13:04 17 ноября

Скандал в США вокруг ретвита Пентагона отправить Трампа в отставку

Официальной представительнице главного военного ведомства США Дане Уайт пришлось оправдываться за службу публикации сообщений в ведомственном Твиттере. Скандал разгорелся после того, как на официальной странице Пентагона в Твиттере был допущен ретвит сообщения о необходимости поддержать импичмент президента США Дональда Трампа.

Изначально публикация появилась в микроблоге пользователя Proud Resiste. Твит предлагал незамедлительно отправить Трампа в отставку.
Перевод сообщения:
Делайте просто. Рой Мур, покинь предвыборную гонку. Эл, Франкен, сложи полномочия конгрессмена. Дональд Трамп, уходи с поста президента.



Пентагон это сообщение ретвитнул, что и привело к возникновению скандальной ситуации. Пользователи успели заметить ретвит, несмотря на то, что через некоторое время после публикации он был отменён. Это дало повод говорить о том, что за отставку Трампа выступают даже его непосредственные подчинённые – члены администрации президента из главного военного ведомства страны.

Скандал в США вокруг ретвита Пентагона отправить Трампа в отставку


Дана Уайт заявила, что «имела место ошибка, состоявшая в публикации твита, не согласованного с руководством министерства обороны».

В минувшую среду в Конгрессе США представители Демпартии внесли предложение по процедуре импичмента Трампа, так как он (президент) «нарушает американскую конституцию».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 17

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  1. Ami du peuple Сегодня, 11:12
    «имела место ошибка, состоявшая в публикации твита, не согласованного с руководством министерства обороны».
    Видимо, в штатовском Минобороны тоже есть "гражданские сотрудники"
    Ami du peuple
    1. Джедай Сегодня, 11:16
      Цитата: Ami du peuple
      Американский "гражданский сотрудник"?

      А почему нет? Запад напрасно считает что раздолбайство - русская национальная черта. wink
      Джедай
      1. Владимир16 Сегодня, 11:22
        Пентагон это сообщение ретвитнул, что и привело к возникновению скандальной ситуации.

        Делом нужно заниматься, а не в интернете сидеть, до по соцсетям лазить.
        По факту, кто-то кликнул мышкой на экране монитора. И всех делов. Проблему раздули дармоеды.
        Мозги включайте, скоро за каждый пук отчитываться будут. Ослы.
        Владимир16
        1. К0щей Сегодня, 12:03
          Цитата: Владимир16
          По факту, кто-то кликнул мышкой на экране монитора. И всех делов. Проблему раздули дармоеды.

          ну эмм... я, например, категорически против, чтобы за компами в мин. обороны (по крайней мере у нас) сидели индивиды, которые кликают куда-попало. один вон снимки накликал, второй - левые твиты, третий секретные доки в общий доступ выложит?
          считаю таких сотрудников проблемой.
          К0щей
          1. ИмПерц Сегодня, 12:54
            Прокол МО обусловлен спецификой самой работы данной службы. Не успевали с фотофактами, поставили что-то похожее в надежде заменить. Раньше прокатывало. Тут нет. Надеюсь, что теперь не будут так делать, извлекут выводы.
            З.Ы. Надо было ставить на сайте 2 фотографии, до бомбардировки и после. А уже потом дать расширенную и дополненную информацию, когда "космонавты" пришлют всё необходимое и проверенное.
            ИмПерц
      2. Partyzan Сегодня, 12:12
        Цитата: Джедай
        Цитата: Ami du peuple
        Американский "гражданский сотрудник"?

        А почему нет? Запад напрасно считает что раздолбайство - русская национальная черта. wink

        не это все наши происки laughing
        Partyzan
        1. Джедай Сегодня, 12:38
          Убийственная картинка! good drinks
          Джедай
          1. Partyzan Сегодня, 12:49
            Цитата: Джедай
            Убийственная картинка! good drinks

            а кому сейчас легко? пусть покрутится laughing
            Partyzan
            1. Джедай Сегодня, 12:53
              Угу, не мы такие - жизнь такая! wink
              Джедай
  2. Masya Masya Сегодня, 11:18
    Ошибочка по фрейду...
    Masya Masya
  3. Ныробский Сегодня, 11:20
    США, сегодня реально напоминает банку с пауками. Надо бы ещё кого то, что бы он в эту банку дихлофоса набрызгал, когда последний паук останется.
    Ныробский
  4. Masya Masya Сегодня, 11:22
    «имела место ошибка, состоявшая в публикации твита, не согласованного с руководством министерства обороны».

    Небеса на землю упадут! не " русские хакеры", а ошибка!
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:27
      Masya Masya Сегодня, 11:22Небеса на землю упадут! не " русские хакеры", а ошибка!

      hi ! ... они скоро выправят эту ошибку, и конечно виновный будет назначен окончательно, как минимум "русские хакеры", а могут и дальше пойти - "рука Москвы!" ... bully
      a.s.zzz888
      1. Masya Masya Сегодня, 11:30
        love
        Цитата: a.s.zzz888
        виновный будет назначен окончательно, как минимум "русские хакеры", а могут и дальше пойти - "рука Москвы!" ...

        Ну уж дудки... первое слово дороже второго!!! wink
        Masya Masya
  5. рус-5819 Сегодня, 11:41
    Цитата: Ami du peuple
    «имела место ошибка, состоявшая в публикации твита, не согласованного с руководством министерства обороны».
    Видимо, в штатовском Минобороны тоже есть "гражданские сотрудники"

    Как говаривал Хазанов в миниатюре "Паразиты":- "Там уже везде наши люди!"
    рус-5819
  6. solzh Сегодня, 11:49
    Не всё в порядке в амеровском государстве
    solzh
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:16
    В МО Сша призывают к импичменту президента через инет. Ну, что же будем ожидать военного переворота в Сша с целью смещения президента. А то зажрались они там и от скуки и вседозволенности начали мочить друг друга (президента в первую очередь) пока политически.
    rotmistr60
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