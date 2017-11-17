Странный рейтинг International SOS. Уровень опасности для туристов в разных странах мира
Компания International SOS выпустила доклад на тему, касающуюся прогноза безопасного посещения различных стран мира в будущем году. Доклад визуализирован картой, на которой каждая из стран обозначена оттенком одного из пяти цветов: красный – наиболее опасные; оранжевый – высокий уровень опасности, жёлтый – средний уровень опасности, зелёный – безопасные; сиреневый – страны с меняющимся уровнем опасности для туристов.
Основной упор при составлении был сделан на оказание медицинской помощи и общем уровне безопасности при посещении стран.
Наиболее безопасными признаны такие страны как Исландия, Финляндия и Норвегия. К числу наиболее опасных отнесены Сомали, Сирия, Южный Судан, Мали, Афганистан, Ливия, Йемен, КНДР, Гаити и некоторые другие.
Украина, к примеру, отнесена в группу стран по «среднему уровню опасности». По мнению составителей рейтинга, на Украине безопаснее и существенно лучше с медицинским обслуживанием, чем в Казахстане, Армении или Монголии?
К числу наиболее безопасных отнесли практически все страны ЕС, включая Францию, которая за последние годы сталкивается с чередой террористических актов, а число переносчиков различного рода инфекций из стран Африки и Ближнего Востока выросло в разы за последние несколько лет. К наиболее безопасным странам для посещения туристами авторы рейтинга отнесли и США, где массовые расстрелы на концертах, в церквях, теракты на спортивных соревнованиях становятся нормой дня сегодняшнего.
Россия и Китай внесены в число стран с «переменными рисками».
Основной упор при составлении был сделан на оказание медицинской помощи и общем уровне безопасности при посещении стран.
Наиболее безопасными признаны такие страны как Исландия, Финляндия и Норвегия. К числу наиболее опасных отнесены Сомали, Сирия, Южный Судан, Мали, Афганистан, Ливия, Йемен, КНДР, Гаити и некоторые другие.
Украина, к примеру, отнесена в группу стран по «среднему уровню опасности». По мнению составителей рейтинга, на Украине безопаснее и существенно лучше с медицинским обслуживанием, чем в Казахстане, Армении или Монголии?
К числу наиболее безопасных отнесли практически все страны ЕС, включая Францию, которая за последние годы сталкивается с чередой террористических актов, а число переносчиков различного рода инфекций из стран Африки и Ближнего Востока выросло в разы за последние несколько лет. К наиболее безопасным странам для посещения туристами авторы рейтинга отнесли и США, где массовые расстрелы на концертах, в церквях, теракты на спортивных соревнованиях становятся нормой дня сегодняшнего.
Россия и Китай внесены в число стран с «переменными рисками».
Использованы фотографии: https://www.internationalsos.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти