ОАЭ закупили пять транспортных самолетов C-295
На авиасалоне «Dubai Airshow 2017» компания Airbus Defence and Space объявила о заключении с командованием ВВС и ПВО ОАЭ контракта на поставку пяти самолетов ВТА C-295, сообщает ЦАМТО.
Стоимость сделки не раскрывается. Новые транспортники заменят в составе ВВС ОАЭ состоящие на вооружении CN-235. Поставки должны начаться в 4-ом квартале 2018 года.
Данный контракт увеличил общее количество заказов компании на поставку самолетов C-295 до 203 единиц. Из них 161 самолет уже поставлен заказчикам.
Как отметили в Airbus Defence and Space, «в настоящее время объем заказов на поставку C-295 в страны региона Ближнего Востока и Северной Африки составляет 51 единицу».
Согласно информации, «самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации; машина обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 48 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом».
Стоимость сделки не раскрывается. Новые транспортники заменят в составе ВВС ОАЭ состоящие на вооружении CN-235. Поставки должны начаться в 4-ом квартале 2018 года.
Данный контракт увеличил общее количество заказов компании на поставку самолетов C-295 до 203 единиц. Из них 161 самолет уже поставлен заказчикам.
Как отметили в Airbus Defence and Space, «в настоящее время объем заказов на поставку C-295 в страны региона Ближнего Востока и Северной Африки составляет 51 единицу».
Согласно информации, «самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации; машина обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 48 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом».
Использованы фотографии: airbus.com
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