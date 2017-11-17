13:03 17 ноября

Парк «Патриот» восстановил уникальный опытный объект 787 – «Гадюка»

Парком «Патриот» проведена полная реставрация уникальной опытной боевой машины поддержки танков - Объект 787 «Гадюка».

«Объект 787», также известный как «Гадюка», был разработан во второй половине 90-х годов и стал вторым известным широкой публике прототипом БМПТ. Первый экземпляр машины «Объект 787» был воплощен в металле в 1996 году в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода. За основу был взят танк Т-72АВ — его основное орудие демонтировали, после чего была модернизирована башня, по бокам которой расположились пусковые установки неуправляемых реактивных ракет и 30-мм автоматические пушки. Пушки были рассчитаны на большой угол подъёма, что позволяло уничтожать как наземную легкобронированную технику, так и вертолёты.

Парк «Патриот» восстановил уникальный опытный объект 787 – «Гадюка»

«Объект 787» после восстановления.



5 апреля 1997 года «Гадюка» отправилась на испытания в 38 НИИИ БТ в Кубинке. Заключение сотрудников института подтвердило высокую эффективность спаренных 30-мм автоматических пушек, в то время как неуправляемые ракеты показали себя малоэффективными. По итогам испытаний доводка боевой машины была запрещена, после чего «Объект 787» передали в Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, ныне — филиал парка «Патриот».

Спустя почти двадцать лет руководством парка «Патриот» было принято решение о восстановлении «Объекта 787».

Тактико-технические характеристики БМПТ объект 787 «Гадюка»

Длина машины - 6,7 м, ширина – 3,5 м, высота – не более 2,2 м.
Вес танка - 42 - 43 тонны.
Максимальная скорость - 65 км/ч.
Тип брони - противоснарядная.
Динамическая защита – «Контакт – 1».
Тип пушки - автоматическая.
Калибр и марка пушки - 2 х 30-мм 2А72
Боеукладка 30 мм пушки составляла по 500 снарядов на каждую.
Оснащена гранатометами дымовой завесы, блоками Б8В20 с авиационными НУР С-8 по 6 пусковых в каждом.


Использованы фотографии: patriotp.ru
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Комментарии 9

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:44
    ... и в правду хищный вид имеет машинка... goodа ребята из "Патриота" - молодцы!
    a.s.zzz888
    1. Alex_Rarog Сегодня, 11:53
      Красивый аппарат)
      Alex_Rarog
      1. Сепар ДНР Сегодня, 11:56
        Цитата: a.s.zzz888
        ... и в правду хищный вид имеет машинка...

        Видимо,частично такое впечатление складывается из-за наличия башни,от которой в БМПТ "Терминатор" решено было отказаться.
        Сепар ДНР
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:58
          Сепар ДНР Сегодня, 11:56 ↑Видимо,частично такое впечатление складывается из-за наличия башни,от которой в БМПТ "Терминатор" решено было отказаться.

          ... да, так оно и есть, но от этого вид "объекта" стал красивый...
          a.s.zzz888
    2. Джедай Сегодня, 12:07
      Хорошо что не дали заржаветь окончательно этой неотъемлемой части истории бронетехники!
      Джедай
    3. ID90 Сегодня, 12:22
      Цитата: a.s.zzz888
      ... и в правду хищный вид имеет машинка... goodа ребята из "Патриота" - молодцы!

      наверное.
      но по мне надо срочно восстанавливать БЕСПЛАТНЫЕ кружки и секции. платить преподавателям достойную зарплату.
      марш строем не развивает интеллект.
      ID90
  2. ydjin Сегодня, 11:54
    Отрадно что сохранили машину ставшую ещё одним шагом в создании нового типа ББТ. hi
    ydjin
  3. Magic Archer Сегодня, 11:59
    Интересная машина!Впервые слышу о ней.Состав вооружения конечно слабоват.Но все с чего то начинали!
    Magic Archer
  4. san4es Сегодня, 12:31
    «Объект 787», также известный как «Гадюка», был разработан во второй половине 90-х годов и стал вторым известным широкой публике прототипом БМПТ.
    soldier
    san4es
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