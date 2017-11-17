Парк «Патриот» восстановил уникальный опытный объект 787 – «Гадюка»

«Объект 787» после восстановления.

Парком «Патриот» проведена полная реставрация уникальной опытной боевой машины поддержки танков - Объект 787 «Гадюка».«Объект 787», также известный как «Гадюка», был разработан во второй половине 90-х годов и стал вторым известным широкой публике прототипом БМПТ. Первый экземпляр машины «Объект 787» был воплощен в металле в 1996 году в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода. За основу был взят танк Т-72АВ — его основное орудие демонтировали, после чего была модернизирована башня, по бокам которой расположились пусковые установки неуправляемых реактивных ракет и 30-мм автоматические пушки. Пушки были рассчитаны на большой угол подъёма, что позволяло уничтожать как наземную легкобронированную технику, так и вертолёты.5 апреля 1997 года «Гадюка» отправилась на испытания в 38 НИИИ БТ в Кубинке. Заключение сотрудников института подтвердило высокую эффективность спаренных 30-мм автоматических пушек, в то время как неуправляемые ракеты показали себя малоэффективными. По итогам испытаний доводка боевой машины была запрещена, после чего «Объект 787» передали в Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, ныне — филиал парка «Патриот».Спустя почти двадцать лет руководством парка «Патриот» было принято решение о восстановлении «Объекта 787».Тактико-технические характеристики БМПТ объект 787 «Гадюка»Длина машины - 6,7 м, ширина – 3,5 м, высота – не более 2,2 м.Вес танка - 42 - 43 тонны.Максимальная скорость - 65 км/ч.Тип брони - противоснарядная.Динамическая защита – «Контакт – 1».Тип пушки - автоматическая.Калибр и марка пушки - 2 х 30-мм 2А72Боеукладка 30 мм пушки составляла по 500 снарядов на каждую.Оснащена гранатометами дымовой завесы, блоками Б8В20 с авиационными НУР С-8 по 6 пусковых в каждом.