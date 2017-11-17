Минобороны решило продлить срок службы «Гвоздик»

Такая возможность обсуждалась давно. Опыт, накопленный предприятиями корпорации "Уралвагонзавод" при модернизации самоходных установок 2С3 "Акация" и 2С19 "Мста-С", поможет вдохнуть новую жизнь в проверенное оружие. Армия, вероятно, захочет новейшие прицелы для ведения стрельбы днем и ночью, в любых погодных условиях, а также более совершенный механизм заряжания. В системе наведения и целеуказания наверняка будут шире применены GPS/ГЛОНАСС-технологии. Скорее всего, установки будут интегрированы в автоматизированную систему управления артиллерией, чтобы самоходки работали в едином информационном поле.

Например, Мытищинский завод выпускает шасси, на котором работает зенитный ракетный комплекс "Тор". Возможно, этот задел пригодится,