Операция «Дунай»: зачем советские ВДВ брали Чехословакию в 1968 году

21 августа 1968 года объединенные войска стран Варшавского договора численностью полмиллиона солдат и офицеров пересекли государственные границы Чехословакии. Со стороны СССР в операции приняли участие 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, из Польши и ГДР прибыло 40 и 15 тысяч солдат соответственно. Ввод войск осуществлялся с четырех направлений: с территории ГДР, СССР, Польши и Венгрии. В Европе запахло большой войной...