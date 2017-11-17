16:46 17 ноября

ОАЭ закупили пять транспортных самолетов C-295

На авиасалоне «Dubai Airshow 2017» компания Airbus Defence and Space объявила о заключении с командованием ВВС и ПВО ОАЭ контракта на поставку пяти самолетов ВТА C-295, сообщает ЦАМТО.

ОАЭ закупили пять транспортных самолетов C-295


Стоимость сделки не раскрывается. Новые транспортники заменят в составе ВВС ОАЭ состоящие на вооружении CN-235. Поставки должны начаться в 4-ом квартале 2018 года.


Данный контракт увеличил общее количество заказов компании на поставку самолетов C-295 до 203 единиц. Из них 161 самолет уже поставлен заказчикам.

Как отметили в Airbus Defence and Space, «в настоящее время объем заказов на поставку C-295 в страны региона Ближнего Востока и Северной Африки составляет 51 единицу».

Согласно информации, «самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации; машина обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 48 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом».

Использованы фотографии: airbus.com
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Комментарии 3

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  1. destination Сегодня, 14:33
    У них десантники есть?
    destination
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:07
      Есть , конечно -десантируются прямо на верблюдах, к которым их прикручивают жестко wassat !
      Геркулесыч
  2. Идущий Сегодня, 15:24
    Данный контракт увеличил общее количество заказов компании на поставку самолетов C-295 до 203 единиц. Из них 161 самолет уже поставлен заказчикам.


    Солидный заказ.
    Идущий
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