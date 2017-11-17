16:42 17 ноября

В Сирии попал на фото уничтоженный Т-90

Появление в интернете фотографий уничтоженного танка Т-90А вызывает много вопросов. Что бы ни утверждали пропагандисты ИГ (группировка запрещена в РФ), пока нет точных данных о том, при каких обстоятельствах погибла данная боевая машина, пишет Вестник Мордовии.

В Сирии попал на фото уничтоженный Т-90


По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, «пока нет информации, подтверждающей, что танк был подбит в бою противотанковым средством, поэтому не исключено, что перед нами – боевая машина, захваченная боевиками около месяца назад в Курайбе во время песчаной бури».




Возможно танк был уничтожен ударом ВКС. Например, в него или рядом с ним упала бомба. «Взрыв был такой силы, что сорвало с внешней стороны башни размещенную на ней динамическую защиту "Контакт-5"», – комментирует фото автор материала Лев Романов.

Не исключено, что боевики сами заложили в танк взрывчатку и подорвали ее. В результате машина превратилась в груду металлолома.



В любом случае танки Т-90, в отличие от американских "Абрамсов" и германских "Леопардов-2", демонстрировали завидную живучесть и надежность, заключает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 13:33
    На первый взгляд... да взрыв боезапаса... башню сорвало... и дальше начинаются вопросы... стена рядом... как то очень аккуратно башню мимо её обнесло... опять же такое ощущение, что эту башню просто поставили на грунт... короче опять фейк...
    Vard
    1. destination Сегодня, 13:38
      Я не танкист,но...Что-то как-то ...Не верится,что это в честном бою погиб танк... Взорвали при отступлении,чтоб врагу не достался,вот на что это похоже с моей колокольни...feelТанкисты,конечно,лучше объяснят... hi
      destination
      1. Владыка Ситх Сегодня, 13:39
        Танк потерял ход, шиитские ополченцы его бросили и вызвали авиацию.
        Владыка Ситх
        1. esaul Сегодня, 13:42
          Цитата: Vard
          На первый взгляд... да взрыв боезапаса... башню сорвало... и дальше начинаются вопросы... стена рядом... как то очень аккуратно башню мимо её обнесло... опять же такое ощущение, что эту башню просто поставили на грунт... короче опять фейк...

          Цитата: destination
          Я не танкист,но...Что-то как-то ...Не верится,что это в честном бою погиб танк... Взорвали при отступлении,чтоб врагу не достался,вот на что это похоже с моей колокольни...feelТанкисты,конечно,лучше объяснят... hi

          Цитата: Владыка Ситх
          Танк потерял ход, шиитские ополченцы его бросили и вызвали авиацию.

          И Вы не одиноки в своих предположениях, коллеги. В инете уже широко обсуждается эта инфа и точка зрения, сходная с вашей, - превалирует.
          esaul
        2. svp67 Сегодня, 13:53
          Цитата: Владыка Ситх
          Танк потерял ход, шиитские ополченцы его бросили и вызвали авиацию.

          До этого была инфа, что сирийцам из Т-72 удалось загнать снаряд в борт ранее потерянного Т-90, вполне возможно, что это он и есть...
          svp67
          1. donavi49 Сегодня, 14:16
            Нет. Там два других танка захваченные в Алеппо и подбитые в Идлибе (более 500 км расстояние между ними).
            donavi49
            1. uav80 Сегодня, 14:49
              25/10/2017
              Сирийские подразделения в районе города Маядин потеряли Т-90. В Сети появились изображения данного танка, который внешне не имеет, каких либо серьезных повреждений.

              uav80
        3. хрыч Сегодня, 14:07
          Цитата: Владыка Ситх
          Танк потерял ход, шиитские ополченцы его бросили и вызвали авиацию.

          Хоть верх и разворочен, но детонации боеприпасов не было однозначно. Т.е. так или иначе боезапас отсутствовал. Следов пожара нет, ну и за угол дохлой постройки башня бы не улетела. Поэтому однозначно постановочный кадр, в той или иной степени laughing
          хрыч
        4. donavi49 Сегодня, 14:19
          Сомнительно. Если это этот танк - то его перегнать успели на 70 км. Тем более его захватили когда была песчаная буря и авиация работала на Идлиб. То есть - если этот же Т-90 - то его уже отследили явно отдельно.
          donavi49
      2. iouris Сегодня, 15:05
        Любой танк может быть уничтожен в бою, даже если это Т-90.
        iouris
    2. штольц Сегодня, 13:41
      Очень жаль машину, вот нефиг было такие в Сирию оправлять, хватило бы им и Т-55.
      штольц
      1. хрыч Сегодня, 14:02
        Цитата: штольц
        нефиг было такие в Сирию оправлять

        Отправили то обкатать в бою, поэтому даже его гибель - неоценимый для инженеров опыт. Конечно, если слабое место танкист, то тут уж извините laughing
        хрыч
        1. Partyzan Сегодня, 14:15
          Цитата: хрыч
          если слабое место танкист, то тут уж извините

          есть много видео на ютубе, где экипажи бросают машины при первой же опасности, азия однако request
          Partyzan
    3. tomket Сегодня, 14:34
      Цитата: Vard
      опять же такое ощущение, что эту башню просто поставили на грунт... короче опять фейк.

      Не ИГИЛ, а театр оперы и балета.....
      tomket
    4. Офицер запаса Сегодня, 14:38
      Цитата: Vard
      На первый взгляд... да взрыв боезапаса... башню сорвало... и дальше начинаются вопросы... стена рядом... как то очень аккуратно башню мимо её обнесло... опять же такое ощущение, что эту башню просто поставили на грунт... короче опять фейк...


