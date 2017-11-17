12:57 17 ноября

Киев пообещал запустить первый украинский спутник «Лыбидь» в 2018 году 

Украина планирует в будущем году запустить на орбиту свой первый телекоммуникационный спутник «Лыбидь», сообщил председатель Государственного космического агентства страны Павел Дегтяренко. Он сообщил, что проект долгое время испытывал трудности, но сейчас создатели «нашли поддержку» украинского правительства относительно дальнейшего финансирования программы.

Киев пообещал запустить первый украинский спутник «Лыбидь» в 2018 году 


Рассчитываем, что запланированные шаги позволят выполнить весь комплекс работ, необходимый для того, чтобы Украина, наконец, получила собственный спутник связи на орбите во второй половине 2018 года
— отметил Дегтяренко


Он добавил, что ситуация с этим спутником в определенной степени связана с кризисом на Южном машиностроительном заводе.

Напоминаем, что Украина пытается запустить спутник «Лыбидь» с 2012 года, однако по ряду причин запуск неоднократно откладывали. Электронику и два центра контроля для "Лыбиди" создает Канадская компания MacDonald Dettwiler and Associates (MDA). Корпус и двигатели спутника - украинского производства.

Использованы фотографии: http://tvi.ua
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Комментарии 23

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  1. Magic Archer Сегодня, 12:28
    Из рогатки они его запустят чтоли)))?Ни космодрома,ни средств доставки и кажется сам спутнеггг только на бумаге wassat
    Magic Archer
    1. Андрей К Сегодня, 12:31
      Цитата: Magic Archer
      Из рогатки они его запустят чтоли)))?Ни космодрома,ни средств доставки и кажется сам спутнеггг только на бумаге wassat

      Надеются, что аХХрессор на халяву прокатит laughing
      Андрей К
      1. Logall Сегодня, 12:34
        Цитата: Андрей К
        Надеются, что аХХрессор на халяву прокатит

        Logall
    2. Partyzan Сегодня, 12:32
      есть гейропейское космическое агентство - неужели своим откажут?
      Partyzan
    3. ID90 Сегодня, 12:42
      Цитата: Magic Archer
      Из рогатки они его запустят чтоли)))?Ни космодрома,ни средств доставки и кажется сам спутнеггг только на бумаге wassat

      а запуск заказать разве проблема?
      пуканьем в лужу плюсики зарабатываете?
      ID90
      1. Magic Archer Сегодня, 12:50
        Цитата: ID90
        Цитата: Magic Archer
        Из рогатки они его запустят чтоли)))?Ни космодрома,ни средств доставки и кажется сам спутнеггг только на бумаге wassat

        а запуск заказать разве проблема?
        пуканьем в лужу плюсики зарабатываете?

        Это вы мне грубите чтоли?!Видимо отсутствие серого вещества не даёт Вам понять всю суть проблем,выраженных в моём посте.Там кроме отсутствия средств запуска ещё и другие трудности указаны.Так что пукаете тут Вы.
        Magic Archer
        1. ID90 Сегодня, 12:52
          Цитата: Magic Archer
          Цитата: ID90
          Цитата: Magic Archer
          Из рогатки они его запустят чтоли)))?Ни космодрома,ни средств доставки и кажется сам спутнеггг только на бумаге wassat

          а запуск заказать разве проблема?
          пуканьем в лужу плюсики зарабатываете?

          Это вы мне грубите чтоли?!Видимо отсутствие серого вещества не даёт Вам понять всю суть проблем,выраженных в моём посте.Там кроме отсутствия средств запуска ещё и другие трудности указаны.Так что пукаете тут Вы.

          тупое УРЯканье - это признак ума? laughing
          ID90
  2. Primoos Сегодня, 12:30
    Матерное что-то слышится в этом нименовании. Эта Лыбидь ещё не протухла на складе? Хотя, если как следует запустить, то полетит и Лыбедь. Вот только будет ли она исправно лыбедить?
    Primoos
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 12:32
    Не будем ерничать. 2018 год не за горами. Посмотрим. Или посмеемся или похлопаем.
    Вождь краснокожих
    1. svp67 Сегодня, 12:41
      Цитата: Вождь краснокожих
      Не будем ерничать. 2018 год не за горами. Посмотрим. Или посмеемся или похлопаем.

