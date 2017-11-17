16:46 17 ноября

Первый подводный ракетоносец проекта "Борей-А" спущен на воду в Северодвинске

Первый модернизированный подводный крейсер (четвертый по счету в семействе "Бореев") проекта 955А - "Князь Владимир" - выведен из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спущен на воду.

Как ранее сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1 ранга Игорь Дыгало, после вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир" пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия "Севмаш" и сформированный экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина.

Первый подводный ракетоносец проекта "Борей-А" спущен на воду в Северодвинске



На церемонии присутствовали главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев и глава ЦКБ "Рубин", создавшего проект "Борей", Игорь Вильнит. Команду на вывод ракетоносца из эллинга традиционно дал гендиректор завода Михаил Будниченко.

Создание и строительство серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А", а затем и создание подводных лодок проекта "Борей-Б" с последующим строительством атомных подводных крейсеров пятого поколения обосновано положениями морской доктрины России и направлено на выполнение задачи поддержания на высоком уровне оснащенности группировок стратегических подлодок на Тихоокеанском и Северном флотах
- сказал Королев.

Подводный стратегический ракетоносец "Князь Владимир" был заложен в 2012 году. Он станет четвертой подлодкой в серии из восьми "Бореев" и первым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А".

В боевом составе ВМФ уже находятся три РПКСН проекта 955 "Борей" - "Юрий Долгорукий" в составе Северного флота, "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - в составе Тихоокеанского флота. На вооружении РПСКН проектов 955 и 955А находятся межконтинентальные баллистические ракеты "Булава".

Как сообщил ранее замглавкома ВМФ Виктор Бурсук, подводный крейсер "Князь Владимир" планируется передать флоту в 2018 году, передает ТАСС

Использованы фотографии: © Ирина Скалина/ТАСС
36

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Muvka Сегодня, 13:05
    Вот и почти готов четвертый защитник нашего спокойствия. Как бы многие не ныли на форуме, но наш флот обновляется.
    Muvka
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:08
      Отлично! Вот этого события очень ждал. Ждем видео...
      Владыка Ситх
      1. Джедай Сегодня, 13:13
        Новому ракетоносцу - семь футов под килем, или чего там обычно субмаринам желают! good
        Джедай
        1. НасРать Сегодня, 13:23
          "Князя" на какой флот планируют? Дальневосточникам?
          -----
          Рад за флот...отличная новость!
          НасРать
          1. Владыка Ситх Сегодня, 13:25
            Цитата: НасРать
            "Князя" на какой флот планируют? Дальневосточникам? Рад за флот...

            Северный флот, также как и следующий "Князь Олег".
            Владыка Ситх
            1. НасРать Сегодня, 13:26
              Принял... спасибо!
              НасРать
            2. антивирус Сегодня, 15:35
              жди запуска новых спутников слежения США и посейдонов.
              опираясь на эту табл
              антивирус
        2. VALERIK_097 Сегодня, 13:29
          За прочность прочного корпуса!
          VALERIK_097
          1. Джедай Сегодня, 13:30
            Цитата: VALERIK_097
            За прочность прочного корпуса!

            Звучит как тост! drinks
            Джедай
            1. НасРать Сегодня, 13:32
              Цитата: Джедай
              Цитата: VALERIK_097
              За прочность прочного корпуса!

              Звучит как тост! drinks

              А сегодня это и есть, тост!! drinks
              НасРать
            2. esaul Сегодня, 13:48
              Цитата: Джедай
              Цитата: VALERIK_097
              За прочность прочного корпуса!

              Звучит как тост! drinks

              И это - не хило! Надо взять на "вооружение".
              esaul
            3. Николай Фёдоров Сегодня, 15:16
              Цитата: Джедай
              Цитата: VALERIK_097
              За прочность прочного корпуса!

              Звучит как тост! drinks

              Сегодня вечером после работы за ужином налью горилки и выпью вторым тостом.
              Великий день, великое событие. Должно быть отмечено обязательно. drinks yes
              Николай Фёдоров
      2. хрыч Сегодня, 13:21
        Цитата: Владыка Ситх
        Отлично!