      Такие же мысли. Стена здания почти не тронута, а башня - за углом. И песок вокруг ровнехонький, никаких следов удара башни о грунт. Такое впечатление, что краном сняли и рядом поставили.
      Как погиб танк - непонятно, но то, что мы видим - постановка, декорации киносьемки.
      Офицер запаса
  2. Magic Archer Сегодня, 13:37
    Гусеницы и корпус вроде целы...Боезапас сдетонировал???Если бы на фугасе подорвался то корпус обычно в груду железка превращается...
    Magic Archer
    1. Арон Заави Сегодня, 13:40
      Цитата: Magic Archer
      Гусеницы и корпус вроде целы...Боезапас сдетонировал???Если бы на фугасе подорвался то корпус обычно в груду железка превращается...

      Скорее всего. Еесли судить по Меркавам , которые наезжали на фунасы.
      Арон Заави
    2. dvina71 Сегодня, 13:44
      Цитата: Magic Archer
      усеницы и корпус вроде цел

      Нифига се..целы..там кольцо ,на котором башня вращается ,вырвано .. и походу корпус сзади разошелся по швам..
      dvina71
      1. Magic Archer Сегодня, 13:47
        По фото не скажешь что корпусу аминь.Видел фото абрамса после подрыва на фугасе.Там не то что гусениц,там корпус еле различим!А тут повреждения не такие сильные.Хотя может быть сила фугаса была меньше
        Magic Archer
  3. Romario_Argo Сегодня, 13:42
    самоподрыв скорее всего!
    Romario_Argo
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 13:44
    Всегда отмечал, что абсолютного оружия не бывает!
    Вождь краснокожих
    1. Тень тьмы Сегодня, 13:57
      Небывает абсолютной защиты, а вот абсолютное оружие может быть! Что можно противопоставить сейчас ядерному взрыву? Про стихии вообще промолчу. А абсолютной защиты действительно нет, даже бункер не даёт полной гарантии.
      Тень тьмы
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 15:49
        Вы не правы. Что бы произошел ядерный взрыв, нужно доставить заряд до места, а носители на данный момент достаточно уязвимы. С такой же логикой я могу парировать - что можно противопоставить снаряду, взрывающемся в боевом отделении танка? Вы скажете - броня, ДЗ и тд. На счет ядерного взрыва я парирую - ПРО, ПВО, РЭБ и тд....
        Вождь краснокожих
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:51
    Через пару месяцев его наши специалисты восстановят, лучше нового будет! Если от танка хоть пара котков осталась его можно восстановить. Правда, это будет по сути новодел уже.
    Геркулесыч
  6. faiver Сегодня, 14:09
    Ну где спецы танкисты? а то гадание на кофейной гуще...
    faiver
  7. gorenina91 Сегодня, 14:13
    -Да , наверное американы забрали у игиловцев тот целый "трофейный" танк Т-90 .., а здесь подсунули останки "ранее убитого" какого же танка .., чтобы замести следы...
    -Какой у этого танка "гаражный номер" и у того что захватили недавно игиловцы...-наверное различие есть... и можно определить...
    gorenina91
    1. tomket Сегодня, 14:36
      Цитата: gorenina91
      Да , наверное американы забрали у игиловцев тот целый "трофейный" танк Т-90 .., а здесь подсунули останки "ранее убитого" какого же танка

      Мне интересно, у Сирийцев т-90 как грязи, что учета того что потеряли нет, и он в принципе не ведется? Вот как так можно не знать, чей это танк, правительственный или трофей?
      tomket
  8. pepel79 Сегодня, 14:40
    Если была бы детонация БК (полного), корпус бы разорвало в хлам... Танк уничтожен после покидания экипажем... Люк мех. вода открыт и на месте... Его бы просто вырвало в условиях внутрикорпусного взрыва, во время поражения с последующей детонацией БК, так как он был бы закрыт (логично во время боя) ... Уничтожение ударом ВКС или фугас, то же отпадает, здание рядом цело (наполнитель из шлакоблока)... танк не горел (корпус чист), стены не обожены, песок вокруг то же чистый (нет копати от горения, следов вытекания легко сплавных металлов ), башня наоборот обожена, нет люков, ДЗ на скулах сдетонировало, верхнее, хоть и более хлипкое, на месте ... скорее всего подрыв изнутри, причем контролируемый, что бы было, что потом показать...
    pepel79
  9. Dimy4 Сегодня, 14:53
    Немного определенного мастерства и вместо Т-90 можно на фотографиях запечатлеть Армату.
    Dimy4
  10. НесНосНый Сегодня, 15:29
    Странно как-то. Боевики от ИГ и не засняли
    на видео попадание от ПТУРа ?Если башню сорвало у Т-90 во время нанесения ударов ВКС РФ.Мог и экипаж сам мог подорвать жтот танк, чтобы не достался ИГ.
    НесНосНый
  11. НесНосНый Сегодня, 15:30
    Хотя можно после было сделать боевикам от ИГ так . Заложить взрывчатку с дистанционным взрывателем, установить башню. После начать снимать попадание с дальнего расстояния по "востановленному танку" попадание от ПТУРа и в этот момент подорвать взрывчатку. Не останавливать съёмку направляться к этому танку , показать последствия. Видимо ИГ не стали так заморачиваться, не до этого.
    НесНосНый
  12. Geisenberg Сегодня, 15:37
    Наверняка сам и подорвали ...
    Geisenberg
  13. stone Сегодня, 16:03
    а башни как летали, так и летают
    stone
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