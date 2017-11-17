16:41 17 ноября

Операция «Дунай»: зачем советские ВДВ брали Чехословакию в 1968 году

21 августа 1968 года объединенные войска стран Варшавского договора численностью полмиллиона солдат и офицеров пересекли государственные границы Чехословакии. Со стороны СССР в операции приняли участие 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, из Польши и ГДР прибыло 40 и 15 тысяч солдат соответственно. Ввод войск осуществлялся с четырех направлений: с территории ГДР, СССР, Польши и Венгрии. В Европе запахло большой войной...




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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 14:53
    ....зачем советские ВДВ брали Чехословакию в 1968 году
    Да потому, что это "войска первого удара" или "силы быстрого реагирования". Осуществляющие "вертикальный маневр" по захвату особо важных объектов противника и мест или участков местности, от захвата которых и удержания зависит успех и быстрое продвижение основных ударных группировок.
    И вот интересный вопрос, "Запад" требует от России КАЯТЬСЯ, за все, а вот лично Чехия за это вот покаялась?

    svp67
  2. антивирус Сегодня, 16:37
    Дубчек -друг Горбачева МС по учебе МГУ
    тогда не отгородили МСГ от власти?
    слабость по отношению ЧССР проявили еще при Хрущеве-- надо было держать завоеванное
    как много сделали военное поколение и полуграмотные крестьяне, как счастливо мы спустили свое наследство
    один знакомый : "вошли в ЧССР 68г, рядом немцы. немец встал на пост( на улице?). очертил круг 2 м мелом. собака зашла в него , он ее застрелил." ОРГНУНГ
    и только крики "убирайтесь прочь" из окон буржуазной псарни..
    антивирус
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