        Еще стоит отметить, что ТА 533 (их аж 6 шт) позволяют иметь КР Калибр, а это еще добавляет возможностей самому грозному на планете оружию goodили ракеточку Водопад того же калибра, дабы очистить себе путь или грохнуть преследователя laughing чтоб выполнить миссию однозначно drinks

        А лисички взяли спички, К морю синему пошли - Море синее зажгли!
        хрыч
        1. maxim947 Сегодня, 14:51
          Первый раз увидел сие чудо, впечатляет)))
          maxim947
          1. хрыч Сегодня, 15:10
            Цитата: maxim947
            Первый раз увидел сие чудо, впечатляет)))

            Это когда применяют из ТА надводного корабля ракету подлодки. Теоретически Калибр также можно бахнуть, если на катерке или сторожевичке нет ВПУ, а ТА 533 на чем только нет. Габариты Водопада почти такие же, как Калибра, только там ТТРД, а не турбо-реактивный, кстати есть ядерный вариант, переход опять в торпеду и пр. laughing Гениально good
            https://topwar.ru/60238-raketnyy-protivolodochnyy
            -kompleks-rpk-6-vodopad.html
            хрыч
            1. maxim947 Сегодня, 15:15
              Спасибо, как раз читаю про данное чудо. Представил свои ощущения если - сидя в тиши,на зорьке, в лодке с удочкой вынырнет это.....)) еще и вода после гореть будет..
              maxim947
              1. хрыч Сегодня, 15:16
                И рыбка сразу жаренная drinks
                хрыч
            2. Ратник-80 Сегодня, 16:19
              Эх жаль дальность не большая 35 км всего, а в ядерном исполнении 200кл неплохая такя мощность,уничтожает все подводные обькты в радиусе 2-1,5 км
              Ратник-80
    2. destination Сегодня, 13:25
      Обновляется,куда он денется.Жаль только,что за его только счёт и держимся.Даже не за его счёт,а за счёт АПЛ...Остальные ВС где,просвети,о,Мудрейший из Мудрых!!!Простите,что стоя обращаюсь,а не коленнопреклонённый-забыл ниц пасть пред среброликим мувкой какой-то там,больно много вас самых умных всяких тут стало,всех и не упомнишь по-старости лет,не серчай,господин хороший барин... laughing laughing laughing
      destination
      1. НасРать Сегодня, 13:28
        Пятница конечно, можно и "принять"... но зачем так то! negative
        НасРать
        1. esaul Сегодня, 13:51
          Цитата: НасРать
          Пятница конечно, можно и "принять"... но зачем так то! negative

          Это от непроходимости желчных путей, коллега. drinks
          esaul
  2. destination Сегодня, 13:05
    Наконец-то почитать есть что...Не планируется к мнадцатому году,а спущен на-воду,Команда набрана в кабаках портовых,Капитан Барбоса назначен!!!Семь футов под-килем,Бродяги Морские!!! hi
    destination
    1. esaul Сегодня, 13:53
      Цитата: destination
      Наконец-то почитать есть что...Не планируется к мнадцатому году,а спущен на-воду,Команда набрана в кабаках портовых,Капитан Барбоса назначен!!!Семь футов под-килем,Бродяги Морские!!! hi

      А знаете, коллега, не всегда новости о планируемом вызывают скепсис. К примеру - "Циркон" только планируется поставить на вооружение, а сколько истерик у "друзей и партнёров"!
      esaul
      1. destination Сегодня, 13:59
        good Да они всегда истерят,лишь бы денег выбить под эту вот истерию... hi Я сейчас им скажу,что рогатку усовершенствовал так свою,что она бомбами ядерными может стрелять-такая истерия начнётся-дайте денег,а то Алексий нас победит сейчас тут-же!!! laughing laughing laughing hi
        destination
  3. annodomene Сегодня, 13:06
    Хорошая новость! С почином! Успехов при переходе в 1 линию!
    annodomene
  4. q75agent Сегодня, 13:07
    Флоту быть !!! good
    q75agent
  5. Magic Archer Сегодня, 13:07
    Вопрос к спецам.Винты спрятаны или там уже водомётный движитель наконец то допилили?
    Magic Archer
    1. VALERIK_097 Сегодня, 13:49
      Ну прямо так ,всё и рассказали,люди имеющие доступ к такой информации ,как правило подписывают документы о неразглашении гос.тайны.Как-то так.
      VALERIK_097
      1. saturn.mmm Сегодня, 14:43
        Цитата: VALERIK_097
        Ну прямо так ,всё и рассказали,люди имеющие доступ к такой информации ,как правило подписывают документы о неразглашении гос.тайны.Как-то так.

        А что, про водометный движитель это гостайна?
        saturn.mmm
        1. VALERIK_097 Сегодня, 15:32
          ответ ищите в Википедии,что представляет собой водометный Движитель.Без обид.
          VALERIK_097
  6. ИмПерц Сегодня, 13:10
    В свете приближения позиционных районов ПРО всё ближе и ближе к нашим границам, именно РПКСН будут устрашать супостата.
    Насколько помню, с 2018 пойдут "Бореи - Б".
    ИмПерц
    1. Корсар0304 Сегодня, 13:13
      Цитата: ИмПерц
      Насколько помню, с 2018 пойдут "Бореи - Б".