      Конечно. Тем более, что первый "Лебедь" пылится на РОССИЙСКОМ предприятии, по просьбе КАНАДСКОЙ стороны. Как Вы думаете, может наша сторона наложить временный арест на это имущество, в качестве ответной меры на подобные действия украинской и канадских сторон?
      svp67
    2. Ныробский Сегодня, 12:42
      Цитата: Вождь краснокожих
      Не будем ерничать. 2018 год не за горами. Посмотрим. Или посмеемся или похлопаем.

      Наверное "похлопаем". По плечу...И с сочувствием скажем - "Ничего. В следующий раз, обязательно полетит"
      Ныробский
    3. Челентаныч Сегодня, 12:49
      Похлопаем?Думаю максимум что мы можем похлопать это воздушные шары на которых будет пролетать их "Лыбедь" на пути в стратосферу т.к. это максимум на чем наши соседи могут запустить спутник...
      Челентаныч
  4. словак Сегодня, 12:33
    В России "Белый Лебедь" в Пермском крае давно ждет правительство Украины в полном составе с гости. Будут им там и космос и коммуникации по полной программе!
    словак
    1. 30 вис Сегодня, 12:51
      Ко
      Цитата: словак
      В России "Белый Лебедь" в Пермском крае давно ждет правительство Украины в полном составе
      Свидомые космонавты к полёту готовы! Даю отсчёт ....... !!!
      30 вис
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:35
    Украина пытается запустить спутник «Лыбидь» с 2012 года

    Ну если до майдана не смогли сегодня тем более не смогут, как бы не старались и не заручались канадской поддержкой. А как хочется именоваться космической державой аж скулы ломит.
    rotmistr60
    1. ID90 Сегодня, 12:49
      Цитата: rotmistr60
      Украина пытается запустить спутник «Лыбидь» с 2012 года

      Ну если до майдана не смогли сегодня тем более не смогут, как бы не старались и не заручались канадской поддержкой. А как хочется именоваться космической державой аж скулы ломит.

      «Морской старт» принадлежит российской компании и запускать с него будут хохлятские ракеты «Зенит» , которые производят на заводе Южмаш.
      p.s. а в России разве всё отлично со спутниками?
      ID90
    2. Джедай Сегодня, 12:51
      Начну по порядку:
      Киев пообещал запустить первый украинский спутник «Лыбидь» в 2018 году

      Обещанного три года ждут, так что не раньше 2020 года.
      Украина планирует в будущем году запустить на орбиту свой первый телекоммуникационный спутник «Лыбидь»

      Хочешь рассмешить Бога - поделись с ним своими планами. И как итог двух первых цитат:
      Украина пытается запустить спутник «Лыбидь» с 2012 года

      Больше добавить нечего. hi
      Джедай
  6. К0щей Сегодня, 12:44
    Он добавил, что ситуация с этим спутником в определенной степени связана с кризисом на Южном машиностроительном заводе.

    да неужели? а мы-то думали, канадцы косячат... lol
    К0щей
  7. ИмПерц Сегодня, 12:45
    Это интересно. 2018 скоро, осталось чуть-чуть и узнаем что и как)))
    Кто осуществит запуск?
    Кто будет контролировать и как?
    Ерничать не буду, просто подожду.
    А вдруг?!
    ИмПерц
  8. Egorovich Сегодня, 12:45
    Занятно будет посмотреть, как "Лыбидь" превратится в в гадкого утенка с кастрюлей на голове.
    Egorovich
  9. askort154 Сегодня, 12:47
    В космосе и без этого море мусора.
    askort154
  10. tsvetkov1274 Сегодня, 12:49
    земляки с ИСС его не отдадут... crying
    tsvetkov1274
  11. Витас Сегодня, 12:52
    Кроме России есть где запустить, были бы деньги.
    Витас
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