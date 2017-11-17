16:44 17 ноября

Источник: Минобороны отстранит от службы военных с ожирением

Минобороны РФ решило отстранить от службы военнослужащих, страдающих ожирением, соответствующая директива разослана ответственным по кадрам всех частей, сообщил в пятницу источник в силовом ведомстве.

Ранее в некоторых интернет-СМИ появилась информация, согласно которой Минобороны поручило составить список военнослужащих с третьей и четвертой стадиями ожирения. Ожидается, что их отправят на врачебную комиссию, которая решит, годны ли они к службе или нет.

Источник: Минобороны отстранит от службы военных с ожирением



Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение
— сказал собеседник агентства.

В конце сентября министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ о проведении медицинского обследования среди личного состава военнослужащих. Согласно документу солдаты и офицеры, чья физическая форма не отвечает требованиям Вооружённых сил РФ, должны быть уволены.

Сообщается, что отделы кадров должны будут подготовить до 20 ноября списки военнослужащих с третьей и четвёртой степенями ожирения. После составления списка военные пройдут комиссию, по результатам которой признанные толстыми военные будут уволены. Однако для офицеров с третьей степенью ожирения в исключительных случаях предусмотрен перевод в небоевые части с сохранением воинской должности.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›
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Комментарии 55

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  1. Logall Сегодня, 13:43
    Правильно! Еще бы и полицейских это коснулось...
    Если Ты еле ходишь, через раз дышишь, то как родину защитить...?
    А правоохранители?
    Logall
    1. esaul Сегодня, 13:45
      Вроде бы и раньше была установка на поддержание хорошей спортивной формы у офицерского состава. Ослабили контроль? Надо исправлять. good
      esaul
      1. Джедай Сегодня, 13:52
        В далёком 1999 году приехала к нам в часть проверка из Министерства. Сдавали и ФИЗО в том числе. Последними сдавали офицеры управления во главе с комбригом (имевшим кличку "Колобок" за соотношение рост-ширина). На кроссе 3 км. комбриг пробежал полтора круга и пошёл пешком. К нему подбежал проверяющий и говорит:
        - Товарищ полковник, сдаём кросс, а не спортивную ходьбу.
        На что комбриг ему ответил:
        - Бегущий полковник в мирное время вызывает недоумение, а в военное - панику.
        Сдача кросса была сорвана - все хохотали. А я тогда впервые услышал эту шутку.
        Джедай
      2. svp67 Сегодня, 13:57
        Цитата: esaul
        Ослабили контроль? Надо исправлять.

        Тут же уже конкретно ТЫЛОВИКОВ касаемо, а этих ДАВНО ПОРА пощипать...
        svp67
        1. esaul Сегодня, 14:13
          Цитата: svp67
          Тут же уже конкретно ТЫЛОВИКОВ касаемо, а этих ДАВНО ПОРА пощипать...

