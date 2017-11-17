Ирак начал операцию по освобождению последнего оплота ИГ*

Командование совместных операций иракской армии объявило о начале операции по освобождению от террористов ИГ* округа Рава на западе провинции Анбар.Третьего ноября силы ополчения Хашд Аш-Шааби и армейские подразделения взяли под контроль административный округ Эль-Каим, расположенный рядом с Равой. Иракский премьер Хайдер аль-Абади называл города Эль-Каим и Рава последними оплотами террористов в стране. Они находятся недалеко от границы с Сирией.В этом месяце военные вернули контроль над районом Румана и девятью населенными пунктами на западе страны.В октябре армия освободила город Эль-Хавиджа в провинции Киркук. Он был главным штабом "Исламского государства"* в стране после освобождения Мосула. Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года.Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России