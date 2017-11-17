«Российская элита» готовится к побегу.

Российские толстосумы вновь обратили свой взор на Запад и стремительно наращивают капиталовложения в заграничные активы. Все это происходит на фоне кризиса в экономике страны. Средства, исчисляющиеся миллионами евро, инвестируются в недвижимость. Собственно, данная тенденция всегда имела место, однако объемы выросли на порядок. Примечательно еще то, что российская элита начала интересоваться приобретением уже готово бизнеса, что говорит о стремлении получить новый источник основного дохода.