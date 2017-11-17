13:00 17 ноября

Госдеп предупредил граждан об угрозе терактов в Европе во время праздников

Госдеп США заявил о повышенном риске террористических угроз в Европе в праздничный период, передает РИА Новости.



Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенном риске терактов по всей Европе, особенно в праздничный сезон,
говорится в сообщении ведомства.


Американским гражданам рекомендовано быть более внимательными во время праздничных мероприятий.

В Госдепе указали, что «срок действия данного предупреждения истекает 31 января 2018 года».

Ведомство отметило также, что «недавние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии показывают, что у террористических группировок "Исламское государство", "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) и их сообщников есть возможность планировать и осуществлять теракты в Европе».

«Несмотря на то, что местные власти продолжают контртеррористические операции, у Госдепартамента остаются опасения по поводу возможных атак в будущем», – добавили в Госдепе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Magic Archer Сегодня, 12:01
    Ну ещё бы.Не штатовские ли интструкторы готовят террористов??!Для полного счастья не хватает информации где,во сколько и кто
    Magic Archer
    1. destination Сегодня, 12:10
      Хорошо бы,но это-секретная информация.Хорошо хоть,что намекнули просто...
      destination
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:04
    Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенном риске терактов по всей Европе, особенно в праздничный сезон,
    ... это мерикатосы так решили совместно с террорюгами...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 12:10
      Предупреждение Госдепа можно рассматривать и как сигнал бармалеям в Европе к началу активных действий. yes
      Джедай
  3. mihey Сегодня, 12:05
    А об опасности ходить в церкви, колледжи и на концерты в самих штатах они не решились предупредить?
    mihey
  4. Azazelo Сегодня, 12:06
    Запланировали уже похоже...
    Azazelo
    1. Ныробский Сегодня, 12:38
      Цитата: Azazelo
      Запланировали уже похоже...

      Ага. Когда там встреча по "Северному потоку-2" запланирована?
      Ныробский
  5. solzh Сегодня, 12:11
    Американским гражданам рекомендовано быть более внимательными во время праздничных мероприятий.

    Я думаю тут ошибка. Правильно будет: "Гражданам независимых государств рекомендуется опасаться американских граждан, во время праздничных мероприятий, из-за их неадекватности."
    solzh
    1. Cetron Сегодня, 12:29
      Назовите хоть одно независимое еврогосударство .
      Cetron
      1. solzh Сегодня, 12:55
        Россия, Белоруссия
        solzh
      2. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:25
    Госдеп знает, что говорит и о чем предупреждает. Интересно, а европейские спецслужбы проинформировали или предупредят за несколько часов до теракта обозначив возможное место проведения в пол страны?
    rotmistr60
    1. Комментарий был удален.
  7. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:30
    .."Кто не спрятался - я не виноват!"
    Сибирский цирюльник
  8. Евродав Сегодня, 12:34
    Цитата: Cetron
    Назовите хоть одно независимое еврогосударство .

    Да легко! Украина! Она не зависит от здравого смысла...
    Евродав
  9. словак Сегодня, 12:37
    Матрасники не несут ответственность за своих учеников, или наоборот, зная о целях в Европе, "слегка" предупреждают соотечественников?
    словак
  10. savage1976 Сегодня, 12:38
    А не ЦРУ ли довело до госдепа свои планы по терактами в Европе? Европейцам пора бы уже подумать за чьи интересы они умирают в мирное время.
    savage1976
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