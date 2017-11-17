В Сирии попал на фото уничтоженный Т-90
Появление в интернете фотографий уничтоженного танка Т-90А вызывает много вопросов. Что бы ни утверждали пропагандисты ИГ (группировка запрещена в РФ), пока нет точных данных о том, при каких обстоятельствах погибла данная боевая машина, пишет Вестник Мордовии.
По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, «пока нет информации, подтверждающей, что танк был подбит в бою противотанковым средством, поэтому не исключено, что перед нами – боевая машина, захваченная боевиками около месяца назад в Курайбе во время песчаной бури».
Возможно танк был уничтожен ударом ВКС. Например, в него или рядом с ним упала бомба. «Взрыв был такой силы, что сорвало с внешней стороны башни размещенную на ней динамическую защиту "Контакт-5"», – комментирует фото автор материала Лев Романов.
Не исключено, что боевики сами заложили в танк взрывчатку и подорвали ее. В результате машина превратилась в груду металлолома.
В любом случае танки Т-90, в отличие от американских "Абрамсов" и германских "Леопардов-2", демонстрировали завидную живучесть и надежность, заключает автор.
По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, «пока нет информации, подтверждающей, что танк был подбит в бою противотанковым средством, поэтому не исключено, что перед нами – боевая машина, захваченная боевиками около месяца назад в Курайбе во время песчаной бури».
Возможно танк был уничтожен ударом ВКС. Например, в него или рядом с ним упала бомба. «Взрыв был такой силы, что сорвало с внешней стороны башни размещенную на ней динамическую защиту "Контакт-5"», – комментирует фото автор материала Лев Романов.
Не исключено, что боевики сами заложили в танк взрывчатку и подорвали ее. В результате машина превратилась в груду металлолома.
В любом случае танки Т-90, в отличие от американских "Абрамсов" и германских "Леопардов-2", демонстрировали завидную живучесть и надежность, заключает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
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