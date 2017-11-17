16:45 17 ноября

Сирийская армия применяет в Дейр-эз-Зоре комплекс «Точка»

Минобороны Сирии впервые продемонстрировало кадры запуска тактического ракетного комплекса «Точка» по позициям террористов группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает Вестник Мордовии.

Сирийская армия применяет в Дейр-эз-Зоре комплекс «Точка»


Ранее, по данным агентства, показывались лишь фотоматериалы подготовки этой системы к работе.


«Судя по комментариям, все происходит в пустынной местности, в районе населенного пункта Абу-Кемаль. Здесь правительственная армия ведет ожесточенные бои с агонизирующей террористической армией. Поэтому против врага брошены самые мощные средства поражения, в том числе мобильные ракетные комплексы», – пишет автор публикации Лев Романов.



По его словам, в ходе боевых действий в Сирии применялись как комплексы «Точка», так и модернизированные «Точка У», с различными типами головных частей, в том числе, и осколочно-фугасными, весом почти в 500 кг.

Максимальная дальность стрельбы комплекса достигает 120-ти км. При этом отмечается очень высокая точность поражения.

Несмотря на то, что «Точки» находятся на вооружении не один десяток лет, они по-прежнему остаются грозным и мощным оружием.

Видео.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Encyclopedia.of.Syrian.military
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 13:56
    Утилизация идет полным ходом! Боевиков это тоже касается... Двух Зайцев, так сказать, одним выстрелом утилизировали...
    Два - это не число боевиков или ракет... Боевиков, Я надеюсь, намного больше...
    Logall
    1. destination Сегодня, 14:04
      Утилизация старья,эт,конечно,зерр гут...А не лучше новое испытать,пока случай подвернулся..?А нет нового.Вот это и напрягает...
      destination
      1. Logall Сегодня, 14:07
        Когда будет новое, тогда янки новый конфликт замутят. К гадалке не ходи...
        Logall
      2. НасРать Сегодня, 14:28
        Цитата: destination
        Утилизация старья,эт,конечно,зерр гут...А не лучше новое испытать,пока случай подвернулся..?А нет нового.Вот это и напрягает...

        Старьё...говорите...

        НасРать
    2. Джедай Сегодня, 14:05
      Несмотря на то, что «Точки» находятся на вооружении не один десяток лет, они по-прежнему остаются грозным и мощным оружием.

      А бармалеям не всё равно чем им люлей отвешивают: суперсовременным или заслуженным-проверенным? lol Отвешивают - и правильно! good
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 14:11
        Цитата: Джедай
        Несмотря на то, что «Точки» находятся на вооружении не один десяток лет, они по-прежнему остаются грозным и мощным оружием.

        А бармалеям не всё равно чем им люлей отвешивают: суперсовременным или заслуженным-проверенным? lol Отвешивают - и правильно! good

        Макс, бармалеям всё равно! А вот американцы хотят, чтобы нам это дороже обходилось...
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 14:13
          Надо открыть США великую тайну: нам их "хотелки" до фонаря! wink
          Джедай
    3. svp67 Сегодня, 14:05
      Цитата: Logall
      Утилизация идет полным ходом! Боевиков это тоже касается...

      Вполне нормальное решение. Мало того, пора бы и тех, кого американы прикрывают "Точками" накрыть, что бы в следующий раз их самолеты от этих районов подальше держались. Оно еще то удовольствие летать в месте падения боеголовок баллистических ракет. И как то удивлен, что наши еще там "Искандерами" не нанесли пару - тройку ударов. То же можно было бы "практические стрельбы" устроить.
      svp67
      1. esaul Сегодня, 14:22
        Цитата: svp67
        Мало того, пора бы и тех, кого американы прикрывают "Точками" накрыть, что бы в следующий раз их самолеты от этих районов подальше держались.

        Есть подозрения, что ещё немного такой борзости со стороны полосатых и повторится алеппский вариант, когда накрыли координационный центр со всеми и американскими, и иорданскими, и израильскими инструкторами. А в ответ - тишина..."...и мёртвые с косами стоять..."(с)
        esaul
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:57
    Так и хочется сказать "-используй то, что под рукой и не ищи себе другого "!!!А ведь в Сирии именно так все и происходит! !!
    Геркулесыч
  3. лысова Сегодня, 14:39
    Эх блин, надо было, не пожалев "точки", хотя бы парочку по колонне ударить, выходившей из Абу-Кемаля. Пускай скопления техники нет ( растянута ), но за то ВВС коалиции, брали бы с собой, запасной комплект трусов.
    лысова
    1. iouris Сегодня, 15:02
      Это слишком простое решение. Лучше, конечно, помучиться.
      iouris
      1. лысова Сегодня, 15:30
        За то какой эффект!!! --- психологический, для террористов в колонне, едешь и думаешь откуда " это " прилетит - да они даже от пролёта ВВС коалиции дрожать будут, после парочки применения " Точки ".
        лысова
  4. gromoboj Сегодня, 15:09
    Классно здорово. А "калибрами" швырялись только чтобы показать что можем ?
    gromoboj
    1. Идущий Сегодня, 16:04
      Калибрами не швырялись , а они проходили испытания в реальных боевых условиях и из различных носителей.
      Идущий
Картина дня