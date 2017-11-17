13:01 17 ноября

Эрдоган - США: От вас до Сирии 12 тыс. км, что вы там делаете?..

В ходе выступления на съезде глав региональных отделений правящей турецкой партии (Партия справедливости и развития) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обрушился с критикой в адрес США. По словам Эрдогана, США оказывают активную финансовую поддержку террористической группировке «Исламское государство» (*запрещено в РФ). По словам Эрдогана, США также «обманули Турцию», пообещав содействие в выводе курдских отрядов PYD из освобождённых от ИГИЛ (*) районов Сирии, но вооружённые курды из этих районов не вышли.

РИА Новости приводит заявление главы Турции:
США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГИЛ*, а сами что делают? Кучу долларов им дали (…) Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну. США постоянно нарушали наши договоренности. В Манбидже, в Ракке. Когда мы предлагали вместе там работать, они обещали, что там не останется ни одного члена PYD (курдские отряды, - прим. «ВО»), не волнуйтесь. И не сдержали слово. Сейчас в США сменилось руководство, но все осталось по-прежнему.


Эрдоган далее озвучил вопрос, опосредованно обращаясь к США:

А что вы вообще делает в Сирии? Ваша страна находится в 12 тыс. км от этого государство. И вдруг у вам там появляются сразу 11 военных баз. Зачем вы туда пришли?


Эрдоган - США: От вас до Сирии 12 тыс. км, что вы там делаете?..


Далее Эрдоган отметил, что если Турция и США состоят в НАТО, то это не значит, что Анкара не имеет право высказывать слова критики в отношении Вашингтона.

Напомним, что несколькими днями ранее Эрдоган говорил о том, что Сирию должны покинуть как американские, так и российские войска. Затем Эрдоган провёл в Сочи переговоры с Владимиром Путиным.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 25

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  1. Андрей К Сегодня, 12:33
    Эрдоган - США: От вас до Сирии 12 тыс. км, что вы там делаете?..

    Всё хорошо и слова правильные...
    Только вот Эдик, как флюгер...
    Куда политический ветерок дунет, туда и кричит возмущения...
    Андрей К
    1. новичок Сегодня, 12:37
      заблукал Эрдоган, насчупывает точку опоры для себя, в тумане будущего Турцыи, после мира в Сирии. лишь так я понимаю сумбурные высказывания султана.
      новичок
      1. Scoun Сегодня, 12:47
        Цитата: новичок
        заблукал Эрдоган

        Только он теперь находится под 3D молотом.
        Он держал нос под хвостом США и косил взглядом в ЕС, потом он науськанный бросился выполнять фас и сбил наш самолёт.
        Потом полосатая псина пустила ему "газ" в нос, он заскулил и полетел к бабушке в Германию/ЕС а та ему дулю под нос.... и единственный кто не стал пинать цепного пса англосаксов, оказался ВВП.
        Он мечется... он помнит как США с ЕС его на убой сдавали.... а оторваться от руки кормившей он не может, начал скупать золото и тд. но это процесс нескольких/многих лет.

        Затем Эрдоган провёл в Сочи переговоры с Владимиром Путиным.

        Видать ему ВВП рулеткой по карте вдолбил - где США и кто соседи.
        Scoun
    2. сибиралт Сегодня, 12:41
      По идее, Сирию должны покинуть все войска, в том числе и турецкие. Но говорить об этом США, что в стенку горохом. Лучшее, что может сделать Эрдоган - выйти из НАТО и заявить о его бессмысленности своей "мировой общественности".
      сибиралт
    3. Primoos Сегодня, 12:44
      Цитата: Андрей К
      Эрдоган - США: От вас до Сирии 12 тыс. км, что вы там делаете?..

      Всё хорошо и слова правильные...
      Только вот Эдик, как флюгер...
      Куда политический ветерок дунет, туда и кричит возмущения...

      Сейчас дует правильный ветер. Эрдоган уже попробовал поссать против этого ветра, до сих пор морду оттирает. А у него оччень хороший инстинкт самосохранения, как оказалось. А выглядел таким буйным да неукротимым. А что там делают пин.досы, вопрос риторический. Гадят по всегдашнему обыкновению. Ну не могут они иначе!
      Primoos
    4. destination Сегодня, 12:45
      Только вот Эдик, как флюгер
      Держи нос по-ветру!!!Правда,тогда шея устанет голову крутить в разные стороны...
      destination
    5. ИмПерц Сегодня, 12:48
      Не совсем. Он не флюгер, он султан и мысли у него соответствующие. Можно и с чёртом и с богом, если это послужит делу пантюркизма и величию султана. Вот и вся подоплёка.
      ИмПерц
    6. Svarog Сегодня, 12:50
      Ну вопрос то разумный..))
      Svarog
      1. Shahno Сегодня, 12:54
        Хорошо. Соблюду пропорции.От РФ две тысячи км. Что вы тут делаете?
        Shahno
        1. kirgiz58 Сегодня, 13:00
          Цитата: Shahno
          Хорошо. Соблюду пропорции.От РФ две тысячи км. Что вы тут делаете?

