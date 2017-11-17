Эрдоган - США: От вас до Сирии 12 тыс. км, что вы там делаете?..
В ходе выступления на съезде глав региональных отделений правящей турецкой партии (Партия справедливости и развития) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обрушился с критикой в адрес США. По словам Эрдогана, США оказывают активную финансовую поддержку террористической группировке «Исламское государство» (*запрещено в РФ). По словам Эрдогана, США также «обманули Турцию», пообещав содействие в выводе курдских отрядов PYD из освобождённых от ИГИЛ (*) районов Сирии, но вооружённые курды из этих районов не вышли.
РИА Новости приводит заявление главы Турции:
Эрдоган далее озвучил вопрос, опосредованно обращаясь к США:
Далее Эрдоган отметил, что если Турция и США состоят в НАТО, то это не значит, что Анкара не имеет право высказывать слова критики в отношении Вашингтона.
Напомним, что несколькими днями ранее Эрдоган говорил о том, что Сирию должны покинуть как американские, так и российские войска. Затем Эрдоган провёл в Сочи переговоры с Владимиром Путиным.
РИА Новости приводит заявление главы Турции:
США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГИЛ*, а сами что делают? Кучу долларов им дали (…) Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну. США постоянно нарушали наши договоренности. В Манбидже, в Ракке. Когда мы предлагали вместе там работать, они обещали, что там не останется ни одного члена PYD (курдские отряды, - прим. «ВО»), не волнуйтесь. И не сдержали слово. Сейчас в США сменилось руководство, но все осталось по-прежнему.
Эрдоган далее озвучил вопрос, опосредованно обращаясь к США:
А что вы вообще делает в Сирии? Ваша страна находится в 12 тыс. км от этого государство. И вдруг у вам там появляются сразу 11 военных баз. Зачем вы туда пришли?
Далее Эрдоган отметил, что если Турция и США состоят в НАТО, то это не значит, что Анкара не имеет право высказывать слова критики в отношении Вашингтона.
Напомним, что несколькими днями ранее Эрдоган говорил о том, что Сирию должны покинуть как американские, так и российские войска. Затем Эрдоган провёл в Сочи переговоры с Владимиром Путиным.
Использованы фотографии: Фейсбук
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