13:02 17 ноября

Армейский спецназ получил опытную партию бронеавтомобилей «Медведь»

Российские спецназовцы получили опытную партию бронеавтомобилей «Медведь». Они способны с большой скоростью передвигаться по песку, болотам, грязи и глубокому снегу, сообщают Известия.



По словам специалистов «сочетание усиленной защиты с вместительностью и компактностью делает "Медведей" весьма востребованными машинами, особенно в условиях контртеррористических операций».


Машины поставлены в подразделения спецназа для проведения испытаний. Программой предусмотрена их отправка в Сирию для проверки в боевых условиях.

«Медведи» с колесной формулой 4х4 способны не только перевозить личный состав, но и оказывать огневую поддержку десанту. Их отличительной особенностью является повышенная миннозащищенность. Днище автомобиля» имеет V-образную форму (в западной классификации такие машины называются MRAP).

Отмечается, что «в зависимости от поставленных задач возможна установка различных типов вооружения – начиная с пулеметов различных калибров и автоматических гранатометов и заканчивая противотанковыми ракетами и автоматическими пушками».

Эксперт по сухопутной боевой технике Олег Желтоножко пояснил, что MRAP создавались для сопровождения колонн, а война в Сирии вступает сейчас в такую фазу, когда защита колонн будет одной из важнейших задач.

В отличие от обычных бронетранспортеров "Медведи" способны без труда передвигаться по дорогам общего пользования, при этом они лучше защищены, чем более юркие "Тигры". "Медведь" может быстро перемещаться вдоль колонны, обеспечивая переброску подкреплений в нужное место. При этом он компактнее и пройдет там, где обычному БТР будет тесно,
сказал он.

По словам эксперта, благодаря мощной броне и хорошей миннозащищенности «Медведи» будут также востребованы в качестве командно-штабных или медицинских машин.

Военные хотят иметь в своем распоряжении всю линейку боевых машин – от легких до тяжелых, а "Медведь" представляет собой удачное сочетание брони и вместительности с относительной компактностью. В некоторых ситуациях броня и огневая мощь БТР просто избыточны, а защиты легких "Тигров" недостаточно. Кроме того, бронеавтомобили дешевле в эксплуатации,
добавил Желтоножко.

Изначально «Медведь» создавался для внутренних войск, официально он именуется «специальная полицейская машина ВПК-3924».

Использованы фотографии: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Комментарии 4

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  1. Балу Сегодня, 11:46
    Проходимость по глубокому снегу и грязи? Тогда надо добавить еще одну опцию-возможность изменять клиренс, в сторону повышения. На сколько? Это должен определить потребитель, после участия в испытаниях. Пока видим машину для дорог с твердым покрытием.
    Балу
  2. Витас Сегодня, 11:52
    Главное, что бы не вышло, как с "Водником".
    Витас
  3. san4es Сегодня, 12:17
    Изначально «Медведь» создавался для внутренних войск, официально он именуется «специальная полицейская машина ВПК-3924».
    soldier
    san4es
  4. Макаров Сегодня, 12:56
    а я уже испугался что армейскому спецназу эту жестянку будут поставлять...а вв-шникам пойдет...
    Макаров
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