      А чем отличаются "Борей-А", Борей-Б" от родоначальников серии?
      Корсар0304
      1. ИмПерц Сегодня, 13:40
        Цитата: Корсар0304
        А чем отличаются "Борей-А", Борей-Б" от родоначальников серии?

        на данный момент вся информация по подводной лодке типа «Борей-Б» является государственной тайной.
        «Перед этим была серия “Бореев”, сейчас будут “Бореи”, потом будет следующая серия, на восьмой лодке эта серия закрывается и будет другая подлодка. Их облик и названия пока не до конца установлены. Известно, что это будет стратегическая подводная лодка с баллистическими ракетами. Есть разные спекуляции, но официальных данных нет. Технические характеристики этой серии, пока является государственной тайной. Следующие [подлодки] должны полностью заменить то, что называется 667БРД, которые, в основном, базируются в Вилючинске. Следующая серия, очевидно, будет заменять последнюю советскую серию»
        .
        Точно станут тише, лучше держать курс и ГАС эффективней предыдущих. Количество МБР м.б. увеличено до 20 или 24.
        ИмПерц
      2. Галеон Сегодня, 13:59
        "Ты что, скрипач, дальтоник? Зеленый цвет от оранжевого отличить не можешь, турист..." (с) lol
        Галеон
      3. Самаритянин Сегодня, 16:25
        Много чем, и этот отличается и каждый последующий...
        для примера фото 955 (обычного):
        Самаритянин
        1. Самаритянин Сегодня, 16:26
          И нынешнего:

          Самаритянин
  7. san4es Сегодня, 13:14
    В боевом составе ВМФ уже находятся три РПКСН проекта 955 "Борей" - "Юрий Долгорукий" в составе Северного флота, "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - в составе Тихоокеанского флота. На вооружении РПСКН проектов 955 и 955А находятся межконтинентальные баллистические ракеты "Булава".
    soldier
    san4es
    1. Svarog51 Сегодня, 13:49
      Саня, приветствую hi Ты как всегда - на высоте. good СтОит дождаться твоего комента и пожалуйста - смотрите видео в тему поста. drinks
      ЗЫ Когда погоны на морские поменяешь? Всё жду, никак не дождусь. Иль подсказать - как это делается? wink
      Svarog51
      1. san4es Сегодня, 13:57
        Цитата: Svarog51
        Саня, приветствую hi wink

        hi ...Здорова Серёг.
        твоего комента

        ...печатать лень recourse
        Когда погоны на морские поменяешь?

        ...Мне и эти не жмут wink drinks
        san4es
        1. Svarog51 Сегодня, 14:02
          "Мне что, плашет тебе подарить или сам заведёшь? Так сапог в бою надёжней!" (с)
          Мне и эти не жмут

          Я не про звёзды, а про цвет. Аль всёж не знаешь как? belay drinks
          Svarog51
          1. san4es Сегодня, 14:17
            ...Цвет тоже в норме soldier ...если только на такие

            ...не ввели пока "Админы" recourse
            san4es
            1. Svarog51 Сегодня, 14:24
              Ввели, зайди в свой профиль, кликни погон и выбери. good drinks
              Svarog51
  8. Egorovich Сегодня, 13:32
    В добрый путь еще один красавец!!!
    Egorovich
  9. НЕКСУС Сегодня, 13:50
    Интересно ,к передаче флоту допилят ли БУЛАВУ-М...а то со старой версией этой МБР,наши Бореи были беззубые.
    НЕКСУС
  10. Геркулесыч Сегодня, 14:01
    Слухи ходят, что на пятую лодку денег не хватает -недофинансируют постройку субмарины! !!!
    Геркулесыч
    1. Метан Сегодня, 15:25
      Найдут.Дело святое...
      Метан
  11. Svarog51 Сегодня, 14:23
    ..не ввели пока "Админы"

    Да ладно. Войди в свой профиль и кликни на погонину. Выбери нужную. Вуаля! Я вот море всего пару раз видел и то могу такое проделать. Совесть не позволяет. wink
    Svarog51
    1. Метан Сегодня, 15:29
      Чевой-то про "Армату" и Т50 тишина,или я проморгал?
      Метан
      1. Андрей Остроушко Сегодня, 16:02
        Последнее про Су-57 http://in24.org/technology/29555?utm_source=warfi
        les.ru
        Андрей Остроушко
Картина дня