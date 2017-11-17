Госдеп предупредил граждан об угрозе терактов в Европе во время праздников
Госдеп США заявил о повышенном риске террористических угроз в Европе в праздничный период, передает РИА Новости.
Американским гражданам рекомендовано быть более внимательными во время праздничных мероприятий.
В Госдепе указали, что «срок действия данного предупреждения истекает 31 января 2018 года».
Ведомство отметило также, что «недавние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии показывают, что у террористических группировок "Исламское государство", "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) и их сообщников есть возможность планировать и осуществлять теракты в Европе».
«Несмотря на то, что местные власти продолжают контртеррористические операции, у Госдепартамента остаются опасения по поводу возможных атак в будущем», – добавили в Госдепе.
Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенном риске терактов по всей Европе, особенно в праздничный сезон,говорится в сообщении ведомства.
Американским гражданам рекомендовано быть более внимательными во время праздничных мероприятий.
В Госдепе указали, что «срок действия данного предупреждения истекает 31 января 2018 года».
Ведомство отметило также, что «недавние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии показывают, что у террористических группировок "Исламское государство", "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) и их сообщников есть возможность планировать и осуществлять теракты в Европе».
«Несмотря на то, что местные власти продолжают контртеррористические операции, у Госдепартамента остаются опасения по поводу возможных атак в будущем», – добавили в Госдепе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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