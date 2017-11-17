12:59 17 ноября

«Российская элита» готовится к побегу

Российские толстосумы вновь обратили свой взор на Запад и стремительно наращивают капиталовложения в заграничные активы. Все это происходит на фоне кризиса в экономике страны. Средства, исчисляющиеся миллионами евро, инвестируются в недвижимость. Собственно, данная тенденция всегда имела место, однако объемы выросли на порядок. Примечательно еще то, что российская элита начала интересоваться приобретением уже готово бизнеса, что говорит о стремлении получить новый источник основного дохода.




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Комментарии 6

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  1. Венд Сегодня, 11:55
    Не вижу ничего плохого, если часть элиты сбежит на запад. Те кто любит и ценит Россию останутся. А без грязи жизнь станет чище.
    Венд
    1. Татьяна Сегодня, 12:05
      «Российская элита» готовится к побегу.
      Российские толстосумы вновь обратили свой взор на Запад и стремительно наращивают капиталовложения в заграничные активы. Все это происходит на фоне кризиса в экономике страны.

      Все закономерно! Уже пробные шары российских нуворишей и олигархов спасти свои капиталы вывозом из России за границу уже были. Об этом российские экономисты-патриоты постоянно говорили и об этом население они уже предупреждали. Что чем дольше по времени сохраняется такая "рыночная" частнособственническая политика, тем ситуация в стране будет только хуже. Ведь политика ЦБ РФ и правительства РФ не меняется! Это очень опасно, и с этим что-то нужно делать!
      Более того, об этом же самом десятилетия тому назад говорил и предупреждал о российской элиты сам Збигнев Бзежинский!
      Татьяна
    2. MaksoMelan Сегодня, 12:19
      А потом их в тихоря выловить без шума и в зиндан!!
      MaksoMelan
    3. Сергей-svs Сегодня, 12:25
      Цитата: Венд
      Не вижу ничего плохого, если часть элиты сбежит на запад. Те кто любит и ценит Россию останутся. А без грязи жизнь станет чище.

      Чище, без них конечно воздух станет! yes Но, во-первых будут вывезены украденные миллиарды (именно украденные, а не честно заработанные) бюджетных денег и средств полученных от продажи национальных богатств РФ. stop Во-вторых, побегут они в страны наших потенциальных противников, а большинство из них имеет высший допуск к государственным и стратегических секретам РФ и не ужели вы думаете, что западные спецслужбы не воспользуются этим?! sad
      Сергей-svs
      1. Венд Сегодня, 12:47
        Цитата: Сергей-svs
        Цитата: Венд
        Не вижу ничего плохого, если часть элиты сбежит на запад. Те кто любит и ценит Россию останутся. А без грязи жизнь станет чище.

        Чище, без них конечно воздух станет! yes Но, во-первых будут вывезены украденные миллиарды (именно украденные, а не честно заработанные) бюджетных денег и средств полученных от продажи национальных богатств РФ. stop Во-вторых, побегут они в страны наших потенциальных противников, а большинство из них имеет высший допуск к государственным и стратегических секретам РФ и не ужели вы думаете, что западные спецслужбы не воспользуются этим?! sad

        Может я и не прав, но думаю им придется сильно ополовинить свои кошельки, чтобы благополучно сбежать из России.
        Венд
  2. Комментарий был удален.
  3. Евродав Сегодня, 12:48
    Цитата: Венд
    Не вижу ничего плохого, если часть элиты сбежит на запад. Те кто любит и ценит Россию останутся. А без грязи жизнь станет чище.

    А я не вижу элиты в России! Чего то НАНОиста, Грефку, Набиуллину и прочих и подобных язык не поворачивается элитой назвать! Они как прыщи на теле, дерматологом лечатся...
    Элита (от фр. elite — лучшее, отборное) — в социологии и политологии — неотъемлемая и важная часть любого социума.
    Кто им это звание присвоил? Это вот эти- лучшие, отборные представители России?
    Как говорил один лысый человек- Это не мозг нации, это ....о!
    Евродав
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