12:58 17 ноября

Странный рейтинг International SOS. Уровень опасности для туристов в разных странах мира

Компания International SOS выпустила доклад на тему, касающуюся прогноза безопасного посещения различных стран мира в будущем году. Доклад визуализирован картой, на которой каждая из стран обозначена оттенком одного из пяти цветов: красный – наиболее опасные; оранжевый – высокий уровень опасности, жёлтый – средний уровень опасности, зелёный – безопасные; сиреневый – страны с меняющимся уровнем опасности для туристов.

Основной упор при составлении был сделан на оказание медицинской помощи и общем уровне безопасности при посещении стран.

Наиболее безопасными признаны такие страны как Исландия, Финляндия и Норвегия. К числу наиболее опасных отнесены Сомали, Сирия, Южный Судан, Мали, Афганистан, Ливия, Йемен, КНДР, Гаити и некоторые другие.


Украина, к примеру, отнесена в группу стран по «среднему уровню опасности». По мнению составителей рейтинга, на Украине безопаснее и существенно лучше с медицинским обслуживанием, чем в Казахстане, Армении или Монголии?

Странный рейтинг International SOS. Уровень опасности для туристов в разных странах мира


К числу наиболее безопасных отнесли практически все страны ЕС, включая Францию, которая за последние годы сталкивается с чередой террористических актов, а число переносчиков различного рода инфекций из стран Африки и Ближнего Востока выросло в разы за последние несколько лет. К наиболее безопасным странам для посещения туристами авторы рейтинга отнесли и США, где массовые расстрелы на концертах, в церквях, теракты на спортивных соревнованиях становятся нормой дня сегодняшнего.

Россия и Китай внесены в число стран с «переменными рисками».

Использованы фотографии: https://www.internationalsos.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. askort154 Сегодня, 11:45
    Конечно, как же иначе, США все в "зелёном". А то что там людей отстреливают как бешенных собак, не только на улице, но в школах, на концертах, и даже в церкви. Это их норма. fool
    askort154
    1. Partyzan Сегодня, 11:49
      Цитата: askort154
      Конечно, как же иначе, США все в "зелёном".

      не правильно разрисовали - штаты должны быть в белом - белый балахон им так к лицу
      Partyzan
      1. destination Сегодня, 12:01
        И Египет с Турцией зелёненькие?Ну да,тогда правильно карту разрисовали...
        destination
        1. Partyzan Сегодня, 12:14
          Цитата: destination
          И Египет с Турцией зелёненькие?Ну да,тогда правильно карту разрисовали...

          странно революция в Египте - оранжевая, а страна - зеленая request
          Partyzan
      2. словак Сегодня, 12:41
        и белые тапочки ...
        словак
        1. Partyzan Сегодня, 12:56
          Цитата: словак
          и белые тапочки ...

          вы правильно дополнили
          Partyzan
      3. zhekazs Сегодня, 12:42
        А может все же штаты лучше синим? laughing
        Цитата: Partyzan
        Цитата: askort154
        Конечно, как же иначе, США все в "зелёном".

        не правильно разрисовали - штаты должны быть в белом - белый балахон им так к лицу
        zhekazs
    2. Azazelo Сегодня, 12:05
      И без страховки никто мед помощь в США не окажет, ну или влетит в копейку.
      Azazelo
  2. solzh Сегодня, 11:47
    Россия и Китай внесены в число стран с «переменными рисками».

    Что не так у нас с безопасностью? Вроде терроризма, в отличие от Европы, где время от времени что-то взрывается, у нас нет. В Китае то же вроде тихо. На счёт медицины, ну не все гладко, но я бы не сказал, что совсем плохо, если не считать, что скорая приезжает не так быстро как хотелось. Составители оплошали немного. Рейтинг надо немного пересмотреть.
    solzh
    1. bulvas Сегодня, 11:55
      Цитата: solzh
      Что не так у нас с безопасностью?


      Не правильно смотрите, политически безграмотно.

      Понадобится кому-то повлиять на число туристов в России - объявят повышенный уровень опасности.

      Отсюда и неопределенный статус
      bulvas
      1. zhekazs Сегодня, 12:45
        Как обычно, все эти рейтинги оторваны от действительности. Такое впечатление, что люди, эти рейтинги составляющие, живут в своей, параллельной реальности.
        zhekazs
  3. НасРать Сегодня, 11:48
    Зачем собирать информационный мусор по миру и вываливать на страницы ВО ? Вот такой мой вопрос...

