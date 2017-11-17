13:03 17 ноября

Минобороны решило продлить срок службы «Гвоздик»

Российское военное ведомство решило сохранить на вооружении 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», подвергнув их глубокой модернизации, сообщают Известия.



«Решение о модернизации принято с учетом успешного применения самоходных гаубиц почти во всех вооруженных конфликтах последнего времени, в том числе в Сирии. "Гвоздики" сохраняли мобильность в условиях сильно пересеченной местности, там, где более тяжелые самоходные орудия пройти не могли, – пишет газета со ссылкой на представителей Минобороны.


В ближайшее время военные окончательно определиться с заданием на модернизацию самоходных гаубиц, с количеством, подлежащих переоборудованию установок, и, соответственно, с ценой вопроса. Ожидается, что обновлением парка «Гвоздик» займется одно из предприятий Уралвагонзавода.

В планах модернизации оснащение машин автоматизированной системой управления наведением и огнем, которая сведет к минимуму участие экипажа и повысит эффективность стрельбы. САУ должны получить более совершенный баллистический вычислитель прицельного комплекса, новые прицелы и, возможно, новое шасси, г8оворится в материале.

Военный эксперт Алексей Леонков:

Такая возможность обсуждалась давно. Опыт, накопленный предприятиями корпорации "Уралвагонзавод" при модернизации самоходных установок 2С3 "Акация" и 2С19 "Мста-С", поможет вдохнуть новую жизнь в проверенное оружие. Армия, вероятно, захочет новейшие прицелы для ведения стрельбы днем и ночью, в любых погодных условиях, а также более совершенный механизм заряжания. В системе наведения и целеуказания наверняка будут шире применены GPS/ГЛОНАСС-технологии. Скорее всего, установки будут интегрированы в автоматизированную систему управления артиллерией, чтобы самоходки работали в едином информационном поле.


Он напомнил, что установки имеют шасси украинской разработки. По словам эксперта, военному ведомству предстоит решить, необходимо ли в данном случае импортозамещение.

Например, Мытищинский завод выпускает шасси, на котором работает зенитный ракетный комплекс "Тор". Возможно, этот задел пригодится,
добавил Леонков.

Использованы фотографии: РИА Новости/Саид Царнаев
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Комментарии 26

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  1. avt Сегодня, 11:15
    Типа ,,Хосту" в отстой на пару к ,,Курганцу"?
    avt
    1. destination Сегодня, 11:20
      Ну а что-если палят нормально,почему и не оставить в войсках.Новых,кого Вы упомянули,всё равно не скоро будет,так что...На безрыбье и "Гвоздика" пушка,в конце-то концов... winkДенег нет,выкручиваемся и держимся,как можем. smile
      destination
      1. avt Сегодня, 11:27
        Цитата: destination
        Новых,кого Вы упомянули,всё равно не скоро будет,

        Так если про ,,Хосту" , то это вообще шило на мыло менять request Кастрированный вариант ,,Вены" , так что лучше уж ,,Гвоздику" модернизировать и оставить.
        avt
    2. Сепар ДНР Сегодня, 11:23
      Цитата: avt
      Типа ,,Хосту" в отстой на пару к ,,Курганцу"

      Типа,что "цветочек" ещё послужит. И это правильное решение.
      Оказаться под огнём "устаревшей Гвоздики" себе не пожелаю no ,укропам - пожалуйста yes .
      Сепар ДНР
      1. Мих1974 Сегодня, 11:42
        Собственно так же не понимаю зачем списывать "гвоздику" если еще нету сотен проверенных и обкатанных ей на замену машин. request
        Ни кто же не предлагает "завтра" списать все наши танки раз уже обкатывают "армату", ну вот и тут, разве что "подшаманить" глонасс позиционирование, выдать планшеты с балистическими таблицами lol что бы уже заканчивали "карандашем на коленке" высчитывать ну и тому подобное. Тем более пока нам реально светит только война против укровермахта, а выковыривать этих окопавшихся "геев" и "гвоздика" хорошо сможет. good
        Мих1974
        1. Сепар ДНР Сегодня, 11:51
          Цитата: Мих1974
          выковыривать этих окопавшихся "геев" и "гвоздика" хорошо сможет

          Зачем же определение геи в отношении укропов брать в кавычки ? Геи,они и есть геи.
          И это ещё мягко-толерантно.
          Сепар ДНР
      2. Владыка Ситх Сегодня, 11:58
        Поддержу! Кстати, зря читатели накинулись на "Гвоздику". В Сирии они очень хорошо себя показали, да и у нас на Донбассе.
        Владыка Ситх
        1. Сепар ДНР Сегодня, 12:07
          Цитата: Владыка Ситх
          Поддержу! Кстати, зря читатели накинулись на "Гвоздику". В Сирии они очень хорошо себя показали, да и у нас на Донбассе.

          Спасибо за поддержку,но в отношении Сирии у меня своё мнение. Частично из-за того,что многие россияне приезжавшие к нам "бороться за русский мир",прочухав,что придётся сидеть в окопах под обстрелами и возможно крякнуть АЖ за 15000 рублей ,быстренько собрали манатки и отправились "бороться с ИГИЛ" но за дорого...
          Не все,но очень многие. Тем что остались,почёт и уважение,сбежавшим...