          Здраво! Спасибо за разъяснение good
          esaul
          1. To be or not to be Сегодня, 14:25
            Еще бы кадровиков на регулярно основе на боевые части и подразделения командирами laughing
            To be or not to be
        2. Офицер запаса Сегодня, 14:27
          Интересно, а призыва это коснется? Прекрасный способ показать, что не годен к службе. Вот мамаши-то теперь постараются своих чад откормить.
          А если серьезно, то и в МО, и в МЧС давно уже взялись за поддержание нормальной спортивной формы офицеров. И все только "за".
          Офицер запаса
      3. Балу Сегодня, 16:06
        [quote=esaul] [b]Вроде бы и раньше была установка на поддержание хорошей спортивной формы у офицерского состава. Ослабили контроль? Надо исправлять.
        Однако для офицеров с третьей степенью ожирения в исключительных случаях предусмотрен перевод в небоевые части с сохранением воинской должности
        И то и другое правильно. За ожирением стоит не только проблема питания, т.е. что ест и как. Во первых такое понятие как порода, т.е. генетика. Стиль жизни? да. Питание? Дружба с физкультурой? Да. Сама проблема одной только диетой не решается. Вот вам одна из самых частых моделей: боль в спине, полечился, прошло, но не было грамотной ЛФК и комплексной реабилитации. Движения в поясничном отделе ограничены, но человеку хватает, он этого не замечает. Постепенно ослабевает брюшной пресс(из-за ограничения амплитуды движений в поясничном отделе и торсе). В кишечнике у нас гладкая, а не поперечно-полосатая мускулатура. В итоге из-за ослабления брюшного пресса стенки кишечника как-бы расширяются, нарушается пассаж масс, звиняюсь за подробности. Задержки стула и нерегулярность человек не замечает. Несвоевременное опорожнение приводит к застою каловых масс, еще раз звините. А это нагрузка на печень. И вот уже и поспать после обеда, уже и подвигаться меньше. Брюшной пресс из-за снижения амплитуды движений в позвоночнике ослабляется еще больше. А если любитель пива, печень еще хуже начинает себя чувствовать, и вот уже пузо+нечто в области где у женщин грудные железы (а это печень, друзья, а не гормоны!).
        Так что забудьте про колбасу и сосиски-сардельки. Берете корейку или шейку(но она жирнее), натираете по вкусу специями, в пакет для запекания на 10-12 часов на нижнюю полку холодильника. Через 10-12 часов разогреваете духовку до 180 градусов, кладете в духовку ваш пакет. Когда в пакете увидите, что кипит и он надулся, уменьшаете температуру до 140-120 градусов, протыкате осторожно вилкой пакет сверху и еще 1 час. Ну, а через час собираете друзей, достаете из холодильника антигрустин, из духовки буженину и вперед, обсуждать женщин, балет, футбол-хоккей, начальников и ГАИ и политику.
        Кто в детстве и юности серьезно спортом не занимался, с физкультурой не дружил-рекомендую на ютубе набрать "У-шу для начинающих" и вперед. Сначала только то, что получается, потом все сложнее и сложнее, там этих программ много. И боже упаси вас от йоги. Никто не подсчитывал, сколько в мире становятся инвалидами или погибают от инсульта с дуру начав заниматься йогой.
        Не знаю, убедил или нет, но имейте ввиду, прежде чем начать сбрасывать вес, пройдите углубленное обследование всех органов и систем, включая функции печени и ЭКГ с нагрузкой. Даже если по 100грамм в месяц вес сбрасывать-это уже супер результат. И не пытайтесь мучить себя голоданием,будет только хуже.
        остальное вам расскажут специалисты кардиологи, диетологи, кинезотерапевты(врачи ЛФК по простому). Я описал самый распространенный вариант, на самом деле все сложнее.
        Балу
    2. ИмПерц Сегодня, 13:46
      Цитата: Logall
      Правильно! Еще бы и полицейских это коснулось...

      Согласен, а то за державу обидно.
      ИмПерц
    3. штольц Сегодня, 13:47
      Это мероприятие можно расценить, как диверсию направленную против старших офицеров и прапорщиков. lol
      штольц
    4. Алексей 2016 Сегодня, 13:51
      Тогда в нашем ГАИ и УМВД служить не кому будет. Там стройные только первые 6 месяцев, потом под начальника подстраиваются)))
      Алексей 2016
    5. Петр1 Сегодня, 13:56
      Да брехня,это ж всё что выше капитана нужно будет уволить lol
      Петр1
    6. stas Сегодня, 13:56
      В документе речь идёт о тыловых частях.
      А вообще то предложить всем толстым сдать зачет по физподготовке и не надо медкомиссий.
      stas
      1. oborzevatel Сегодня, 14:49
        Цитата: stas
        В документе речь идёт о тыловых частях.
        А вообще то предложить всем толстым сдать зачет по физподготовке и не надо медкомиссий.

        Ха!
        Я со своими 110-ю кг. и при 170 см. роста спокойно физо сдавал в своей возрастной группе.
        Некоторых молодых капитанов на километре позади оставлял.
        Но!
        Это после того, как купил велотренажер, бегать по утрам начал, и сбросил за полгода около 30 кг. Когда в денежном отношении по карману начало больно бить recourse
        До сих пор в этом весе хожу, хоть уже пять лет и не служу.
        Уволился по другому поводу.
        Эрго:
        Если степень ожирения позволяет нормально сдать физ.подготовку хотя бы на "удовлетворительно", то почему бы и не оставить служить.
        oborzevatel
        1. BAI Сегодня, 16:02
          Если степень ожирения позволяет нормально сдать физ.подготовку хотя бы на "удовлетворительно", то почему бы и не оставить служить.

