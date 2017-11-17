Источник: проектирование новой версии Ту-22М3 завершено

По Ту-22М3М выпуск документации закончен, на Казанском авиационном заводе идет подготовка производства для ремонта и модернизации бомбардировщиков, находящихся в строевых частях Воздушно-космических сил РФ. Первая глубокая модернизация этих самолетов со времени их создания начнется со следующего года

Это касается всей авионики, включая навигационно-прицельный комплекс

Конструкторы завершили разработку документации для модифицированной версии бомбардировщика Ту-22М3 - Ту-22М3М, первая глубокая модернизация находящихся в строю самолетов начнется в 2018 году. Ту-22М3М получит современное высокоточное оружие, его радиоэлектронное оборудование и двигатели будут такими же, как у новейшего Ту-160М2, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.- сказал собеседник агентства.Он отметил что "комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Ту-22М3М будет абсолютно новым и унифицированным с Ту-160М2".- уточнил источник, подчеркнув, что после модернизации Ту-22М3М получит возможность применять "современное дальнобойное высокоточное оружие".Силовая установка, по его словам, Ту-22М3М будет идентичной Ту-160М2 (новые двигатели НК-32-02 самарского ПАО "Кузнецов").Источник отметил, что сроки модернизации и количество обновленных самолетов зависят от "возможностей завода, от того, как пойдет работа по первым машинам". Официального подтверждения данной информации пока не поступало.Ранее сообщалось, что до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов, на которых разместят новый комплекс бортового оборудования СВП-24-22, радиолокационную станцию НВ-45, улучшат эргономику кабины, установят новые бортовые системы, продлят ресурс планера до 35 лет. Самолет сможет нести высокоточное неядерное оружие, в том числе крылатую ракету Х-32 с дальностью до 600 км.Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - глубокая модификация самолета Ту-22. Разработан ОКБ Туполева в середине 1970-х годов, совершил первый полет 20 июня 1977 года, принят на вооружение в 1989 году. Максимальная скорость - 2000 км/ч, потолок - 13,3 тысячи метров, боевая нагрузка - до 24 тонн (ракеты Х-22 и Х-15, бомбы, морские мины).Всего выпущено 268 таких самолетов. В настоящее время, по данным журнала The Military Balance, в Воздушно-космических силах России имеется 62 Ту-22М3. Они активно применяются в сирийской кампании, нанося удары по различным объектам террористов, передает ТАСС