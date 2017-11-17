Киев пообещал запустить первый украинский спутник «Лыбидь» в 2018 году 

Рассчитываем, что запланированные шаги позволят выполнить весь комплекс работ, необходимый для того, чтобы Украина, наконец, получила собственный спутник связи на орбите во второй половине 2018 года

Украина планирует в будущем году запустить на орбиту свой первый телекоммуникационный спутник «Лыбидь», сообщил председатель Государственного космического агентства страны Павел Дегтяренко. Он сообщил, что проект долгое время испытывал трудности, но сейчас создатели «нашли поддержку» украинского правительства относительно дальнейшего финансирования программы.— отметил ДегтяренкоОн добавил, что ситуация с этим спутником в определенной степени связана с кризисом на Южном машиностроительном заводе.Напоминаем, что Украина пытается запустить спутник «Лыбидь» с 2012 года, однако по ряду причин запуск неоднократно откладывали. Электронику и два центра контроля для "Лыбиди" создает Канадская компания MacDonald Dettwiler and Associates (MDA). Корпус и двигатели спутника - украинского производства.