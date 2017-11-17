Эрдоган - США: От вас до Сирии 12 тыс. км, что вы там делаете?..

США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГИЛ*, а сами что делают? Кучу долларов им дали (…) Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну. США постоянно нарушали наши договоренности. В Манбидже, в Ракке. Когда мы предлагали вместе там работать, они обещали, что там не останется ни одного члена PYD (курдские отряды, - прим. «ВО»), не волнуйтесь. И не сдержали слово. Сейчас в США сменилось руководство, но все осталось по-прежнему.

А что вы вообще делает в Сирии? Ваша страна находится в 12 тыс. км от этого государство. И вдруг у вам там появляются сразу 11 военных баз. Зачем вы туда пришли?