только заголовки
      с-т Petrov
  3. destination Сегодня, 11:06
    Да ладно...Вот не поделился,так не поделился-жадность губит.Обычно они домашним арестом,плавно в условное переходящим отделываются,в отличии от нас,смертных,а тут-червонец...Или решили показать нам перед выборами,что закон для всех одинаков?Ну мы тогда,конечно,верим,разве могут быть сомненья...
    destination
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:10
      .Обычно они домашним арестом


      приведите примеры по ФСО
      с-т Petrov
      1. destination Сегодня, 11:12
        ОНИ-это я имел ввиду Васильевых всяких(имя нарицательное),можно было понять,кого я имел ввиду,а не заострять внимание именно на ФСО... hi
        destination
      2. LiSiCyn Сегодня, 11:24
        Слишком, близко к "телу"... Таких, сразу в каталажку , ибо не фиг... wink Землицу, он продавал на Кавказе... Чужую.
        LiSiCyn
  4. Симон Сегодня, 11:14
    Взяточников к ответу! am
    Симон
  5. Ныробский Сегодня, 11:16
    Какая стремительная карьера! Аж до зека дослужился. Из заурядного генерала, да в главного кормчего кроликов или в помощника раскройщика труселей! winked
    Ныробский
  6. Евродав Сегодня, 11:30
    Цитата: Михаил177
    Его счастье, что не в Китае поймали - к стенке бы поставили. Ну а у нас посидит чуток под домашним арестом.......

    Ясно ж сказано- 10 лет, лишение звания и наград+ 150лямов... Чего мелешь то? Адвокаты не спасут, тут о строгаче речь, а не каком то общем или поселении...
    Евродав
  7. Евродав Сегодня, 11:31
    Цитата: Ныробский
    Какая стремительная карьера! Аж до зека дослужился. Из заурядного генерала, да в главного кормчего кроликов или в помощника раскройщика труселей! winked

    Да лишь бы труселя там не тырил, по привычке!;-)
    Евродав
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