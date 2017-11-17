13:04 17 ноября

Ирак начал операцию по освобождению последнего оплота ИГ*

Командование совместных операций иракской армии объявило о начале операции по освобождению от террористов ИГ* округа Рава на западе провинции Анбар.

Ирак начал операцию по освобождению последнего оплота ИГ*


Третьего ноября силы ополчения Хашд Аш-Шааби и армейские подразделения взяли под контроль административный округ Эль-Каим, расположенный рядом с Равой. Иракский премьер Хайдер аль-Абади называл города Эль-Каим и Рава последними оплотами террористов в стране. Они находятся недалеко от границы с Сирией.


В этом месяце военные вернули контроль над районом Румана и девятью населенными пунктами на западе страны.

В октябре армия освободила город Эль-Хавиджа в провинции Киркук. Он был главным штабом "Исламского государства"* в стране после освобождения Мосула. Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года.

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 4

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  1. сибиралт Сегодня, 12:30
    Да сколько же у ИГ этих "последних" оплотов? belay
    сибиралт
    1. LeftPers Сегодня, 12:32
      Последний-Вашингтон.
      LeftPers
      1. К0щей Сегодня, 12:37
        Цитата: LeftPers
        Последний-Вашингтон.

        good 10 баллов))
        К0щей
  2. Ныробский Сегодня, 12:33
    Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года.
    Ага, и поменяет место прописки с Ирака на Афганистан, при помощи того же Вашингтона.
    Ныробский
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