          Аналогично. Причем подтягивание в 45 я сдавал (по количеству подтягиваний) лучше, чем иные лейтенанты, сразу после училища.
          BAI
    7. капрал Сегодня, 14:58
      Цитата: Logall
      А правоохранители?


      tongue
      капрал
    8. Deadушка Сегодня, 15:28
      Цитата: Logall
      и полицейских

      hi
      у амеров с этим проще, сдают только один раз при поступлении...
      главное, что бы потом работу свою выполнял... laughing
      Deadушка
  2. NIKNN Сегодня, 13:45
    Ох чую без начпродов теперь армия останется...
    NIKNN
    1. stas Сегодня, 13:53
      Не, не останутся. Наберут в напроды и нач вещи худых, они отожрутся, потом и их уволят и наберут снова худых.
      Хлебное место не будет пустым, Вольское училище наклепает еще других начпродов.
      stas
      1. NIKNN Сегодня, 15:25
        Цитата: stas
        Хлебное место не будет пустым, Вольское училище наклепает еще других начпродов.

        laughing
        NIKNN
  3. sibiryk Сегодня, 13:47
    Во д е б и л ы))) Документы грифованные в СМИ сливают.
    sibiryk
    1. alean245 Сегодня, 13:50
      Во д е б и л ы))) Документы грифованные в СМИ сливают.

      А что, ДСП это гриф?
      alean245
      1. хрыч Сегодня, 13:56
        Цитата: alean245
        А что, ДСП это гриф?

        Конечно
        хрыч
      2. svp67 Сегодня, 14:00
        Цитата: alean245
        А что, ДСП это гриф?

        Да... Но чисто СЛУЖЕБНЫЙ, за его разглашение дисциплинарное наказание положено. А вот уже за разглашение более высоких "грифов" "Секретно", "Совершенно секретно" и тд... уже уголовка
        svp67
        1. To be or not to be Сегодня, 14:29
          Гриф «Для служебного пользования» не устанавливает статус секретности, но ограничивает доступ к служебной информации с целью исключить бесконтрольное пользование ими и не допустить утечки сведений, содержащихся в этих документах.
          http://naar.ru/articles/sekretnoe-deloproizvodstv
          o-stepeni-sekretnosti-dokumentov/
          To be or not to be
  4. Витас Сегодня, 13:48
    Кто ж теперь амбразуру заткнет?! lol
    Витас
    1. Logall Сегодня, 13:53
      Дык, они же себе амбразуру и затыкали! Но могли и в виде защиты послужить, дабы соратников не зацепило! Какую площадь порожения перекрыть можно...
      Logall
    2. Геркулесыч Сегодня, 13:54
      Чем, пятой точкой, когда сильно придавит? ???? lol
      Геркулесыч
  5. Евродав Сегодня, 13:53
    Все равно разные допуски и категории никуда не денутся...
    Евродав
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:54
    В Советское время каждый второй с лишним весом в армии был прапорщик или тыловик! !!Не встречались мне в линейных частях офицеры с лишнем весом! !!
    Геркулесыч
  7. частное лицо Сегодня, 13:54
    100 раз за только это должно коснуться и командного состава с генералитетом.Рыба тухнет с головы.
    частное лицо
    1. colonel Сегодня, 14:11
      Цитата: частное лицо
      Рыба тухнет с головы

      оправдание гнилого хвоста.
      colonel
      1. частное лицо Сегодня, 15:11
        Если не секрет какая степень?
        частное лицо
        1. colonel Сегодня, 15:13
          У меня? При росте 178, вес 79. Наверное пятая.
          colonel
  8. edeligor Сегодня, 13:58
    IV степень ожирения?! Да вы что...?! - "Д"-НЕ ГОДЕН к военной службе. Сие немедленно увольнять и подальше от военной формы!!! А расслабившимся с III формой - 6 месяцев на приведение себя в порядок, в противном случае досвидос! Это АРМИЯ етит......!!!
    edeligor
  9. Seva100pol Сегодня, 14:11
    Реальный пример: служил один кандидат технических наук. Светлая голова. Часть не пехота не десант, часть специальная. Да, был он с ожирением. Так вот его вначале на физо сгнобили, потом 400 приказа лишили. А потом уволили. С теперь вместо него бодрый такой артиллерист. Ну тууупооооййййй.
    Seva100pol
    1. слава1974 Сегодня, 14:27
      Так вот его вначале на физо сгнобили, потом 400 приказа лишили.

