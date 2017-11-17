Источник: Минобороны отстранит от службы военных с ожирением

Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение

Минобороны РФ решило отстранить от службы военнослужащих, страдающих ожирением, соответствующая директива разослана ответственным по кадрам всех частей, сообщил в пятницу источник в силовом ведомстве.Ранее в некоторых интернет-СМИ появилась информация, согласно которой Минобороны поручило составить список военнослужащих с третьей и четвертой стадиями ожирения. Ожидается, что их отправят на врачебную комиссию, которая решит, годны ли они к службе или нет.— сказал собеседник агентства.В конце сентября министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ о проведении медицинского обследования среди личного состава военнослужащих. Согласно документу солдаты и офицеры, чья физическая форма не отвечает требованиям Вооружённых сил РФ, должны быть уволены.Сообщается, что отделы кадров должны будут подготовить до 20 ноября списки военнослужащих с третьей и четвёртой степенями ожирения. После составления списка военные пройдут комиссию, по результатам которой признанные толстыми военные будут уволены. Однако для офицеров с третьей степенью ожирения в исключительных случаях предусмотрен перевод в небоевые части с сохранением воинской должности.