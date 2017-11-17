Армейский спецназ получил опытную партию бронеавтомобилей «Медведь»

В отличие от обычных бронетранспортеров "Медведи" способны без труда передвигаться по дорогам общего пользования, при этом они лучше защищены, чем более юркие "Тигры". "Медведь" может быстро перемещаться вдоль колонны, обеспечивая переброску подкреплений в нужное место. При этом он компактнее и пройдет там, где обычному БТР будет тесно,

Военные хотят иметь в своем распоряжении всю линейку боевых машин – от легких до тяжелых, а "Медведь" представляет собой удачное сочетание брони и вместительности с относительной компактностью. В некоторых ситуациях броня и огневая мощь БТР просто избыточны, а защиты легких "Тигров" недостаточно. Кроме того, бронеавтомобили дешевле в эксплуатации,