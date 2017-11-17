Сирийская армия применяет в Дейр-эз-Зоре комплекс «Точка»
Минобороны Сирии впервые продемонстрировало кадры запуска тактического ракетного комплекса «Точка» по позициям террористов группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает Вестник Мордовии.
Ранее, по данным агентства, показывались лишь фотоматериалы подготовки этой системы к работе.
«Судя по комментариям, все происходит в пустынной местности, в районе населенного пункта Абу-Кемаль. Здесь правительственная армия ведет ожесточенные бои с агонизирующей террористической армией. Поэтому против врага брошены самые мощные средства поражения, в том числе мобильные ракетные комплексы», – пишет автор публикации Лев Романов.
По его словам, в ходе боевых действий в Сирии применялись как комплексы «Точка», так и модернизированные «Точка У», с различными типами головных частей, в том числе, и осколочно-фугасными, весом почти в 500 кг.
Максимальная дальность стрельбы комплекса достигает 120-ти км. При этом отмечается очень высокая точность поражения.
Несмотря на то, что «Точки» находятся на вооружении не один десяток лет, они по-прежнему остаются грозным и мощным оружием.
Видео.
Ранее, по данным агентства, показывались лишь фотоматериалы подготовки этой системы к работе.
«Судя по комментариям, все происходит в пустынной местности, в районе населенного пункта Абу-Кемаль. Здесь правительственная армия ведет ожесточенные бои с агонизирующей террористической армией. Поэтому против врага брошены самые мощные средства поражения, в том числе мобильные ракетные комплексы», – пишет автор публикации Лев Романов.
По его словам, в ходе боевых действий в Сирии применялись как комплексы «Точка», так и модернизированные «Точка У», с различными типами головных частей, в том числе, и осколочно-фугасными, весом почти в 500 кг.
Максимальная дальность стрельбы комплекса достигает 120-ти км. При этом отмечается очень высокая точность поражения.
Несмотря на то, что «Точки» находятся на вооружении не один десяток лет, они по-прежнему остаются грозным и мощным оружием.
Видео.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Encyclopedia.of.Syrian.military
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