      Может он сам не сдал физо? А по результатам несдачи проверки (физо) лишен премии? А от горя сам и уволился. Или упитанных освободить о сдачи физо и платить премии без учета сдачи проверок?
      слава1974
    2. BAI Сегодня, 16:12
      А в военных НИИ теперь за мастера (кандидата) спорта платят больше, чем за научную степень (если за степень платят вообще).
      BAI
  10. лысова Сегодня, 14:14
    А вообще то, среди полных, много военнослужащих с умнейшей головой - которые стоят десятки худых и это правда, сам тому свидетель.
    лысова
    1. слава1974 Сегодня, 14:28
      среди полных, много военнослужащих с умнейшей головой - которые стоят десятки худых

      куда катится естественный отбор - все умные толстые, а дураки худые! lol
      слава1974
      1. лысова Сегодня, 14:41
        Против природы, не попрёшь.
        лысова
        1. andrej-shironov Сегодня, 15:39
          А может всё же постараться совместить умную голову и стройный стан? :-) Ведь гармоничный человек должен и развиваться гармонично: тело, душа, интеллект.
          andrej-shironov
          1. лысова Сегодня, 15:49
            С одной стороны, вроди да, а с другой, многие великие в истории ( не буду перечислять ), страдали каким либо сильным физическим недостатком, но при этом имели уникальные мозговые способности. Гармония это хорошо - но увы - она среди людей редкость.
            лысова
  11. Ferdinant Сегодня, 14:25
    Это неправильно,нужно измерить всех военных и издать приказ ,чтоб ни один военный не набирал индекс массы тела более самого упитанного
    Ferdinant
  12. Sergey53 Сегодня, 14:26
    Давно пора. А-то на физическое состояние некоторые забили, и на военного не похожи.
    Sergey53
  13. rotor Сегодня, 14:39
    А что будет тем кто не сдаст нормы ГТО? winked
    rotor
  14. словак Сегодня, 15:03
    Хорошая мысль!
    словак
  15. raid14 Сегодня, 15:16
    Очередная блажь руководства МО, военные суды просто завалят судебными исками, прибавит рост недовольства в обществе.
    Увольнять военнослужащего , в связи с невыполнением им условий контракта, без пенсии с выслугой более 10-15 лет.
    Пункты ст. 51 ФЗ № 53 при увольнении по состоянию здоровья или по ОШМ, даже не рассматриваются?

    .
    raid14
  16. andrej-shironov Сегодня, 15:36
    Правильное решение! К полицейским это тоже относится!
    andrej-shironov
    1. слава1974 Сегодня, 16:30
      К полицейским это тоже относится!

      Полицейские надбавку за физо не получают.
      слава1974
  17. DrVintorez Сегодня, 15:51
    ну фейк же! чот это за документ дсп без номера экземпляра, но уже подписаный? да и к оформлению самого документа куча вопросов =)
    DrVintorez
  18. BAI Сегодня, 15:57
    Так ведь это только для тыловиков. В смысле не в тылу находятся, а Службы Тыла - снабжение, финансы. На остальных не распространяется (особенно на штабы).
    BAI
  19. CHSR1961 Сегодня, 16:17
    Большей тупости чем поощрение за "физо", в том виде которое существует на данный момент придумать было не возможно. Современная война это не строевая подготовка и "физо", это война умов. Когда умница специалист не поощряется в отличие от своего дебильноватого сослуживца, но хорошо бегающего, это НОНСЕНС. Строевая подготовка важна была в период римских фаланг для синхронного перестроения, это предопределяло победу в бою, физическая подготовка важна в известных войсковых подразделениях от нее зависит выполнение задания и жизнь военнослужащего, однако когда во главу угла ставится физическая подготовка у офицеров которые должны работать головой и от этой работы зависит сохранения сотен тысяч жизней военнослужащих, это НЕПОНЯТНО. Каждый должен быть мастером СВОЕГО дела.
    CHSR1961
    1. слава1974 Сегодня, 16:30
      Большей тупости чем поощрение за "физо", в том виде которое существует на данный момент придумать было не возможно.

      Нормальное поощрение. Просто надо добавить еще поощрение за "мозги". Вот только критериев никто не выработал.
      слава1974
  20. tochila Сегодня, 16:18
    Толстый воин от врага не побежит!!!
    tochila
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