          Вот такие тоскливые мысли у меня по Сирии .
          Сепар ДНР
          1. Владыка Ситх Сегодня, 12:57
            Ну мы обсуждаем не мотивацию и денежные оклады, а САУ"Гвоздика".
            Владыка Ситх
    3. ЮБОРГ Сегодня, 12:56
      Лишь бы не было как сегодня в МЧС, деньги выделятся, перечисляются, а итога нет(квартир нет, оборудования нет, новой техники нет!), и денег нет.
      ЮБОРГ
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 11:18
    Просто денег нет, но вы здесь держитесь! Успехов вам... Всего наилучшего!....
    Вождь краснокожих
    1. Арон Заави Сегодня, 11:24
      Цитата: Вождь краснокожих
      Просто денег нет, но вы здесь держитесь! Успехов вам... Всего наилучшего!....

      И к чему это? Например в АОИ артиллерия гораздо старше, но никто руки не заламыаает. А "Гвоздика" прекрасная САУ.
      Арон Заави
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:26
        К сожалению, не смогу сейчас найти статью трех-четырех летней давности, в которой чинуши из МО ратовали за замену части ствольных артсистем, которые считали устаревшими. Даже проекты указывались. А теперь оказалось и так неплохо....
        Вождь краснокожих
        1. Сепар ДНР Сегодня, 11:30
          Цитата: Вождь краснокожих
          чинуши из МО ратовали за замену части ствольных артсистем, которые считали устаревшими. Даже проекты указывались. А теперь оказалось и так неплохо....

          С чего вы взяли,что не будет совмещения нового с старым,но модернизированным ?
          Сепар ДНР
      2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 11:31
        Артиллерия не устаревает гораздо дольше других вооружений.
        Анкыпельгыгыргын
        1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:57
          Тут палка о двух концах. Если гонять бармалеев, вооруженных палками, да топорами каменными, тогда и ЗиС-3 хватит. А если позиционировать себя, как современное, вооруженное государство, то сорокалетние системы как то уже не камильфо....
          Вождь краснокожих
  3. Не служил Сегодня, 11:24
    При такой модернизации по сути только ствол останется)))))
    Не служил
    1. Сепар ДНР Сегодня, 11:32
      Цитата: Не служил
      При такой модернизации по сути только ствол останется)))))

      Ствол-то,Ого-го ! Долбанёт,мало не покажется.
      Сепар ДНР
    2. Nikolaevich I Сегодня, 11:56
      Цитата: Не служил
      При такой модернизации по сути только ствол останется))))

      А зачем ? Например,буксируемые Д-30 заменяются на "Нону-К" и "Нону-М1". Снять с "Гвоздики" Д-32...впендюрить 2А51 или2А80...получится "Хоста"...та же "лёгкая" самоходка,что и "Гвоздика".
      Nikolaevich I
  4. Laksamana Besar Сегодня, 11:24
    Артиллерию решили привести в порядок, кроме "Гвоздик" также все имеющиеся в резерве 2С4 "Тюльпаны" и 2С7 "Пионы" переберут и смажут до 2020 года.
    Laksamana Besar
    1. Мих1974 Сегодня, 11:45
      Нутром чую - к войне готовятся. what Не зря из загашников "тюльпаны" достают, однозначно готовятся "орды" утырков ядерными "чюмоданами" останавливать. belay
      Мих1974
      1. Донской Сегодня, 12:34
        Цитата: Мих1974
        Нутром чую - к войне готовятся

        Если ТАК будут готовиться к реальной войне против НАТО, то не миновать повторения 41-го года. Одна надежда при таком раскладе - с помощью "мертвой руки" забрать как можно больше врагов на тот свет.
        Донской
  5. faiver Сегодня, 11:28
    все правильно нехай гвоздика служит цветет и пахнет hi
    faiver
  6. новичок Сегодня, 11:43
    на многих ресурсах пишут о модернизации всего нашего цветочного букета. не вдаваясь в подробности, можно сделать два вывода: они нам позарез нужны (в планах НАТО увеличить численность всех видов войск на наших границах); и что идея о ненужности артиллерии развеялась.
    новичок
  7. Livonetc Сегодня, 12:10
    "Например, Мытищинский завод выпускает шасси, на котором работает зенитный ракетный комплекс "Тор". Возможно, этот задел пригодится,"
    Теперь понимаю почему по моему дачному маршруту выставлена Шилка.
    Видимо ее шасси там же производили.
    Livonetc
  8. Nikolaevich I Сегодня, 12:22
    В России буксируемые Д-30 сейчас в "опале".Но "до фига" стран,имеющих на вооружении такие орудия:и "СНГ",и Африка с Азией....В Китае до сих пор производятся...В России на складах хранения полно...Можно "всем этим" воспользоваться ! Увеличить производство (предложение) корректируемых арт.снарядов "Китолов-2М" с "увеличением номенклатуры и снижением стоимости". Разнообразить боекомплект парочкой самоприцеливающихся (чтоб по-дешевле) снарядов ( по типу 120-мм танковых снарядов:южнокорейского(поражение с верху;"гаубичная"стрельба) и американского(поражение с верху,с боку; "пушечная" стрельба)...и Д-30 окажется ещё долго востребовано ! Склады хранения в России опустеют,а гос.бюджет пополнится ! Ох и разлюли-малина получится ! fellow (P.S.Может,мне в Гос.Думу баллотироваться ? )
    Nikolaevich I
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