Первый подводный ракетоносец проекта "Борей-А" спущен на воду в Северодвинске

Создание и строительство серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А", а затем и создание подводных лодок проекта "Борей-Б" с последующим строительством атомных подводных крейсеров пятого поколения обосновано положениями морской доктрины России и направлено на выполнение задачи поддержания на высоком уровне оснащенности группировок стратегических подлодок на Тихоокеанском и Северном флотах

Первый модернизированный подводный крейсер (четвертый по счету в семействе "Бореев") проекта 955А - "Князь Владимир" - выведен из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спущен на воду.Как ранее сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1 ранга Игорь Дыгало, после вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир" пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия "Севмаш" и сформированный экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина.На церемонии присутствовали главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев и глава ЦКБ "Рубин", создавшего проект "Борей", Игорь Вильнит. Команду на вывод ракетоносца из эллинга традиционно дал гендиректор завода Михаил Будниченко.- сказал Королев.Подводный стратегический ракетоносец "Князь Владимир" был заложен в 2012 году. Он станет четвертой подлодкой в серии из восьми "Бореев" и первым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А".В боевом составе ВМФ уже находятся три РПКСН проекта 955 "Борей" - "Юрий Долгорукий" в составе Северного флота, "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - в составе Тихоокеанского флота. На вооружении РПСКН проектов 955 и 955А находятся межконтинентальные баллистические ракеты "Булава".Как сообщил ранее замглавкома ВМФ Виктор Бурсук, подводный крейсер "Князь Владимир" планируется передать флоту в 2018 году, передает ТАСС