          У нас ДОГОВОР, а у вас?
          kirgiz58
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 12:34
    Кем себя возомнил старик П ердоган, повышая голос на хозяев?
    Вождь краснокожих
    1. Ныробский Сегодня, 12:46
      Цитата: Вождь краснокожих
      Кем себя возомнил старик П ердоган, повышая голос на хозяев?

      Имеет право))) Они года полтора назад, чуть на голову его рост не укоротили. Какие уж тут "союзнические" отношения?
      Ныробский
  3. словак Сегодня, 12:35
    Вот что помидор животворящий делает- Эрдоган заговорил разумно...
    словак
    1. Ныробский Сегодня, 12:48
      Цитата: словак
      Вот что помидор животворящий делает- Эрдоган заговорил разумно..

      Как то так))) Квота в 50 тыс. тонн томатов иногда хорошо просветляет мозги.
      Ныробский
  4. Partyzan Сегодня, 12:35
    что несколькими днями ранее Эрдоган говорил о том, что Сирию должны покинуть как американские, так и российские войска. Затем Эрдоган провёл в Сочи переговоры с Владимиром Путиным.

    и
    А что вы вообще делает в Сирии? Ваша страна находится в 12 тыс. км от этого государство. И вдруг у вам там появляются сразу 11 военных баз. Зачем вы туда пришли?
    поговорили по пацански laughing
    Partyzan
  5. Pulya Сегодня, 12:36
    Напомним, что несколькими днями ранее Эрдоган говорил о том, что Сирию должны покинуть как американские, так и российские войска. Затем Эрдоган провёл в Сочи переговоры с Владимиром Путиным.

    Можно додумать, что ВВП Эрдогана на ковёр вызвал, за лишний базар :)
    Pulya
  6. weksha50 Сегодня, 12:37
    "несколькими днями ранее Эрдоган говорил о том, что Сирию должны покинуть как американские, так и российские войска"...

    Ну, насчет американских - можно и нужно согласиться...
    Российские войска (контингент) присутствуют в Сирии по официальному приглашению правительства Сирии...
    А вот что делают в Сирии турецкие войска, войска "султана" ? Закладывают фундамент в возрождение Османской империи ??? what laughing
    weksha50
    1. Shahno Сегодня, 12:49
      Официальное приглашение это что? Договор,тогда я хочу его почитать. Где он? Или это кулуарный междусобойчик с Асадом.
      Shahno
  7. Altona Сегодня, 12:40
    В кои веки у Реджепа помидоры в нужном направлении стали расти.
    Altona
  8. rotmistr60 Сегодня, 12:41
    С чего это Эрдогана опять понесло? Наверное ВВП разъяснил политику "партии", но у Эрдогана как и у Трампа семь пятниц на неделе. Будем ждать нового турецкого закидона.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 12:56
      Цитата: rotmistr60
      Будем ждать нового турецкого закидона.

      После встречи с Трампом. wink
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:59
        Вы мыслите в правильном направлении hi
        rotmistr60
  9. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:43
    Если бы, на Марсе, была нефть,то были бы и там,т.к. "прямая угроза","защита демократии" и прочие бла бла..
    Сибирский цирюльник
  10. maratk Сегодня, 12:55
    я так полагаю, что не долго осталось критиковать Эрдогану Запад. Запад умеет отстранять неугодных. Найдут фанатика игиловца и при очередном постановочном спектакле "спасения Президентом Турции Эрдоганом" какого-нибудь самоубийцу и будет вынесен приговор.
    maratk
  11. universe1 Сегодня, 12:57
    Цитата: Андрей К
    Эрдоган - США: От вас до Сирии 12 тыс. км, что вы там делаете?..

    Всё хорошо и слова правильные...
    Только вот Эдик, как флюгер...
    Куда политический ветерок дунет, туда и кричит возмущения...

    Просто его Вова крепко держит за нежное.
    universe1
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