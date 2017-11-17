Скандал в США вокруг ретвита Пентагона отправить Трампа в отставку

Делайте просто. Рой Мур, покинь предвыборную гонку. Эл, Франкен, сложи полномочия конгрессмена. Дональд Трамп, уходи с поста президента.

Официальной представительнице главного военного ведомства США Дане Уайт пришлось оправдываться за службу публикации сообщений в ведомственном Твиттере. Скандал разгорелся после того, как на официальной странице Пентагона в Твиттере был допущен ретвит сообщения о необходимости поддержать импичмент президента США Дональда Трампа.Изначально публикация появилась в микроблоге пользователя Proud Resiste. Твит предлагал незамедлительно отправить Трампа в отставку.Перевод сообщения:Пентагон это сообщение ретвитнул, что и привело к возникновению скандальной ситуации. Пользователи успели заметить ретвит, несмотря на то, что через некоторое время после публикации он был отменён. Это дало повод говорить о том, что за отставку Трампа выступают даже его непосредственные подчинённые – члены администрации президента из главного военного ведомства страны.Дана Уайт заявила, что «имела место ошибка, состоявшая в публикации твита, не согласованного с руководством министерства обороны».В минувшую среду в Конгрессе США представители Демпартии внесли предложение по процедуре импичмента Трампа, так как он (президент) «нарушает американскую конституцию».