    На мусорных темах всегда многолюдно и много-комментируемо!!!....(практика показывает)
    НасРать
  4. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 11:48
    Американские ежедневные расстрелы и французские ежемесячные теракты это "нещитова", как в детсаду.
    Анкыпельгыгыргын
  5. BAI Сегодня, 11:55
    А что такое "переменный риск"? Кому-то безопасно, кому-то нет или сегодня безопасно, завтра - нет?
    BAI
    1. mihey Сегодня, 12:01
      Встретил у нас медведя в лесу - это опасно для жизни, в городе - опасно вдвойне (и по-барабану, что в зоопарке). А если в лес и зоопарк не ходить, то безопасно. Итого среднее: переменная опасность. Ну вот так как-то, наверное.
      mihey
  6. denk20 Сегодня, 11:58
    Ну зато в/на Украине безопасно, как в Гренландии. В стране идет гражданская война, периодически фашистики разных сортов взрывают и расстреливают друг друга по всей стране, нормальную медицинскую помощь получить вообще нереально.
    denk20
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 12:02
    А почему автор так сильно озаботился именно Украиной? У него комплекс по отношению к этой стране? Почему не Беларусь или Молдова? И чем он охаратеризует свое несогласие с рейтингом России? С тем, что в Москве все прекрасно с медициной? Так пусть по областям покатается. Безопасно? Тоже вопрос спорный. Можно в той же Москве районы назвать, где вечером лучше не гулять одному. Как по мне все справедливо.
    Вождь краснокожих
  8. Livonetc Сегодня, 12:05
    Цитата: BAI
    А что такое "переменный риск"? Кому-то безопасно, кому-то нет или сегодня безопасно, завтра - нет?

    Это значит в каком регионе России в какую клинику попадешь.
    Например основываясь на своей, достаточно достоверной информации,крайне не советую попадать в Склиф.
    Еще могу назвать достаточно клиник в которые попадать не стоит.
    Знаю достаточно клиник весьма высокого уровня.
    И это Москва.
    В регионах есть достойные медицинские учреждения, но значимо меньше.
    А уж о транспортной доступности отдельных местечек нашей необъятной Родины не мне москвичу рассказывать..
    Вот это и есть переменные риски.
    У меня есть давний приятель англичанин.
    Так вот он, вдвоем с проводником, прошел пешком более 250 км. по горам и вулканам Камчатки.
    Я на такое никогда не решусь.
    Мой порог принятия рисков значительно ниже.
    Livonetc
  9. Sige Сегодня, 12:11
    Ничего странного в этом рекламном буклете нет. Кого захотели, того и покрасили. Можете свой разноцветный рекламный буклет выпустить.
    Если туристической инфраструктуры нет, то хоть в зеленый цвет покрась никто туда не поедет.
    Sige
  10. Altona Сегодня, 12:14
    Не перевелись ещё организации, которые составляют глупые рейтинги и прогнозы. Сейчас все это напоминает Яндекс-погоду, верить чему-то невозможно, каждые 4 часа совершенно другой прогноз. Причем метео-центр в отличие от сталинских времен с избушкой метеоролога,где был только градусник,барометр и флюгер сейчас располагает спутниковой группировкой, суперкомпьютером и другими современными средствами. Также и с этими рейтингами. Неизвестно на какие методики они опираются и какой статистикой оперируют. Вчера только написали, что средняя зарплата в Москве 92 тысячи рублей. А у каких москвичей-не уточнили. Правда это или нет,неизвестно. Некая Валентина Матвиенко,например, считает, что средний россиянин, получающий 32 тысячи рублей зарплаты, вполне может откладывать на квартиру 60 тысяч ежемесячно. Вот также и с этими рейтингами. Приедете вы в США, а вас там ограбит вечером ниггер. Что вы будете думать о рейтинге США? Или в Брюсселе вас отмудохают марроканцы после футбольного матча. Ерунда полная с этими рейтингами и прогнозами.
    Altona
  11. rotmistr60 Сегодня, 12:21
    Рейтинг, как рейтинг. Кто заказывал и оплачивал, тот и цвета для раскраски выбирал. Первый раз что ли?
    rotmistr60
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