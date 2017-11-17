Минобороны решило продлить срок службы «Гвоздик»
Российское военное ведомство решило сохранить на вооружении 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», подвергнув их глубокой модернизации, сообщают Известия.
«Решение о модернизации принято с учетом успешного применения самоходных гаубиц почти во всех вооруженных конфликтах последнего времени, в том числе в Сирии. "Гвоздики" сохраняли мобильность в условиях сильно пересеченной местности, там, где более тяжелые самоходные орудия пройти не могли, – пишет газета со ссылкой на представителей Минобороны.
В ближайшее время военные окончательно определиться с заданием на модернизацию самоходных гаубиц, с количеством, подлежащих переоборудованию установок, и, соответственно, с ценой вопроса. Ожидается, что обновлением парка «Гвоздик» займется одно из предприятий Уралвагонзавода.
В планах модернизации оснащение машин автоматизированной системой управления наведением и огнем, которая сведет к минимуму участие экипажа и повысит эффективность стрельбы. САУ должны получить более совершенный баллистический вычислитель прицельного комплекса, новые прицелы и, возможно, новое шасси, г8оворится в материале.
Военный эксперт Алексей Леонков:
Он напомнил, что установки имеют шасси украинской разработки. По словам эксперта, военному ведомству предстоит решить, необходимо ли в данном случае импортозамещение.
«Решение о модернизации принято с учетом успешного применения самоходных гаубиц почти во всех вооруженных конфликтах последнего времени, в том числе в Сирии. "Гвоздики" сохраняли мобильность в условиях сильно пересеченной местности, там, где более тяжелые самоходные орудия пройти не могли, – пишет газета со ссылкой на представителей Минобороны.
В ближайшее время военные окончательно определиться с заданием на модернизацию самоходных гаубиц, с количеством, подлежащих переоборудованию установок, и, соответственно, с ценой вопроса. Ожидается, что обновлением парка «Гвоздик» займется одно из предприятий Уралвагонзавода.
В планах модернизации оснащение машин автоматизированной системой управления наведением и огнем, которая сведет к минимуму участие экипажа и повысит эффективность стрельбы. САУ должны получить более совершенный баллистический вычислитель прицельного комплекса, новые прицелы и, возможно, новое шасси, г8оворится в материале.
Военный эксперт Алексей Леонков:
Такая возможность обсуждалась давно. Опыт, накопленный предприятиями корпорации "Уралвагонзавод" при модернизации самоходных установок 2С3 "Акация" и 2С19 "Мста-С", поможет вдохнуть новую жизнь в проверенное оружие. Армия, вероятно, захочет новейшие прицелы для ведения стрельбы днем и ночью, в любых погодных условиях, а также более совершенный механизм заряжания. В системе наведения и целеуказания наверняка будут шире применены GPS/ГЛОНАСС-технологии. Скорее всего, установки будут интегрированы в автоматизированную систему управления артиллерией, чтобы самоходки работали в едином информационном поле.
Он напомнил, что установки имеют шасси украинской разработки. По словам эксперта, военному ведомству предстоит решить, необходимо ли в данном случае импортозамещение.
Например, Мытищинский завод выпускает шасси, на котором работает зенитный ракетный комплекс "Тор". Возможно, этот задел пригодится,добавил Леонков.
Использованы фотографии: РИА Новости/Саид Царнаев
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